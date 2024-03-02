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Ностальгия по-японски: автомобильная JDM-экзотика

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Пожалуй, самый эффектный автомобиль выставки — концепт-кар Mazda RX-500. Машину задумывали в конце 60-х на замену серийной двухдверки Mazda Cosmo Sports. Перед задней осью установлен двухсекционный роторно-поршневой двигатель — гоночная версия мотора 10A от Mazda Familia Rotary. Клиновидный пластиковый кузов с подъёмными дверями и двумя крышками моторного отсека нарисовал молодой Шигенори Фукуда — будущий шеф-дизайнер марки. Премьера спорткара состоялась на Токийском автосалоне 1970 года, и потом его целый год выставляли в салонах дилеров Мазды по всему миру. Но... в итоге от серийного производства отказались. Концепт-кар много лет простоял в запасниках, пока в 2008 году его не отреставрировали: с тех пор его изредка можно увидеть на разных авто-шоу.
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Пожалуй, самый эффектный автомобиль выставки — концепт-кар Mazda RX-500. Машину задумывали в конце 60-х на замену серийной двухдверки Mazda Cosmo Sports. Перед задней осью установлен двухсекционный роторно-поршневой двигатель — гоночная версия мотора 10A от Mazda Familia Rotary. Клиновидный пластиковый кузов с подъёмными дверями и двумя крышками моторного отсека нарисовал молодой Шигенори Фукуда — будущий шеф-дизайнер марки. Премьера спорткара состоялась на Токийском автосалоне 1970 года, и потом его целый год выставляли в салонах дилеров Мазды по всему миру. Но... в итоге от серийного производства отказались. Концепт-кар много лет простоял в запасниках, пока в 2008 году его не отреставрировали: с тех пор его изредка можно увидеть на разных авто-шоу. 
© Motor.ru
А вот и сама Mazda Cosmo Sports: красивейшее двухместное купе с роторным двигателем объёмом 1 литр. Автомобиль это крайне редкий — с 1967 по 1972 год было выпущено всего 1176 машин двух серий. Но здесь перед нами редкость в квадрате: один из 47 предсерийных образцов, собранных в 1966 году и распределённых по дилерам для ознакомления. Причём эта машина, попавшая в префектуру Хёго, даже участвовала в гонках. Отличий от серийной версии немало, но заметит их только специалист: это чуть иные очертания переднего бампера без резиновых накладок, цельный задний бампер вместо составного, более крупная эмблема на передке, большие шильдики на задних стойках с изображением космических орбит вместо декоративных накладок, отсутствие «поворотников» за передними колёсами, один фонарь заднего хода вместо двух, отсутствие личинки замка багажника, иной рисунок отверстий в колёсных дисках, а внутри — другое расположение приборов.
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А вот и сама Mazda Cosmo Sports: красивейшее двухместное купе с роторным двигателем объёмом 1 литр. Автомобиль это крайне редкий — с 1967 по 1972 год было выпущено всего 1176 машин двух серий. Но здесь перед нами редкость в квадрате: один из 47 предсерийных образцов, собранных в 1966 году и распределённых по дилерам для ознакомления. Причём эта машина, попавшая в префектуру Хёго, даже участвовала в гонках. Отличий от серийной версии немало, но заметит их только специалист: это чуть иные очертания переднего бампера без резиновых накладок, цельный задний бампер вместо составного, более крупная эмблема на передке, большие шильдики на задних стойках с изображением космических орбит вместо декоративных накладок, отсутствие «поворотников» за передними колёсами, один фонарь заднего хода вместо двух, отсутствие личинки замка багажника, иной рисунок отверстий в колёсных дисках, а внутри — другое расположение приборов. 
© Motor.ru
Взявшись за Мазды, сложно остановиться! Эта милая двухдверка небесно-голубого цвета — Mazda Familia 1000 coupé образца 1965 года: самый красивый и наиболее мощный вариант семейства Familia первого поколения. От прочих версий её отличал не только динамичный силуэт, но и более современный двигатель серии PC — c верхним расположением распредвала. Литровый мотор развивал 68 л.с. (+10 л.с. относительно литрового нижневальника серии PB на седане Familia 1000) и позволял разогнаться до 145 км/ч (+10 км/ч).
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Взявшись за Мазды, сложно остановиться! Эта милая двухдверка небесно-голубого цвета — Mazda Familia 1000 coupé образца 1965 года: самый красивый и наиболее мощный вариант семейства Familia первого поколения. От прочих версий её отличал не только динамичный силуэт, но и более современный двигатель серии PC — c верхним расположением распредвала. Литровый мотор развивал 68 л.с. (+10 л.с. относительно литрового нижневальника серии PB на седане Familia 1000) и позволял разогнаться до 145 км/ч (+10 км/ч). 
© Motor.ru
Салатовая Mazda RX-7 первого поколения — причём, похоже, перед нами ранняя машина «первой серии» (SA22C), выпускавшейся с 1978 по 1980 год. Соответственно, под капотом должен быть безнаддувный «ротор» 12A мощностью 100 л.с. Видно, что её доработали для более динамичного вождения: тормозная система получила вентилируемые составные диски и моноблочные суппорта Endless, в подвеске — амортизаторы Cusco, а скромные на вид штампованные колёса — это на самом деле очень лёгкие алюминиевые диски Bridgestone Super R.A.P. (их производство возобновили в прошлом году).
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Салатовая Mazda RX-7 первого поколения — причём, похоже, перед нами ранняя машина «первой серии» (SA22C), выпускавшейся с 1978 по 1980 год. Соответственно, под капотом должен быть безнаддувный «ротор» 12A мощностью 100 л.с. Видно, что её доработали для более динамичного вождения: тормозная система получила вентилируемые составные диски и моноблочные суппорта Endless, в подвеске — амортизаторы Cusco, а скромные на вид штампованные колёса — это на самом деле очень лёгкие алюминиевые диски Bridgestone Super R.A.P. (их производство возобновили в прошлом году). 
