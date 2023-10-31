$92.02-1.2297.93-0.68

Все новинки Токийского автосалона

Slide 1 of 50
Toyota FT-Se. Корпорация Toyota привезла на домашний автосалон рекордные восемь концепт-каров. Из них самый эффектный — вот этот среднемоторный спорткар под традиционно невразумительным обозначением FT-Se. Впрочем, «среднемоторная» у него только внешность со сдвинутой вперёд кабиной, явно намекающая на духовное родство с доступными двухместками модели MR2, три поколения которых выпускалось с 1984 по 2007 год. Ведь по факту это электромобиль: такие пропорции вызваны только желанием дизайнеров, а не компоновочными соображениями. Технически спорткар выполнен на общей платформе с перспективными электромобилями Lexus: седаном LF-ZC и большим кроссовером LF-ZL, также представленных на автошоу.
1/41
Toyota FT-Se. Корпорация Toyota привезла на домашний автосалон рекордные восемь концепт-каров. Из них самый эффектный — вот этот среднемоторный спорткар под традиционно невразумительным обозначением FT-Se. Впрочем, «среднемоторная» у него только внешность со сдвинутой вперёд кабиной, явно намекающая на духовное родство с доступными двухместками модели MR2, три поколения которых выпускалось с 1984 по 2007 год. Ведь по факту это электромобиль: такие пропорции вызваны только желанием дизайнеров, а не компоновочными соображениями. Технически спорткар выполнен на общей платформе с перспективными электромобилями Lexus: седаном LF-ZC и большим кроссовером LF-ZL, также представленных на автошоу. 
© Motor.ru
На передке вместо тойотовского овала — эмблема спортивного подразделения Gazoo Racing, а внутри — прямоугольный «штурвал», экранчики по бокам и массивная центральная консоль. Кстати, подобную машину Toyota выставляла ровно два года назад — правда, тогда внешность была совершенно другой. Тщательная проработка макета говорит нам о том, что машину могут готовить к серийному производству; намекают на это и сами тойотовцы. Причём будущий спортивный электрокар вполне может получить... механическую коробку передач! Тойотовские инженеры уже давно работают над этим решением — которое не особенно нужно с чисто технической точки зрения, зато создаёт более сильную связь между машиной и водителем.
2/41
На передке вместо тойотовского овала — эмблема спортивного подразделения Gazoo Racing, а внутри — прямоугольный «штурвал», экранчики по бокам и массивная центральная консоль. Кстати, подобную машину Toyota выставляла ровно два года назад — правда, тогда внешность была совершенно другой. Тщательная проработка макета говорит нам о том, что машину могут готовить к серийному производству; намекают на это и сами тойотовцы. Причём будущий спортивный электрокар вполне может получить... механическую коробку передач! Тойотовские инженеры уже давно работают над этим решением — которое не особенно нужно с чисто технической точки зрения, зато создаёт более сильную связь между машиной и водителем. 
© Motor.ru
Toyota FT-3e. Этот клиновидных очертаний автомобиль — среднеразмерный электрический кроссовер, дизайн которого явно продолжает идеи электро-линейки Toyota bZ. Среди его особенностей: растянутые во всю ширину передка ходовые огни из отдельных пикселей; информационная панель на водительской двери, где отображается основные данные о машине; сканер отпечатков на центральной стойке. Внутри — минимализм, гарантирующий ощущение простора: передняя панель-полка и очень много экранов. Мы насчитали семь штук, включая три электронных зеркала! А односпицевый руль напоминает ситроеновские эксперименты. Впрочем, интерьерные фантазии тойотовских дизайнеров можно увидеть только на рендерах: выставочный макет выполнен с неоткрывающимися дверьми, а стёкла наглухо затонированы.
3/41
Toyota FT-3e. Этот клиновидных очертаний автомобиль — среднеразмерный электрический кроссовер, дизайн которого явно продолжает идеи электро-линейки Toyota bZ. Среди его особенностей: растянутые во всю ширину передка ходовые огни из отдельных пикселей; информационная панель на водительской двери, где отображается основные данные о машине; сканер отпечатков на центральной стойке. Внутри — минимализм, гарантирующий ощущение простора: передняя панель-полка и очень много экранов. Мы насчитали семь штук, включая три электронных зеркала! А односпицевый руль напоминает ситроеновские эксперименты. Впрочем, интерьерные фантазии тойотовских дизайнеров можно увидеть только на рендерах: выставочный макет выполнен с неоткрывающимися дверьми, а стёкла наглухо затонированы. 
© Motor.ru
Toyota Land Cruiser Sе. Пока непонятно, действительно ли тойотовские боссы хотят двинуть линейку Land Cruiser в эту сторону... Но всё же зафиксируем факт: представленный в Токио концепт-кар — это электрический кроссовер с несущим кузовом, без рамы. Колёсная база и общая длина машины больше, чем у «трёхсотки», на целых 20 сантиметров. При этом электрический «крузак» намного ниже — аж на 25 сантиметров. Салон выполнен по трёхрядной схеме, с семью посадочными местами. Представленный в Токио макет был наглухо затонирован — что позволяет предположить, что проект пока находится в ранней стадии.
