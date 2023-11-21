Особые Rolls-Royce

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Rolls-Royce The Pearl Cullinan. Кроссовер с необычной перламутровой окраской создали к 90-летию клиента. Особый колер служит намёком на самую дорогую жемчужину в собрании владельца.
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Rolls-Royce The Pearl Cullinan. Кроссовер с необычной перламутровой окраской создали к 90-летию клиента. Особый колер служит намёком на самую дорогую жемчужину в собрании владельца. 
© Motor.ru
Детали кузова окрасили приблизительно 30 раз, пока не нашли нужный оттенок. Цвет Pearl Rose совмещён с декором под розовое золото. В интерьере применена кожа различных тонов: передние кресла серые, задние — красные. Кроме того, они снабжены вышивками с монограммами RR и розовыми нитями.
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Детали кузова окрасили приблизительно 30 раз, пока не нашли нужный оттенок. Цвет Pearl Rose совмещён с декором под розовое золото. В интерьере применена кожа различных тонов: передние кресла серые, задние — красные. Кроме того, они снабжены вышивками с монограммами RR и розовыми нитями. 
© Motor.ru
Для оформления каждого откидного столика использовали 1351 кусочек перламутра. На передней панели, отделанной ореховым деревом, установлены эксклюзивные часы.
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Для оформления каждого откидного столика использовали 1351 кусочек перламутра. На передней панели, отделанной ореховым деревом, установлены эксклюзивные часы. 
© Motor.ru
Rolls-Royce Ghost Black Badge Ékleipsis. Спецверсия вдохновлена солнечным затмением. Соберут только 25 таких седанов: все они сделаны под заказ для наиболее важных клиентов фирмы.
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Rolls-Royce Ghost Black Badge Ékleipsis. Спецверсия вдохновлена солнечным затмением. Соберут только 25 таких седанов: все они сделаны под заказ для наиболее важных клиентов фирмы. 
© Motor.ru

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Кузов выкрашен в тёмно-коричневый оттенок Lyrical Copper, подчёркнутый оранжевыми акцентами. Оранжевый цвет есть и внутри, однако главная «фишка» салона — обшивка потолка Starlight.
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Кузов выкрашен в тёмно-коричневый оттенок Lyrical Copper, подчёркнутый оранжевыми акцентами. Оранжевый цвет есть и внутри, однако главная «фишка» салона — обшивка потолка Starlight. 
© Motor.ru
При запуске мотора здесь появляются 940 «звёзд», имитируя корону вокруг лунного диска, а рядом с ними зажигаются ещё 192 «звезды». Продолжается световое шоу 31 секунду: это предельная длительность солнечного затмения в реальности. На передней панели лазером выгравированы изображения 1846 звёзд. Часы украшает бриллиант в полкарата.
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При запуске мотора здесь появляются 940 «звёзд», имитируя корону вокруг лунного диска, а рядом с ними зажигаются ещё 192 «звезды». Продолжается световое шоу 31 секунду: это предельная длительность солнечного затмения в реальности. На передней панели лазером выгравированы изображения 1846 звёзд. Часы украшает бриллиант в полкарата. 
© Motor.ru
Rolls-Royce Phantom Inspired by Cinque Terre. Уникальный автомобиль вдохновлён красотой Лигурийского побережья Италии и парка Чинкве-Терре.
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Rolls-Royce Phantom Inspired by Cinque Terre. Уникальный автомобиль вдохновлён красотой Лигурийского побережья Италии и парка Чинкве-Терре. 
© Motor.ru
Ключевым колером стал Ligurian Blue («Лигурийский синий»). Акценты на боковинах, выполненные в оттенках Navy Blue и Jasmine, дополняются изображениями виноградных лоз.
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Ключевым колером стал Ligurian Blue («Лигурийский синий»). Акценты на боковинах, выполненные в оттенках Navy Blue и Jasmine, дополняются изображениями виноградных лоз. 
© Motor.ru
В интерьере использована кожа Grace White и Navy Blue с вкраплениями цвета Jasmine, а каждая вышивка с изображением винограда требует 9215 отдельных стежков. Для виноградных мотивов на откидных столиках применены нержавеющая сталь и напыление золота. «Звёздный потолок» дополняет карта Италии.
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В интерьере использована кожа Grace White и Navy Blue с вкраплениями цвета Jasmine, а каждая вышивка с изображением винограда требует 9215 отдельных стежков. Для виноградных мотивов на откидных столиках применены нержавеющая сталь и напыление золота. «Звёздный потолок» дополняет карта Италии. 
© Motor.ru

