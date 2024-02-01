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Токийский автосалон – 2024: оказывается, нас всё еще можно удивить

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Токийский автосалон, проходящий зимой в выставочном комплексе Makuhari Messe, посвящён в первую очередь автоспорту, тюнингу и, в широком смысле, автомобилю как хобби. Так что даже гиганты автопрома обычно выставляют здесь не мейнстримные модели, а «заряженные» варианты или гоночные машины. Например, Nissan показал в Токио «драйверскую» версию электромобиля Ariya. Кроссовер Nissan Ariya Nismo получил доработанную подвеску, измененные алгоритмы управления тягой и специальный ездовой режим Nismo. Снаружи — агрессивное аэродинамическое оперение с лаково-черными накладками и бордовым кантом, внутри — кресла с развитой боковой поддержкой, отделка из цепкой алькантары и те же красные мотивы. Электромобиль будет доступен только в мощных полноприводных исполнениях отдачей 367 или 435 л.с.
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Токийский автосалон, проходящий зимой в выставочном комплексе Makuhari Messe, посвящён в первую очередь автоспорту, тюнингу и, в широком смысле, автомобилю как хобби. Так что даже гиганты автопрома обычно выставляют здесь не мейнстримные модели, а «заряженные» варианты или гоночные машины. Например, Nissan показал в Токио «драйверскую» версию электромобиля Ariya. Кроссовер Nissan Ariya Nismo получил доработанную подвеску, измененные алгоритмы управления тягой и специальный ездовой режим Nismo. Снаружи — агрессивное аэродинамическое оперение с лаково-черными накладками и бордовым кантом, внутри — кресла с развитой боковой поддержкой, отделка из цепкой алькантары и те же красные мотивы. Электромобиль будет доступен только в мощных полноприводных исполнениях отдачей 367 или 435 л.с. 
© Motor.ru
Toyota представила обновлённый хот-хэтч GR Yaris. Изменения не очень глубокие, но крайне обширные. Во-первых, более прочный кузов с увеличенным количеством сварных точек и большим количеством клеевых соединений. Во-вторых — усиленная начинка двигателя (ГРМ, другие поршни, изменённый датчик наддува). В-третьих — более эргономичный интерьер с совершенно другой панелью приборов и слегка опущенными передними сиденьями... А, главное, появление восьмиступенчатого «автомата» в дополнение к ранее безальтернативной ручной коробке передач. Кроме того, в статусе концепта представили версию «Grow» (на фото) с небольшими аэродинамическими доработками: антикрылом на третьей двери, вентиляционным отверстием в капоте, юбками по низу кузова.
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Toyota представила обновлённый хот-хэтч GR Yaris. Изменения не очень глубокие, но крайне обширные. Во-первых, более прочный кузов с увеличенным количеством сварных точек и большим количеством клеевых соединений. Во-вторых — усиленная начинка двигателя (ГРМ, другие поршни, изменённый датчик наддува). В-третьих — более эргономичный интерьер с совершенно другой панелью приборов и слегка опущенными передними сиденьями... А, главное, появление восьмиступенчатого «автомата» в дополнение к ранее безальтернативной ручной коробке передач. Кроме того, в статусе концепта представили версию «Grow» (на фото) с небольшими аэродинамическими доработками: антикрылом на третьей двери, вентиляционным отверстием в капоте, юбками по низу кузова. 
© Motor.ru
Бренд Lexus редставил «заряженную» версию своего самого маленького кроссовера LBX — правда, лишь в статусе концепт-кара. Lexus LBX Morizo RR Concept получил турбомотор от того же «горячего» хэтчбека GR Yaris: 1,6-литровый трёхцилиндровый мотор G16E-GTS развивает 305 л.с. и сблокирован с новым 8-ступенчатым «автоматом» Direct Shift. Усилен кузов, доработана подвеска, установлены 19-дюймовые колёса, не забыта и внешность: новый переодний бампер с увеличенным «зёвом» воздухозаборника, расширенные колёсные арки... Но вот запустят ли такой кроссовер в серию — пока что неизвестно.
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Бренд Lexus редставил «заряженную» версию своего самого маленького кроссовера LBX — правда, лишь в статусе концепт-кара. Lexus LBX Morizo RR Concept получил турбомотор от того же «горячего» хэтчбека GR Yaris: 1,6-литровый трёхцилиндровый мотор G16E-GTS развивает 305 л.с. и сблокирован с новым 8-ступенчатым «автоматом» Direct Shift. Усилен кузов, доработана подвеска, установлены 19-дюймовые колёса, не забыта и внешность: новый переодний бампер с увеличенным «зёвом» воздухозаборника, расширенные колёсные арки... Но вот запустят ли такой кроссовер в серию — пока что неизвестно. 
© Motor.ru
Subaru показала седан WRX S4 STI Sport# от отделения Subaru Tecnica Internations. Он сохранил штатный «оппозит» 2.4 мощностью 275 л.с. с бесступенчатой трансмиссией-вариатором Lineartronic от обычного WRX. А главные доработки — это распорки между опорными стаканами передней подвески и точками крепления задней подвески, дополнительная реактивная штанга крепления силового агрегата, масляный радиатор и кованые колёсные диски BBS диаметром 19 дюймов. Их конструкция спереди и сзади отличается — по словам инженеров Subaru, это должно помогать машине встать на дугу в первой фазе поворота. Внешность дополнена юбкой из углепластика по низу кузова и спойлером на крышке багажника, в салоне — отделка из искусственной замши. Машина будет изготовлена ограниченной серией в 500 экземпляров.