4/41
Toyota Land Cruiser Sе. Пока непонятно, действительно ли тойотовские боссы хотят двинуть линейку Land Cruiser в эту сторону... Но всё же зафиксируем факт: представленный в Токио концепт-кар — это электрический кроссовер с несущим кузовом, без рамы. Колёсная база и общая длина машины больше, чем у «трёхсотки», на целых 20 сантиметров. При этом электрический «крузак» намного ниже — аж на 25 сантиметров. Салон выполнен по трёхрядной схеме, с семью посадочными местами. Представленный в Токио макет был наглухо затонирован — что позволяет предположить, что проект пока находится в ранней стадии. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Toyota EPU. А вот концептуальный пикап EPU куда больше похож на серийную машину! Разумеется, это электромобиль — и судя по внушительным размерам, левому расположению руля и приборному щитку, размеченному в милях, это работа калифорнийского дизайн-центра Calty, ориентированная на американский рынок. В общем, тойотовский ответ на Теслу Cybertruck, Ford F-150 Lightning, Chevrolet Silverado EV и иже с ними. У японского пикапа несущий кузов — как и у электро-«Крузака». А главная фишка — это возможность трансформации: нижняя часть задней стенки кабины откидывается, позволяя перевозить негабарит.
5/41
Toyota EPU. А вот концептуальный пикап EPU куда больше похож на серийную машину! Разумеется, это электромобиль — и судя по внушительным размерам, левому расположению руля и приборному щитку, размеченному в милях, это работа калифорнийского дизайн-центра Calty, ориентированная на американский рынок. В общем, тойотовский ответ на Теслу Cybertruck, Ford F-150 Lightning, Chevrolet Silverado EV и иже с ними. У японского пикапа несущий кузов — как и у электро-«Крузака». А главная фишка — это возможность трансформации: нижняя часть задней стенки кабины откидывается, позволяя перевозить негабарит. 
© Motor.ru
Интерьер смотрится брутально, но свежо и практично. Передняя панель-полка с углублениями для мелочёвки навевает ассоциации с «низкой панелью» вазовской Самары. На ней — два экрана, причём монитор бортовой мультимедии физически объединён с пультом управления силовой установкой. Там всё, что мы привыкли видеть на трансмиссионном тоннеле — курок выбора режимов движения, клавиша электроручника, и так далее. Ну а вместо руля — конечно же, остромодный штурвал (надеемся, это первое, что пикап потеряет на пути к серийному производству).
6/41
Интерьер смотрится брутально, но свежо и практично. Передняя панель-полка с углублениями для мелочёвки навевает ассоциации с «низкой панелью» вазовской Самары. На ней — два экрана, причём монитор бортовой мультимедии физически объединён с пультом управления силовой установкой. Там всё, что мы привыкли видеть на трансмиссионном тоннеле — курок выбора режимов движения, клавиша электроручника, и так далее. Ну а вместо руля — конечно же, остромодный штурвал (надеемся, это первое, что пикап потеряет на пути к серийному производству). 
© Motor.ru
Lexus LF-ZC. Концепт-кар предвосхищает серийный электро-седан, который появится в 2026 году и должен будет конкурировать с Tesla Model 3 и BMW i4. Длина электро-Лексуса составляет 4750 мм, колёсная база — 2890 мм. Японцы обещают прекрасную аэродинамику — коэффициент лобового сопротивления составит всего 0,2. Что явно должно поможет достичь запланированных показателей по дальности хода — до 1000 км в версии с самой большой батареей. Сами батареи — нового поколения, с призматическими ячейками, дающими повышенную плотность хранения энергии.
7/41
Lexus LF-ZC. Концепт-кар предвосхищает серийный электро-седан, который появится в 2026 году и должен будет конкурировать с Tesla Model 3 и BMW i4. Длина электро-Лексуса составляет 4750 мм, колёсная база — 2890 мм. Японцы обещают прекрасную аэродинамику — коэффициент лобового сопротивления составит всего 0,2. Что явно должно поможет достичь запланированных показателей по дальности хода — до 1000 км в версии с самой большой батареей. Сами батареи — нового поколения, с призматическими ячейками, дающими повышенную плотность хранения энергии. 
© Motor.ru
Технических подробностей пока нет, но уже анонсированы как модификации с двумя моторами и полным приводом, так и скромные версии с задним приводом и одним мотором. Люди из Lexus говорят, что будущий электро-седан получит новую систему управления Arene, которая позволит в широких пределах изменять повадки автомобиля. Вероятно, он также получит механическую коробку передач, которую сейчас разрабатывают тойотовцы. Интересно, что силовая конструкция кузова будет основана на трёх больших литых структурах спереди, сзади и в центральной части автомобиля.
8/41
Технических подробностей пока нет, но уже анонсированы как модификации с двумя моторами и полным приводом, так и скромные версии с задним приводом и одним мотором. Люди из Lexus говорят, что будущий электро-седан получит новую систему управления Arene, которая позволит в широких пределах изменять повадки автомобиля. Вероятно, он также получит механическую коробку передач, которую сейчас разрабатывают тойотовцы. Интересно, что силовая конструкция кузова будет основана на трёх больших литых структурах спереди, сзади и в центральной части автомобиля. 
