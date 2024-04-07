Производители иногда создают лимитированные издания своих моделей по самым неожиданным поводам. Если юбилейные, приветственные или прощальные версии уже стали привычными, то в некоторых случаях автомобильные компании идут ещё дальше. Только за последние месяцы они представили несколько ярких модификаций своих машин. Это вдохновлённые музыкой и красотой компактные хэтчбеки, мощный кроссовер в честь героя войны, названный по имени горного перевала спорткар, роскошный «жемчужный» вседорожник или электромобиль, напоминающий о зимних гонках.