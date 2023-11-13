Такая только у меня: необычные машины в продаже

В 1994 году спорткар победил в «24 часах Токачи» и оказался единственным Skyline серии R32, получившим «золото» в таком состязании: позднее производитель перешёл на 33-й кузов. В 1995-м автомобиль попал в музей, сохранив штатную силовую установку, стоковые узлы и агрегаты, а также исходную ливрею.