© Motor.ru

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Сейчас уже мало кто помнит, что марка Isuzu выпускала не только грузовики и внедорожники, но и легковые автомобили. Isuzu 117 Coupé — это одна из первых самостоятельно разработанных моделей, и уж точно самая красивая. Великолепный двухдверный кузов работы маэстро Джорджетто Джуджаро скрывал шасси от обычного среднеразмерного седана Isuzu Florian. Всего на выставке было с полдюжины таких купе разных лет выпуска, а эта ранняя машина 1970 года даже украшала рекламный постер выставки. Она относится к так называемой первой серии, когда машины выпускались фактически вручную, по 30-50 экземпляров в месяц. Под капотом — прогрессивный по тем временам 1600-кубовый мотором с двухвальной головкой мощностью 120 л.с. Производство двухдверок продолжалось с 1968 по 1980 год, предлагалось несколько вариантов двигателей, среди которых даже дизель.
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Сейчас уже мало кто помнит, что марка Isuzu выпускала не только грузовики и внедорожники, но и легковые автомобили. Isuzu 117 Coupé — это одна из первых самостоятельно разработанных моделей, и уж точно самая красивая. Великолепный двухдверный кузов работы маэстро Джорджетто Джуджаро скрывал шасси от обычного среднеразмерного седана Isuzu Florian. Всего на выставке было с полдюжины таких купе разных лет выпуска, а эта ранняя машина 1970 года даже украшала рекламный постер выставки. Она относится к так называемой первой серии, когда машины выпускались фактически вручную, по 30-50 экземпляров в месяц. Под капотом — прогрессивный по тем временам 1600-кубовый мотором с двухвальной головкой мощностью 120 л.с. Производство двухдверок продолжалось с 1968 по 1980 год, предлагалось несколько вариантов двигателей, среди которых даже дизель. 
© Motor.ru
Isuzu Bellett GT — двухдверный спортивный вариант небольшого седана Bellett, выпускавшийся с 1964 по 1973 год. По заказу предлагалась и версия «фастбек» с более динамично наклонённой задней стойкой. Судя по решётке радиатора, перед нами поздняя машина, выпущенная после октября 1971 года. В разные годы купе оснащалось нижневальными или верхневальными двигателями объёмом от 1,5 до 1,8 литра мощностью 68-115 л.с. Существовала даже мелкосерийная версия GT-R с двухвальным мотором от Isuzu 117 Coupé, снабжённым парой карбюраторов Mikuni.
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Isuzu Bellett GT — двухдверный спортивный вариант небольшого седана Bellett, выпускавшийся с 1964 по 1973 год. По заказу предлагалась и версия «фастбек» с более динамично наклонённой задней стойкой. Судя по решётке радиатора, перед нами поздняя машина, выпущенная после октября 1971 года. В разные годы купе оснащалось нижневальными или верхневальными двигателями объёмом от 1,5 до 1,8 литра мощностью 68-115 л.с. Существовала даже мелкосерийная версия GT-R с двухвальным мотором от Isuzu 117 Coupé, снабжённым парой карбюраторов Mikuni. 
© Motor.ru
Isuzu Piazza: «горячий хэтчбек» из восьмидесятых сочетал эффектную клиновидную форму работы Джорджетто Джуджаро, двухлитровый турбомотор мощностью 150 л.с. и... устаревшее заднеприводное шасси с неразрезным мостом сзади, заимствованное у Opel Kadett C.
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Isuzu Piazza: «горячий хэтчбек» из восьмидесятых сочетал эффектную клиновидную форму работы Джорджетто Джуджаро, двухлитровый турбомотор мощностью 150 л.с. и... устаревшее заднеприводное шасси с неразрезным мостом сзади, заимствованное у Opel Kadett C. 
© Motor.ru
В Японии — и без кей-каров? Конечно, на выставке было сразу несколько этих крохотных машинок. И все, как на подбор, необычные. Например, как этот Suzuki Fronte Coupé — двухдверное заднемоторное купе с дизайном от самого Джорджетто Джуджаро! Трёхцилиндровый двухтактный двигатель объёмом 359 кубиков установлен поперечно, его мощность составляла 31-37 л.с. в зависимости от модификации. Модель выпускали с 1971 по 1976 год, а в 1977 году ей на смену пришёл обновлённый вариант под названием Cervo — с мотором увеличенного объёма, изменённой внешностью и подъёмной задней дверью (кстати, за рубежом эти машины продавались с четырёхтактными двигателями).
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В Японии — и без кей-каров? Конечно, на выставке было сразу несколько этих крохотных машинок. И все, как на подбор, необычные. Например, как этот Suzuki Fronte Coupé — двухдверное заднемоторное купе с дизайном от самого Джорджетто Джуджаро! Трёхцилиндровый двухтактный двигатель объёмом 359 кубиков установлен поперечно, его мощность составляла 31-37 л.с. в зависимости от модификации. Модель выпускали с 1971 по 1976 год, а в 1977 году ей на смену пришёл обновлённый вариант под названием Cervo — с мотором увеличенного объёма, изменённой внешностью и подъёмной задней дверью (кстати, за рубежом эти машины продавались с четырёхтактными двигателями). 
© Motor.ru
...А это Mazda Chantez — переднемоторный заднеприводный седанчик с мостом на рессорах. Машинка выпускалась с 1972 по 1976 год. Изначально её проектировали под использование односекционного роторно-поршневого двигателя 3A, но по целому ряду причин вместо него использовали двухцилиндровый двухтактник. Кстати, после этой модели Mazda на много лет ушла из сектора «кей-каров», вернувшись лишь в конце 80-х.
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...А это Mazda Chantez — переднемоторный заднеприводный седанчик с мостом на рессорах. Машинка выпускалась с 1972 по 1976 год. Изначально её проектировали под использование односекционного роторно-поршневого двигателя 3A, но по целому ряду причин вместо него использовали двухцилиндровый двухтактник. Кстати, после этой модели Mazda на много лет ушла из сектора «кей-каров», вернувшись лишь в конце 80-х. 
