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Такая только у меня: необычные машины в продаже

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Nissan Skyline GT-R. На торги выставляли один из 11 экземпляров с обозначением R-Z, доработанных японским ателье Tommykaira. Сделка не состоялась: итоговая ставка не устроила продавца.
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Nissan Skyline GT-R. На торги выставляли один из 11 экземпляров с обозначением R-Z, доработанных японским ателье Tommykaira. Сделка не состоялась: итоговая ставка не устроила продавца. 
© Motor.ru
Автомобиль в версии V-Spec II пережил комплексную модернизацию. Стоковую «шестёрку» форсировали до 530 лошадиных сил. Основное внешнее новшество — развитый обвес с иными бамперами, сплиттером, диффузором и антикрылом.
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Автомобиль в версии V-Spec II пережил комплексную модернизацию. Стоковую «шестёрку» форсировали до 530 лошадиных сил. Основное внешнее новшество — развитый обвес с иными бамперами, сплиттером, диффузором и антикрылом. 
© Motor.ru
Ещё купе обрело 19-дюймовые колёса бронзового оттенка и капот из стекловолокна. В салоне — спортивные кресла Recaro с логотипами Tommykaira и декор из матового алюминия. Пробег машины — чуть более 46 тысяч километров.
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Ещё купе обрело 19-дюймовые колёса бронзового оттенка и капот из стекловолокна. В салоне — спортивные кресла Recaro с логотипами Tommykaira и декор из матового алюминия. Пробег машины — чуть более 46 тысяч километров. 
© Motor.ru
Nissan Skyline GT-R. Ещё один редкий экземпляр модели ушёл с молотка за 230 тысяч фунтов стерлингов. В своё время болид победил в японской суточной гонке на выносливость.
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Nissan Skyline GT-R. Ещё один редкий экземпляр модели ушёл с молотка за 230 тысяч фунтов стерлингов. В своё время болид победил в японской суточной гонке на выносливость. 
© Motor.ru

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Автомобиль отличается от остальных трековых машин задним приводом (другие были полноприводными), а его двигатель форсирован до 450 лошадиных сил.
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Автомобиль отличается от остальных трековых машин задним приводом (другие были полноприводными), а его двигатель форсирован до 450 лошадиных сил. 
© Motor.ru
В 1994 году спорткар победил в «24 часах Токачи» и оказался единственным Skyline серии R32, получившим «золото» в таком состязании: позднее производитель перешёл на 33-й кузов. В 1995-м автомобиль попал в музей, сохранив штатную силовую установку, стоковые узлы и агрегаты, а также исходную ливрею.
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В 1994 году спорткар победил в «24 часах Токачи» и оказался единственным Skyline серии R32, получившим «золото» в таком состязании: позднее производитель перешёл на 33-й кузов. В 1995-м автомобиль попал в музей, сохранив штатную силовую установку, стоковые узлы и агрегаты, а также исходную ливрею. 
© Motor.ru
Aston Martin Lagonda Concept LUV. На торги попал уникальный кроссовер, представленный на выставке в Женеве 14 лет назад. Концепт должен был стать предвестником вседорожных моделей фирмы, но не заинтересовал потенциальных клиентов.
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Aston Martin Lagonda Concept LUV. На торги попал уникальный кроссовер, представленный на выставке в Женеве 14 лет назад. Концепт должен был стать предвестником вседорожных моделей фирмы, но не заинтересовал потенциальных клиентов. 
© Motor.ru
Его построили на базе Mercedes-Benz GL, однако оснастили британским мотором — 5,9-литровым атмосферным V12 от других «Астонов».
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Его построили на базе Mercedes-Benz GL, однако оснастили британским мотором — 5,9-литровым атмосферным V12 от других «Астонов». 
© Motor.ru
После премьеры машина на долгое время пропала из виду и вновь появилась на публике лишь в 2019 году.
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После премьеры машина на долгое время пропала из виду и вновь появилась на публике лишь в 2019 году. 
© Motor.ru

