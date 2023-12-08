Тачки пацанов: на чем ездят в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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«Волга» ГАЗ-24. В одном из эпизодов главные герои Вова Адидас и его сводный брат Марат приехали на отцовской «Волге» на бандитские разборки.
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«Волга» ГАЗ-24. В одном из эпизодов главные герои Вова Адидас и его сводный брат Марат приехали на отцовской «Волге» на бандитские разборки.  
© ТАСС
Иж-2715. Этой машиной владел лидер группировки «Универсам» по кличке Кащей.
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Иж-2715. Этой машиной владел лидер группировки «Универсам» по кличке Кащей. 
© РИА Новости
ВАЗ-2108. В сериале на легендарном хэтчбеке ярко салатового цвета разъезжает «Колик», член банды «домбытовских».
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ВАЗ-2108. В сериале на легендарном хэтчбеке ярко салатового цвета разъезжает «Колик», член банды «домбытовских». 
© ТАСС
ВАЗ-2103. А вот лидер «домбытовских» «Желтый» предпочитает водить более скромный автомобиль.
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ВАЗ-2103. А вот лидер «домбытовских» «Желтый» предпочитает водить более скромный автомобиль. 
© РИА Новости

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ЛИАЗ-677. На этом легендарном автобусе «универсамовские» поехали на массовую драку с группировкой «Хади Такташ».
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ЛИАЗ-677. На этом легендарном автобусе «универсамовские» поехали на массовую драку с группировкой «Хади Такташ». 
© РИА Новости
УАЗ-469. Главный транспорт сотрудников МВД того времени.
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УАЗ-469. Главный транспорт сотрудников МВД того времени.  
© ТАСС
РАФ-2203. На машине скорой помощи главные герои сериала уходят сначала от погони членов банды «Хади Такташ», а потом и от милиции.
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РАФ-2203. На машине скорой помощи главные герои сериала уходят сначала от погони членов банды «Хади Такташ», а потом и от милиции. 
© ТАСС

В сети не утихают страсти о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», который повествует о реалиях молодежных бандитских группировок Казани конца 1980-х. И пока эксперты спорят, показал ли автор криминального хита суровую историческую реальность или это новая романтизация бандитизма, редакторы портала Autonews.ru собрали список легендарных советских автомобилей, так или иначе фигурирующих в шоу.

Какие советские машины засветились в сериале - в галерее «Рамблера».

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