© Motor.ru

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Родоначальник легендарной линейки «Краунов» — Toyopet Crown RS 1955 года выпуска. Седан длиной 4285 мм считался по японским меркам тех времён крупным. Подвеска — двухрычажная пружинная спереди и мост на рессорах сзади. Под капотом этой машины — 1,5-литровый бензиновый c верхнеклапанным газораспределением, развивавший 60 л.с. Позже был внедрён более мощный вариант (1,9 литра, 80 л.с.) и вихрекамерный дизель (1,5 литра, 40 л.с.). Для наиболее мощной версии в качестве опции предлагался даже двухступенчатый «автомат» собственной конструкции. Это была первая модель Тойоты, которую пытались экспортировать в США — впрочем, без успеха. Производство продолжалось с 1955 по 1962 год.
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Родоначальник легендарной линейки «Краунов» — Toyopet Crown RS 1955 года выпуска. Седан длиной 4285 мм считался по японским меркам тех времён крупным. Подвеска — двухрычажная пружинная спереди и мост на рессорах сзади. Под капотом этой машины — 1,5-литровый бензиновый c верхнеклапанным газораспределением, развивавший 60 л.с. Позже был внедрён более мощный вариант (1,9 литра, 80 л.с.) и вихрекамерный дизель (1,5 литра, 40 л.с.). Для наиболее мощной версии в качестве опции предлагался даже двухступенчатый «автомат» собственной конструкции. Это была первая модель Тойоты, которую пытались экспортировать в США — впрочем, без успеха. Производство продолжалось с 1955 по 1962 год. 
© Motor.ru
Мелкосерийное купе Toyota 2000GT конца 60-х годов — один из красивейших спорткаров своей эпохи. И чуть ли не самая редкая и ценная Toyota: с 1967 по 1970 год на заводе Yamaha вручную было собрано всего 351 машин, и на аукционах модель уже давно перешагнула отметку в миллион долларов. Облик 2000GT — стремительный и одновременно элегантный — заслуга штатного тойотовского дизайнера Сатору Нодзаки.
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Мелкосерийное купе Toyota 2000GT конца 60-х годов — один из красивейших спорткаров своей эпохи. И чуть ли не самая редкая и ценная Toyota: с 1967 по 1970 год на заводе Yamaha вручную было собрано всего 351 машин, и на аукционах модель уже давно перешагнула отметку в миллион долларов. Облик 2000GT — стремительный и одновременно элегантный — заслуга штатного тойотовского дизайнера Сатору Нодзаки. 
© Motor.ru
А вот за техническую сторону проекта практически полностью отвечали инженеры Yamaha. На стенде реставрационной мастерской Vintage Car Yoshino можно было не только полюбоваться готовой машиной, но и детально рассмотреть шасси отдельно. В его основе X-образная хребтовая рама, явно сделанная по мотивам Lotus Elan. Тормоза — дисковые спереди и сзади, подвески — двухрычажные «по кругу», рулевой механизм использован реечный: всё по последнему слову тогдашней спортивной техники. Шестицилиндровый двигатель заимствован у большого седана Toyota Crown, но полностью переработан мотористами Yamaha. Благодаря двухвальной головке и трём горизонтальным карбюраторам Mikuni отдачу двухлитрового мотора довели до 150 л.с.
12/40
А вот за техническую сторону проекта практически полностью отвечали инженеры Yamaha. На стенде реставрационной мастерской Vintage Car Yoshino можно было не только полюбоваться готовой машиной, но и детально рассмотреть шасси отдельно. В его основе X-образная хребтовая рама, явно сделанная по мотивам Lotus Elan. Тормоза — дисковые спереди и сзади, подвески — двухрычажные «по кругу», рулевой механизм использован реечный: всё по последнему слову тогдашней спортивной техники. Шестицилиндровый двигатель заимствован у большого седана Toyota Crown, но полностью переработан мотористами Yamaha. Благодаря двухвальной головке и трём горизонтальным карбюраторам Mikuni отдачу двухлитрового мотора довели до 150 л.с. 
© Motor.ru
Кстати, рядом на стенде стояла предыдущая работа Сатору Нодзаки — Toyota Sports 800. Стилистически они имеют много общего, но... технически этот простецкий автомобильчик — полная противоположность изысканной Тойоты 2000GT. Крохотное купе построено на основе «народного автомобиля» Toyota Publica: от него заимствовано как шасси с двухрычажной пружинной подвеской спереди и мостом на рессорах сзади, так и двигатель — двухцилиндровый 790-кубовый «оппозит» воздушного охлаждения, развивавший 45 л.с. Заднеприводная машинка длиной всего 3580 мм выпускалась с 1965 по 1969 год, за это время собрали 3131 экземпляров.
13/40
Кстати, рядом на стенде стояла предыдущая работа Сатору Нодзаки — Toyota Sports 800. Стилистически они имеют много общего, но... технически этот простецкий автомобильчик — полная противоположность изысканной Тойоты 2000GT. Крохотное купе построено на основе «народного автомобиля» Toyota Publica: от него заимствовано как шасси с двухрычажной пружинной подвеской спереди и мостом на рессорах сзади, так и двигатель — двухцилиндровый 790-кубовый «оппозит» воздушного охлаждения, развивавший 45 л.с. Заднеприводная машинка длиной всего 3580 мм выпускалась с 1965 по 1969 год, за это время собрали 3131 экземпляров. 
