Токийский автосалон – 2024: оказывается, нас всё еще можно удивить
Можно прочесть сотню страниц о причудах японской автомобильной культуры: вкусах обычных автомобилистов, странноватых субкультурах вроде босодзоку, о развлечениях петролхедов — дрифте и джимхане, о популярных направлениях кастомайзинга, легендарных именах автомобильного Олимпа... Или разок посмотреть, что выставляют на Токийском автосалоне — и получить мгновенный слепок автомобильных вкусов нации, последних трендов тюнинга и кастомайзинга, увидеть популярность разных машин в петролхедской тусовке. Да и в целом вдохновиться чем-то совсем иным, непохожим. Ведь в зимнем Токийском автосалоне принимают участие буквально все: от гигантов индустрии и известных тюнинговых компаний до маленьких мастерских из провинции. Посмотрите сами, сколь разнообразен и своеобычен мир японского тюнинга!