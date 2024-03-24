Обновленные «китайцы»: мы поможем ничего не пропустить
«Китайцы» бьют рекорды продаж в России, причём речь идёт не только об официально продающихся у нас моделях. Неплохо расходятся (по крайней мере, до изменения правил растаможки) и «параллельные» автомобили из Поднебесной, в том числе весьма дорогие, роскошные и быстрые. В этой подборке представлено несколько машин из Китая, которые уже хорошо знакомы россиянам, но скоро появятся (или уже появились) в нашей стране в модернизированном виде. Это выпускаемый здесь компактный кроссовер, стильный лифтбек, крупные внедорожники и самый популярный на российском рынке электрокар.
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