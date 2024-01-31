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Ничего святого: особо изощренный тюнинг G-Класса

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Mercedes-AMG G63 Cabriolet by Refined Marques. У актуального «Гелендвагена» нет открытого варианта. Исправить это упущение решили в ателье Refined Marques.
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Mercedes-AMG G63 Cabriolet by Refined Marques. У актуального «Гелендвагена» нет открытого варианта. Исправить это упущение решили в ателье Refined Marques. 
© Motor.ru
Основное отличие от классического внедорожного кабриолета — появление задних дверей. Они уже передних и открываются против хода, при этом внутри у машины больше места для ног пассажиров, а отделка иная.
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Основное отличие от классического внедорожного кабриолета — появление задних дверей. Они уже передних и открываются против хода, при этом внутри у машины больше места для ног пассажиров, а отделка иная. 
© Motor.ru
Распашная багажная дверь удобнее прежней опускаемой. Складная мягкая крыша оснащена электроприводом, но фиксируется защёлками вручную.
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Распашная багажная дверь удобнее прежней опускаемой. Складная мягкая крыша оснащена электроприводом, но фиксируется защёлками вручную. 
© Motor.ru
Оттенки, материалы и декоративные элементы выбирает покупатель. Работа над проектом заняла полтора года. Соберут всего 20 экземпляров по цене 1,2 миллиона евро каждый.
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Оттенки, материалы и декоративные элементы выбирает покупатель. Работа над проектом заняла полтора года. Соберут всего 20 экземпляров по цене 1,2 миллиона евро каждый. 
© Motor.ru

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TecCrawl Terracamper Mercedes-Benz G-Class. Немецкое ателье Terracamper создало модульный комплект для превращения внедорожника в автодом. Все компоненты ставятся на стандартные места: доработки кузова не нужны, поэтому вернуть автомобиль в исходное состояние можно без проблем.
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TecCrawl Terracamper Mercedes-Benz G-Class. Немецкое ателье Terracamper создало модульный комплект для превращения внедорожника в автодом. Все компоненты ставятся на стандартные места: доработки кузова не нужны, поэтому вернуть автомобиль в исходное состояние можно без проблем. 
© Motor.ru
Выдвижная кухня расположена в задней двери с водительской стороны. Модуль предусматривает двухконфорочную газовую плитку, шкафчик и разделочную доску.
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Выдвижная кухня расположена в задней двери с водительской стороны. Модуль предусматривает двухконфорочную газовую плитку, шкафчик и разделочную доску. 
© Motor.ru
Пятая дверь открывает доступ к банкетке и раскладному столу: они трансформируются в место для сна. Ещё здесь есть резервуар для воды и холодильник объёмом 20 и 30 литров соответственно, а также портативный туалет.
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Пятая дверь открывает доступ к банкетке и раскладному столу: они трансформируются в место для сна. Ещё здесь есть резервуар для воды и холодильник объёмом 20 и 30 литров соответственно, а также портативный туалет. 
© Motor.ru
Снаружи можно установить навес, на крыше — складную палатку. Опционально предложены литиевый аккумулятор на 150 ампер-часов, солнечная батарея, диодный наружный свет, обогреватель и многое другое.
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Снаружи можно установить навес, на крыше — складную палатку. Опционально предложены литиевый аккумулятор на 150 ампер-часов, солнечная батарея, диодный наружный свет, обогреватель и многое другое. 
© Motor.ru
TopCar Mercedes-AMG G 63 Inferno 4×4. Российское ателье TopCar модифицировало и без того редкую версию внедорожника — Mercedes-AMG G 63 4x4².
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TopCar Mercedes-AMG G 63 Inferno 4×4. Российское ателье TopCar модифицировало и без того редкую версию внедорожника — Mercedes-AMG G 63 4x4². 
© Motor.ru

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Тюнеры создали для него обвес из карбона. В набор входит 25 деталей: цена комплекта — 68 тысяч евро, а стоимость кованых углепластиковых колёс составляет 14,5 тысячи. Суммы названы без учёта доставки, установки и покраски.
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Тюнеры создали для него обвес из карбона. В набор входит 25 деталей: цена комплекта — 68 тысяч евро, а стоимость кованых углепластиковых колёс составляет 14,5 тысячи. Суммы названы без учёта доставки, установки и покраски. 
© Motor.ru
Все элементы ставятся в стандартные места. Капот, бамперы, накладки на арки, зеркала, ручки дверей и поворотники, крышной блок диодного освещения, крепление запаски и некоторые другие детали карбоновые.
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Все элементы ставятся в стандартные места. Капот, бамперы, накладки на арки, зеркала, ручки дверей и поворотники, крышной блок диодного освещения, крепление запаски и некоторые другие детали карбоновые. 
© Motor.ru
Отдельные компоненты изменили форму: к примеру, круглые патрубки выхлопа уступили место ромбовидным.
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Отдельные компоненты изменили форму: к примеру, круглые патрубки выхлопа уступили место ромбовидным. 
© Motor.ru
Mansory Gronos 4×4. Мастерская тоже доработала «портальный» Mercedes-AMG G 63 4×4².
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Mansory Gronos 4×4. Мастерская тоже доработала «портальный» Mercedes-AMG G 63 4×4². 
© Motor.ru
Четырёхлитровая «битурбовосьмёрка» выдаёт 850 лошадиных сил и 1000 Нм. Машину снабдили обилием углепластиковых деталей, колёсами диаметром 22 дюйма, пластиной в цвет кузова для защиты заднего бампера и дополнительным светом.
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Четырёхлитровая «битурбовосьмёрка» выдаёт 850 лошадиных сил и 1000 Нм. Машину снабдили обилием углепластиковых деталей, колёсами диаметром 22 дюйма, пластиной в цвет кузова для защиты заднего бампера и дополнительным светом. 
© Motor.ru

