Это финиш: прощальные версии интересных моделей
Финальные исполнения интересных моделей, по которым мы будем скучать
Нельзя просто так взять и отправить в отставку популярный автомобиль. Производители нередко устраивают пышные проводы легендарным машинам, а в исключительных случаях яркого прощания удостаиваются отдельные модификации. Например, таким образом фирмы расстаются с культовыми силовыми агрегатами: в наше время этот процесс набирает небывалые обороты из-за тотального перехода на электрическую тягу. Например, только за несколько последних месяцев автомобильные компании представили прощальные издания мощных седанов, купе и родстеров, а также брутального пикапа и компактного универсала.
Motor.ru: главные новости