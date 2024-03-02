Ностальгия по-японски: автомобильная JDM-экзотика
Читатели «Мотора» уже привыкли видеть на страницах нашего сайта самую разнообразную ретро-технику: и советские легковушки — от самых простецких до партийных «членовозов», и громадные американские «динозавры», и европейскую классику. А на этот раз мы решили показать вам, чем живёт японская ретро-тусовка. Да, автопром страны Восходящего солнца сравнительно молод — но за последние полвека он успел сделать массу всего интересного! На ретро-выставке Nostalgic 2Days мы увидели и прекрасно восстановленную технику шестидесятых-семидесятых годов, и янгтаймеры, многие из которых мы помним по улицам российских городов, и даже машины из раннего послевоенного периода японского автопрома... А ещё целый ряд интересных рестомодов, тюнинговой и гоночной техники.