© Motor.ru
Всё управление машиной разделено между двумя сенсорными экранами по обе стороны от водителя. На левом сгруппировано управление системами безопасности, выбором режимов силовой установки, ассистентов водителя. Справа — аудиосистема, климат и прочие функции. Использование штурвала сигнализирует об использовании рулевого механизма steer-by-wire без механической связи с колёсами, уже использованного на кроссовере Lexus RZ. Зеркала заднего вида заменены камерами, плюс использован продвинутый вариант проекционного дисплея. Перед правым пассажиром установлен широкоформатный дисплей развлекательной системы. В интерьере концепт-кара широко использована световая графика.
9/41
Всё управление машиной разделено между двумя сенсорными экранами по обе стороны от водителя. На левом сгруппировано управление системами безопасности, выбором режимов силовой установки, ассистентов водителя. Справа — аудиосистема, климат и прочие функции. Использование штурвала сигнализирует об использовании рулевого механизма steer-by-wire без механической связи с колёсами, уже использованного на кроссовере Lexus RZ. Зеркала заднего вида заменены камерами, плюс использован продвинутый вариант проекционного дисплея. Перед правым пассажиром установлен широкоформатный дисплей развлекательной системы. В интерьере концепт-кара широко использована световая графика. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Lexus LF-ZL. Похожим образом — со штурвалом и парой дисплеев по сторонам от него — скомпонован интерьер электрического кроссовера Lexus LF-ZL. А главное отличие — в массивной консоли-подлокотнике между передними креслами с подстаканниками и дополнительными клавишами управления. В основе паркетника та же платформа, что и у седана: кузов на основе трёх литых структур, аналогичная электро-начинка. Но он намного крупнее: по длине превосходит даже «Крузак» — 5300 мм от носа до хвоста! Колёсная база в 3350 мм гарантирует царский простор на заднем ряду, состоящем из двух индивидуальных «тронов» с оттоманками. Задние двери выполнены сдвижными, а кузов лишён средней стойки.
10/41
Lexus LF-ZL. Похожим образом — со штурвалом и парой дисплеев по сторонам от него — скомпонован интерьер электрического кроссовера Lexus LF-ZL. А главное отличие — в массивной консоли-подлокотнике между передними креслами с подстаканниками и дополнительными клавишами управления. В основе паркетника та же платформа, что и у седана: кузов на основе трёх литых структур, аналогичная электро-начинка. Но он намного крупнее: по длине превосходит даже «Крузак» — 5300 мм от носа до хвоста! Колёсная база в 3350 мм гарантирует царский простор на заднем ряду, состоящем из двух индивидуальных «тронов» с оттоманками. Задние двери выполнены сдвижными, а кузов лишён средней стойки. 
© Motor.ru
Toyota Kayoibako. Несмотря на свой брутально-футуристический вид, этот минивэн — ну очень «мини». Электромобиль выполнен в популярном у японцев формате кей-кара: его длина не превышает 3,4 метра, а ширина — 1,48 метра. Панель между фарами выполнена прозрачной для улучшения обзорности, средняя стойка кузова отсутствует. Виртуальный щиток приборов растянут узкой полосой на всю ширину кабины, а передняя панель секвестирована до небольшого отростка на рулевой колонке. Ровный пол внутри позволяет заехать на место водителя на инвалидной коляске. Дизайнеры продумали несколько вариантов интерьера: пассажирский, развозной фургон и даже кемпер.
11/41
Toyota Kayoibako. Несмотря на свой брутально-футуристический вид, этот минивэн — ну очень «мини». Электромобиль выполнен в популярном у японцев формате кей-кара: его длина не превышает 3,4 метра, а ширина — 1,48 метра. Панель между фарами выполнена прозрачной для улучшения обзорности, средняя стойка кузова отсутствует. Виртуальный щиток приборов растянут узкой полосой на всю ширину кабины, а передняя панель секвестирована до небольшого отростка на рулевой колонке. Ровный пол внутри позволяет заехать на место водителя на инвалидной коляске. Дизайнеры продумали несколько вариантов интерьера: пассажирский, развозной фургон и даже кемпер. 
© Motor.ru
Toyota X-Van Gear. Подразделение Toyota Auto Body представило угловатый минивэн X-Van Gear с псевдовнедорожным антуражем. Снаружи у него обилие некрашенного пластика, а внутри — плоский пол и три ряда сидений на салазках, дающие широчайшие возможности трансформации. На дороге минивэн занимает примерно столько же места, что и длиннобазный Volkswagen Tiguan — длина машины составляет 4695 мм. А вот «ростом» он заметно выше — 1855 мм.
12/41
Toyota X-Van Gear. Подразделение Toyota Auto Body представило угловатый минивэн X-Van Gear с псевдовнедорожным антуражем. Снаружи у него обилие некрашенного пластика, а внутри — плоский пол и три ряда сидений на салазках, дающие широчайшие возможности трансформации. На дороге минивэн занимает примерно столько же места, что и длиннобазный Volkswagen Tiguan — длина машины составляет 4695 мм. А вот «ростом» он заметно выше — 1855 мм. 
