Ничего святого: особо изощренный тюнинг G-Класса
Mercedes-Benz G-Class остаётся одной из немногих современных моделей, сохраняющих культовый статус даже после смены поколений. За четыре с половиной десятилетия своей истории внедорожник не раз становился основой для ярких проектов: расскажем о самых свежих из них. В этом списке — очень дорогой кабриолет, дом на колёсах, трёхдверная версия с «суицидальными» дверями, концепт «в пуховике» и другие оригинальные новинки. Подобные творения создают не только тюнинговые ателье из разных стран, но и сам автопроизводитель. Иногда донорами становятся и без того редкие модификации «Гелика».
Motor.ru: главные новости