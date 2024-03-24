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Обновленные «китайцы»: мы поможем ничего не пропустить

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Jetour X90 Pro. Jetour X90 Plus обновили в Китае до модификации Pro: это второй рестайлинг для модели. Приём предзаказов на домашнем рынке уже начат. Доступны 197-сильный двигатель объёмом 1,6 литра и 2,0-литровый мощностью 254 лошадиные силы. Они совмещены с семиступенчатым «роботом».
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Jetour X90 Pro. Jetour X90 Plus обновили в Китае до модификации Pro: это второй рестайлинг для модели. Приём предзаказов на домашнем рынке уже начат. Доступны 197-сильный двигатель объёмом 1,6 литра и 2,0-литровый мощностью 254 лошадиные силы. Они совмещены с семиступенчатым «роботом». 
© Motor.ru
Новинка отличается от версии Plus иным передком: там появилась световая полоска, а головная оптика и противотуманные фары переработаны. Решётка радиатора получила иные форму и наполнение. Ещё изменены линия остекления и задние стойки.
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Новинка отличается от версии Plus иным передком: там появилась световая полоска, а головная оптика и противотуманные фары переработаны. Решётка радиатора получила иные форму и наполнение. Ещё изменены линия остекления и задние стойки. 
© Motor.ru
Внутри на передней панели вместо единого кластера установлено два отдельных дисплея: это 10,25-дюймовый экран для виртуальных приборов и тачскрин мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма. Модернизированы центральный тоннель и селектор трансмиссии. Салон вмещает пять или семь пассажиров.
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Внутри на передней панели вместо единого кластера установлено два отдельных дисплея: это 10,25-дюймовый экран для виртуальных приборов и тачскрин мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма. Модернизированы центральный тоннель и селектор трансмиссии. Салон вмещает пять или семь пассажиров. 
© Motor.ru
В начальном исполнении предусмотрены 19-дюймовые колёса, кожаная отделка интерьера, панорамная крыша с люком, круиз-контроль и акустика с шестью динамиками. В топовых комплектациях круиз-контроль адаптивный, динамиков восемь, а диаметр дисков составляет 20 дюймов.
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В начальном исполнении предусмотрены 19-дюймовые колёса, кожаная отделка интерьера, панорамная крыша с люком, круиз-контроль и акустика с шестью динамиками. В топовых комплектациях круиз-контроль адаптивный, динамиков восемь, а диаметр дисков составляет 20 дюймов. 
© Motor.ru

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Changan Uni-V. Лифтбек обновлён спустя пару лет после выхода на рынок. Опознать модернизированную версию можно по иной радиаторной решётке и центральному размещению патрубков выхлопа. Кроме того, пересмотрены оформление колёс и бамперы, но внутри из новшеств только улучшенные материалы отделки.
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Changan Uni-V. Лифтбек обновлён спустя пару лет после выхода на рынок. Опознать модернизированную версию можно по иной радиаторной решётке и центральному размещению патрубков выхлопа. Кроме того, пересмотрены оформление колёс и бамперы, но внутри из новшеств только улучшенные материалы отделки. 
© Motor.ru
Техническая «начинка» прежняя: топового 2,0-литрового турбодвигателя (233 лошадиные силы, 390 Нм) в линейке пока нет. Сейчас доступен лишь турбомотор объёмом 1,5 литра (188 сил, 300 Нм) в сочетании с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.
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Техническая «начинка» прежняя: топового 2,0-литрового турбодвигателя (233 лошадиные силы, 390 Нм) в линейке пока нет. Сейчас доступен лишь турбомотор объёмом 1,5 литра (188 сил, 300 Нм) в сочетании с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. 
© Motor.ru
При этом гибриды серьёзно изменятся: наддувный агрегат в паре с «роботом» уступит место установке e-CVT с 1,5-литровым 110-сильным атмосферным ДВС в качестве генератора и электромотором.
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При этом гибриды серьёзно изменятся: наддувный агрегат в паре с «роботом» уступит место установке e-CVT с 1,5-литровым 110-сильным атмосферным ДВС в качестве генератора и электромотором. 
© Motor.ru
Начальный гибрид снабдят 190-сильным электродвигателем (330 Нм) и батареей ёмкостью девять киловатт-часов: пробег без запуска ДВС достигнет 65 километров. Модификация с 215-сильным (330 Нм) электроагрегатом и аккумулятором на 19 киловатт-часов проедет на электрической тяге до 136 километров.
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Начальный гибрид снабдят 190-сильным электродвигателем (330 Нм) и батареей ёмкостью девять киловатт-часов: пробег без запуска ДВС достигнет 65 километров. Модификация с 215-сильным (330 Нм) электроагрегатом и аккумулятором на 19 киловатт-часов проедет на электрической тяге до 136 километров. 
© Motor.ru
Li Auto L7, L8 и L9. Компания модернизировала три своих кроссовера, но снаружи изменился лишь L7. Ему переработали оформление задней части. Новшеств в плане техники больше: ёмкость аккумулятора достигла 52,3 киловатт-часа, пневматическая подвеска двухкамерная, а ещё улучшены дисплеи и сиденья.
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Li Auto L7, L8 и L9. Компания модернизировала три своих кроссовера, но снаружи изменился лишь L7. Ему переработали оформление задней части. Новшеств в плане техники больше: ёмкость аккумулятора достигла 52,3 киловатт-часа, пневматическая подвеска двухкамерная, а ещё улучшены дисплеи и сиденья. 
© Motor.ru

