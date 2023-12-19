Это финиш: прощальные версии интересных моделей

Купе и седан обрели доработанный 6,2-литровый V8, выдающий после модернизации 1028 лошадиных сил и 1285 Нм тяги. Машины могут разогнаться до 60 миль в час (96,6 километра в час) за 2,8 секунды и пройти четверть мили (402 метра) за 9,9 секунды, набрав на финише приблизительно 227 километров в час.