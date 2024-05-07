Доступные кроссоверы, которые пригодились бы в России

Кроссоверы, которые пригодились бы в России. На нашем рынке предложено множество вседорожников, которые можно назвать бюджетными — не по цене, а по сути. Впрочем, почти все они разработаны в Китае. Однако скромные дешёвые кроссоверы создают не только в Поднебесной. В нашей подборке представлено несколько подобных новинок из разных стран, и лишь одна создана в КНР. Это машины для Индии, Южной Америки и даже США. К сожалению, в России большинство из них официально не появится, а вот единственная в списке китайская модель может до нас добраться: по крайней мере, её собрат уже анонсирован.