© Motor.ru
А здесь перед нами кусочек тойотовской автоспортивной истории — купе Toyota Corona 1600 GT, на котором Харукуни Такахаши в 1969 году на Гран-При японской автомобильной федерации (JAF) взял «бронзу» в классе TS. Кстати, сама по себе эта модель — чуть ли не первая в тойотовской истории «заряженная» версия обычной серийной машины. Над двигателем работала фирма Yamaha — четырёхцилиндровый мотор R-серии снабдили двухвальной головкой и парой карбюраторов Solex. По сути, конструкция оригинальной головки повторяла ямаховский проект для шестицилиндрового купе 2000GT. 1600-кубовый мотор 9R развивал в дорожной версии 110 л.с. и заметно больше — в гоночной. C 1967 по 1970 год было изготовлено всего 2222 «заряженных» двухдверок.
14/40
А здесь перед нами кусочек тойотовской автоспортивной истории — купе Toyota Corona 1600 GT, на котором Харукуни Такахаши в 1969 году на Гран-При японской автомобильной федерации (JAF) взял «бронзу» в классе TS. Кстати, сама по себе эта модель — чуть ли не первая в тойотовской истории «заряженная» версия обычной серийной машины. Над двигателем работала фирма Yamaha — четырёхцилиндровый мотор R-серии снабдили двухвальной головкой и парой карбюраторов Solex. По сути, конструкция оригинальной головки повторяла ямаховский проект для шестицилиндрового купе 2000GT. 1600-кубовый мотор 9R развивал в дорожной версии 110 л.с. и заметно больше — в гоночной. C 1967 по 1970 год было изготовлено всего 2222 «заряженных» двухдверок. 
© Motor.ru

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Настоящая гоночная Toyota Starlet, на которой команда Weds Sport в середине 80-х принимала участие в кузовных гонках — правда, не очень-то успешно. А всё потому что Starlet c маленьким мотором 1.3 попадал в один класс с мощными 1600-кубовыми «хачироку», развитием которых занимались околозаводские команды.
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Настоящая гоночная Toyota Starlet, на которой команда Weds Sport в середине 80-х принимала участие в кузовных гонках — правда, не очень-то успешно. А всё потому что Starlet c маленьким мотором 1.3 попадал в один класс с мощными 1600-кубовыми «хачироку», развитием которых занимались околозаводские команды. 
© Motor.ru
И, наконец, Ниссаны! Не знаем почему, но машин этой марки, навскидку, было больше всего. И среди них очень много толково подготовленных! Например, как этот Nissan Fairlady Z 1975 года — рестомод фирмы PZ Vehicles с каркасом безопасности. Его штатный шестицилиндровый мотор L-серии снабжён головкой блока фирмы JMC: внешне она почти не отличается от стандартной, у неё тоже двенадцать клапанов и один распределительный вал, но форма камеры сгорания совершенно другая, оптимизирована форма каналов и рубашки охлаждения, использован алюминиевый сплав с улучшенными характеристиками, а качество литья значительно лучше.
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И, наконец, Ниссаны! Не знаем почему, но машин этой марки, навскидку, было больше всего. И среди них очень много толково подготовленных! Например, как этот Nissan Fairlady Z 1975 года — рестомод фирмы PZ Vehicles с каркасом безопасности. Его штатный шестицилиндровый мотор L-серии снабжён головкой блока фирмы JMC: внешне она почти не отличается от стандартной, у неё тоже двенадцать клапанов и один распределительный вал, но форма камеры сгорания совершенно другая, оптимизирована форма каналов и рубашки охлаждения, использован алюминиевый сплав с улучшенными характеристиками, а качество литья значительно лучше. 
© Motor.ru
А вот это алое купе от ателье Rising считается самой быстрой дрэговой Fairlady в Японии — по крайней мере, из тех, что сохранили штатный мотор L-серии. Прошлой осенью на соревнованиях в Мотеги его владелец Эйчи Ито проехал четверть мили за 8,616 секунды. Объём двигателя увеличен до 3,2 литра, использована новодельная головка JMC и многодроссельный впрыск: пиковая отдача составляет 389 л.с., подтверждённые на стенде. Крыша, бампера и панель приборов изготовлены из углепластика, масса машины состоавяет всего 900 килограммов.
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А вот это алое купе от ателье Rising считается самой быстрой дрэговой Fairlady в Японии — по крайней мере, из тех, что сохранили штатный мотор L-серии. Прошлой осенью на соревнованиях в Мотеги его владелец Эйчи Ито проехал четверть мили за 8,616 секунды. Объём двигателя увеличен до 3,2 литра, использована новодельная головка JMC и многодроссельный впрыск: пиковая отдача составляет 389 л.с., подтверждённые на стенде. Крыша, бампера и панель приборов изготовлены из углепластика, масса машины состоавяет всего 900 килограммов. 
© Motor.ru
Про этот рестомод Nissan Cedric, принадлежащий основателю и владельцу компании VeilSide Йокомаку Хиронао, мы уже рассказывали в репортаже с Тойкийского автосалона: объём рядной «шестёрки» L28 нарастили до 3,2 литров при помощи компонентов OS Giken, а штатную головку заменили на более производительную от фирмы JMC. Вместо карбюратора установлен шестидроссельный впрыск. Коробка передач современная, шестиступенчатая, от Nissan Silvia S15. Кузов еле заметно раздут при помощи оригинальных крыльев из углепластика.
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Про этот рестомод Nissan Cedric, принадлежащий основателю и владельцу компании VeilSide Йокомаку Хиронао, мы уже рассказывали в репортаже с Тойкийского автосалона: объём рядной «шестёрки» L28 нарастили до 3,2 литров при помощи компонентов OS Giken, а штатную головку заменили на более производительную от фирмы JMC. Вместо карбюратора установлен шестидроссельный впрыск. Коробка передач современная, шестиступенчатая, от Nissan Silvia S15. Кузов еле заметно раздут при помощи оригинальных крыльев из углепластика. 
