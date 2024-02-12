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Пора прощаться: эти автомобили уйдут в отставку

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Ford Edge. Вседорожник покинет конвейер после 18 лет выпуска: последний экземпляр соберут в Оквилле (Канада) 26 апреля.
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Ford Edge. Вседорожник покинет конвейер после 18 лет выпуска: последний экземпляр соберут в Оквилле (Канада) 26 апреля. 
© Motor.ru
Впервые модель показали в начале 2006 года на выставке в Детройте. Среднеразмерный кроссовер длиной 4,7 метра продаётся на родине бренда в передне- и полноприводной версиях.
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Впервые модель показали в начале 2006 года на выставке в Детройте. Среднеразмерный кроссовер длиной 4,7 метра продаётся на родине бренда в передне- и полноприводной версиях. 
© Motor.ru
За свою жизнь автомобиль успел сменить поколение и не раз обновиться, а ещё он получил несколько наград. Машина под тем же названием для Китая останется в гамме.
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За свою жизнь автомобиль успел сменить поколение и не раз обновиться, а ещё он получил несколько наград. Машина под тем же названием для Китая останется в гамме. 
© Motor.ru
Mazda6 (Atenza). Производитель отправит в отставку седан и универсал для домашнего рынка в середине апреля. Прямого наследника у них не будет: компания уделит основное внимание кроссоверам из гаммы CX.
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Mazda6 (Atenza). Производитель отправит в отставку седан и универсал для домашнего рынка в середине апреля. Прямого наследника у них не будет: компания уделит основное внимание кроссоверам из гаммы CX. 
© Motor.ru

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На предприятиях в других странах выпуск пока продолжат, но не исключено, что позднее модель окончательно уйдёт в историю. За два с лишним десятилетия в Японии реализовали более 226 тысяч единиц.
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На предприятиях в других странах выпуск пока продолжат, но не исключено, что позднее модель окончательно уйдёт в историю. За два с лишним десятилетия в Японии реализовали более 226 тысяч единиц. 
© Motor.ru
Актуальное третье поколение выпускается с 2012 года, и в последние несколько лет география продаж автомобиля сужается: «шестёрку» уже не предлагают в США, Европе и Британии. Впрочем, пока ещё она представлена в Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Актуальное третье поколение выпускается с 2012 года, и в последние несколько лет география продаж автомобиля сужается: «шестёрку» уже не предлагают в США, Европе и Британии. Впрочем, пока ещё она представлена в Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
© Motor.ru
Chevrolet Lacetti/Gentra. Стало известно, когда на предприятии UzAuto выпустят последний экземпляр. Как и ожидалось, модель покинет конвейер в нынешнем году, но не зимой, а лишь в апреле. По окончании выпуска освободившиеся сборочные мощности перераспределят в пользу других Chevrolet.
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Chevrolet Lacetti/Gentra. Стало известно, когда на предприятии UzAuto выпустят последний экземпляр. Как и ожидалось, модель покинет конвейер в нынешнем году, но не зимой, а лишь в апреле. По окончании выпуска освободившиеся сборочные мощности перераспределят в пользу других Chevrolet. 
© Motor.ru
Автомобиль с обликом работы Pininfarina (Италия) делали в разных странах. В фирменной гамме на смену Lacetti пришёл Cruze, но в Узбекистане производство продолжается. Об окончательном отказе от модели заявили в конце прошлого года.
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Автомобиль с обликом работы Pininfarina (Италия) делали в разных странах. В фирменной гамме на смену Lacetti пришёл Cruze, но в Узбекистане производство продолжается. Об окончательном отказе от модели заявили в конце прошлого года. 
© Motor.ru
Сейчас седан оснащают 1,5-литровым 106-сильным двигателем в паре с «механикой» или автоматом. Комплектация всего одна — L-Style: она предусматривает кондиционер, обогрев передних сидений и ветрового стекла, люк с электроприводом, две подушки безопасности и антиблокировочную систему.
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Сейчас седан оснащают 1,5-литровым 106-сильным двигателем в паре с «механикой» или автоматом. Комплектация всего одна — L-Style: она предусматривает кондиционер, обогрев передних сидений и ветрового стекла, люк с электроприводом, две подушки безопасности и антиблокировочную систему. 
© Motor.ru

