Ностальгия по-японски: автомобильная JDM-экзотика

А вот и сама Mazda Cosmo Sports: красивейшее двухместное купе с роторным двигателем объёмом 1 литр. Автомобиль это крайне редкий — с 1967 по 1972 год было выпущено всего 1176 машин двух серий. Но здесь перед нами редкость в квадрате: один из 47 предсерийных образцов, собранных в 1966 году и распределённых по дилерам для ознакомления. Причём эта машина, попавшая в префектуру Хёго, даже участвовала в гонках. Отличий от серийной версии немало, но заметит их только специалист: это чуть иные очертания переднего бампера без резиновых накладок, цельный задний бампер вместо составного, более крупная эмблема на передке, большие шильдики на задних стойках с изображением космических орбит вместо декоративных накладок, отсутствие «поворотников» за передними колёсами, один фонарь заднего хода вместо двух, отсутствие личинки замка багажника, иной рисунок отверстий в колёсных дисках, а внутри — другое расположение приборов.