© Motor.ru
Ещё один серьёзно доработанный Nissan Fairlady Z: под капотом тоже «родной» для этой модели 6-цилиндровый мотор L-серии, но... вместо штатной 12-клапанной головки блока стоит 24-клапанная двухвальная головка фирмы OS Giken. Такая была выпущена в семидесятые мизерным тиражом, но уже в наши дни владелец фирмы Осаму Оказаки доработал свою старую конструкцию и вновь запустил редкую деталь в производство. Одно плохо: двигатель как на этой «фашке» стоит 6,2 миллиона йен (около 41 тысячи долларов).
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Ещё один серьёзно доработанный Nissan Fairlady Z: под капотом тоже «родной» для этой модели 6-цилиндровый мотор L-серии, но... вместо штатной 12-клапанной головки блока стоит 24-клапанная двухвальная головка фирмы OS Giken. Такая была выпущена в семидесятые мизерным тиражом, но уже в наши дни владелец фирмы Осаму Оказаки доработал свою старую конструкцию и вновь запустил редкую деталь в производство. Одно плохо: двигатель как на этой «фашке» стоит 6,2 миллиона йен (около 41 тысячи долларов). 
© Motor.ru

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На кремовом купе Nissan Fairlady Z, принадлежащем ниссановскому гонщику Цугио Мацуде, представили полностью переработанный двигатель «TLX» от подразделения Nismo. Классическую рядную «шестёрку» L28 довели до трёх литров объёма и накрыли оригинальной 24-клапанной головкой. Двигатель с шестидроссельным впрыском развивает 300 л.с.
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На кремовом купе Nissan Fairlady Z, принадлежащем ниссановскому гонщику Цугио Мацуде, представили полностью переработанный двигатель «TLX» от подразделения Nismo. Классическую рядную «шестёрку» L28 довели до трёх литров объёма и накрыли оригинальной 24-клапанной головкой. Двигатель с шестидроссельным впрыском развивает 300 л.с. 
© Motor.ru
Легендарный «Хакосука», Nissan Skyline в кузове C10. Прекрасно выполненный рестомод от мастерской Star Road лишь стилизован под GT-R: на деле это другая, более младшая модификация — а значит, под капотом не экзотическая двухлитровая «шестёрка» S20, а массовый мотор L-серии. Впрочем, L28 «зарядили» так, что он с лихвой перекрыл характеристики «гэ-тэ-эра» — объём довели до трёх литров, установили распредвал с более агрессивными фазами, большие клапаны в головке, три горизонтальных карбюратора Mikuni и настроенный выпуск: пиковая отдача составляет 310 л.с. Пятиступенчатая коробка передач и тормоза — от Skyline R32.
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Легендарный «Хакосука», Nissan Skyline в кузове C10. Прекрасно выполненный рестомод от мастерской Star Road лишь стилизован под GT-R: на деле это другая, более младшая модификация — а значит, под капотом не экзотическая двухлитровая «шестёрка» S20, а массовый мотор L-серии. Впрочем, L28 «зарядили» так, что он с лихвой перекрыл характеристики «гэ-тэ-эра» — объём довели до трёх литров, установили распредвал с более агрессивными фазами, большие клапаны в головке, три горизонтальных карбюратора Mikuni и настроенный выпуск: пиковая отдача составляет 310 л.с. Пятиступенчатая коробка передач и тормоза — от Skyline R32. 
© Motor.ru
А вот настоящий Nissan Skyline GT-R этого же поколения: под капотом — рядная «шестёрка» S20 с двухвальной 24-клапанной головкой и тремя карбюраторами, разработанная инженерами бывшей авиастроительной компании Prince Motor, вошедшей в состав Nissan в 1966 году. C 1970 по 1972 год было изготовлено всего 1197 машин в этой спецификации. Кстати, такой же двигатель мощностью 160 л.с. ставился на купе Fairlady Z в специальной омологационной версии Z432.
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А вот настоящий Nissan Skyline GT-R этого же поколения: под капотом — рядная «шестёрка» S20 с двухвальной 24-клапанной головкой и тремя карбюраторами, разработанная инженерами бывшей авиастроительной компании Prince Motor, вошедшей в состав Nissan в 1966 году. C 1970 по 1972 год было изготовлено всего 1197 машин в этой спецификации. Кстати, такой же двигатель мощностью 160 л.с. ставился на купе Fairlady Z в специальной омологационной версии Z432. 
© Motor.ru
Изумительно восстановленный «Хакосука» горчичного цвета с номером кузова «13» — настоящий уникум: это одно из четырёх предсерийных купе GT-R, собранных в 1969 году. На тот момент Skyline выпускался лишь в виде четырёхдверного седана, а двухдверку освоили лишь годом позже. В ходе реставрации машина получила массу заводских гоночных опций тех времён — распредвалы, шатуны, карбюраторы Weber 45DCOE вместо Mikuni-Solex 40PHH, бачок-маслоотделитель, масляный радиатор от купе Fairlady Z 432R, крепежи с противовибрационными резьбами, механический тахометр, дугу безопасности, задний стабилизатор диамтером 15 мм, стеклопластиковую крышку багажника со спойлером. Тогда же машине вернули её первоначальный цвет, нехарактерный для «гэ-тэ-эров».
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Изумительно восстановленный «Хакосука» горчичного цвета с номером кузова «13» — настоящий уникум: это одно из четырёх предсерийных купе GT-R, собранных в 1969 году. На тот момент Skyline выпускался лишь в виде четырёхдверного седана, а двухдверку освоили лишь годом позже. В ходе реставрации машина получила массу заводских гоночных опций тех времён — распредвалы, шатуны, карбюраторы Weber 45DCOE вместо Mikuni-Solex 40PHH, бачок-маслоотделитель, масляный радиатор от купе Fairlady Z 432R, крепежи с противовибрационными резьбами, механический тахометр, дугу безопасности, задний стабилизатор диамтером 15 мм, стеклопластиковую крышку багажника со спойлером. Тогда же машине вернули её первоначальный цвет, нехарактерный для «гэ-тэ-эров». 