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Сильнее всех изменился Li Auto L9. Ёмкость батареи выросла на 18 процентов, но ее масса прежняя. Пробег на электрической тяге увеличен с 215 до 285 километров, суммарная дальнобойность — 1412 километров по CLTC.
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Сильнее всех изменился Li Auto L9. Ёмкость батареи выросла на 18 процентов, но ее масса прежняя. Пробег на электрической тяге увеличен с 215 до 285 километров, суммарная дальнобойность — 1412 километров по CLTC. 
© Motor.ru
Подвеска на основе информации с лидара регулирует жёсткость перед преодолением неровностей или поворотов. Справа на втором ряду установлено особо комфортное кресло, при этом все места на двух передних рядах доработаны. Экраны поставляет Samsung: их яркость и контрастность выросли, а процессор модернизирован.
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Подвеска на основе информации с лидара регулирует жёсткость перед преодолением неровностей или поворотов. Справа на втором ряду установлено особо комфортное кресло, при этом все места на двух передних рядах доработаны. Экраны поставляет Samsung: их яркость и контрастность выросли, а процессор модернизирован. 
© Motor.ru
L7 и L8 теперь лучше оснащены, а пневмоподвеска, хоть и однокамерная, вошла в список базового оснащения. Процессор обновлён, но дисплеи не столь совершенны, как у флагмана. В перечне опций для двух моделей предусмотрен холодильник, системы активной безопасности оптимизированы, а сиденья улучшены. Силовая установка неизменна: отдача составляет 449 лошадиных сил и 620 Нм. Привод — полный.
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L7 и L8 теперь лучше оснащены, а пневмоподвеска, хоть и однокамерная, вошла в список базового оснащения. Процессор обновлён, но дисплеи не столь совершенны, как у флагмана. В перечне опций для двух моделей предусмотрен холодильник, системы активной безопасности оптимизированы, а сиденья улучшены. Силовая установка неизменна: отдача составляет 449 лошадиных сил и 620 Нм. Привод — полный. 
© Motor.ru
Zeekr 001. Китайский бренд из состава Geely обновил один из популярнейших электрокаров в России. Модель выпускается с 2021 года. Она официально продаётся не только на домашнем рынке, но и в Европе, а в нашу страну машины привозят по параллельному импорту. Снаружи новинку удастся опознать по изменённым бамперам в стилистике спортивной модификации 001 FR.
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Zeekr 001. Китайский бренд из состава Geely обновил один из популярнейших электрокаров в России. Модель выпускается с 2021 года. Она официально продаётся не только на домашнем рынке, но и в Европе, а в нашу страну машины привозят по параллельному импорту. Снаружи новинку удастся опознать по изменённым бамперам в стилистике спортивной модификации 001 FR. 
© Motor.ru
В интерьере предусмотрены проекционный экран с дополненной реальностью (диагональ видимого изображения — 35,5 дюйма) и модернизированный мультимедиакомплекс на чипе Qualcomm 8295.
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В интерьере предусмотрены проекционный экран с дополненной реальностью (диагональ видимого изображения — 35,5 дюйма) и модернизированный мультимедиакомплекс на чипе Qualcomm 8295. 
© Motor.ru