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Subaru показала седан WRX S4 STI Sport# от отделения Subaru Tecnica Internations. Он сохранил штатный «оппозит» 2.4 мощностью 275 л.с. с бесступенчатой трансмиссией-вариатором Lineartronic от обычного WRX. А главные доработки — это распорки между опорными стаканами передней подвески и точками крепления задней подвески, дополнительная реактивная штанга крепления силового агрегата, масляный радиатор и кованые колёсные диски BBS диаметром 19 дюймов. Их конструкция спереди и сзади отличается — по словам инженеров Subaru, это должно помогать машине встать на дугу в первой фазе поворота. Внешность дополнена юбкой из углепластика по низу кузова и спойлером на крышке багажника, в салоне — отделка из искусственной замши. Машина будет изготовлена ограниченной серией в 500 экземпляров. 
© Motor.ru

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А ещё на стенде Subaru красовалось сразу два болида для кольцевых гонок — седан WRX, подготовленный для Нюрбургринга, и купе BRZ из японской гоночной серии Super GT (на фото). Команда R&D Sport перешла на BRZ второго поколения ещё к сезону-2021, и даже завоевала чемпионский титул в младшем классе GT300. К сезону-2024 аэродинамическое оперение сильно переделали, но основные особенности машины остались. С серийным купе BRZ она имеет мало общего: в основе спорткара пространственная рама, почти все внешние панели изготовлены из углепластика, а изощрённость аэродинамического оперения сравнима с ле-мановскими прототипами. Двухрычажные подвески — на с толкающих штангах и с регулируемыми из кокпита стабилизаторами. Турбомотор старого семейства EJ20 снабжён сухим картером и развивает 450 л.с., коробка передач Hewland — секвентальная. В прошедшем сезоне экипаж Такуто Игучи и Хидеки Ямаучи занял седьмое место в классе.
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А ещё на стенде Subaru красовалось сразу два болида для кольцевых гонок — седан WRX, подготовленный для Нюрбургринга, и купе BRZ из японской гоночной серии Super GT (на фото). Команда R&D Sport перешла на BRZ второго поколения ещё к сезону-2021, и даже завоевала чемпионский титул в младшем классе GT300. К сезону-2024 аэродинамическое оперение сильно переделали, но основные особенности машины остались. С серийным купе BRZ она имеет мало общего: в основе спорткара пространственная рама, почти все внешние панели изготовлены из углепластика, а изощрённость аэродинамического оперения сравнима с ле-мановскими прототипами. Двухрычажные подвески — на с толкающих штангах и с регулируемыми из кокпита стабилизаторами. Турбомотор старого семейства EJ20 снабжён сухим картером и развивает 450 л.с., коробка передач Hewland — секвентальная. В прошедшем сезоне экипаж Такуто Игучи и Хидеки Ямаучи занял седьмое место в классе. 
© Motor.ru
Вместе с разной «боевой» техникой Subaru выкатила сразу две машины сугубо «мирного» предназначения — специально адаптированные для путешествий на природу. Это кроссовер Forester и универсал повышенной проходимости Legacy Outback, оба — в исполнении Boostgear Package. Из них Outback (на фото) показался нам более интересным: у него приподнятая подвеска, All-Terrain резина Toyo, дополнительные пластиковые защиты на оптике, кромке передка и арках, а также места для хранения на внешней поверхности дверей. Запускать эти машины в серию не собираются, но часть аксесуаров наверняка попадёт в фирменные каталоги Subaru.
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Вместе с разной «боевой» техникой Subaru выкатила сразу две машины сугубо «мирного» предназначения — специально адаптированные для путешествий на природу. Это кроссовер Forester и универсал повышенной проходимости Legacy Outback, оба — в исполнении Boostgear Package. Из них Outback (на фото) показался нам более интересным: у него приподнятая подвеска, All-Terrain резина Toyo, дополнительные пластиковые защиты на оптике, кромке передка и арках, а также места для хранения на внешней поверхности дверей. Запускать эти машины в серию не собираются, но часть аксесуаров наверняка попадёт в фирменные каталоги Subaru. 
© Motor.ru
Заднеприводные спорткары-близнецы Toyota GR86 и Subaru BRZ стояли на стендах чуть ли не каждой второй тюнинг-мастерской. Машины чрезвычайно популярные! Вот и тюнинг-гигант HKS представил на суд петролхедов концепт-кар GT400+, суть тойотовское купе с турбо-китом собственной разработки. На машине установлена турбина GT III RS (отдача оппозита 2.4 повышена до 373 л.с.), установлена подвеска Hipermax R, большие тормоза Endless с шестипоршневыми суппортами, агрессивное оперение HKS Type-R из карбона (передний сплиттер, экстремально расширенные арки, пороги, большое антикрыло на стойках «лебединая шея»). Внутри — сделанные по заказу HKS кресла Bride и руль Nardi.
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Заднеприводные спорткары-близнецы Toyota GR86 и Subaru BRZ стояли на стендах чуть ли не каждой второй тюнинг-мастерской. Машины чрезвычайно популярные! Вот и тюнинг-гигант HKS представил на суд петролхедов концепт-кар GT400+, суть тойотовское купе с турбо-китом собственной разработки. На машине установлена турбина GT III RS (отдача оппозита 2.4 повышена до 373 л.с.), установлена подвеска Hipermax R, большие тормоза Endless с шестипоршневыми суппортами, агрессивное оперение HKS Type-R из карбона (передний сплиттер, экстремально расширенные арки, пороги, большое антикрыло на стойках «лебединая шея»). Внутри — сделанные по заказу HKS кресла Bride и руль Nardi. 
© Motor.ru
Фирма Trust — одно из крупнейших тюнинг-ателье Японии — тоже презентовала доработанное купе Toyota GR86. А вернее, программу продажи готовых «под ключ» машин. Спорткар получил турбо-кит, позволивший повысить мощность мотора до 424 л.с. Другие доработки — подвеска GReddy PMD, выхлопная система GReddy Power Extreme R и довольно сдержанный обвес Greddy/Voltex. Двухдверку предлагалось приобрести прямо на стенде, но в ходе выставки желающих не нашлось.
