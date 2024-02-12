Пора прощаться: эти автомобили уйдут в отставку
Все машины рано или поздно становятся частью истории. Только за последние месяцы несколько крупных производителей заявили об отказе от некогда успешных моделей. В нашей подборке представлены автомобили, которые уже покинули или готовятся покинуть конвейер. Это известные кроссоверы, электрокар для такси и каршеринга, стильные седан и универсал, популярный бюджетник и недорогой компакт. Какие-то из них вообще не знакомы россиянам, другие продавались в нашей стране официально или доступны сейчас по параллельному импорту, а третьи были настоящими хитами.
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