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Доступные кроссоверы, которые пригодились бы в России

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Toyota Urban Cruiser Taisor. В Индии появился новый кроссовер японского бренда: это его самый маленький и дешёвый вседорожник на местном рынке. Впрочем, автомобиль неплохо оснащён. К примеру, предусмотрены проекционный дисплей и литые колёса с алмазной огранкой, а на передней панели установлен центральный экран диагональю девять дюймов.
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Toyota Urban Cruiser Taisor. В Индии появился новый кроссовер японского бренда: это его самый маленький и дешёвый вседорожник на местном рынке. Впрочем, автомобиль неплохо оснащён. К примеру, предусмотрены проекционный дисплей и литые колёса с алмазной огранкой, а на передней панели установлен центральный экран диагональю девять дюймов. 
© Motor.ru
По сути это собрат Suzuki Fronx: оба кроссовера базируются на одной архитектуре, у них общая моторная линейка и идентичные панели кузова, если не считать отдельные детали. У новинки собственная решётка радиатора, особые бамперы и немного переработанные задние фонари, соединённые световой полоской.
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По сути это собрат Suzuki Fronx: оба кроссовера базируются на одной архитектуре, у них общая моторная линейка и идентичные панели кузова, если не считать отдельные детали. У новинки собственная решётка радиатора, особые бамперы и немного переработанные задние фонари, соединённые световой полоской. 
© Motor.ru
Как и предполагалось, машине достались 90-сильный четырёхцилиндровый «атмосферник» объёмом 1,2 литра и литровый 100-сильный турбодвигатель. Можно выбрать между пятиступенчатой «механикой» и шестидиапазонным автоматом. Анонсирована и газовая версия CNG.
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Как и предполагалось, машине достались 90-сильный четырёхцилиндровый «атмосферник» объёмом 1,2 литра и литровый 100-сильный турбодвигатель. Можно выбрать между пятиступенчатой «механикой» и шестидиапазонным автоматом. Анонсирована и газовая версия CNG. 
© Motor.ru
В комплектацию вошли мультимедийка с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, климатическая установка, камеры по кругу и беспроводное зарядное устройство для телефона. Кроме того, есть шесть подушек безопасности, ESP, помощь на подъёме, ABS с EBD и крепления ISOFIX для детских кресел.
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В комплектацию вошли мультимедийка с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, климатическая установка, камеры по кругу и беспроводное зарядное устройство для телефона. Кроме того, есть шесть подушек безопасности, ESP, помощь на подъёме, ABS с EBD и крепления ISOFIX для детских кресел. 
© Motor.ru

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Citroen Basalt. Французская компания представила новый купе-кроссовер. Формально это концепт с приставкой Vision к имени, но производитель говорит, что машина готова к выпуску.
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Citroen Basalt. Французская компания представила новый купе-кроссовер. Формально это концепт с приставкой Vision к имени, но производитель говорит, что машина готова к выпуску. 
© Motor.ru
Она предназначена для индийского и южноамериканского рынков, где продажи начнутся уже во втором полугодии. Производство наладят в Индии. Основным соперником автомобиля в стране окажется Tata Curvv. Платформа позаимствована у С3 Aircross, как и 1,2-литровый 110-сильный турбодвигатель в сочетании с «механикой» или автоматом.
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Она предназначена для индийского и южноамериканского рынков, где продажи начнутся уже во втором полугодии. Производство наладят в Индии. Основным соперником автомобиля в стране окажется Tata Curvv. Платформа позаимствована у С3 Aircross, как и 1,2-литровый 110-сильный турбодвигатель в сочетании с «механикой» или автоматом. 
© Motor.ru
Позднее выйдет чисто электрическая модификация: её премьера запланирована на начало следующего года. Модель класса С-SUV разместится в гамме бренда ступенью выше C3 Aircross и окажется дороже.
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Позднее выйдет чисто электрическая модификация: её премьера запланирована на начало следующего года. Модель класса С-SUV разместится в гамме бренда ступенью выше C3 Aircross и окажется дороже. 
© Motor.ru
К тому же она получит более богатую комплектацию: предполагается, что в список оснащения войдут складываемые боковые зеркала с электроприводом, климатическая установка, круиз-контроль, беспроводное зарядное устройство для телефона, светодиодные фары, пуск мотора кнопкой и доступ в салон без ключа.
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К тому же она получит более богатую комплектацию: предполагается, что в список оснащения войдут складываемые боковые зеркала с электроприводом, климатическая установка, круиз-контроль, беспроводное зарядное устройство для телефона, светодиодные фары, пуск мотора кнопкой и доступ в салон без ключа. 
© Motor.ru
GAC GS4 Max. Китайский автопроизводитель представил удешевлённую версию вседорожника Emkoo двухлетней давности, который появится в России.
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GAC GS4 Max. Китайский автопроизводитель представил удешевлённую версию вседорожника Emkoo двухлетней давности, который появится в России. 
© Motor.ru