© Motor.ru
Nissan Hyper Force. Nissan шокировал посетителей выставки электро-суперкаром Hyper Force. Автомобиль нарочито карикатурных очертаний словно сошёл со страниц манги: то ли безумный болид «группы 5», то ли творчество любителей стиля «Босодзоку»... «Видение электрического суперкара следующего поколения» — пишут про него ниссановцы. Мы читаем: «будущий преемник Nissan GT-R». Для концепт-кара заявлена силовая установка мощностью 1000 кВт — то есть 1400 л.с., и полный привод. Правда, пока непонятна его схема — с двумя или четырьмя электромоторами. Но главное, что анонсировано появление принципиально новых батарей — твердотельных. Они должны позволить нарастить ёмкость при меньших габаритах и весе, и быстрее заряжаться.
13/41
Nissan Hyper Force. Nissan шокировал посетителей выставки электро-суперкаром Hyper Force. Автомобиль нарочито карикатурных очертаний словно сошёл со страниц манги: то ли безумный болид «группы 5», то ли творчество любителей стиля «Босодзоку»... «Видение электрического суперкара следующего поколения» — пишут про него ниссановцы. Мы читаем: «будущий преемник Nissan GT-R». Для концепт-кара заявлена силовая установка мощностью 1000 кВт — то есть 1400 л.с., и полный привод. Правда, пока непонятна его схема — с двумя или четырьмя электромоторами. Но главное, что анонсировано появление принципиально новых батарей — твердотельных. Они должны позволить нарастить ёмкость при меньших габаритах и весе, и быстрее заряжаться. 
© Motor.ru
Кузов выполнен из углепластика, из него же сделаны и колёсные диски. Аэродинамическое оперение разрабатывало гоночное подразделение Nismo — японцы не конкретизируют цифры, но обещана «высокая прижимная сила». В заднем свесе установлен «двухэтажный» диффузор. Обещана активная аэродинамика: на ходу изменяются характеристики заднего антикрыла, угол поворота канардов на углах передка, открытие воздуховодов над передними колёсами, и даже некий «плазма-актуатор», подавляющий срыв потока и предотвращающий отрыв переднего внутреннего колеса в повороте. Что это за «актуатор»? Понятия не имеем, но звучит впечатляюще!
14/41
Кузов выполнен из углепластика, из него же сделаны и колёсные диски. Аэродинамическое оперение разрабатывало гоночное подразделение Nismo — японцы не конкретизируют цифры, но обещана «высокая прижимная сила». В заднем свесе установлен «двухэтажный» диффузор. Обещана активная аэродинамика: на ходу изменяются характеристики заднего антикрыла, угол поворота канардов на углах передка, открытие воздуховодов над передними колёсами, и даже некий «плазма-актуатор», подавляющий срыв потока и предотвращающий отрыв переднего внутреннего колеса в повороте. Что это за «актуатор»? Понятия не имеем, но звучит впечатляюще! 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Для бортовой электроники предусмотрено два режима — спокойный «GT» и гоночный «R», в котором не только обостряются повадки машины, но даже детали интерьера придвигаются к водителю поближе, чтобы создать у него ощущение гоночного кокпита. Размеры суперкара не приводятся, но чисто зрительно заметно, что машина очень крупная — мы бы сказали, около пяти метров в длину и двух метров в ширину. Производство новейших твердотельных батарей обещают развернуть к 2028 году, а примерно к 2029 году должен появиться и новый GT-R.
15/41
Для бортовой электроники предусмотрено два режима — спокойный «GT» и гоночный «R», в котором не только обостряются повадки машины, но даже детали интерьера придвигаются к водителю поближе, чтобы создать у него ощущение гоночного кокпита. Размеры суперкара не приводятся, но чисто зрительно заметно, что машина очень крупная — мы бы сказали, около пяти метров в длину и двух метров в ширину. Производство новейших твердотельных батарей обещают развернуть к 2028 году, а примерно к 2029 году должен появиться и новый GT-R. 
© Motor.ru
Nissan Hyper Punk. Суперкар был лишь одним из пяти концептов со словом «Hyper» в названии. «Гипер панк» — это двухместный кроссовер с «гранёным» кузовом, будто сделанным на манер фигурки оригами, с подъёмными дверями типа «крыло бабочки» (как на Mclaren F1) и 23-дюймовыми колёсами. Машина предназначена для творческих людей, поэтому бортовая электроника заточена на создание контента. В общем, чтобы не переставать быть инфлюэнсером даже за рулём.
16/41
Nissan Hyper Punk. Суперкар был лишь одним из пяти концептов со словом «Hyper» в названии. «Гипер панк» — это двухместный кроссовер с «гранёным» кузовом, будто сделанным на манер фигурки оригами, с подъёмными дверями типа «крыло бабочки» (как на Mclaren F1) и 23-дюймовыми колёсами. Машина предназначена для творческих людей, поэтому бортовая электроника заточена на создание контента. В общем, чтобы не переставать быть инфлюэнсером даже за рулём. 
© Motor.ru
Nissan Hyper Tourer. Большой люкс-минивэн в духе тойотовского Альфарда — только электрический и полноприводный. Задние двери сдвижные, центральной стойки нет, а салон легко трансформируется: передние кресла могут вращаться на 360 градусов. Причём благодаря автопилоту это можно сделать даже на ходу.
17/41
Nissan Hyper Tourer. Большой люкс-минивэн в духе тойотовского Альфарда — только электрический и полноприводный. Задние двери сдвижные, центральной стойки нет, а салон легко трансформируется: передние кресла могут вращаться на 360 градусов. Причём благодаря автопилоту это можно сделать даже на ходу. 