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Салон перешит, а задний ряд заменён парой отдельных сидений, между которыми появилась консоль. Почти все элементы интерьера отделаны кожей.
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Салон перешит, а задний ряд заменён парой отдельных сидений, между которыми появилась консоль. Почти все элементы интерьера отделаны кожей. 
© Motor.ru
Кроме того, появились эмблемы ателье на ремнях безопасности, кожаных ковриках и алюминиевых педалях. Кнопка запуска мотора перенесена на потолок. Соберут только 10 единиц.
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Кроме того, появились эмблемы ателье на ремнях безопасности, кожаных ковриках и алюминиевых педалях. Кнопка запуска мотора перенесена на потолок. Соберут только 10 единиц. 
© Motor.ru
Mansory Gronos Coupe Evo С. То же ателье Mansory сделало «Гелик» трёхдверным и снабдило его «суицидальными» дверями. Работа над проектом заняла полтора года.
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Mansory Gronos Coupe Evo С. То же ателье Mansory сделало «Гелик» трёхдверным и снабдило его «суицидальными» дверями. Работа над проектом заняла полтора года. 
© Motor.ru
Центральная стойка смещена ближе к задку: на неё перенесены петли удлинённых передних дверей. Позаимствованный у пятидверного варианта обвес из углепластика модернизирован. Кроме того, новинка обрела колер Fludium Paint Chrome Atmosphere и колёсные диски FD.15 диаметром 24 дюйма.
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Центральная стойка смещена ближе к задку: на неё перенесены петли удлинённых передних дверей. Позаимствованный у пятидверного варианта обвес из углепластика модернизирован. Кроме того, новинка обрела колер Fludium Paint Chrome Atmosphere и колёсные диски FD.15 диаметром 24 дюйма. 
© Motor.ru
Интерьер стал четырёхместным: передние кресла складываются, открывая доступ к паре задних сидений, которые разделены консолью. Появились ремни безопасности с эмблемой мастерской, чёрные педали из анодированного алюминия, спортивный кожаный руль, коврики из стёганой кожи и так далее.
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Интерьер стал четырёхместным: передние кресла складываются, открывая доступ к паре задних сидений, которые разделены консолью. Появились ремни безопасности с эмблемой мастерской, чёрные педали из анодированного алюминия, спортивный кожаный руль, коврики из стёганой кожи и так далее. 
© Motor.ru

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Четырёхлитровый V8 (900 лошадиных сил и 1200 Нм) сочетается с девятиступенчатым автоматом. Соберут лишь восемь штук. По заказу покупателя машину бронируют.
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Четырёхлитровый V8 (900 лошадиных сил и 1200 Нм) сочетается с девятиступенчатым автоматом. Соберут лишь восемь штук. По заказу покупателя машину бронируют. 
© Motor.ru
Project Mondo G. Для лондонской Недели моды внедорожник превратили в концепт, вдохновлённый пуховиками Moncler. Он получил гигантские мягкие колёса, которые похожи на дутые куртки, и чехол с молнией на крыше.
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Project Mondo G. Для лондонской Недели моды внедорожник превратили в концепт, вдохновлённый пуховиками Moncler. Он получил гигантские мягкие колёса, которые похожи на дутые куртки, и чехол с молнией на крыше. 
© Motor.ru
Арт-кар сделан в одном экземпляре, но совместная работа с производителем одежды открывает для автомобильной компании новые горизонты и возможности.
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Арт-кар сделан в одном экземпляре, но совместная работа с производителем одежды открывает для автомобильной компании новые горизонты и возможности. 
© Motor.ru
По словам авторов, идея их творения — сочетание угловатого облика модели и округлых блестящих накладок. По мнению шеф-стилиста Mercedes-Benz Group AG Гордена Вагенера, таким образом два люксовых бренда объединили мир машин и моды.
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По словам авторов, идея их творения — сочетание угловатого облика модели и округлых блестящих накладок. По мнению шеф-стилиста Mercedes-Benz Group AG Гордена Вагенера, таким образом два люксовых бренда объединили мир машин и моды. 
© Motor.ru
Автомобиль крупнее исходника: ширина увеличилась почти до 3,4 метра, высота — до 2,8 метра. Масса достигает 2,5 тонны.
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Автомобиль крупнее исходника: ширина увеличилась почти до 3,4 метра, высота — до 2,8 метра. Масса достигает 2,5 тонны. 
© Motor.ru

Mercedes-Benz G-Class остаётся одной из немногих современных моделей, сохраняющих культовый статус даже после смены поколений. За четыре с половиной десятилетия своей истории внедорожник не раз становился основой для ярких проектов: расскажем о самых свежих из них. В этом списке — очень дорогой кабриолет, дом на колёсах, трёхдверная версия с «суицидальными» дверями, концепт «в пуховике» и другие оригинальные новинки. Подобные творения создают не только тюнинговые ателье из разных стран, но и сам автопроизводитель. Иногда донорами становятся и без того редкие модификации «Гелика».

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