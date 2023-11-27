Не только Cybertruck: новые электропикапы

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Aitekx RoboTruck 1T. Американский стартап анонсировал свою дебютную модель, которая должна поступить в продажу через два года: её оценили в 45 000–99 000 долларов. Впрочем, пока у производителя есть лишь рендеры грядущей новинки и не слишком качественно изготовленный прототип на базе пожилого Chevrolet Silverado.
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Aitekx RoboTruck 1T. Американский стартап анонсировал свою дебютную модель, которая должна поступить в продажу через два года: её оценили в 45 000–99 000 долларов. Впрочем, пока у производителя есть лишь рендеры грядущей новинки и не слишком качественно изготовленный прототип на базе пожилого Chevrolet Silverado. 
© Motor.ru
Товарной версии обещают запас хода до 885 километров по стандарту EPA, ускорение до 60 миль в час (96,6 километра в час) за 3,5 секунды и максимальную скорость 265 километров в час. Кроме того, автомобиль получит обычные двери либо подъёмные «крылья ястреба» (передние или все), крышку грузовой платформы с сервоприводом, два набора опций для оффроуда и автопилот от второго до четвёртого уровня автономности.
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Товарной версии обещают запас хода до 885 километров по стандарту EPA, ускорение до 60 миль в час (96,6 километра в час) за 3,5 секунды и максимальную скорость 265 километров в час. Кроме того, автомобиль получит обычные двери либо подъёмные «крылья ястреба» (передние или все), крышку грузовой платформы с сервоприводом, два набора опций для оффроуда и автопилот от второго до четвёртого уровня автономности. 
© Motor.ru
Кабина вместит до шести человек. Мощность одно- и двухмоторной силовых установок не объявлена. Приём предзаказов уже начат: размер депозита составляет 100 долларов.
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Кабина вместит до шести человек. Мощность одно- и двухмоторной силовых установок не объявлена. Приём предзаказов уже начат: размер депозита составляет 100 долларов. 
© Motor.ru
Toyota EPU. Японская компания представила в Токио концепт, который может стать основой для серийной модели. Он получил аэродинамичный облик и трансформируемый задний борт, дающий возможность увеличить длину грузовой платформы.
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Toyota EPU. Японская компания представила в Токио концепт, который может стать основой для серийной модели. Он получил аэродинамичный облик и трансформируемый задний борт, дающий возможность увеличить длину грузовой платформы. 
© Motor.ru

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Габариты пятиместного пикапа с двойной кабиной составляют 5070 х 1910 х 1710 миллиметров, расстояние между осями — 3350 миллиметров.
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Габариты пятиместного пикапа с двойной кабиной составляют 5070 х 1910 х 1710 миллиметров, расстояние между осями — 3350 миллиметров. 
© Motor.ru
В салоне на «многоэтажной» передней панели установлен цифровой кластер с виртуальными приборами, а мультируль выполнен в форме штурвала. О сроках выхода товарного варианта информации нет.
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В салоне на «многоэтажной» передней панели установлен цифровой кластер с виртуальными приборами, а мультируль выполнен в форме штурвала. О сроках выхода товарного варианта информации нет. 
© Motor.ru
Toyota HiLux BEV Revo Concept. Кроме того, фирма продемонстрировала электрическую версию своей серийной модели. Ходовой прототип представили в Таиланде в конце прошлого года, а теперь он добрался до Австралии: там пикапы крайне популярны. Затем электрокар вернулся в Азию, где продолжатся тесты.
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Toyota HiLux BEV Revo Concept. Кроме того, фирма продемонстрировала электрическую версию своей серийной модели. Ходовой прототип представили в Таиланде в конце прошлого года, а теперь он добрался до Австралии: там пикапы крайне популярны. Затем электрокар вернулся в Азию, где продолжатся тесты. 
© Motor.ru
Австралийцы оценили машину по достоинству: местные клиенты признались, что она смотрится, ощущается и ездит как серийный автомобиль, невзирая на статус прототипа. В отличие от модификаций с ДВС, новинка предназначена для города, а не для бездорожья.
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Австралийцы оценили машину по достоинству: местные клиенты признались, что она смотрится, ощущается и ездит как серийный автомобиль, невзирая на статус прототипа. В отличие от модификаций с ДВС, новинка предназначена для города, а не для бездорожья. 
© Motor.ru
Если испытания в Таиланде будут успешными, компания может собрать небольшое количество экземпляров для корпоративного такси. Технических подробностей всё ещё нет.
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Если испытания в Таиланде будут успешными, компания может собрать небольшое количество экземпляров для корпоративного такси. Технических подробностей всё ещё нет. 
© Motor.ru