© Motor.ru
И вновь очень тщательно исполненный «ненастоящий GT-R». Весьма и весьма впечатляющий: ведь под капотом не обычная рядная «шестёрка» L-серии, а... построенный на её блоке полугоночный мотор OS Giken TC24-B1 с оригинальной 24-клапанной головкой конструкции Осаму Оказаки.
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И вновь очень тщательно исполненный «ненастоящий GT-R». Весьма и весьма впечатляющий: ведь под капотом не обычная рядная «шестёрка» L-серии, а... построенный на её блоке полугоночный мотор OS Giken TC24-B1 с оригинальной 24-клапанной головкой конструкции Осаму Оказаки. 
© Motor.ru

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Nissan Skyline четвёртого поколения с заводским индексом C110 — так называемый «Кенмери». Вновь перед нами стилизация «под GT-R»: под капотом этой реплики тоже доработанный мотор L-серии. Впрочем, это как раз неудивительно: ведь настоящий Skyline 2000 GT-R с 24-клапанной «шестёркой» S20 вышел мизерным тиражом в 197 машин. Всё дело в том, что выход «заряженного» Скайлайна пришёлся на начало нефтяного кризиса: в сентябре 1972 года машину запустили в серию, а уже в марте следующего года производство свернули.
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Nissan Skyline четвёртого поколения с заводским индексом C110 — так называемый «Кенмери». Вновь перед нами стилизация «под GT-R»: под капотом этой реплики тоже доработанный мотор L-серии. Впрочем, это как раз неудивительно: ведь настоящий Skyline 2000 GT-R с 24-клапанной «шестёркой» S20 вышел мизерным тиражом в 197 машин. Всё дело в том, что выход «заряженного» Скайлайна пришёлся на начало нефтяного кризиса: в сентябре 1972 года машину запустили в серию, а уже в марте следующего года производство свернули. 
© Motor.ru
«Заряженные» Скайлайны прочно ассоциируются у нас с рядными «шестёрками». Но шестое поколение с заводским индексом R30 — исключение из правила: топ-версия 2000 Turbo RS оснащалась четырёхцилиндровым турбомотором FJ20ET. 190 сил превращали Skyline в самый мощный японский автомобиль того времени. Позже он получил интеркулер и изменённую турбину, благодаря чему мощность повысилась до 205 л.с. Топ-версия отличалась от обычных Скайлайнов и внешностью: из-за более узких фар и глухой решётки радиатора автомобилисты прозвали его «железной маской». А на заднем плане — очень редкий ранний вариант, сочетавший турбированный 16-клапанник с внешностью обычного Скайлайна: такие машины выпускались только с февраля по август 1983 года.
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«Заряженные» Скайлайны прочно ассоциируются у нас с рядными «шестёрками». Но шестое поколение с заводским индексом R30 — исключение из правила: топ-версия 2000 Turbo RS оснащалась четырёхцилиндровым турбомотором FJ20ET. 190 сил превращали Skyline в самый мощный японский автомобиль того времени. Позже он получил интеркулер и изменённую турбину, благодаря чему мощность повысилась до 205 л.с. Топ-версия отличалась от обычных Скайлайнов и внешностью: из-за более узких фар и глухой решётки радиатора автомобилисты прозвали его «железной маской». А на заднем плане — очень редкий ранний вариант, сочетавший турбированный 16-клапанник с внешностью обычного Скайлайна: такие машины выпускались только с февраля по август 1983 года. 
© Motor.ru
Топ-версия Skyline 2000 Turbo RS была доступна и в кузове седан. А вот заряженных универсалов не предлагалось, хотя такой кузов у Скайлайнов шестого поколения был — об этом мало кто помнит. А ещё в этом поколении выпускался пятидверный лифтбек: турбомоторы на него ставили, но только не флагманский 16-клапанник FJ20ET
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Топ-версия Skyline 2000 Turbo RS была доступна и в кузове седан. А вот заряженных универсалов не предлагалось, хотя такой кузов у Скайлайнов шестого поколения был — об этом мало кто помнит. А ещё в этом поколении выпускался пятидверный лифтбек: турбомоторы на него ставили, но только не флагманский 16-клапанник FJ20ET 
© Motor.ru
Этот Skyline GT-R BNR32, подготовленный в ателье VeilSide — одна из звёзд тюнинг-сцены конца 90-х. Двигатель RB26DETT увеличили в объёме до 2,7 литров и снабдили парой турбин HKS GT3037S, что позволило снять с него 1280 л.с. Коробка передач — секвентальная. В ходе заездов на полигоне института JARI в Ятабе, организованных телепередачей Video Option, он разогнался до 300 км/ч за 13 секунд. На дорожных шинах!
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Этот Skyline GT-R BNR32, подготовленный в ателье VeilSide — одна из звёзд тюнинг-сцены конца 90-х. Двигатель RB26DETT увеличили в объёме до 2,7 литров и снабдили парой турбин HKS GT3037S, что позволило снять с него 1280 л.с. Коробка передач — секвентальная. В ходе заездов на полигоне института JARI в Ятабе, организованных телепередачей Video Option, он разогнался до 300 км/ч за 13 секунд. На дорожных шинах! 
© Motor.ru
Вообще-то, Skyline GT-R последних поколений выпускался только в виде двухдверного купе. За одним исключением: это лимитка Skyline GT-R Autech Version 40th Anniversary, выпущенная в 1998 году в честь 40-летнего юбилея Скайлайна. Четырёхдверный седан R33 получил расширенные крылья и всю механическую начинку от GT-R — турбомотор RB26DETT вместе с полноприводной трансмиссией. Так что перед вами настоящая редкость: было изготовлено 416 машин в таком исполнении.
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Вообще-то, Skyline GT-R последних поколений выпускался только в виде двухдверного купе. За одним исключением: это лимитка Skyline GT-R Autech Version 40th Anniversary, выпущенная в 1998 году в честь 40-летнего юбилея Скайлайна. Четырёхдверный седан R33 получил расширенные крылья и всю механическую начинку от GT-R — турбомотор RB26DETT вместе с полноприводной трансмиссией. Так что перед вами настоящая редкость: было изготовлено 416 машин в таком исполнении. 
