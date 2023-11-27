Не только Cybertruck: новые электропикапы

Товарной версии обещают запас хода до 885 километров по стандарту EPA, ускорение до 60 миль в час (96,6 километра в час) за 3,5 секунды и максимальную скорость 265 километров в час. Кроме того, автомобиль получит обычные двери либо подъёмные «крылья ястреба» (передние или все), крышку грузовой платформы с сервоприводом, два набора опций для оффроуда и автопилот от второго до четвёртого уровня автономности.