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Radar RD6. Концерн Geely начал сборку электропикапа в прошлом сентябре, а летом этого года модель отправилась на экспорт: первым зарубежным рынком для неё стал Таиланд.
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Radar RD6. Концерн Geely начал сборку электропикапа в прошлом сентябре, а летом этого года модель отправилась на экспорт: первым зарубежным рынком для неё стал Таиланд. 
© Motor.ru
В этой стране появятся автомобили в исполнении Premium Edition с диодной полоской между фарами. Единственный мотор на задней оси выдаёт 272 лошадиные силы, а батарея ёмкостью 86 киловатт-часов обеспечивает запас хода 550 километров. Электрокар построен на платформе SEA от Polestar 3, Smart #1 и Zeekr 001, при этом для пикапа её обновили и назвали MAP.
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В этой стране появятся автомобили в исполнении Premium Edition с диодной полоской между фарами. Единственный мотор на задней оси выдаёт 272 лошадиные силы, а батарея ёмкостью 86 киловатт-часов обеспечивает запас хода 550 километров. Электрокар построен на платформе SEA от Polestar 3, Smart #1 и Zeekr 001, при этом для пикапа её обновили и назвали MAP. 
© Motor.ru
На родине электромобиль продают в трёх вариантах. Помимо вышеупомянутой версии, там есть модификации с аккумуляторами на 63 и 100 киловатт-часов: дальнобойность составляет 400 и 632 километра соответственно.
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На родине электромобиль продают в трёх вариантах. Помимо вышеупомянутой версии, там есть модификации с аккумуляторами на 63 и 100 киловатт-часов: дальнобойность составляет 400 и 632 километра соответственно. 
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Telo MT1. Американский стартап обещает своей первой модели «возможности Toyota Tacoma в габаритах MINI Cooper». Пикап вместит пятерых пассажиров, а в кузове можно будет установить дополнительные сиденья.
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Telo MT1. Американский стартап обещает своей первой модели «возможности Toyota Tacoma в габаритах MINI Cooper». Пикап вместит пятерых пассажиров, а в кузове можно будет установить дополнительные сиденья. 
© Motor.ru
Электрокар получит полный привод, два мотора общей мощностью 500 лошадиных сил, аккумулятор ёмкостью 106 киловатт-часов и пробег на одном заряде до 560 километров.
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Электрокар получит полный привод, два мотора общей мощностью 500 лошадиных сил, аккумулятор ёмкостью 106 киловатт-часов и пробег на одном заряде до 560 километров. 
© Motor.ru

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Построят электромобиль на платформе-скейтборде. Потенциальных владельцев модели должна заинтересовать функциональность. Продажи начнутся через пару лет по цене от 50 тысяч долларов.
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Построят электромобиль на платформе-скейтборде. Потенциальных владельцев модели должна заинтересовать функциональность. Продажи начнутся через пару лет по цене от 50 тысяч долларов. 
© Motor.ru
Changan Lantop (Lantazhe) EV. Китайская фирма вывела на домашний рынок очередную версию своего рамного пикапа. Отдача — 177 лошадиных сил и 350 Нм, дальнобойность по циклу WLTC достигает 405 километров.
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Changan Lantop (Lantazhe) EV. Китайская фирма вывела на домашний рынок очередную версию своего рамного пикапа. Отдача — 177 лошадиных сил и 350 Нм, дальнобойность по циклу WLTC достигает 405 километров. 
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Грузовичок весит 2030 килограммов, грузоподъёмность составляет 950 килограммов. Снаружи и внутри новинка почти идентична бензиновым топовым исполнениям: опознать её удастся лишь по шильдикам и отсутствию патрубков выхлопа.
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Грузовичок весит 2030 килограммов, грузоподъёмность составляет 950 килограммов. Снаружи и внутри новинка почти идентична бензиновым топовым исполнениям: опознать её удастся лишь по шильдикам и отсутствию патрубков выхлопа. 
© Motor.ru
Электромобиль предложен исключительно со стандартной колёсной базой, длина машины — 5,35 метра. Основой стал пикап в богатой комплектации с «цифровым» кокпитом, кожаной отделкой интерьера и диодной головной оптикой. Геометрическая проходимость не ухудшилась, но привод — только задний.
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Электромобиль предложен исключительно со стандартной колёсной базой, длина машины — 5,35 метра. Основой стал пикап в богатой комплектации с «цифровым» кокпитом, кожаной отделкой интерьера и диодной головной оптикой. Геометрическая проходимость не ухудшилась, но привод — только задний. 
© Motor.ru

30 ноября стартуют продажи Tesla Cybertruck. С момента первого показа электрического пикапа прошло уже четыре года: неудивительно, что за это время подобные проекты появились у множества производителей. Например, только недавно своё видение продемонстрировали сразу несколько автомобильных компаний из разных стран. В нашей подборке — уже вышедшие на рынок серийные версии и прототипы электропикапов, которым ещё далеко до полноценного выпуска. Как бы то ни было, творение фирмы Илона Маска не останется единственным в своём роде.

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