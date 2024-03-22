Самая большая автомобильная развязка в мире

Человек — одно из самых трудолюбивых и амбициозных существ на планете. По мере своего развития люди покоряют все новые и новые высоты в строительстве. Вот и китайские архитекторы решили однажды построить не просто дорожную развязку, а самую большую автомобильную эстакаду в мире.

Развязку Хуанцзюэвань, которая расположена в китайском муниципалитете Чунцин, называют одним из самых спорных логистических проектов в мире. Эстакада насчитывает 15 съездов и 20 полос, которые ведут в 8 разных направлениях. Высота проекта — 37 метров, а занимаемая им площадь составляет около 40 га.

После завершения строительства такого масштабного проекта, соцсети ожидаемо разделились на два лагеря. Первые восхищались новой развязкой, другие язвительно писали отрицательные комментарии: «Вы можете сюда заехать, но никогда не сможете выехать».

И правда, проехать по этой развязке, опираясь исключительно на возможности приложений-навигаторов, практически невозможно. Устройства просто не успевают среагировать на перестроение автомобиля и часто ведут водителей совершенно не туда, куда им нужно.

Как выглядит самая большая в мире развязка — в галерее «Рамблера».