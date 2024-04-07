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В честь чего: необычные спецверсии автомобилей

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Fiat 500e Inspired By Beauty и Inspired By Music. Хэтчбек получил в США два особых исполнения, которые вдохновлены красотой и музыкой.
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Fiat 500e Inspired By Beauty и Inspired By Music. Хэтчбек получил в США два особых исполнения, которые вдохновлены красотой и музыкой. 
© Motor.ru
Оттенок кузова издания Inspired By Beauty напоминает о розовом золоте. Корпуса зеркал выкрашены в цвет кузова, а дневные ходовые огни обрамлены хромом. В интерьере использована бежевая экокожа.
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Оттенок кузова издания Inspired By Beauty напоминает о розовом золоте. Корпуса зеркал выкрашены в цвет кузова, а дневные ходовые огни обрамлены хромом. В интерьере использована бежевая экокожа. 
© Motor.ru
Модификация Inspired By Music построена при участии итальянского тенора Андреа Бочелли. Кузов выкрасили в чёрный колер Piano Black, а для акустики JBL разработали четыре специальных настройки.
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Модификация Inspired By Music построена при участии итальянского тенора Андреа Бочелли. Кузов выкрасили в чёрный колер Piano Black, а для акустики JBL разработали четыре специальных настройки. 
© Motor.ru
Сохранены стоковый электродвигатель мощностью 120 лошадиных сил и литий-ионная батарея ёмкостью 42 киловатт-часа, обеспечивающая запас хода до 320 километров.
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Сохранены стоковый электродвигатель мощностью 120 лошадиных сил и литий-ионная батарея ёмкостью 42 киловатт-часа, обеспечивающая запас хода до 320 километров. 
© Motor.ru

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Bentley Private White V.C. Bentayga. Особый Bentayga Azure посвятили герою Первой мировой.
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Bentley Private White V.C. Bentayga. Особый Bentayga Azure посвятили герою Первой мировой. 
© Motor.ru
Рядовой Джек Уайт получил высшую военную награду Британии — Крест Виктории, а по окончании службы начал шить одежду. В отделении Mulliner кроссовер снабдили обилием медных акцентов.
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Рядовой Джек Уайт получил высшую военную награду Британии — Крест Виктории, а по окончании службы начал шить одежду. В отделении Mulliner кроссовер снабдили обилием медных акцентов. 
© Motor.ru
Отделка кресел призвана напомнить о стилистике и функциональности армейской одежды. На подголовниках вышиты Кресты Виктории, а на подушках предусмотрен оригинальный рисунок.
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Отделка кресел призвана напомнить о стилистике и функциональности армейской одежды. На подголовниках вышиты Кресты Виктории, а на подушках предусмотрен оригинальный рисунок. 
© Motor.ru
Кроме того, внутри появились силуэт завода Cottenham House и вышитые изображения бульдога, являющегося неофициальным маскотом Private White V.C.
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Кроме того, внутри появились силуэт завода Cottenham House и вышитые изображения бульдога, являющегося неофициальным маскотом Private White V.C. 
© Motor.ru
Alpine A110 R Turini. Оригинальный спорткар посвятили горному перевалу Коль-де-Турини во французских Альпах.
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Alpine A110 R Turini. Оригинальный спорткар посвятили горному перевалу Коль-де-Турини во французских Альпах. 
© Motor.ru

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Серпантин называют одной из интереснейших для водителя дорог Европы, а ещё здесь проложен участок Ралли Монте-Карло.
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Серпантин называют одной из интереснейших для водителя дорог Европы, а ещё здесь проложен участок Ралли Монте-Карло.  
© Motor.ru
Новинка оказалась удешевлённой версией: цену уменьшили путём замены дорогих углепластиковых колёс матово-чёрными алюминиевыми дисками GT Race диаметром 18 дюймов.
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Новинка оказалась удешевлённой версией: цену уменьшили путём замены дорогих углепластиковых колёс матово-чёрными алюминиевыми дисками GT Race диаметром 18 дюймов. 
© Motor.ru
В плане техники автомобиль идентичен исходнику. Сохранены 1,8-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 300 лошадиных сил в паре с семиступенчатым «роботом», особая подвеска, обвес из углепластика и прочие стандартные для флагмана французского бренда особенности.
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В плане техники автомобиль идентичен исходнику. Сохранены 1,8-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 300 лошадиных сил в паре с семиступенчатым «роботом», особая подвеска, обвес из углепластика и прочие стандартные для флагмана французского бренда особенности. 
© Motor.ru
Rolls-Royce The Pearl Cullinan. «Жемчужный» кроссовер построили для 90-летнего мужчины.
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Rolls-Royce The Pearl Cullinan. «Жемчужный» кроссовер построили для 90-летнего мужчины. 
© Motor.ru
Поклонник марки заказал машину к юбилею своего отца. Основное внешнее новшество — розоватый колер Pearl Rose, который отсылает к наиболее дорогой жемчужине в собрании клиента.
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Поклонник марки заказал машину к юбилею своего отца. Основное внешнее новшество — розоватый колер Pearl Rose, который отсылает к наиболее дорогой жемчужине в собрании клиента. 
© Motor.ru