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У кроссоверов одинаковое расстояние между осями (2750 миллиметров), как и архитектура интерьера. Внутри новинка отличается упрощёнными центральными дефлекторами, другим дизайном селектора коробки передач и новыми материалами.
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У кроссоверов одинаковое расстояние между осями (2750 миллиметров), как и архитектура интерьера. Внутри новинка отличается упрощёнными центральными дефлекторами, другим дизайном селектора коробки передач и новыми материалами. 
© Motor.ru
Из-за особого обвеса GS4 Max на 0,5 сантиметра длиннее исходника. «Четвёрка» обрела иные оптику, радиаторную решётку и бамперы. Сзади появились составные фонари с диодной полоской, а имитация патрубков выхлопа отсутствует.
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Из-за особого обвеса GS4 Max на 0,5 сантиметра длиннее исходника. «Четвёрка» обрела иные оптику, радиаторную решётку и бамперы. Сзади появились составные фонари с диодной полоской, а имитация патрубков выхлопа отсутствует. 
© Motor.ru
В техническом плане новшеств нет: сохранены 1,5-литровый 177-сильный турбомотор, преселективный «робот» и передний привод. При этом у Emkoo есть и другие модификации.
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В техническом плане новшеств нет: сохранены 1,5-литровый 177-сильный турбомотор, преселективный «робот» и передний привод. При этом у Emkoo есть и другие модификации. 
© Motor.ru
Nissan Kicks. На американский рынок вышло второе поколение самого дешёвого и маленького кроссовера марки. Новинка выросла в размерах, а клиренс увеличился на 34 миллиметра — до 213. В топовом исполнении SR появляются двухцветные колёса диаметром 19 дюймов, контрастная крыша и яркие вставки в интерьере.
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Nissan Kicks. На американский рынок вышло второе поколение самого дешёвого и маленького кроссовера марки. Новинка выросла в размерах, а клиренс увеличился на 34 миллиметра — до 213. В топовом исполнении SR появляются двухцветные колёса диаметром 19 дюймов, контрастная крыша и яркие вставки в интерьере. 
© Motor.ru
На передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея. Предусмотрены кожаная обивка и «карбоновый» декор, панорамная крыша, акустика Bose, камеры по кругу и беспроводное зарядное устройство для смартфонов.
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На передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея. Предусмотрены кожаная обивка и «карбоновый» декор, панорамная крыша, акустика Bose, камеры по кругу и беспроводное зарядное устройство для смартфонов. 
© Motor.ru

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Начальная комплектация скромнее. Такой автомобиль оснащён 16-дюймовыми дисками, аналоговой приборной панелью, медиасистемой с семидюймовым экраном, диодной светотехникой, адаптивным круиз-контролем, автоторможением, а также слежением за рядностью и «слепыми» зонами.
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Начальная комплектация скромнее. Такой автомобиль оснащён 16-дюймовыми дисками, аналоговой приборной панелью, медиасистемой с семидюймовым экраном, диодной светотехникой, адаптивным круиз-контролем, автоторможением, а также слежением за рядностью и «слепыми» зонами. 
© Motor.ru
Бензиновый атмосферный мотор объёмом 2,0 литра (143 лошадиные силы и 190 Нм) совмещён с вариатором. Клиенты могут выбрать между передним и полным приводом, при этом модель в первый раз перешла на привычную схему с подключением задней оси муфтой.
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Бензиновый атмосферный мотор объёмом 2,0 литра (143 лошадиные силы и 190 Нм) совмещён с вариатором. Клиенты могут выбрать между передним и полным приводом, при этом модель в первый раз перешла на привычную схему с подключением задней оси муфтой. 
© Motor.ru
Skoda Epiq. Чешская компания представила концепт недорогого электрического кроссовера: уже в следующем году он станет серийным. Автомобилю обещаны просторный интерьер, минимальная стоимость 25 тысяч евро и дальнобойность до 400 километров.
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Skoda Epiq. Чешская компания представила концепт недорогого электрического кроссовера: уже в следующем году он станет серийным. Автомобилю обещаны просторный интерьер, минимальная стоимость 25 тысяч евро и дальнобойность до 400 километров. 
© Motor.ru
При длине модели порядка 4,1 метра объём багажника составит 490 литров. Облик выполнят в стиле Modern Solid. Под панелью на месте решётки радиатора спрятаны радар адаптивного круиз-контроля и камера.
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При длине модели порядка 4,1 метра объём багажника составит 490 литров. Облик выполнят в стиле Modern Solid. Под панелью на месте решётки радиатора спрятаны радар адаптивного круиз-контроля и камера. 
© Motor.ru
Заглушка соединена с тонкими Т-образными ДХО, а ниже располагаются основные блоки матричной оптики. В салоне на передней панели размещены два дисплея — 5,3-дюймовый для виртуальных приборов и горизонтальный диагональю 13 дюймов для мультимедиасистемы.
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Заглушка соединена с тонкими Т-образными ДХО, а ниже располагаются основные блоки матричной оптики. В салоне на передней панели размещены два дисплея — 5,3-дюймовый для виртуальных приборов и горизонтальный диагональю 13 дюймов для мультимедиасистемы. 
© Motor.ru

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В комплектацию войдут беспроводное зарядное устройство для телефона и возможность применения цифрового ключа. Производство наладят на предприятии Volkswagen Group в испанском городе Памплона.
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В комплектацию войдут беспроводное зарядное устройство для телефона и возможность применения цифрового ключа. Производство наладят на предприятии Volkswagen Group в испанском городе Памплона. 
© Motor.ru

Кроссоверы, которые пригодились бы в России. На нашем рынке предложено множество вседорожников, которые можно назвать бюджетными — не по цене, а по сути. Впрочем, почти все они разработаны в Китае. Однако скромные дешёвые кроссоверы создают не только в Поднебесной. В нашей подборке представлено несколько подобных новинок из разных стран, и лишь одна создана в КНР. Это машины для Индии, Южной Америки и даже США. К сожалению, в России большинство из них официально не появится, а вот единственная в списке китайская модель может до нас добраться: по крайней мере, её собрат уже анонсирован.

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