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Фирма Trust — одно из крупнейших тюнинг-ателье Японии — тоже презентовала доработанное купе Toyota GR86. А вернее, программу продажи готовых «под ключ» машин. Спорткар получил турбо-кит, позволивший повысить мощность мотора до 424 л.с. Другие доработки — подвеска GReddy PMD, выхлопная система GReddy Power Extreme R и довольно сдержанный обвес Greddy/Voltex. Двухдверку предлагалось приобрести прямо на стенде, но в ходе выставки желающих не нашлось. 
© Motor.ru
А это — дрифтовая Toyota GR86 от мастерской Kazama Auto. Взамен родного «оппозита» установлена легендарная рядная «шестёрка» 2JZ-GTE — объём которой нарастили до 3,6 литров и установили высокопроизводительный турбокомпрессор Garrett G40. В трансмиссии — секвентальная «пятиступка» литовской фирмы Samsonas и задний редуктор Sikky с быстросменными шестернями. Но в нашу подборку двухдверка попала не поэтому: все без исключения внешние детали кузова для неё изготовлены и углепластика, от переднего бампера до заднего антикрыла. Более того: фирма Kazama Auto предлагает комплект карбонового оперения всем желающим!
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А это — дрифтовая Toyota GR86 от мастерской Kazama Auto. Взамен родного «оппозита» установлена легендарная рядная «шестёрка» 2JZ-GTE — объём которой нарастили до 3,6 литров и установили высокопроизводительный турбокомпрессор Garrett G40. В трансмиссии — секвентальная «пятиступка» литовской фирмы Samsonas и задний редуктор Sikky с быстросменными шестернями. Но в нашу подборку двухдверка попала не поэтому: все без исключения внешние детали кузова для неё изготовлены и углепластика, от переднего бампера до заднего антикрыла. Более того: фирма Kazama Auto предлагает комплект карбонового оперения всем желающим! 
© Motor.ru

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А уж пройти мимо этой ярко-жёлтой Тойоты GR86 от дрифт-команды Moccomans было никак нельзя. Мы повидали разные свапы, но ребята из маленькой мастерской Garage Yamaguchi удивили и нас, воткнув под капот роторный мотор 13B от Мазды RX-7 FD3S. Оттуда же заимствована 5-ступенчатая коробка передач. Двигатель снабжён большой турбиной JPturbo B750X и работает на блоке управления Link ECU. Широченный обвес — Vertex Super EDGE.
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А уж пройти мимо этой ярко-жёлтой Тойоты GR86 от дрифт-команды Moccomans было никак нельзя. Мы повидали разные свапы, но ребята из маленькой мастерской Garage Yamaguchi удивили и нас, воткнув под капот роторный мотор 13B от Мазды RX-7 FD3S. Оттуда же заимствована 5-ступенчатая коробка передач. Двигатель снабжён большой турбиной JPturbo B750X и работает на блоке управления Link ECU. Широченный обвес — Vertex Super EDGE. 
© Motor.ru
Новое заднеприводное купе Nissan Fairlady Z — тоже в числе самых востребованных спорткаров: на выставке мы насчитали 17 штук! Из них больше всего нам понравился вот этот проект небольшой мастерской Crewch. В первую очередь за внешность: вытянутый стреловидный передок стилизован под редкое омологационное купе Nissan 240ZG 1971 года (его выпустили, чтобы обтекаемый нос разрешили использовать в гонках). Задние фонари переделаны в ретро-духе — хромированные вставки сделали их похожими на Fairlady Z первого поколения (S30). С техникой тоже поработали: отдачу трёхлитрового турбомотора VG30DDTT подняли до 500 л.с.
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Новое заднеприводное купе Nissan Fairlady Z — тоже в числе самых востребованных спорткаров: на выставке мы насчитали 17 штук! Из них больше всего нам понравился вот этот проект небольшой мастерской Crewch. В первую очередь за внешность: вытянутый стреловидный передок стилизован под редкое омологационное купе Nissan 240ZG 1971 года (его выпустили, чтобы обтекаемый нос разрешили использовать в гонках). Задние фонари переделаны в ретро-духе — хромированные вставки сделали их похожими на Fairlady Z первого поколения (S30). С техникой тоже поработали: отдачу трёхлитрового турбомотора VG30DDTT подняли до 500 л.с. 
© Motor.ru
Компания Trust внешность новой «фашки» почти не тронула, ограничившись лаконичными юбками по низу кузова. Зато представила готовое решение для повышения мощности мотора. Штатную систему наддува предлагается заменить парой турбин Mitsubishi TD05 H18G с кастомными коллекторами и большим двухсекционным интеркулером, что позволяет повысить пиковую мощность до 770 л.с., момент — до 705 Нм.
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Компания Trust внешность новой «фашки» почти не тронула, ограничившись лаконичными юбками по низу кузова. Зато представила готовое решение для повышения мощности мотора. Штатную систему наддува предлагается заменить парой турбин Mitsubishi TD05 H18G с кастомными коллекторами и большим двухсекционным интеркулером, что позволяет повысить пиковую мощность до 770 л.с., момент — до 705 Нм. 
© Motor.ru
Nissan GT-R — главный японcкий суперкар последних двадцати лет, и за эти годы мы каких только проектов не перевидали! Но хозяин мастерской Crewch Хироши Тамура смог нас удивить: скорострельный «робот» с двумя сцеплениями он заменил на обычную механическую коробку передач! Компоновка «гетера» делает эту задачу вдвойне сложной — ведь коробка вынесена назад и сблокирована с главной передачей, но привод при этом полный. Серийных трансмиссий такой конструкции больше нет... Поэтому Тамура-сан решил установить трансмиссию от Nissan Skyline GT-R (R34) — шестиступенчатую коробку передач Getrag c «раздаткой» ATTESA E-TS Pro и передним редуктором, а задний редуктор заимствовать от Nissan 300 ZX. Правда, для этого пришлось переварить переднюю часть трансмиссионного тоннеля и заднюю часть пола. Между прочим, Тамура-сан уже проделал и обратную процедуру — поставил «робот» и систему полного привода от Nissan GT-R (R35) в Skyline GT-R (R34).
