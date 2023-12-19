Это финиш: прощальные версии интересных моделей

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Hennessey Challenger H1000 Last Stand и Charger H1000 Last Stand. Ателье представило финальные Dodge Challenger и Charger с компрессорным Hellcat V8: автопроизводитель решил отказаться от знаменитого мотора.
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Hennessey Challenger H1000 Last Stand и Charger H1000 Last Stand. Ателье представило финальные Dodge Challenger и Charger с компрессорным Hellcat V8: автопроизводитель решил отказаться от знаменитого мотора. 
© motor.ru
Купе и седан обрели доработанный 6,2-литровый V8, выдающий после модернизации 1028 лошадиных сил и 1285 Нм тяги. Машины могут разогнаться до 60 миль в час (96,6 километра в час) за 2,8 секунды и пройти четверть мили (402 метра) за 9,9 секунды, набрав на финише приблизительно 227 километров в час.
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Купе и седан обрели доработанный 6,2-литровый V8, выдающий после модернизации 1028 лошадиных сил и 1285 Нм тяги. Машины могут разогнаться до 60 миль в час (96,6 километра в час) за 2,8 секунды и пройти четверть мили (402 метра) за 9,9 секунды, набрав на финише приблизительно 227 километров в час. 
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Снаружи автомобили отличаются от собратьев деталями обвеса из углепластика: это передний сплиттер, боковые юбки, задний спойлер и диффузор.
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Снаружи автомобили отличаются от собратьев деталями обвеса из углепластика: это передний сплиттер, боковые юбки, задний спойлер и диффузор. 
© motor.ru
20-дюймовые колёса можно приобрести в глянцево-чёрном или графитовом варианте. Сочетать их предложено с особыми наклейками и табличкой с серийным номером экземпляра.
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20-дюймовые колёса можно приобрести в глянцево-чёрном или графитовом варианте. Сочетать их предложено с особыми наклейками и табличкой с серийным номером экземпляра. 
© motor.ru

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Hennessey Chevrolet Camaro ZL1 The Exorcist Final Edition. Ранее мастерская показала прощальное исполнение 1000-сильного Exorcist: исходный Chevrolet Camaro покинет конвейер в 2024 году.
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Hennessey Chevrolet Camaro ZL1 The Exorcist Final Edition. Ранее мастерская показала прощальное исполнение 1000-сильного Exorcist: исходный Chevrolet Camaro покинет конвейер в 2024 году. 
© motor.ru
Соберут лишь 57 единиц: столько лет прошло с момента премьеры первого Camaro. Новинке достались чёрно-белая окраска, эмблемы особого издания и круглые стикеры с названием версии.
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Соберут лишь 57 единиц: столько лет прошло с момента премьеры первого Camaro. Новинке достались чёрно-белая окраска, эмблемы особого издания и круглые стикеры с названием версии. 
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Под капотом разместится шильдик «Final Edition X of 57» с порядковым номером экземпляра. Других отличий от стандартного Exorcist, базой для которого стала модификация ZL1, нет.
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Под капотом разместится шильдик «Final Edition X of 57» с порядковым номером экземпляра. Других отличий от стандартного Exorcist, базой для которого стала модификация ZL1, нет. 
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Модернизация двигателя LT4 дала возможность увеличить его мощность почти в полтора раза: 6,2-литровый V8 развивает 1000 лошадиных сил и 996 Нм вместо 659 сил и 881 Нм.
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Модернизация двигателя LT4 дала возможность увеличить его мощность почти в полтора раза: 6,2-литровый V8 развивает 1000 лошадиных сил и 996 Нм вместо 659 сил и 881 Нм. 
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Audi TT Roadster Final Edition. Компания из Ингольштадта выпустила очередное прощальное издание легендарной модели, которую снимают с производства уже в этом году: о её отставке без наследника было объявлено в феврале.
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Audi TT Roadster Final Edition. Компания из Ингольштадта выпустила очередное прощальное издание легендарной модели, которую снимают с производства уже в этом году: о её отставке без наследника было объявлено в феврале. 
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В Северной Америке появятся 50 родстеров в историческом зелёном оттенке Audi Exclusive Goodwood Green Pearl, который предлагали за доплату для двухдверки первого поколения. Крыша, колёсные диски диаметром 20 дюймов и вставки в бамперах серые. За основу взяли TT S Line, но большинство логотипов с названием этого исполнения ликвидированы.
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В Северной Америке появятся 50 родстеров в историческом зелёном оттенке Audi Exclusive Goodwood Green Pearl, который предлагали за доплату для двухдверки первого поколения. Крыша, колёсные диски диаметром 20 дюймов и вставки в бамперах серые. За основу взяли TT S Line, но большинство логотипов с названием этого исполнения ликвидированы. 
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Внутри применён углеволоконный декор, а кресла обиты кожей Palomino Brown, напоминающей о сиденьях первого поколения. 2,0-литровая 231-сильная «турбочетвёрка» совмещена с семидиапазонным «роботом» и полным приводом.
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Внутри применён углеволоконный декор, а кресла обиты кожей Palomino Brown, напоминающей о сиденьях первого поколения. 2,0-литровая 231-сильная «турбочетвёрка» совмещена с семидиапазонным «роботом» и полным приводом. 
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Разгон до 60 миль в час (96,6 километра в час) требует 5,5 секунды. Ранее фирма создала финальные версии для британского, японского и испанского рынков.
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Разгон до 60 миль в час (96,6 километра в час) требует 5,5 секунды. Ранее фирма создала финальные версии для британского, японского и испанского рынков. 
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Jaguar F-Type ZP Edition. Британский производитель продемонстрировал особую версию спорткара, которая выйдет на рынок в следующем году. Посвятили новинку переходу фирмы на электротягу: это последняя модель бренда с двигателями внутреннего сгорания
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Jaguar F-Type ZP Edition. Британский производитель продемонстрировал особую версию спорткара, которая выйдет на рынок в следующем году. Посвятили новинку переходу фирмы на электротягу: это последняя модель бренда с двигателями внутреннего сгорания 
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Источником вдохновения для создателей стали гоночные E-Type из 60-х. Кузов выкрашен в тёмно-синий или светло-серый колер, дополненный белыми кругами сбоку и окантовкой радиаторной решётки того же цвета.
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Источником вдохновения для создателей стали гоночные E-Type из 60-х. Кузов выкрашен в тёмно-синий или светло-серый колер, дополненный белыми кругами сбоку и окантовкой радиаторной решётки того же цвета. 
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Ещё во внешности появились чёрные декоративные детали. Для оформления интерьера доступны сочетания чёрного с тёмно-синим либо красным. На креслах предусмотрено горизонтальное рифление. Также в каждом экземпляре разместится табличка с порядковым номером в партии.
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Ещё во внешности появились чёрные декоративные детали. Для оформления интерьера доступны сочетания чёрного с тёмно-синим либо красным. На креслах предусмотрено горизонтальное рифление. Также в каждом экземпляре разместится табличка с порядковым номером в партии. 
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5,0-литровый наддувный V8 мощностью 575 лошадиных сил сочетается с восьмидиапазонным автоматом. Разгон до ста занимает у полноприводного автомобиля 3,5 секунды, максимальная скорость достигает 300 километров в час.
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5,0-литровый наддувный V8 мощностью 575 лошадиных сил сочетается с восьмидиапазонным автоматом. Разгон до ста занимает у полноприводного автомобиля 3,5 секунды, максимальная скорость достигает 300 километров в час. 
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MINI Clubman Final Edition. Британцы разработали прощальную модификацию универсала, который уйдёт в отставку без преемника. Заказы продолжат принимать до февраля 2024-го.
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MINI Clubman Final Edition. Британцы разработали прощальную модификацию универсала, который уйдёт в отставку без преемника. Заказы продолжат принимать до февраля 2024-го. 
© motor.ru
Причиной отказа от автомобиля стал низкий спрос. Скажем, кроссовер Countryman вдвое популярнее. Тираж спецверсии составит 1969 единиц: это отсылка к году рыночного дебюта. В 2007 году модель перезапустили, в 2015-м она перешла в новое поколение.
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Причиной отказа от автомобиля стал низкий спрос. Скажем, кроссовер Countryman вдвое популярнее. Тираж спецверсии составит 1969 единиц: это отсылка к году рыночного дебюта. В 2007 году модель перезапустили, в 2015-м она перешла в новое поколение. 
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Предложены три особые окраски в сочетании с медным декором и полосками сбоку в медном же цвете. На задней стойке указан порядковый номер экземпляра.
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Предложены три особые окраски в сочетании с медным декором и полосками сбоку в медном же цвете. На задней стойке указан порядковый номер экземпляра. 
© motor.ru

