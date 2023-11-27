Не только Cybertruck: новые электропикапы
30 ноября стартуют продажи Tesla Cybertruck. С момента первого показа электрического пикапа прошло уже четыре года: неудивительно, что за это время подобные проекты появились у множества производителей. Например, только недавно своё видение продемонстрировали сразу несколько автомобильных компаний из разных стран. В нашей подборке — уже вышедшие на рынок серийные версии и прототипы электропикапов, которым ещё далеко до полноценного выпуска. Как бы то ни было, творение фирмы Илона Маска не останется единственным в своём роде.
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