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Nissan GT-R — главный японcкий суперкар последних двадцати лет, и за эти годы мы каких только проектов не перевидали! Но хозяин мастерской Crewch Хироши Тамура смог нас удивить: скорострельный «робот» с двумя сцеплениями он заменил на обычную механическую коробку передач! Компоновка «гетера» делает эту задачу вдвойне сложной — ведь коробка вынесена назад и сблокирована с главной передачей, но привод при этом полный. Серийных трансмиссий такой конструкции больше нет... Поэтому Тамура-сан решил установить трансмиссию от Nissan Skyline GT-R (R34) — шестиступенчатую коробку передач Getrag c «раздаткой» ATTESA E-TS Pro и передним редуктором, а задний редуктор заимствовать от Nissan 300 ZX. Правда, для этого пришлось переварить переднюю часть трансмиссионного тоннеля и заднюю часть пола. Между прочим, Тамура-сан уже проделал и обратную процедуру — поставил «робот» и систему полного привода от Nissan GT-R (R35) в Skyline GT-R (R34). 
© Motor.ru
Награда за лучший спорткар ушла мастерской Garage Active, построившей этот изумительный Nissan Skyline GT-R (R32). Получилось очень грозно, очень сдержанно, невероятно качественно. Абсолютно все внешние панели кузова заменены аналогами из углепластика, при этом общие обводы остались штатными, но колёсные арки раздуты на несколько сантиметров вширь. Карбон красить не стали — он колерован в массе в глубокий пурпурный цвет. Кузов укреплён вварным каркасом безопасности, в салоне установлены гоночные углепластиковые «ковши» Recaro Pro Racer RMS 2700G. Под капотом — трёхлитровый турбомотор, собранный фирмой HKS на высоком блоке RB30 с громадной турбиной HKS75115, его пиковая мощность составляет 1265 л.с.
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Награда за лучший спорткар ушла мастерской Garage Active, построившей этот изумительный Nissan Skyline GT-R (R32). Получилось очень грозно, очень сдержанно, невероятно качественно. Абсолютно все внешние панели кузова заменены аналогами из углепластика, при этом общие обводы остались штатными, но колёсные арки раздуты на несколько сантиметров вширь. Карбон красить не стали — он колерован в массе в глубокий пурпурный цвет. Кузов укреплён вварным каркасом безопасности, в салоне установлены гоночные углепластиковые «ковши» Recaro Pro Racer RMS 2700G. Под капотом — трёхлитровый турбомотор, собранный фирмой HKS на высоком блоке RB30 с громадной турбиной HKS75115, его пиковая мощность составляет 1265 л.с. 
© Motor.ru

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Не можем не отметить и вот этот Nissan Skyline GT-R (R34) в редком исполнении V-Spec N1. Это не просто кипенно-белый «скай» в декалях легендарной тюнинг-мастерской Mine's Sport, а очень качественный рестомод фирмы Built by Legends. Компанию организовали в 2018 году единомышленники Масахару Кудзи и Катсу Такахаши. Все их машины делаются по близкому рецепту. Кузов разбирают до голого металла и восстанавливают — у «скайлайнов» масса проблем с коррозией. Этим занимается известный Garage Yoshida, наладивший производство новых деталей — в частности, опорных стаканов передней подвески изменённой конструкции (родные детали гниют даже на ухоженных машинах). Часть кузовных деталей заменяют углепластиковыми копиями, но внешне стараются сохранить сдержанный стиль: например, на этой машине углепластиковый бампер и капот никак не отличаются внешне от штатных. Салон обшивают высококачественной искусственной замшей Ultrasuede. Под капотом — зона ответственности мастеров фирмы Mine's: установлен построенный ими двигатель RB28 сравнительно умеренной мощности (около 600 л.с.). Такая машина «под ключ» стоит около полумиллиона долларов.
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Не можем не отметить и вот этот Nissan Skyline GT-R (R34) в редком исполнении V-Spec N1. Это не просто кипенно-белый «скай» в декалях легендарной тюнинг-мастерской Mine's Sport, а очень качественный рестомод фирмы Built by Legends. Компанию организовали в 2018 году единомышленники Масахару Кудзи и Катсу Такахаши. Все их машины делаются по близкому рецепту. Кузов разбирают до голого металла и восстанавливают — у «скайлайнов» масса проблем с коррозией. Этим занимается известный Garage Yoshida, наладивший производство новых деталей — в частности, опорных стаканов передней подвески изменённой конструкции (родные детали гниют даже на ухоженных машинах). Часть кузовных деталей заменяют углепластиковыми копиями, но внешне стараются сохранить сдержанный стиль: например, на этой машине углепластиковый бампер и капот никак не отличаются внешне от штатных. Салон обшивают высококачественной искусственной замшей Ultrasuede. Под капотом — зона ответственности мастеров фирмы Mine's: установлен построенный ими двигатель RB28 сравнительно умеренной мощности (около 600 л.с.). Такая машина «под ключ» стоит около полумиллиона долларов. 
© Motor.ru
В Японии любят и умеют готовить не только свою технику, но и западную! Одна из самых впечатляющих машин этой выставки — вот этот Porsche 935 ML, построенный в мастерской Madlane. Её владелец Казуки Охаши вдохновлялся «силуэтами» Kremer-Porsche группы 5 конца 70-х годов. От cерийного Porsche 911 осталась только крыша, дверные проёмы и фрагмент передка — всё это установили на сварную пространственную раму. Подвески заимствованы от Porsche 993, но сзади внедрены толкающие штанги с «качалками», амортизаторы перенесены на раму; стабилизаторы поперечной устойчивости регулируются из салона. «Оппозит» воздушного охлаждения объёмом 3,8 литра снабжён двумя турбинами K27. Секвентальная коробкой передач Holinger — с пневматической системой переключения с подрулевыми лепестками.
