Такая только у меня: необычные машины в продаже
Многочисленные тюнинговые ателье и сами автомобильные компании создают немало интересных проектов. Однако если говорить о редчайших и тем более уникальных творениях, они нечасто появляются в свободной продаже. Это могут быть серьёзно доработанные модели, болиды для установления рекордов скорости, забытые концепты и безумно дорогие гиперкары. Впрочем, иногда потенциальные покупатели всё-таки получают возможность приобрести эксклюзивную машину на открытых аукционных торгах или даже в обычном дилерском центре.
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