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Toyota Venza. Японская компания откажется от среднеразмерной модели, которой на смену придёт Crown Signia. Кроссовер выпускали с 2008 по 2015 год, а продавали в том числе и в нашей стране.
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Toyota Venza. Японская компания откажется от среднеразмерной модели, которой на смену придёт Crown Signia. Кроссовер выпускали с 2008 по 2015 год, а продавали в том числе и в нашей стране. 
© Motor.ru
В 2020-м его возродили в виде аналога Harrier. Нынешний модельный год окажется для вседорожника последним. В 2021-м в Штатах, Канаде и КНР реализовали 61 718 экземпляров. Годом позже продажи уменьшились до 33 683 единиц, а с января по сентябрь 2023-го продано лишь 22 087 штук.
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В 2020-м его возродили в виде аналога Harrier. Нынешний модельный год окажется для вседорожника последним. В 2021-м в Штатах, Канаде и КНР реализовали 61 718 экземпляров. Годом позже продажи уменьшились до 33 683 единиц, а с января по сентябрь 2023-го продано лишь 22 087 штук. 
© Motor.ru
К тому же и Crown Signia, и Venza — двухрядные полноприводные кроссоверы. Оба построены на архитектуре TNGA-K, а гибридная силовая установка включает 2,5-литровый мотор и электродвигатель на задней оси.
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К тому же и Crown Signia, и Venza — двухрядные полноприводные кроссоверы. Оба построены на архитектуре TNGA-K, а гибридная силовая установка включает 2,5-литровый мотор и электродвигатель на задней оси. 
© Motor.ru
Mobilize LIMO. Renault избавится от «батарейного» седана: его задумывали как электромобиль для такси и проката, но покупателей он не заинтересовал. Французы разработали четырёхдверку при участии Jingliang Motors Corporation (JMC) из Китая.
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Mobilize LIMO. Renault избавится от «батарейного» седана: его задумывали как электромобиль для такси и проката, но покупателей он не заинтересовал. Французы разработали четырёхдверку при участии Jingliang Motors Corporation (JMC) из Китая. 
© Motor.ru
У модели был собственный логотип вместо фирменного ромба. В 2022 году продано 67 машин, а в 2023-м — и того меньше. Среднеразмерный электрокар с вместительным задним диваном оснащали мотором мощностью 150 лошадиных сил на передней оси.
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У модели был собственный логотип вместо фирменного ромба. В 2022 году продано 67 машин, а в 2023-м — и того меньше. Среднеразмерный электрокар с вместительным задним диваном оснащали мотором мощностью 150 лошадиных сил на передней оси. 
© Motor.ru

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Разгон до ста занимает 9,6 секунды, максимальную скорость ограничили на уровне 140 километров в час. Аккумулятор ёмкостью 60 киловатт-часов обеспечивает запас хода 450 километров по стандарту WLTP.
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Разгон до ста занимает 9,6 секунды, максимальную скорость ограничили на уровне 140 километров в час. Аккумулятор ёмкостью 60 киловатт-часов обеспечивает запас хода 450 километров по стандарту WLTP. 
© Motor.ru
Volkswagen up! Немецкая фирма отказалась от своей самой дешёвой модели после 12 лет выпуска. Минувшей осенью на предприятии в Братиславе (Словакия) собрали последний экземпляр.
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Volkswagen up! Немецкая фирма отказалась от своей самой дешёвой модели после 12 лет выпуска. Минувшей осенью на предприятии в Братиславе (Словакия) собрали последний экземпляр. 
© Motor.ru
Непосредственного преемника у хэтчбека не будет. Однако освободившуюся нишу позднее займёт недорогой электромобиль ID.1, ожидаемый через несколько лет.
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Непосредственного преемника у хэтчбека не будет. Однако освободившуюся нишу позднее займёт недорогой электромобиль ID.1, ожидаемый через несколько лет. 
© Motor.ru
Помимо стандартной версии, в гамме были «батарейная» модификация e-up! и «заряженное» исполнение GTI с форсированным с 90 до 115 лошадиных сил двигателем.
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Помимо стандартной версии, в гамме были «батарейная» модификация e-up! и «заряженное» исполнение GTI с форсированным с 90 до 115 лошадиных сил двигателем. 
© Motor.ru

Все машины рано или поздно становятся частью истории. Только за последние месяцы несколько крупных производителей заявили об отказе от некогда успешных моделей. В нашей подборке представлены автомобили, которые уже покинули или готовятся покинуть конвейер. Это известные кроссоверы, электрокар для такси и каршеринга, стильные седан и универсал, популярный бюджетник и недорогой компакт. Какие-то из них вообще не знакомы россиянам, другие продавались в нашей стране официально или доступны сейчас по параллельному импорту, а третьи были настоящими хитами.

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