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Подобная табличка есть и в интерьере, оформленном в тёмно-зелёном колере Sage Dark Green с медными акцентами.
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Подобная табличка есть и в интерьере, оформленном в тёмно-зелёном колере Sage Dark Green с медными акцентами. 
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Ram 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 Final Edition. Бренд простился с суперпикапом выпуском финального издания, тираж которого составит 4000 единиц.
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Ram 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 Final Edition. Бренд простился с суперпикапом выпуском финального издания, тираж которого составит 4000 единиц. 
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Для кузова доступно три эксклюзивных оттенка. Кроме того, новинка получит особые колёса, необычный декор, оригинальную заставку на панели приборов и памятную табличку с порядковым номером экземпляра в партии.
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Для кузова доступно три эксклюзивных оттенка. Кроме того, новинка получит особые колёса, необычный декор, оригинальную заставку на панели приборов и памятную табличку с порядковым номером экземпляра в партии. 
© motor.ru
В базовую комплектацию войдут отделка интерьера замшей и углеволокном, акустика Harman Kardon с 19 динамиками, проекционный экран, сиденья с электрическими регулировками и обилие электронных помощников.
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В базовую комплектацию войдут отделка интерьера замшей и углеволокном, акустика Harman Kardon с 19 динамиками, проекционный экран, сиденья с электрическими регулировками и обилие электронных помощников. 
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«Восьмёрка» HEMI с нагнетателем развивает 712 лошадиных сил и 881 Нм. Она сочетается с восьмидиапазонным автоматом и «раздаткой» BorgWarner.
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«Восьмёрка» HEMI с нагнетателем развивает 712 лошадиных сил и 881 Нм. Она сочетается с восьмидиапазонным автоматом и «раздаткой» BorgWarner. 
© motor.ru

Финальные исполнения интересных моделей, по которым мы будем скучать

Нельзя просто так взять и отправить в отставку популярный автомобиль. Производители нередко устраивают пышные проводы легендарным машинам, а в исключительных случаях яркого прощания удостаиваются отдельные модификации. Например, таким образом фирмы расстаются с культовыми силовыми агрегатами: в наше время этот процесс набирает небывалые обороты из-за тотального перехода на электрическую тягу. Например, только за несколько последних месяцев автомобильные компании представили прощальные издания мощных седанов, купе и родстеров, а также брутального пикапа и компактного универсала.

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