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Rolls-Royce Amethyst Droptail. Уникальный кабриолет вдохновлён цветком globe amaranth — гомфреной нежно-фиолетового оттенка.
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Rolls-Royce Amethyst Droptail. Уникальный кабриолет вдохновлён цветком globe amaranth — гомфреной нежно-фиолетового оттенка. 
© Motor.ru
Снаружи сиреневый колер совмещён с тёмно-фиолетовым, дополненным синими, красными и пурпурными частицами слюды. Радиаторная решётка отполирована вручную. Воздухозаборник из композитов украшают 202 «штриха» из нержавейки. Корму покрывает цельный кусок дерева.
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Снаружи сиреневый колер совмещён с тёмно-фиолетовым, дополненным синими, красными и пурпурными частицами слюды. Радиаторная решётка отполирована вручную. Воздухозаборник из композитов украшают 202 «штриха» из нержавейки. Корму покрывает цельный кусок дерева. 
© Motor.ru
Внутри сочетаются коричневый и фиолетовый цвета. Съёмные часы Vacheron Constantin изготовлены вручную и оформлены при участии Rolls-Royce.
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Внутри сочетаются коричневый и фиолетовый цвета. Съёмные часы Vacheron Constantin изготовлены вручную и оформлены при участии Rolls-Royce. 
© Motor.ru
Rolls-Royce La Rose Noire Droptail. Другой кабриолет вдохновлён розой сорта Black Baccara. Тёмно-гранатовый цвет её лепестков кажется чёрным, но при падении световых лучей на них появляется красный перламутровый отлив.
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Rolls-Royce La Rose Noire Droptail. Другой кабриолет вдохновлён розой сорта Black Baccara. Тёмно-гранатовый цвет её лепестков кажется чёрным, но при падении световых лучей на них появляется красный перламутровый отлив. 
© Motor.ru
Для кузова машины использованы схожие оттенки: красный True Love сочетается с тёмным Mystery. Базовый слой краски покрыт пятислойным прозрачным лаком. Тёмные декоративные элементы получают свой колер Hydroshade в ходе хромирования.
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Для кузова машины использованы схожие оттенки: красный True Love сочетается с тёмным Mystery. Базовый слой краски покрыт пятислойным прозрачным лаком. Тёмные декоративные элементы получают свой колер Hydroshade в ходе хромирования. 
© Motor.ru

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То же покрытие применено на отдельных металлических деталях интерьера, отполированных вручную. Еще для внутреннего декора использовали 1603 треугольничка из чёрного шпона. Сиденья обиты тёмно-красной кожей Mystery и светло-красной True Love.
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То же покрытие применено на отдельных металлических деталях интерьера, отполированных вручную. Еще для внутреннего декора использовали 1603 треугольничка из чёрного шпона. Сиденья обиты тёмно-красной кожей Mystery и светло-красной True Love. 
© Motor.ru
Rolls-Royce Ghost Extended Private Office. Эксклюзивный седан посвящён красоте Ближнего Востока. Это первый проект ателье Private Office в Дубае, открытого в прошлом году: шоурум по сути оказался продолжением производственного центра компании в британском Гудвуде.
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Rolls-Royce Ghost Extended Private Office. Эксклюзивный седан посвящён красоте Ближнего Востока. Это первый проект ателье Private Office в Дубае, открытого в прошлом году: шоурум по сути оказался продолжением производственного центра компании в британском Гудвуде. 
© Motor.ru
Кузов автомобиля выкрашен в колер Sunrise Sparkle, напоминающий о цвете неба при восходе солнца и о песках пустыни, но для капота, стоек и крыши использован оттенок White Sands. Акценты выполнены в бежевом цвете Moccasin, а радиаторная решётка Pantheon Grille дополнена подсветкой.
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Кузов автомобиля выкрашен в колер Sunrise Sparkle, напоминающий о цвете неба при восходе солнца и о песках пустыни, но для капота, стоек и крыши использован оттенок White Sands. Акценты выполнены в бежевом цвете Moccasin, а радиаторная решётка Pantheon Grille дополнена подсветкой. 
© Motor.ru
В интерьере применена кожа оттенка Moccasin, но ключевым стал молочный Grace White. Не обошлось и без «звёздного потолка».
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В интерьере применена кожа оттенка Moccasin, но ключевым стал молочный Grace White. Не обошлось и без «звёздного потолка». 
© Motor.ru

Продукцию Rolls-Royce нельзя назвать массовой, и дело не только в цене. Даже стандартные модели легендарной фирмы могут удивить инженерными решениями, дизайнерскими изысками и высочайшим уровнем роскоши. Однако и требования у потенциальных покупателей, способных приобрести недешёвый автомобиль, отличаются от среднестатистических. Чтобы выделиться из «толпы» себе подобных, такие клиенты выбирают спецверсии или даже заказывают уникальные экземпляры. Сам производитель с удовольствием идёт этим людям навстречу, создавая редчайшие исполнения своих машин. Только за последние месяцы представлено несколько интересных проектов.

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