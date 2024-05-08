Им нельзя на дороги: гоночные версии знакомых машин
Автоспорт остаётся для производителей одним из главных способов рекламы продукции. Многие компании принимают участие в различных состязаниях того или иного уровня, а некоторые фирмы создают ради этого собственные монокубки. Для многочисленных гоночных серий разрабатываются модификации уже существующих моделей или даже особые автомобили, напоминающие серийные машины разве что отдельными деталями внешности. В нашей подборке — новые и обновлённые спортивные исполнения, которые не так давно вышли или готовятся выйти на старт самых разных соревнований.
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