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В Японии любят и умеют готовить не только свою технику, но и западную! Одна из самых впечатляющих машин этой выставки — вот этот Porsche 935 ML, построенный в мастерской Madlane. Её владелец Казуки Охаши вдохновлялся «силуэтами» Kremer-Porsche группы 5 конца 70-х годов. От cерийного Porsche 911 осталась только крыша, дверные проёмы и фрагмент передка — всё это установили на сварную пространственную раму. Подвески заимствованы от Porsche 993, но сзади внедрены толкающие штанги с «качалками», амортизаторы перенесены на раму; стабилизаторы поперечной устойчивости регулируются из салона. «Оппозит» воздушного охлаждения объёмом 3,8 литра снабжён двумя турбинами K27. Секвентальная коробкой передач Holinger — с пневматической системой переключения с подрулевыми лепестками. 
© Motor.ru
Компания Liberty Walk не стесняется работать с суперкарами элитных марок — хоть Ferrari, хоть Lamborghini. Вот и на этот раз стенд японской фирмы украшал Lamborghini Countach в обвесе вызывающего вида, к тому же осаженный пневмоподвеске.
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Компания Liberty Walk не стесняется работать с суперкарами элитных марок — хоть Ferrari, хоть Lamborghini. Вот и на этот раз стенд японской фирмы украшал Lamborghini Countach в обвесе вызывающего вида, к тому же осаженный пневмоподвеске. 
© Motor.ru
Причём прямо рядом с Lamborgini на стенде Liberty Walk разместили культовый суперкар Ferrari F40 — разумеется, тоже доработанный. Но в чувстве юмора ребятам не откажешь: с противоположной стороны на стенд закатили... кей-кар Autozam AZ-1 начала 90-х, стилизованный под Ferrari F40!
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Причём прямо рядом с Lamborgini на стенде Liberty Walk разместили культовый суперкар Ferrari F40 — разумеется, тоже доработанный. Но в чувстве юмора ребятам не откажешь: с противоположной стороны на стенд закатили... кей-кар Autozam AZ-1 начала 90-х, стилизованный под Ferrari F40! 
© Motor.ru
Nissan Cedric семидесятых годов — не самая популярная машина в японской автотусовке. Но для владельца компании Veilside Йокомаку Хиронао она имеет сентиментальное значение: точно такая же была у его отца. Поэтому бизнесмен решил построить рестомод. Двухдверный кузов не только привели в идеальное состояние, но и незаметно расширили его — для этого изготовили слегка раздутые крылья из углепластика взамен штатных стальных деталей. Под капотом осталась родная рядная «шестёрка» L28, но её объём нарастили до 3,2 литров при помоши длинноходного коленвала OS Giken и поршней увеличенного до 89 мм диаметра. Стандартную головку заменили аналогичной новодельной от фирмы JMC: у неё та же конструкция ГРМ с двумя клапанами на цилиндр, но более выгодная форма каналов. Вместо карбюратора установлен шестидроссельный впрыск. Коробка передач современная, шестиступенчатая, от Nissan Silvia S15.
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Nissan Cedric семидесятых годов — не самая популярная машина в японской автотусовке. Но для владельца компании Veilside Йокомаку Хиронао она имеет сентиментальное значение: точно такая же была у его отца. Поэтому бизнесмен решил построить рестомод. Двухдверный кузов не только привели в идеальное состояние, но и незаметно расширили его — для этого изготовили слегка раздутые крылья из углепластика взамен штатных стальных деталей. Под капотом осталась родная рядная «шестёрка» L28, но её объём нарастили до 3,2 литров при помоши длинноходного коленвала OS Giken и поршней увеличенного до 89 мм диаметра. Стандартную головку заменили аналогичной новодельной от фирмы JMC: у неё та же конструкция ГРМ с двумя клапанами на цилиндр, но более выгодная форма каналов. Вместо карбюратора установлен шестидроссельный впрыск. Коробка передач современная, шестиступенчатая, от Nissan Silvia S15. 
© Motor.ru

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А вот эта конструкция из труб — специальное дрифтовое шасси фирмы T.R.A. Kyoto. Создатели присвоили ему индекс 787D, поскольку считают его своего рода наследником ле-мановского прототипа Mazda 787. Каким этот дрифт-болид будет в собранном виде? Это мы уже видели пару месяцев назад, когда новозеландский дрифтер «Мэд Майк» Уиддет показал публике аналогичную машину. Внешне она действительно смахивает на ле-мановскую технику, но устроена совсем иначе: уникальный пятироторный (!) двигатель установлен спереди, а шасси собрано из труб (в отличие от монокока на прототипе Mazda).
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А вот эта конструкция из труб — специальное дрифтовое шасси фирмы T.R.A. Kyoto. Создатели присвоили ему индекс 787D, поскольку считают его своего рода наследником ле-мановского прототипа Mazda 787. Каким этот дрифт-болид будет в собранном виде? Это мы уже видели пару месяцев назад, когда новозеландский дрифтер «Мэд Майк» Уиддет показал публике аналогичную машину. Внешне она действительно смахивает на ле-мановскую технику, но устроена совсем иначе: уникальный пятироторный (!) двигатель установлен спереди, а шасси собрано из труб (в отличие от монокока на прототипе Mazda). 
© Motor.ru
BMW M3 в кузове E36 от мастерской Moontech напоминает самые вычурные шоу-кары европейских ателье 90-х годов, но c капелькой японского вайба. Внешний вид — вычурный и сдержанный одновременно — это заслуга widebody-обвеса Live to Offend, пневмоподвески Air Lift Performance, широченных 18-дюймовых катков Neutrale и тёмно-зелёного «британского гоночного зелёного». Внутри — полукаркас безопасности, нерегулируемые «ковши» Recaro, трёхспицевый руль Renown Time Trial, и всё это затянуто в зелёную и рыжую замшу. Эффектно! А под капотом — штатная рядная «шестёрка» S50B32, дополненная турбокитом Greddy c турбиной 06SH-256.
