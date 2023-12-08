Тачки пацанов: на чем ездят в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

В сети не утихают страсти о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», который повествует о реалиях молодежных бандитских группировок Казани конца 1980-х. И пока эксперты спорят, показал ли автор криминального хита суровую историческую реальность или это новая романтизация бандитизма, редакторы портала Autonews.ru собрали список легендарных советских автомобилей, так или иначе фигурирующих в шоу.