BMW M3 в кузове E36 от мастерской Moontech напоминает самые вычурные шоу-кары европейских ателье 90-х годов, но c капелькой японского вайба. Внешний вид — вычурный и сдержанный одновременно — это заслуга widebody-обвеса Live to Offend, пневмоподвески Air Lift Performance, широченных 18-дюймовых катков Neutrale и тёмно-зелёного «британского гоночного зелёного». Внутри — полукаркас безопасности, нерегулируемые «ковши» Recaro, трёхспицевый руль Renown Time Trial, и всё это затянуто в зелёную и рыжую замшу. Эффектно! А под капотом — штатная рядная «шестёрка» S50B32, дополненная турбокитом Greddy c турбиной 06SH-256.