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BMW M3 в кузове E36 от мастерской Moontech напоминает самые вычурные шоу-кары европейских ателье 90-х годов, но c капелькой японского вайба. Внешний вид — вычурный и сдержанный одновременно — это заслуга widebody-обвеса Live to Offend, пневмоподвески Air Lift Performance, широченных 18-дюймовых катков Neutrale и тёмно-зелёного «британского гоночного зелёного». Внутри — полукаркас безопасности, нерегулируемые «ковши» Recaro, трёхспицевый руль Renown Time Trial, и всё это затянуто в зелёную и рыжую замшу. Эффектно! А под капотом — штатная рядная «шестёрка» S50B32, дополненная турбокитом Greddy c турбиной 06SH-256. 
© Motor.ru
Ядрёный «сарай» Mazda RX-3 новозеландской звезды дрифта «Мэд Майка» Уиддета, на котором он выступает в японском чемпионате D1GP. Универсал 70-х годов подготовлен японской мастерской TCP Magic. Под капотом, разумеется, роторно-поршневой двигатель — но не родной двухсекционный мотор 10A литрового объёма, а самодельный четырёхсекционый «ротор» объёмом 2,6 литра, выдающий 679 л.с. Экстремальное расширение кузова сочинила фирма Pandem, подвеска — немецкой фирмы KW.
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Ядрёный «сарай» Mazda RX-3 новозеландской звезды дрифта «Мэд Майка» Уиддета, на котором он выступает в японском чемпионате D1GP. Универсал 70-х годов подготовлен японской мастерской TCP Magic. Под капотом, разумеется, роторно-поршневой двигатель — но не родной двухсекционный мотор 10A литрового объёма, а самодельный четырёхсекционый «ротор» объёмом 2,6 литра, выдающий 679 л.с. Экстремальное расширение кузова сочинила фирма Pandem, подвеска — немецкой фирмы KW. 
© Motor.ru
Какая тюнинговая сходка обходится без кастомных минивэнов? На этом у японцев пунктик! Мы отобрали несколько самых впечатливших нас «бусиков». Например, над этим Lexus LM поработали в известном ателье Tom's. Получилось богато: двухцветная окраска, хромированные колёса, а внутри — опускная перегородка, пара кресел-тронов с оттоманками в пассажирском салоне, пушистые ковры, перфорированная кожа и вставки из бамбука. Настоящий лимузин!
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Какая тюнинговая сходка обходится без кастомных минивэнов? На этом у японцев пунктик! Мы отобрали несколько самых впечатливших нас «бусиков». Например, над этим Lexus LM поработали в известном ателье Tom's. Получилось богато: двухцветная окраска, хромированные колёса, а внутри — опускная перегородка, пара кресел-тронов с оттоманками в пассажирском салоне, пушистые ковры, перфорированная кожа и вставки из бамбука. Настоящий лимузин! 
© Motor.ru
Фирма Roadhouse готовит экспедиционные внедорожники на базе Toyota Land Cruiser, но не только: похожим образом могут доработать и кроссоверы Toyota RAV4 или Mitsubishi Outlander, и минивэн Mitsubishi Delica. «Делика» на фото удостоилась специального приза выставки: клиренс увеличен на десять с лишним сантиметров, мотор прикрыт снизу мощной защитой, стоят высокопрофильные A/T колёса. Плюс пороги из стальной трубы и силовой брус под передним бампером, и экспедиционный багажник с маркизой на крыше.
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Фирма Roadhouse готовит экспедиционные внедорожники на базе Toyota Land Cruiser, но не только: похожим образом могут доработать и кроссоверы Toyota RAV4 или Mitsubishi Outlander, и минивэн Mitsubishi Delica. «Делика» на фото удостоилась специального приза выставки: клиренс увеличен на десять с лишним сантиметров, мотор прикрыт снизу мощной защитой, стоят высокопрофильные A/T колёса. Плюс пороги из стальной трубы и силовой брус под передним бампером, и экспедиционный багажник с маркизой на крыше. 
© Motor.ru

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А над этим Nissan Elgrand постарались студенты автомобильного колледжа в Киото: обычный минивэн они превратили в кроссовер Elgrand Glassier — подняли подвеску, снабдили «зубастыми» шинами, а вместо штатного передка трансплантировали «лицо» от кроссовера X-Trail. Кстати, на заднем плане видно приподнятый хэтчбек Nissan Cube, который студенты из Киото стилизовали под классический седан Bluebird 410 серии образца 1963 года.
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А над этим Nissan Elgrand постарались студенты автомобильного колледжа в Киото: обычный минивэн они превратили в кроссовер Elgrand Glassier — подняли подвеску, снабдили «зубастыми» шинами, а вместо штатного передка трансплантировали «лицо» от кроссовера X-Trail. Кстати, на заднем плане видно приподнятый хэтчбек Nissan Cube, который студенты из Киото стилизовали под классический седан Bluebird 410 серии образца 1963 года. 
© Motor.ru
Студенты автомобильного колледжа Саитама выпендрились и того круче: они построили дорожную реплику концепт-кара Toyota S-FR. Круглоглазый заднеприводный спорткарчик был представлен в 2015 году, и должен был занять место ниже купе GT86, но... что-то пошло не так. Студенты взяли за основу близкий по размерам родстер Mazda MX-5 (NC), и изготовили для него новые передний и задний бамперы в духе тойотовского концепта. Круглые фары заимствовали у серийного Mini, а вот донора задних фонарей мы так доподлинно и не выяснили (хотя они напоминают Alfa Romeo Mito). Стенд колледжа даже посетил тойотовский экс-руководитель Акио Тойода!