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Dodge Starcraft Motorhome. На торги выставляли редкий кемпер 1970 года с необычным обликом: собрано всего 12 подобных экземпляров. Модель создали специалисты фирмы Starcraft.
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Dodge Starcraft Motorhome. На торги выставляли редкий кемпер 1970 года с необычным обликом: собрано всего 12 подобных экземпляров. Модель создали специалисты фирмы Starcraft. 
© Motor.ru
Оформление передней части вызывает ассоциации с туристическими автобусами. Машину снабдили 5,2-литровым V8 от Dodge, «автоматом», 110-вольтовой электрической системой, усилителем рулевого управления и тормозов.
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Оформление передней части вызывает ассоциации с туристическими автобусами. Машину снабдили 5,2-литровым V8 от Dodge, «автоматом», 110-вольтовой электрической системой, усилителем рулевого управления и тормозов. 
© Motor.ru
В жилой части находятся диван, превращающийся в двуспальную кровать, и кухня с раковиной, холодильником и микроволновой печью. Ещё предусмотрены кондиционер-отопитель, телевизор, 136-литровый бак для воды и откидной тент. Кемпер на ходу, но нуждается в частичной реставрации.
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В жилой части находятся диван, превращающийся в двуспальную кровать, и кухня с раковиной, холодильником и микроволновой печью. Ещё предусмотрены кондиционер-отопитель, телевизор, 136-литровый бак для воды и откидной тент. Кемпер на ходу, но нуждается в частичной реставрации. 
© Motor.ru
Aston Martin Valkyrie AMR Pro. В Дубае продаётся один из 11 гиперкаров, каждый из которых стоил не менее четырёх миллионов долларов. Стоимость этого экземпляра объявят по запросу.
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Aston Martin Valkyrie AMR Pro. В Дубае продаётся один из 11 гиперкаров, каждый из которых стоил не менее четырёх миллионов долларов. Стоимость этого экземпляра объявят по запросу. 
© Motor.ru
Автомобиль выезжал на спортивную трассу лишь однажды — во время заводских тестов. 6,5-литровый мотор Cosworth V12 выдаёт 1014 лошадиных сил.
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Автомобиль выезжал на спортивную трассу лишь однажды — во время заводских тестов. 6,5-литровый мотор Cosworth V12 выдаёт 1014 лошадиных сил. 
© Motor.ru

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Для уменьшения массы машину лишили всей гибридной начинки. Детали кузова и поперечные рычаги подвески углепластиковые, а лобовое и боковые стёкла сделаны из акрила Perspex. Динамика не раскрыта.
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Для уменьшения массы машину лишили всей гибридной начинки. Детали кузова и поперечные рычаги подвески углепластиковые, а лобовое и боковые стёкла сделаны из акрила Perspex. Динамика не раскрыта. 
© Motor.ru
Nebulous Theorem III. В США за 85 500 долларов продан стримлайнер для заездов на соляных озерах, способный достичь 658 километров в час. В 90-е его сделал Джек Костелла.
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Nebulous Theorem III. В США за 85 500 долларов продан стримлайнер для заездов на соляных озерах, способный достичь 658 километров в час. В 90-е его сделал Джек Костелла. 
© Motor.ru
В 2018-м автомобиль побил рекорд в своём классе, набрав 619,597 километра в час, а затем в квалификации ещё улучшил этот результат. На пространственном каркасе установлены детали из композитов.
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В 2018-м автомобиль побил рекорд в своём классе, набрав 619,597 километра в час, а затем в квалификации ещё улучшил этот результат. На пространственном каркасе установлены детали из композитов. 
© Motor.ru
Смол-блок Chevrolet V8 оснащён наддувом и сочетается с трёхдиапазонным автоматом Ford C4. Передние колёса располагаются одно за другим, а тормоза Wilwood снабжены четырёхпоршневыми суппортами. Внутри нет никаких атрибутов комфорта, а управлять машиной можно посредством рукояток.
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Смол-блок Chevrolet V8 оснащён наддувом и сочетается с трёхдиапазонным автоматом Ford C4. Передние колёса располагаются одно за другим, а тормоза Wilwood снабжены четырёхпоршневыми суппортами. Внутри нет никаких атрибутов комфорта, а управлять машиной можно посредством рукояток. 
© Motor.ru

    Многочисленные тюнинговые ателье и сами автомобильные компании создают немало интересных проектов. Однако если говорить о редчайших и тем более уникальных творениях, они нечасто появляются в свободной продаже. Это могут быть серьёзно доработанные модели, болиды для установления рекордов скорости, забытые концепты и безумно дорогие гиперкары. Впрочем, иногда потенциальные покупатели всё-таки получают возможность приобрести эксклюзивную машину на открытых аукционных торгах или даже в обычном дилерском центре.

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