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Кузовные панели красили примерно три десятка раз, пока не нашли нужный оттенок. Декоративные элементы стилизовали под розовое золото. Внутри — кожа различных оттенков. Передние кресла серые, задние — красные: последний цвет намекает на подушечку для жемчуга.
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Кузовные панели красили примерно три десятка раз, пока не нашли нужный оттенок. Декоративные элементы стилизовали под розовое золото. Внутри — кожа различных оттенков. Передние кресла серые, задние — красные: последний цвет намекает на подушечку для жемчуга. 
© Motor.ru
Ореховый шпон напоминает деревянные шкатулки. Кроме того, сиденья снабжены вышивками с монограммами RR и розовыми нитками. Откидывающиеся столики вызывают ассоциации с ракушками и арабскими узорами. Часы с перламутром тоже выполнены на заказ.
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Ореховый шпон напоминает деревянные шкатулки. Кроме того, сиденья снабжены вышивками с монограммами RR и розовыми нитками. Откидывающиеся столики вызывают ассоциации с ракушками и арабскими узорами. Часы с перламутром тоже выполнены на заказ. 
© Motor.ru
Audi RS e-tron GT ice race edition. Особый электрокар выпустили в честь зимних гонок. Ранее был представлен прототип Audi RS e-tron GT Ice Race Concept, построенный на основе серийной версии, а затем его решили поставить на конвейер.
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Audi RS e-tron GT ice race edition. Особый электрокар выпустили в честь зимних гонок. Ранее был представлен прототип Audi RS e-tron GT Ice Race Concept, построенный на основе серийной версии, а затем его решили поставить на конвейер. 
© Motor.ru
Новинка ориентирована на Европу: тираж — 99 штук. Посвятили машину 40-летнему юбилею отделения Audi Sport. Кузов выкрашен в колер Florett Silver, дополненный белой плёнкой с прозрачными вставками.
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Новинка ориентирована на Европу: тираж — 99 штук. Посвятили машину 40-летнему юбилею отделения Audi Sport. Кузов выкрашен в колер Florett Silver, дополненный белой плёнкой с прозрачными вставками. 
© Motor.ru
Цвета намекают на снежные кристаллы и ледяные озёра, а фиолетовый декор — на лыжные очки. Автомобилю полагаются белые эмблемы, чёрные диски диаметром 21 дюйм и крыша из карбона.
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Цвета намекают на снежные кристаллы и ледяные озёра, а фиолетовый декор — на лыжные очки. Автомобилю полагаются белые эмблемы, чёрные диски диаметром 21 дюйм и крыша из карбона. 
© Motor.ru

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Сиденья обиты в оттенке Diamond Silver, сочетающемся с чёрными вставками. Применена кожа с фиолетовой строчкой, а рулевое колесо обито кожей и алькантарой. На оригинальных ковриках появились логотипы модели, а в правом нижнем углу мультимедийки — порядковый номер.
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Сиденья обиты в оттенке Diamond Silver, сочетающемся с чёрными вставками. Применена кожа с фиолетовой строчкой, а рулевое колесо обито кожей и алькантарой. На оригинальных ковриках появились логотипы модели, а в правом нижнем углу мультимедийки — порядковый номер. 
© Motor.ru

Производители иногда создают лимитированные издания своих моделей по самым неожиданным поводам. Если юбилейные, приветственные или прощальные версии уже стали привычными, то в некоторых случаях автомобильные компании идут ещё дальше. Только за последние месяцы они представили несколько ярких модификаций своих машин. Это вдохновлённые музыкой и красотой компактные хэтчбеки, мощный кроссовер в честь героя войны, названный по имени горного перевала спорткар, роскошный «жемчужный» вседорожник или электромобиль, напоминающий о зимних гонках.

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