© Motor.ru

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Нарядная Nissan Silvia второго поколения с заводским индексом C10: такие выпускались во второй половине 70-х. Для нас «слива» ассоциируется с любителями «раздавать» боком, но... в этом поколении она вовсе не блистала отточенной управлемостью. Ведь под эффектным двухдверным кузовом в американском духе — примитивное шасси от Nissan Sunny с задним мостом на рессорах! Из-за этого Silvia уступала рыночную конкуренцию Тойоте Celica. Правда, двигатель у неё был вполне бодрым для такой компактной машины — четырёхцилиндровый агрегат L-серии от седана Nissan Bluebird. Машинам для домашнего японского рынка полагался L18 объёмом 1,8 литра мощностью 105 л.с., автомобилям для США — двухлитровый L20 мощностью 97 л.с. В общем, тогдашний седан Nissan Bluebird больше соответствовал званию driver's car: уже тогда он имел весьма продвинутое шасси с независимой задней подвеской на косых рычагах! Но, как бы то ни было: выглядит Silvia здорово!
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Нарядная Nissan Silvia второго поколения с заводским индексом C10: такие выпускались во второй половине 70-х. Для нас «слива» ассоциируется с любителями «раздавать» боком, но... в этом поколении она вовсе не блистала отточенной управлемостью. Ведь под эффектным двухдверным кузовом в американском духе — примитивное шасси от Nissan Sunny с задним мостом на рессорах! Из-за этого Silvia уступала рыночную конкуренцию Тойоте Celica. Правда, двигатель у неё был вполне бодрым для такой компактной машины — четырёхцилиндровый агрегат L-серии от седана Nissan Bluebird. Машинам для домашнего японского рынка полагался L18 объёмом 1,8 литра мощностью 105 л.с., автомобилям для США — двухлитровый L20 мощностью 97 л.с. В общем, тогдашний седан Nissan Bluebird больше соответствовал званию driver's car: уже тогда он имел весьма продвинутое шасси с независимой задней подвеской на косых рычагах! Но, как бы то ни было: выглядит Silvia здорово! 
© Motor.ru
Что такое «настоящая экзотика» на JDM-выставке? Например, импортированный из Германии леворульный Nissan Silvia (S12). Под капотом — топовый 16-клапанный турбомотор FJ20ET объёмом два литра и мощностью 190 л.с., как на Nissan Skyline 2000 Turbo RS (R30).
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Что такое «настоящая экзотика» на JDM-выставке? Например, импортированный из Германии леворульный Nissan Silvia (S12). Под капотом — топовый 16-клапанный турбомотор FJ20ET объёмом два литра и мощностью 190 л.с., как на Nissan Skyline 2000 Turbo RS (R30). 
© Motor.ru
Кажется, что все до единой Сильвии в кузове S13 в лучшем случае затюнингованы до полной неузнаваемости, а в худшем — намотаны на столб неудачливыми дрифтерами. Тем удивительнее было увидеть эту абсолютно стандартную Сильвию глубокого синего цвета. Отступления от заводской комплектации чисто символические: легкосплавные колёса, чехлы на сиденья и дефлекторы из ниссановского каталога аксессуаров Navan да выхлоп Fujitsubo Legalis R. И да, трудно в это поверить: сегодня это уже классический янгтаймер — модели в минувшем году исполнилось 35 лет...
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Кажется, что все до единой Сильвии в кузове S13 в лучшем случае затюнингованы до полной неузнаваемости, а в худшем — намотаны на столб неудачливыми дрифтерами. Тем удивительнее было увидеть эту абсолютно стандартную Сильвию глубокого синего цвета. Отступления от заводской комплектации чисто символические: легкосплавные колёса, чехлы на сиденья и дефлекторы из ниссановского каталога аксессуаров Navan да выхлоп Fujitsubo Legalis R. И да, трудно в это поверить: сегодня это уже классический янгтаймер — модели в минувшем году исполнилось 35 лет... 
© Motor.ru
Silvia S14 от мастерской Yajima Car Engineering — «рестомод наоборот». В заднеприводное купе конца 90-х инсталлировали шестицилиндровый мотор L28, уходящий корнями в шестидесятые. Правда, двигатель здоово доработан: объём нарастили до 3,1 литра, использовали многодроссельный впрыск.
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Silvia S14 от мастерской Yajima Car Engineering — «рестомод наоборот». В заднеприводное купе конца 90-х инсталлировали шестицилиндровый мотор L28, уходящий корнями в шестидесятые. Правда, двигатель здоово доработан: объём нарастили до 3,1 литра, использовали многодроссельный впрыск. 
© Motor.ru
Зная любовь японцев к минивэнам и микроавтобусам, было странно увидеть лишь один такой автомобиль: это Nissan Caravan (E23, 1980-1986). Данное оформление передка использовалось с 1983 года.
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Зная любовь японцев к минивэнам и микроавтобусам, было странно увидеть лишь один такой автомобиль: это Nissan Caravan (E23, 1980-1986). Данное оформление передка использовалось с 1983 года. 
© Motor.ru

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Реплика кольцевого Nissan Sunny Coupé (PB110), выступавшего в гонках в начале 70-х годов. Серийное купе отличалось от прочих Sunny более современным двигателем L14 объёмом 1428 кубов вместо нижневальных моторов A-серии. Для гонок его объём уменьшили до 1300 кубов. Использован гоночный коленвал и головка Nismo с большими клапанами, оригинальные поршни и шатуны. Шасси тоже доработано: cпереди стоят оригинальные А-образные рычаги, сзади — трёхлистовые рессоры Nismo, амортизаторы — газонаполненные Nismo.
