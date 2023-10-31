Все новинки Токийского автосалона

В четверг, 26 октября в Токио стартовал международный автосалон. Хорошо помню времена, когда эта выставка буквально ломилась от разнообразных концепт-каров — и невероятно прогрессивных, и милых, и необычных, а подчас и откровенно кринжовых. Сейчас всё это далеко позади. Но хуже другое: кажется, японский автопром столкнулся с кризисом идей! Долистайте нашу подборку новинок до конца, и признайтесь себе — зацепило ли вас по-настоящему хоть что-нибудь? И вообще, у нас создалось впечатление, что многие концепт-кары — это просто «перепев» популярных японских моделей 90-х на электрический лад!