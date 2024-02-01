Не можем не отметить и вот этот Nissan Skyline GT-R (R34) в редком исполнении V-Spec N1. Это не просто кипенно-белый «скай» в декалях легендарной тюнинг-мастерской Mine's Sport, а очень качественный рестомод фирмы Built by Legends. Компанию организовали в 2018 году единомышленники Масахару Кудзи и Катсу Такахаши. Все их машины делаются по близкому рецепту. Кузов разбирают до голого металла и восстанавливают — у «скайлайнов» масса проблем с коррозией. Этим занимается известный Garage Yoshida, наладивший производство новых деталей — в частности, опорных стаканов передней подвески изменённой конструкции (родные детали гниют даже на ухоженных машинах). Часть кузовных деталей заменяют углепластиковыми копиями, но внешне стараются сохранить сдержанный стиль: например, на этой машине углепластиковый бампер и капот никак не отличаются внешне от штатных. Салон обшивают высококачественной искусственной замшей Ultrasuede. Под капотом — зона ответственности мастеров фирмы Mine's: установлен построенный ими двигатель RB28 сравнительно умеренной мощности (около 600 л.с.). Такая машина «под ключ» стоит около полумиллиона долларов.