© Motor.ru
Бортовая электроника с искусственным интеллектом должна контролировать состояние здоровья седоков. В оформлении интерьера использованы национальные узоры «Кумики» и «Коуси».
18/41
Бортовая электроника с искусственным интеллектом должна контролировать состояние здоровья седоков. В оформлении интерьера использованы национальные узоры «Кумики» и «Коуси». 
© Motor.ru
Nissan Hyper Adventure. Не удивляйтесь паршивому качеству фотографий: они сняты с экрана, поскольку пара кроссоверов Nissan была представлена лишь в виде рендеров. Hyper Adventure — электрический внедорожник для приключений на природе: от его тяговой батареи можно даже заряжать электрический водный мотоцикл. На бездорожье на виртуальный щиток, раскинувшийся во всю ширину машину, можно вывести картинку с камеры переднего вида — чтобы улучшить обзорность. А задний диван можно развернуть против хода и выдвинуть из багажника, чтобы на привале отдохнуть с хорошим видом на природу. При этом из задней части выдвигаются ступеньки.
19/41
Nissan Hyper Adventure. Не удивляйтесь паршивому качеству фотографий: они сняты с экрана, поскольку пара кроссоверов Nissan была представлена лишь в виде рендеров. Hyper Adventure — электрический внедорожник для приключений на природе: от его тяговой батареи можно даже заряжать электрический водный мотоцикл. На бездорожье на виртуальный щиток, раскинувшийся во всю ширину машину, можно вывести картинку с камеры переднего вида — чтобы улучшить обзорность. А задний диван можно развернуть против хода и выдвинуть из багажника, чтобы на привале отдохнуть с хорошим видом на природу. При этом из задней части выдвигаются ступеньки. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Nissan Hyper Urban. Это тоже виртуальный проект. Городской купе-кроссовер с «суицидальными» задними дверьми и трансформируемым салоном — передние кресла можно объединить с задними в удобную софу, чтобы порелаксировать. Панель приборов и дисплей бортовой «мультимедии» кастомизируется в зависимости от настроения владельца. Мотив с пересечением множества треугольников использован как во внешнем дизайне машины, так и в интерьере.
20/41
Nissan Hyper Urban. Это тоже виртуальный проект. Городской купе-кроссовер с «суицидальными» задними дверьми и трансформируемым салоном — передние кресла можно объединить с задними в удобную софу, чтобы порелаксировать. Панель приборов и дисплей бортовой «мультимедии» кастомизируется в зависимости от настроения владельца. Мотив с пересечением множества треугольников использован как во внешнем дизайне машины, так и в интерьере. 
© Motor.ru
Mazda Iconic SP. Концептуальное купе от Мазды — на наш вкус, самый красивый автомобиль этой выставки. И это не потенциальный преемник RX-7, как всем нам показалось. Маздовские топ-менеджеры довольно определённо дали понять, что так они видят родстер MX-5 следующего поколения: электрический, с роторным «удлинителем хода». Даже стоял концепт-кар на стенде, на котором собрали «Миаты» всех прошлых поколений.
21/41
Mazda Iconic SP. Концептуальное купе от Мазды — на наш вкус, самый красивый автомобиль этой выставки. И это не потенциальный преемник RX-7, как всем нам показалось. Маздовские топ-менеджеры довольно определённо дали понять, что так они видят родстер MX-5 следующего поколения: электрический, с роторным «удлинителем хода». Даже стоял концепт-кар на стенде, на котором собрали «Миаты» всех прошлых поколений. 
© Motor.ru
Начинка спорткара — электромотор мощностью 370 лошадиных сил, батарея необъявленной ёмкости и роторный «удлинитель хода». Весит двухместка 1450 килограммов. «Всего 1450 килограммов» — если говорить о ней как об электромобиле. Или «целых 1450 килограммов»: если вспомнить, что Mazda MX-5 актуального поколения весит менее 1100 килограммов, а самая лёгкая версия — вообще лишь 961 килограмм.
22/41
Начинка спорткара — электромотор мощностью 370 лошадиных сил, батарея необъявленной ёмкости и роторный «удлинитель хода». Весит двухместка 1450 килограммов. «Всего 1450 килограммов» — если говорить о ней как об электромобиле. Или «целых 1450 килограммов»: если вспомнить, что Mazda MX-5 актуального поколения весит менее 1100 килограммов, а самая лёгкая версия — вообще лишь 961 килограмм. 
© Motor.ru
Mazda MX-5. Здесь же состоялась премьера слегка обновлённого родстера Mazda MX-5. Между прочим, первый рестайлинг за девять (!) лет. Впрочем, изменения настолько малозначительные, что заметят их разве что владельцы дорестайловых машин: новая оптика спереди и сзади, радар в бампере. Заодно чуть изменили калибровки шасси — сделали более отзывчивой педаль газа и перенастроили усилитель руля.
23/41
Mazda MX-5. Здесь же состоялась премьера слегка обновлённого родстера Mazda MX-5. Между прочим, первый рестайлинг за девять (!) лет. Впрочем, изменения настолько малозначительные, что заметят их разве что владельцы дорестайловых машин: новая оптика спереди и сзади, радар в бампере. Заодно чуть изменили калибровки шасси — сделали более отзывчивой педаль газа и перенастроили усилитель руля. 
