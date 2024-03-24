Zeekr 001. Китайский бренд из состава Geely обновил один из популярнейших электрокаров в России. Модель выпускается с 2021 года. Она официально продаётся не только на домашнем рынке, но и в Европе, а в нашу страну машины привозят по параллельному импорту. Снаружи новинку удастся опознать по изменённым бамперам в стилистике спортивной модификации 001 FR.