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Реплика кольцевого Nissan Sunny Coupé (PB110), выступавшего в гонках в начале 70-х годов. Серийное купе отличалось от прочих Sunny более современным двигателем L14 объёмом 1428 кубов вместо нижневальных моторов A-серии. Для гонок его объём уменьшили до 1300 кубов. Использован гоночный коленвал и головка Nismo с большими клапанами, оригинальные поршни и шатуны. Шасси тоже доработано: cпереди стоят оригинальные А-образные рычаги, сзади — трёхлистовые рессоры Nismo, амортизаторы — газонаполненные Nismo. 
© Motor.ru
Седанчик Nissan Sunny Excellent (PB110), подготовленный для исторических соревнований фирмой OS Giken в честь её 50-летия. Главная фишка этого автомобиля — разумеется, уникальный двигатель TC16: блок от серийного мотора L18 c оригинальной 16-клапанной головкой OS Giken конструкции Осаму Оказаки. Он «крутится» до 9000 оборотов в минуту — недостижимая отметка для мотора L-серии — и выдаёт в пике 205 лошадиных сил. В ближайшем будущем «низ» двигателя обещают поменять на менее объёмный, от мотора L14, чтобы машина отвечала требованиям класса F Race в гонках, проводимых JCCA (Japan Classic Car Association).
36/40
Седанчик Nissan Sunny Excellent (PB110), подготовленный для исторических соревнований фирмой OS Giken в честь её 50-летия. Главная фишка этого автомобиля — разумеется, уникальный двигатель TC16: блок от серийного мотора L18 c оригинальной 16-клапанной головкой OS Giken конструкции Осаму Оказаки. Он «крутится» до 9000 оборотов в минуту — недостижимая отметка для мотора L-серии — и выдаёт в пике 205 лошадиных сил. В ближайшем будущем «низ» двигателя обещают поменять на менее объёмный, от мотора L14, чтобы машина отвечала требованиям класса F Race в гонках, проводимых JCCA (Japan Classic Car Association). 
© Motor.ru
Nissan Leopard (F31) из культового детективного фильма Abunai Deka. На золотистом купе ездит один из главных персонажей, старший офицер полиции Юджи Ошита. У нас эта модель известна мало: угловатое хардтоп-купе было построено на заднеприводной платформе Nissan Laurel C32 и Skyline R31, и выпускалось с 1986 по 1992 год. Комплектовалась эта модель исключительно моторами V6 объёмом 2 или 3 литра, атмосферными и с наддувом. Интересно, что она даже недолго продавалась в США — как Infiniti M30.
37/40
Nissan Leopard (F31) из культового детективного фильма Abunai Deka. На золотистом купе ездит один из главных персонажей, старший офицер полиции Юджи Ошита. У нас эта модель известна мало: угловатое хардтоп-купе было построено на заднеприводной платформе Nissan Laurel C32 и Skyline R31, и выпускалось с 1986 по 1992 год. Комплектовалась эта модель исключительно моторами V6 объёмом 2 или 3 литра, атмосферными и с наддувом. Интересно, что она даже недолго продавалась в США — как Infiniti M30. 
© Motor.ru
А это что за бэби — Land Cruiser? Крохотный внедорожничек Daihatsu Taft выпускался с 1974 по 1984 год. И размерами, и внешностью он изрядно напоминает Suzuki Jimny первого поколения, но всё-таки был немного крупнее его и оснащался моторами большего объёма — и потому не относился к сверхкомпактному классу «кей-каров». Под капотом могли быть бензиновые двигатели объёмом 1 и 1,6 литра либо дизели объёмом 2,5 и 2,8 литра. Конструктивно это классический внедорожник — рамный, с неразрезными мостами на рессорах и подключаемым полным приводом.
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А это что за бэби — Land Cruiser? Крохотный внедорожничек Daihatsu Taft выпускался с 1974 по 1984 год. И размерами, и внешностью он изрядно напоминает Suzuki Jimny первого поколения, но всё-таки был немного крупнее его и оснащался моторами большего объёма — и потому не относился к сверхкомпактному классу «кей-каров». Под капотом могли быть бензиновые двигатели объёмом 1 и 1,6 литра либо дизели объёмом 2,5 и 2,8 литра. Конструктивно это классический внедорожник — рамный, с неразрезными мостами на рессорах и подключаемым полным приводом. 
© Motor.ru
Целый выводок экстравагантных шестицилиндровых купе Subaru SVX на стенде фирмы K-Staff. Этот перламутрово-белый экземпляр не только красуется слегка раздутыми крыльями, но и получил ручную коробку передач взамен древнего «автомата» и мощные тормоза с фиксированными скобами от фирмы Brembo.
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Целый выводок экстравагантных шестицилиндровых купе Subaru SVX на стенде фирмы K-Staff. Этот перламутрово-белый экземпляр не только красуется слегка раздутыми крыльями, но и получил ручную коробку передач взамен древнего «автомата» и мощные тормоза с фиксированными скобами от фирмы Brembo. 
© Motor.ru

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Изумительная модель двигателя Nissan S20 в масштабе 1:6, изготовленная в мастерской Kusaka Engineering Садао Сасаки.
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Изумительная модель двигателя Nissan S20 в масштабе 1:6, изготовленная в мастерской Kusaka Engineering Садао Сасаки. 
© Motor.ru

Читатели «Мотора» уже привыкли видеть на страницах нашего сайта самую разнообразную ретро-технику: и советские легковушки — от самых простецких до партийных «членовозов», и громадные американские «динозавры», и европейскую классику. А на этот раз мы решили показать вам, чем живёт японская ретро-тусовка. Да, автопром страны Восходящего солнца сравнительно молод — но за последние полвека он успел сделать массу всего интересного! На ретро-выставке Nostalgic 2Days мы увидели и прекрасно восстановленную технику шестидесятых-семидесятых годов, и янгтаймеры, многие из которых мы помним по улицам российских городов, и даже машины из раннего послевоенного периода японского автопрома... А ещё целый ряд интересных рестомодов, тюнинговой и гоночной техники.

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