© Motor.ru
Subaru Sport Mobility Concept. Странноватого вида шоу-кар от «Плеяды» — двухдверное купе с центральным расположением водительского кресла и явно внедорожными мотивами во внешности: у него короткие свесы, увеличенный клиренс и угловатые накладки на боковинах. Правда, ссылки на былые успехи марки в ралли кажутся откровенно натянутыми.
24/41
Subaru Sport Mobility Concept. Странноватого вида шоу-кар от «Плеяды» — двухдверное купе с центральным расположением водительского кресла и явно внедорожными мотивами во внешности: у него короткие свесы, увеличенный клиренс и угловатые накладки на боковинах. Правда, ссылки на былые успехи марки в ралли кажутся откровенно натянутыми. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Как и большинство новинок этого автосалона, Subaru Sport Mobility Concept — это электромобиль. Причём, судя по формулировкам в пресс-релизе, каждое колесо должно приводиться своим электромотором, что даёт возможность реализовать управление вектором тяги. Пока непонятно, означает ли появление этого концепт-кара, что в дизайн-языке Subaru грядут изменения, или же это просто эксперимент.
25/41
Как и большинство новинок этого автосалона, Subaru Sport Mobility Concept — это электромобиль. Причём, судя по формулировкам в пресс-релизе, каждое колесо должно приводиться своим электромотором, что даёт возможность реализовать управление вектором тяги. Пока непонятно, означает ли появление этого концепт-кара, что в дизайн-языке Subaru грядут изменения, или же это просто эксперимент. 
© Motor.ru
Honda Prelude. Спустя двадцать лет после завершения производства двухдверных купе Prelude компания Honda вновь обратилась к этому имени. Причём заслуженный бренд не стали присваивать очередному кроссоверу, как это чаще делается в последнее время: в Токио привезли симаптичное купе. Вопреки слухам, представленный концепт-кар оказался не «чистым» электромобилем, а снабжён гибридной бензо-электрической установкой. Но никаких подробностей о технической начинке японцы не раскрыли: по их комментариям лишь ясно, что машина на пути к серийному производству.
26/41
Honda Prelude. Спустя двадцать лет после завершения производства двухдверных купе Prelude компания Honda вновь обратилась к этому имени. Причём заслуженный бренд не стали присваивать очередному кроссоверу, как это чаще делается в последнее время: в Токио привезли симаптичное купе. Вопреки слухам, представленный концепт-кар оказался не «чистым» электромобилем, а снабжён гибридной бензо-электрической установкой. Но никаких подробностей о технической начинке японцы не раскрыли: по их комментариям лишь ясно, что машина на пути к серийному производству. 
© Motor.ru
Honda Sustaina-C. Крохотный концептуальный хэтчбек должен продемонстрировать «чистые» технологии Хонды. Под этим подразумевается не только электрическая силовая установка: кузов выполнен полностью из переработанного акрила! Лаконичный дизайн — однозначная удача хондовских стилистов. Почти однообъёмные очертания кузова, круглые фары и чёрные бампера, визуально объединённые с колёсными арками, явно вдохновлены хэтчбеками City/Jazz первой половины 80-х годов. При этом машина отнюдь не выглядит ретро-стилизацией. Не удивимся, если этот дизайн достанется какой-то серийной Хонде: ведь перед нами уже есть пример стильной «электрички» Honda e с похожим стайлингом.
27/41
Honda Sustaina-C. Крохотный концептуальный хэтчбек должен продемонстрировать «чистые» технологии Хонды. Под этим подразумевается не только электрическая силовая установка: кузов выполнен полностью из переработанного акрила! Лаконичный дизайн — однозначная удача хондовских стилистов. Почти однообъёмные очертания кузова, круглые фары и чёрные бампера, визуально объединённые с колёсными арками, явно вдохновлены хэтчбеками City/Jazz первой половины 80-х годов. При этом машина отнюдь не выглядит ретро-стилизацией. Не удивимся, если этот дизайн достанется какой-то серийной Хонде: ведь перед нами уже есть пример стильной «электрички» Honda e с похожим стайлингом. 
© Motor.ru
Honda CI-MEV. А эта крохотная машинка совершенно игрушечного вида — не столько автомобиль, сколько мотоколяска: простейший городской транспорт наподобие Citroën Ami. Ради лёгкости переработки кузовные панели выполнены из акрила.
28/41
Honda CI-MEV. А эта крохотная машинка совершенно игрушечного вида — не столько автомобиль, сколько мотоколяска: простейший городской транспорт наподобие Citroën Ami. Ради лёгкости переработки кузовные панели выполнены из акрила. 
© Motor.ru
Suzuki eVX. На стенде Suzuki показывали первый электромобиль марки — компактный кроссовер eVX. Между тем, мировая премьера машины состоялась ещё в минувшем январе на автосалоне в индийском Дели — что вполне отражает текущие приоритеты марки. Серийное производство электромобиля должно стартовать в 2025 году.