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Студенты автомобильного колледжа Саитама выпендрились и того круче: они построили дорожную реплику концепт-кара Toyota S-FR. Круглоглазый заднеприводный спорткарчик был представлен в 2015 году, и должен был занять место ниже купе GT86, но... что-то пошло не так. Студенты взяли за основу близкий по размерам родстер Mazda MX-5 (NC), и изготовили для него новые передний и задний бамперы в духе тойотовского концепта. Круглые фары заимствовали у серийного Mini, а вот донора задних фонарей мы так доподлинно и не выяснили (хотя они напоминают Alfa Romeo Mito). Стенд колледжа даже посетил тойотовский экс-руководитель Акио Тойода! 
© Motor.ru
Хотя, кажется, всех задвинули студенты из Японского автомобильного колледжа (NATS). В прошлом году они скрестили микроавтобус Toyota Alphard с пикапом Toyota Hilux. Теперь же выступили и того круче, собрав лоу-райдер из крохотного внедорожничка Suzuki Samurai. Вернее, сразу из двух кузовов от Самурая и рамы от Suzuki Vitara. В результате получилась вот такая жёлтая камбала на колёсах — в полтора раза шире серийного «Самурая», в полтора раза длиннее, в полтора раза ниже и с пятью дверями вместо трёх. Равнодушным не остался никто из видевших эту штуковину!
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Хотя, кажется, всех задвинули студенты из Японского автомобильного колледжа (NATS). В прошлом году они скрестили микроавтобус Toyota Alphard с пикапом Toyota Hilux. Теперь же выступили и того круче, собрав лоу-райдер из крохотного внедорожничка Suzuki Samurai. Вернее, сразу из двух кузовов от Самурая и рамы от Suzuki Vitara. В результате получилась вот такая жёлтая камбала на колёсах — в полтора раза шире серийного «Самурая», в полтора раза длиннее, в полтора раза ниже и с пятью дверями вместо трёх. Равнодушным не остался никто из видевших эту штуковину! 
© Motor.ru
Про феномен ретро-переделок мы на «Моторе» рассказывали не раз: в Японии можно приобрести даже микроавтобус, стилизованный под уазовскую «буханку»! Фирма Alpine Style нашла себя в американском стиле 70-х: год с лишним она продаёт переделанные микроавтобусы Toyota Hiace и кроссоверы Toyota Raize, а теперь предложила доработанный аналогичным образом маленький микроавтобус Nissan NV200 под названием Sonova.
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Про феномен ретро-переделок мы на «Моторе» рассказывали не раз: в Японии можно приобрести даже микроавтобус, стилизованный под уазовскую «буханку»! Фирма Alpine Style нашла себя в американском стиле 70-х: год с лишним она продаёт переделанные микроавтобусы Toyota Hiace и кроссоверы Toyota Raize, а теперь предложила доработанный аналогичным образом маленький микроавтобус Nissan NV200 под названием Sonova. 
© Motor.ru
Стилизовать что угодно подо что угодно — любимый приём японцев. Как вам работа ателье DAMD, которое при помощи нескольких деталей сделало внедорожничек Suzuki Jimny похожим на легендарные раллийные хэтчбеки Lancia Delta Integrale и Renault 5 GT Turbo?
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Стилизовать что угодно подо что угодно — любимый приём японцев. Как вам работа ателье DAMD, которое при помощи нескольких деталей сделало внедорожничек Suzuki Jimny похожим на легендарные раллийные хэтчбеки Lancia Delta Integrale и Renault 5 GT Turbo? 
© Motor.ru

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«Гелики» из Suzuki Jimny мы видели уже не раз, а в мастерской Garage Ill предлагают превратить «джимник» в подобие Ford Bronco, просто очень маленького. Надпись на решётке радиатора гласит «Bronss». Не придерёшься, авторские права не нарушены! Всё удовольствие — менее 300 тысяч йен (т. е. менее двух тысяч долларов).
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«Гелики» из Suzuki Jimny мы видели уже не раз, а в мастерской Garage Ill предлагают превратить «джимник» в подобие Ford Bronco, просто очень маленького. Надпись на решётке радиатора гласит «Bronss». Не придерёшься, авторские права не нарушены! Всё удовольствие — менее 300 тысяч йен (т. е. менее двух тысяч долларов). 
© Motor.ru
В Японии любят и умеют работать с машинами из Европы — даже самыми немудрящими. Посмотрите, как мастерски заднемоторному хэтчбеку Renault Twingo придали сходство с раллийным Renault 5 Turbo восьмидесятых годов! Причём фирма Cars Hatano подготовила сразу две машины под общим названием C'elavie105. На этом снимке — «гражданская» версия с кузовом, расширенным на 10,5 см...
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В Японии любят и умеют работать с машинами из Европы — даже самыми немудрящими. Посмотрите, как мастерски заднемоторному хэтчбеку Renault Twingo придали сходство с раллийным Renault 5 Turbo восьмидесятых годов! Причём фирма Cars Hatano подготовила сразу две машины под общим названием C'elavie105. На этом снимке — «гражданская» версия с кузовом, расширенным на 10,5 см... 
© Motor.ru
...А это «гоночный» C'elavie105 Maxi. У него арки расставлены уже на 10,5 сантиметров с каждой стороны, установлены итальянские кованые колёса OZ золотистого цвета, а на задних дверях появились воздухозаборники двигателя. В салоне установлены кресла от спорткара Alpine A110 и полукаркас безопасности. Потом обещают даже установить двигатель V6, но пока на обеих машинах скромные стандартные турбомоторчики — трёхцилиндровые, мощностью 110 л.с.
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...А это «гоночный» C'elavie105 Maxi. У него арки расставлены уже на 10,5 сантиметров с каждой стороны, установлены итальянские кованые колёса OZ золотистого цвета, а на задних дверях появились воздухозаборники двигателя. В салоне установлены кресла от спорткара Alpine A110 и полукаркас безопасности. Потом обещают даже установить двигатель V6, но пока на обеих машинах скромные стандартные турбомоторчики — трёхцилиндровые, мощностью 110 л.с. 
