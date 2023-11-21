Особые Rolls-Royce

Продукцию Rolls-Royce нельзя назвать массовой, и дело не только в цене. Даже стандартные модели легендарной фирмы могут удивить инженерными решениями, дизайнерскими изысками и высочайшим уровнем роскоши. Однако и требования у потенциальных покупателей, способных приобрести недешёвый автомобиль, отличаются от среднестатистических. Чтобы выделиться из «толпы» себе подобных, такие клиенты выбирают спецверсии или даже заказывают уникальные экземпляры. Сам производитель с удовольствием идёт этим людям навстречу, создавая редчайшие исполнения своих машин. Только за последние месяцы представлено несколько интересных проектов.