29/41
Suzuki eVX. На стенде Suzuki показывали первый электромобиль марки — компактный кроссовер eVX. Между тем, мировая премьера машины состоялась ещё в минувшем январе на автосалоне в индийском Дели — что вполне отражает текущие приоритеты марки. Серийное производство электромобиля должно стартовать в 2025 году. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Подробностей о технике пока минимум. Пятидверка чуть крупнее кроссовера Vitara — длина составляет 4300 мм. Батарея на 60 кВт·ч даёт запас хода в 500 км. Точно обещан полный привод, но, учитывая бюджетность марки Suzuki, основные продажи наверняка придутся на моноприводные версии. По всей видимости, на электромобиле будет использована двухступенчатая трансмиссия канадской фирмы Inmotive: это должно увеличить запас хода на 15%.
30/41
Подробностей о технике пока минимум. Пятидверка чуть крупнее кроссовера Vitara — длина составляет 4300 мм. Батарея на 60 кВт·ч даёт запас хода в 500 км. Точно обещан полный привод, но, учитывая бюджетность марки Suzuki, основные продажи наверняка придутся на моноприводные версии. По всей видимости, на электромобиле будет использована двухступенчатая трансмиссия канадской фирмы Inmotive: это должно увеличить запас хода на 15%. 
© Motor.ru
Suzuki eWX. А вот этот симпатичный ботинок на колёсах предвосхищает следующее поколение кей-кара Suzuki Wagon R. Он тоже получит электрическую силовую установку с запасом хода около 230 километров.
31/41
Suzuki eWX. А вот этот симпатичный ботинок на колёсах предвосхищает следующее поколение кей-кара Suzuki Wagon R. Он тоже получит электрическую силовую установку с запасом хода около 230 километров. 
© Motor.ru
Suzuki Swift Concept. Из всех новинок Suzuki ближе всего к серийному производству хэтчбек B-класса Swift, хотя показанный в Токио автомобиль и носил статус концепт-кара. Судя по знакомой линии крыши, мы имеем дело не с полностью новой машиной, а глубоким рестайлингом хэтчбека третьего поколения. Увы, при этом новинка едва ли стала симпатичнее... Из основных отличий — лобастый передок, продольное ребро на боковине и ручки задних дверей, переехавшие со стоек на традиционное место.
32/41
Suzuki Swift Concept. Из всех новинок Suzuki ближе всего к серийному производству хэтчбек B-класса Swift, хотя показанный в Токио автомобиль и носил статус концепт-кара. Судя по знакомой линии крыши, мы имеем дело не с полностью новой машиной, а глубоким рестайлингом хэтчбека третьего поколения. Увы, при этом новинка едва ли стала симпатичнее... Из основных отличий — лобастый передок, продольное ребро на боковине и ручки задних дверей, переехавшие со стоек на традиционное место. 
© Motor.ru
Технических подробностей пока нет — но, по всей видимости, Swift сохранит прежние силовые агрегаты. Это значит, что основным мотором для Свифта четвёртого поколения станет атмосферный мотор 1,2 мощностью 90 л.с. с 12-вольтовой системой «мягкого гибрида». Вероятно, сохранится и версия Sport со 129-сильным турбомотором 1.4 и 48-вольтовым гибридным довеском. Внутри — совершенно новый интерьер с «планшетом» наверху панели приборов и новым пультом климатики (с кнопками и «качалками» вместо «крутилок»). Машина на стенде Suzuki была в двухпедальной версии, но должны оставить и ручную коробку передач. Подробности последуют ближе к официальному старту продаж — он намечен на первый квартал 2024 года.
33/41
Технических подробностей пока нет — но, по всей видимости, Swift сохранит прежние силовые агрегаты. Это значит, что основным мотором для Свифта четвёртого поколения станет атмосферный мотор 1,2 мощностью 90 л.с. с 12-вольтовой системой «мягкого гибрида». Вероятно, сохранится и версия Sport со 129-сильным турбомотором 1.4 и 48-вольтовым гибридным довеском. Внутри — совершенно новый интерьер с «планшетом» наверху панели приборов и новым пультом климатики (с кнопками и «качалками» вместо «крутилок»). Машина на стенде Suzuki была в двухпедальной версии, но должны оставить и ручную коробку передач. Подробности последуют ближе к официальному старту продаж — он намечен на первый квартал 2024 года. 
© Motor.ru
Daihatsu Vision Copen. Концепт-кар ознаменовал крутой поворот в истории модели Copen. До сих пор это был это крохотный переднеприводный родстер, создавашийся как кей-кар: длиной 3,4 метров и с 660-кубовым двигателем. Да, специально для Европы Copen первого поколения оснащали мотором 1.3, но в остальном это была та же машина. Теперь же Copen вырос почти до размеров Мазды MX-5 — 3835 мм в длину и 1695 мм в ширину, и получил мотор 1.3 вкупе с задним приводом!
34/41
Daihatsu Vision Copen. Концепт-кар ознаменовал крутой поворот в истории модели Copen. До сих пор это был это крохотный переднеприводный родстер, создавашийся как кей-кар: длиной 3,4 метров и с 660-кубовым двигателем. Да, специально для Европы Copen первого поколения оснащали мотором 1.3, но в остальном это была та же машина. Теперь же Copen вырос почти до размеров Мазды MX-5 — 3835 мм в длину и 1695 мм в ширину, и получил мотор 1.3 вкупе с задним приводом! 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Во внешности родстера обыграны ретро-мотивы оригинального Копена: по-жучьи скруглённые передок и задок, большие фары-«глаза» навыкате... Copen текущего поколения выпускается с 2014 года, новый заднеприводный родстер придёт ему на смену ориентировочно в 2025 году. Увы, за пределами Японии его едва ли увидят — ведь марка Daihatsu ещё в 2013 году покинула европейский рынок. Если только Toyota не решит продавать родстер под своим брендом...