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Использование 800-вольтовой электросистемы дало возможность ускорить процесс восполнения запаса энергии. Версия с железо-фосфатным тяговым аккумулятором ёмкостью 95 киловатт-часов подзаряжается с 10 до 80 процентов за 11,5 минуты, с никель-кобальт-марганцевой батареей — за 15 минут.
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Использование 800-вольтовой электросистемы дало возможность ускорить процесс восполнения запаса энергии. Версия с железо-фосфатным тяговым аккумулятором ёмкостью 95 киловатт-часов подзаряжается с 10 до 80 процентов за 11,5 минуты, с никель-кобальт-марганцевой батареей — за 15 минут. 
© Motor.ru
Максимальная мощность двухмоторной установки выросла с 544 до 788 лошадиных сил, а ускорение до ста теперь занимает всего 3,3 секунды — на 0,6 секунды меньше, чем прежде.
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Максимальная мощность двухмоторной установки выросла с 544 до 788 лошадиных сил, а ускорение до ста теперь занимает всего 3,3 секунды — на 0,6 секунды меньше, чем прежде. 
© Motor.ru
Haval Jolion. Обновлённый вседорожник уже появился в России. Комплектаций четыре, стоимость составляет от 1 999 000 до 2 799 000 рублей: машина подорожала на 30–50 тысяч в зависимости от модификации. Отличия от дорестайлингового кроссовера — решётка радиатора с чёрными вертикальными ламелями и изменённые бамперы.
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Haval Jolion. Обновлённый вседорожник уже появился в России. Комплектаций четыре, стоимость составляет от 1 999 000 до 2 799 000 рублей: машина подорожала на 30–50 тысяч в зависимости от модификации. Отличия от дорестайлингового кроссовера — решётка радиатора с чёрными вертикальными ламелями и изменённые бамперы. 
© Motor.ru
Рейлинги и спойлер теперь чёрные, но пластиковые накладки на порогах и колёсных арках выполнены в этом оттенке лишь с «внедорожным» пакетом. Уже в «базе» предусмотрены задние парктроники и датчики давления в шинах, а также регулируемый по высоте и вылету руль.
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Рейлинги и спойлер теперь чёрные, но пластиковые накладки на порогах и колёсных арках выполнены в этом оттенке лишь с «внедорожным» пакетом. Уже в «базе» предусмотрены задние парктроники и датчики давления в шинах, а также регулируемый по высоте и вылету руль. 
© Motor.ru
Начиная с версии Elite предложены телематические сервисы и фирменное мобильное приложение, а в комплектации Premium появляется электрическая регулировка пассажирского кресла в четырёх направлениях. В топовое исполнение Tech Plus в первый раз вошла панорамная крыша с люком.
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Начиная с версии Elite предложены телематические сервисы и фирменное мобильное приложение, а в комплектации Premium появляется электрическая регулировка пассажирского кресла в четырёх направлениях. В топовое исполнение Tech Plus в первый раз вошла панорамная крыша с люком. 
© Motor.ru

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Техническая «начинка» прежняя. 1,5-литровый двигатель мощностью 143 лошадиные силы сочетается с передним приводом и механической коробкой передач либо семиступенчатым «роботом», а полноприводным бывает только кроссовер со 150-сильным мотором того же объёма и роботизированной трансмиссией.
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Техническая «начинка» прежняя. 1,5-литровый двигатель мощностью 143 лошадиные силы сочетается с передним приводом и механической коробкой передач либо семиступенчатым «роботом», а полноприводным бывает только кроссовер со 150-сильным мотором того же объёма и роботизированной трансмиссией. 
© Motor.ru

«Китайцы» бьют рекорды продаж в России, причём речь идёт не только об официально продающихся у нас моделях. Неплохо расходятся (по крайней мере, до изменения правил растаможки) и «параллельные» автомобили из Поднебесной, в том числе весьма дорогие, роскошные и быстрые. В этой подборке представлено несколько машин из Китая, которые уже хорошо знакомы россиянам, но скоро появятся (или уже появились) в нашей стране в модернизированном виде. Это выпускаемый здесь компактный кроссовер, стильный лифтбек, крупные внедорожники и самый популярный на российском рынке электрокар.

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