© Motor.ru
Так называемый «VIP-стиль» — одно из неповторимых японских направлений тюнинга. Прекрасный образчик — Toyota Celsior 1990-х годов от мастерской K-Break: экстремально осаженная подвеска, роскошные полированные диски, богатый винно-бордовый салон... А ещё передок от флагманского седана Toyota Century.
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Так называемый «VIP-стиль» — одно из неповторимых японских направлений тюнинга. Прекрасный образчик — Toyota Celsior 1990-х годов от мастерской K-Break: экстремально осаженная подвеска, роскошные полированные диски, богатый винно-бордовый салон... А ещё передок от флагманского седана Toyota Century. 
© Motor.ru
А вот настоящая новенькая Toyota Century от мастерской Aless: почти всё сделано иначе, но это тоже явно VIP-стиль. Экстремально осаженная подвеска, хромированные колёса, кружевные шторки на задних окнах и накидки на кресла — настоящий JDM-фетиш!
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А вот настоящая новенькая Toyota Century от мастерской Aless: почти всё сделано иначе, но это тоже явно VIP-стиль. Экстремально осаженная подвеска, хромированные колёса, кружевные шторки на задних окнах и накидки на кресла — настоящий JDM-фетиш! 
© Motor.ru

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Не знаем, есть ли у этого направления стайлинга собственное название... Но идея понятна: берём нарочито скромный автомобиль типа этой Тойоты Probox, и буквально состариваем его. Думаем, у мастерской TSD Styling получилось неплохо: отдельные бампера, стандартные квадратные фары и обилие чёрного пластика кого угодно убедят, что машина выпущена ещё в восьмидесятых.
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Не знаем, есть ли у этого направления стайлинга собственное название... Но идея понятна: берём нарочито скромный автомобиль типа этой Тойоты Probox, и буквально состариваем его. Думаем, у мастерской TSD Styling получилось неплохо: отдельные бампера, стандартные квадратные фары и обилие чёрного пластика кого угодно убедят, что машина выпущена ещё в восьмидесятых. 
© Motor.ru
Серьёзная заявка на звание самого безумного свапа на этой выставке: в заднеприводный кей-кар Mazda Chantez семидесятых годов установили роторно-поршневой турбомотор 13B от Mazda RX-7 c большой турбиной Trust TD06-20G. Дальше в детали можно не вдаваться: кажется, ширину арок нарастили сразу на полметра! К слову, Mazda Chantez должна была серийно выпускаться с «ротором» — маленькой односекционной версией мотора 10A, но в серию пошла с «двухтактником».
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Серьёзная заявка на звание самого безумного свапа на этой выставке: в заднеприводный кей-кар Mazda Chantez семидесятых годов установили роторно-поршневой турбомотор 13B от Mazda RX-7 c большой турбиной Trust TD06-20G. Дальше в детали можно не вдаваться: кажется, ширину арок нарастили сразу на полметра! К слову, Mazda Chantez должна была серийно выпускаться с «ротором» — маленькой односекционной версией мотора 10A, но в серию пошла с «двухтактником». 
© Motor.ru
Микровнедорожничек Suzuki Jimny, подготовленный мастерской Showa Garage для джип-триала. Колёса M/T внешним диаметром 31,7 дюйма — для такой крохи это огромный размер. В подвеске установлены длинные пружины и амортизаторы собственной разработки, в мостах — блокировки ARB с пневматическим включением. Внутри смонтирован каркас безопасности, а все двери демонтированы — вместо них простые «калитки» из труб. И всё это приводит штатный моторчик объёмом всего 660 «кубиков», мощность которого чипом довели до 98 л.с.
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Микровнедорожничек Suzuki Jimny, подготовленный мастерской Showa Garage для джип-триала. Колёса M/T внешним диаметром 31,7 дюйма — для такой крохи это огромный размер. В подвеске установлены длинные пружины и амортизаторы собственной разработки, в мостах — блокировки ARB с пневматическим включением. Внутри смонтирован каркас безопасности, а все двери демонтированы — вместо них простые «калитки» из труб. И всё это приводит штатный моторчик объёмом всего 660 «кубиков», мощность которого чипом довели до 98 л.с. 
© Motor.ru
А тут у нас забавная имитация: микрогрузовичок Suzuki Super Carry будто бы подготовили для работы на тяжелых горных тропах. У него и каркас безопасности, и трубчатые «калитки», и здоровенные буксировочные проушины, и довольно зубастые шины, а сзади даже приторочен реечный домкрат-хайджек! Но всё это не должно обманывать: перед нами шоу-кар.
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А тут у нас забавная имитация: микрогрузовичок Suzuki Super Carry будто бы подготовили для работы на тяжелых горных тропах. У него и каркас безопасности, и трубчатые «калитки», и здоровенные буксировочные проушины, и довольно зубастые шины, а сзади даже приторочен реечный домкрат-хайджек! Но всё это не должно обманывать: перед нами шоу-кар. 
© Motor.ru

Можно прочесть сотню страниц о причудах японской автомобильной культуры: вкусах обычных автомобилистов, странноватых субкультурах вроде босодзоку, о развлечениях петролхедов — дрифте и джимхане, о популярных направлениях кастомайзинга, легендарных именах автомобильного Олимпа... Или разок посмотреть, что выставляют на Токийском автосалоне — и получить мгновенный слепок автомобильных вкусов нации, последних трендов тюнинга и кастомайзинга, увидеть популярность разных машин в петролхедской тусовке. Да и в целом вдохновиться чем-то совсем иным, непохожим. Ведь в зимнем Токийском автосалоне принимают участие буквально все: от гигантов индустрии и известных тюнинговых компаний до маленьких мастерских из провинции. Посмотрите сами, сколь разнообразен и своеобычен мир японского тюнинга!

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