35/41
Во внешности родстера обыграны ретро-мотивы оригинального Копена: по-жучьи скруглённые передок и задок, большие фары-«глаза» навыкате... Copen текущего поколения выпускается с 2014 года, новый заднеприводный родстер придёт ему на смену ориентировочно в 2025 году. Увы, за пределами Японии его едва ли увидят — ведь марка Daihatsu ещё в 2013 году покинула европейский рынок. Если только Toyota не решит продавать родстер под своим брендом... 
© Motor.ru
Daihatsu me:Mo.Также марка Daihatsu представила целый выводок электрических кей-каров на общей технической основе. Смешной квадратный me:Mo видимо, задумывался как автомобиль для молодой мамы: вместо пассажирского сиденья можно устроить игровую зону для ребёнка, а в корзине на месте центральной консоли — хранить игрушки. Интерьер выполнен из легко моющегося пластика. Внешность машины можно кастомизировать как вздумается при помощи съёмных деталей навроде блоков Lego.
36/41
Daihatsu me:Mo.Также марка Daihatsu представила целый выводок электрических кей-каров на общей технической основе. Смешной квадратный me:Mo видимо, задумывался как автомобиль для молодой мамы: вместо пассажирского сиденья можно устроить игровую зону для ребёнка, а в корзине на месте центральной консоли — хранить игрушки. Интерьер выполнен из легко моющегося пластика. Внешность машины можно кастомизировать как вздумается при помощи съёмных деталей навроде блоков Lego. 
© Motor.ru
Daihatsu Ospano. В кабриолете Ospano словно объединили черты родстера Copen с чертами внедорожника: высокой посадкой, большими квадратными зеркалами, массивными бамперами из некрашенного пластика. Получилось мило!
37/41
Daihatsu Ospano. В кабриолете Ospano словно объединили черты родстера Copen с чертами внедорожника: высокой посадкой, большими квадратными зеркалами, массивными бамперами из некрашенного пластика. Получилось мило! 
© Motor.ru
Daihatsu Uniform. Коммерческие машина на той же базе — цельнометаллический фургончик, на базе которого наверняка сделают ещё и микроавтобус...
38/41
Daihatsu Uniform. Коммерческие машина на той же базе — цельнометаллический фургончик, на базе которого наверняка сделают ещё и микроавтобус... 
© Motor.ru
...и бескапотный фургон простецкого вида с большим выбором надстроек для разного мелкого бизнеса.
39/41
...и бескапотный фургон простецкого вида с большим выбором надстроек для разного мелкого бизнеса. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

BMW X2. Токийский автосалон стал местом публичного дебюта для BMW X2 второго поколения. Кроссовер стал заметно крупнее предшественника, и превратился из хэтчбека в кросс-купе с покатой крышей. Он должен заменить сразу две модели — и прошлый X2, и старший X4. Новинка будет оснащаться бензиновыми двигателями объёмом 1,5 и 2 литра мощностью от 170 до 317 л.с. и 150-сильным дизелем. Предусмотрена и электрическая версия iX2 (на фото) с двумя электромоторами мощностью 313 л.с.
40/41
BMW X2. Токийский автосалон стал местом публичного дебюта для BMW X2 второго поколения. Кроссовер стал заметно крупнее предшественника, и превратился из хэтчбека в кросс-купе с покатой крышей. Он должен заменить сразу две модели — и прошлый X2, и старший X4. Новинка будет оснащаться бензиновыми двигателями объёмом 1,5 и 2 литра мощностью от 170 до 317 л.с. и 150-сильным дизелем. Предусмотрена и электрическая версия iX2 (на фото) с двумя электромоторами мощностью 313 л.с. 
© Motor.ru
Yamaha Tricera. Отметился на токийском автосалоне и производитель мотоциклов Yamaha. На их стенде стояло нечто среднее между мотоциклом и автомобилем: электрический трицикл Tricera, главная фишка которого — поворотное заднее колесо, дающее невиданную манёвренность и проворность.
41/41
Yamaha Tricera. Отметился на токийском автосалоне и производитель мотоциклов Yamaha. На их стенде стояло нечто среднее между мотоциклом и автомобилем: электрический трицикл Tricera, главная фишка которого — поворотное заднее колесо, дающее невиданную манёвренность и проворность. 
© Motor.ru

    В четверг, 26 октября в Токио стартовал международный автосалон. Хорошо помню времена, когда эта выставка буквально ломилась от разнообразных концепт-каров — и невероятно прогрессивных, и милых, и необычных, а подчас и откровенно кринжовых. Сейчас всё это далеко позади. Но хуже другое: кажется, японский автопром столкнулся с кризисом идей! Долистайте нашу подборку новинок до конца, и признайтесь себе — зацепило ли вас по-настоящему хоть что-нибудь? И вообще, у нас создалось впечатление, что многие концепт-кары — это просто «перепев» популярных японских моделей 90-х на электрический лад!

    4
    Motor.ru: главные новости