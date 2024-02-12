Пора прощаться: эти автомобили уйдут в отставку

Актуальное третье поколение выпускается с 2012 года, и в последние несколько лет география продаж автомобиля сужается: «шестёрку» уже не предлагают в США, Европе и Британии. Впрочем, пока ещё она представлена в Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе.