$91.82+0.7098.95+0.64
Войти в почту

Им нельзя на дороги: гоночные версии знакомых машин

Slide 1 of 25
Hyundai Ioniq 5 N eN1 Cup. Корейская компания создала гоночный электрокар для монокубка Ioniq 5 N eN1 Cup. У новинки пара моторов — по одному на оси: передний выдаёт 225 лошадиных сил, задний — 385, при этом суммарная мощность достигает 650 л. с.
1/20
Hyundai Ioniq 5 N eN1 Cup. Корейская компания создала гоночный электрокар для монокубка Ioniq 5 N eN1 Cup. У новинки пара моторов — по одному на оси: передний выдаёт 225 лошадиных сил, задний — 385, при этом суммарная мощность достигает 650 л. с. 
© Motor.ru
Машина получила амортизаторы с регулировкой, колёсные диски диаметром 18 дюймов, покрышки-слики и улучшенные тормоза. Масса автомобиля — 1970 килограммов.
2/20
Машина получила амортизаторы с регулировкой, колёсные диски диаметром 18 дюймов, покрышки-слики и улучшенные тормоза. Масса автомобиля — 1970 килограммов. 
© Motor.ru
Внешние новшества — расширенные крылья (колея тоже стала шире), а также изменённые капот и антикрыло для увеличения прижимной силы. Внутри — «ковши», каркас безопасности и многоточечные ремни.
3/20
Внешние новшества — расширенные крылья (колея тоже стала шире), а также изменённые капот и антикрыло для увеличения прижимной силы. Внутри — «ковши», каркас безопасности и многоточечные ремни. 
© Motor.ru
Предусмотрены система пожаротушения для силовой установки, перенесённый на более безопасное место порт для зарядки и предупреждение об утечке тока с возможностью обесточивания аккумулятора.
4/20
Предусмотрены система пожаротушения для силовой установки, перенесённый на более безопасное место порт для зарядки и предупреждение об утечке тока с возможностью обесточивания аккумулятора. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Land Rover Defender Rally Series. Британский автопроизводитель модернизировал гоночный внедорожник для монокубка Defender Rally Series. Машины подготовила ранее независимая фирма Bowler Motors, ставшая подразделением Land Rover. За основу взят Defender 90 в модификации P300 с двухлитровым 300-сильным турбодвигателем, восьмиступенчатым автоматом и полным приводом.
5/20
Land Rover Defender Rally Series. Британский автопроизводитель модернизировал гоночный внедорожник для монокубка Defender Rally Series. Машины подготовила ранее независимая фирма Bowler Motors, ставшая подразделением Land Rover. За основу взят Defender 90 в модификации P300 с двухлитровым 300-сильным турбодвигателем, восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. 
© Motor.ru
Автомобиль обрёл спортивный выхлоп. В облегчённом интерьере нет отделки, но есть каркас безопасности, а в багажнике предусмотрено крепление для запаски. Усиленный кузов лучше переносит высокие нагрузки, переработанная электрика позволяет устанавливать дополнительные приборы.
6/20
Автомобиль обрёл спортивный выхлоп. В облегчённом интерьере нет отделки, но есть каркас безопасности, а в багажнике предусмотрено крепление для запаски. Усиленный кузов лучше переносит высокие нагрузки, переработанная электрика позволяет устанавливать дополнительные приборы. 
© Motor.ru
Подушки безопасности ликвидированы, зато появились спортивные кресла с пятиточечными ремнями и система пожаротушения. Стёкла в дверях и сзади изготовлены из поликарбоната, некоторые детали кузова облегчены, иная радиаторная решётка позволила оптимизировать охлаждение мотора, а днище защищает алюминиевая пластина толщиной шесть миллиметров.
7/20
Подушки безопасности ликвидированы, зато появились спортивные кресла с пятиточечными ремнями и система пожаротушения. Стёкла в дверях и сзади изготовлены из поликарбоната, некоторые детали кузова облегчены, иная радиаторная решётка позволила оптимизировать охлаждение мотора, а днище защищает алюминиевая пластина толщиной шесть миллиметров. 
© Motor.ru
Кроме того, установлены расширенные накладки на арки и особые 18-дюймовые колёсные диски. Особенности новинки — распечатанный на 3D-принтере подрулевой лепесток управления трансмиссией и режим Bowler Mode, отключающих все электронные помощники. Соберут 16 таких машин.
8/20
Кроме того, установлены расширенные накладки на арки и особые 18-дюймовые колёсные диски. Особенности новинки — распечатанный на 3D-принтере подрулевой лепесток управления трансмиссией и режим Bowler Mode, отключающих все электронные помощники. Соберут 16 таких машин. 
© Motor.ru
Toyota GR IMT Hilux EVO T1U. Отделение Toyota Gazoo Racing перевело суперпикап для «Дакара» на биотопливо.
9/20
Toyota GR IMT Hilux EVO T1U. Отделение Toyota Gazoo Racing перевело суперпикап для «Дакара» на биотопливо. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Автомобиль оснащён бензиновым агрегатом от Land Cruiser 300 GR в паре с шестиступенчатой «секвенталкой» Sadev. Отдача турбодвигателя V6 объёмом 3,5 литра составляет 360 лошадиных сил и 620 Нм.
10/20
Автомобиль оснащён бензиновым агрегатом от Land Cruiser 300 GR в паре с шестиступенчатой «секвенталкой» Sadev. Отдача турбодвигателя V6 объёмом 3,5 литра составляет 360 лошадиных сил и 620 Нм. 
© Motor.ru
Биотопливо разработала нефтегазовая компания Repsol из Испании. У полноприводника блокируемые дифференциалы на обеих осях и межосевая блокировка, сцепление из керамики и подвеска с ходом 35 сантиметров.
11/20
Биотопливо разработала нефтегазовая компания Repsol из Испании. У полноприводника блокируемые дифференциалы на обеих осях и межосевая блокировка, сцепление из керамики и подвеска с ходом 35 сантиметров. 
© Motor.ru
Машина стала шире на 10 сантиметров, а ещё обрела более мощный кондиционер и доработанное охлаждение мотора. Детали кузова углепластиковые. 17-дюймовые колёсные диски обуты в покрышки внешним диаметром 37 дюймов.
12/20
Машина стала шире на 10 сантиметров, а ещё обрела более мощный кондиционер и доработанное охлаждение мотора. Детали кузова углепластиковые. 17-дюймовые колёсные диски обуты в покрышки внешним диаметром 37 дюймов. 
© Motor.ru
Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo. Суперкар нового поколения получил гоночную модификацию для соревнований серии GT3. В нынешнем году производитель планирует выпустить минимум три десятка экземпляров.
13/20
Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo. Суперкар нового поколения получил гоночную модификацию для соревнований серии GT3. В нынешнем году производитель планирует выпустить минимум три десятка экземпляров. 
© Motor.ru
У новинки развитый обвес из углепластика, соответствующий техническому регламенту: особая конструкция делает проще замену повреждённых элементов в ходе состязаний.
14/20
У новинки развитый обвес из углепластика, соответствующий техническому регламенту: особая конструкция делает проще замену повреждённых элементов в ходе состязаний. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Более крупные воздуховоды дали возможность оптимизировать охлаждение тормозов, а «жалюзи» на арках — подъёмную силу. Наиболее масштабные новшества — в подвеске: автомобиль стал устойчивее при торможении.
15/20
Более крупные воздуховоды дали возможность оптимизировать охлаждение тормозов, а «жалюзи» на арках — подъёмную силу. Наиболее масштабные новшества — в подвеске: автомобиль стал устойчивее при торможении. 
© Motor.ru
Сохранён штатный четырёхлитровый V8, но его отдача зависит от регламента категории, в которой будет выступать та или иная команда.
16/20
Сохранён штатный четырёхлитровый V8, но его отдача зависит от регламента категории, в которой будет выступать та или иная команда. 
© Motor.ru
Aston Martin Vantage GT4. Кроме того, британская фирма показала практически стоковый гоночный спорткар. Эта версия серьёзно уступает исполнению GT3.
17/20
Aston Martin Vantage GT4. Кроме того, британская фирма показала практически стоковый гоночный спорткар. Эта версия серьёзно уступает исполнению GT3. 
© Motor.ru
Четырёхлитровый V8 с двойным наддувом и «автомат» мало изменились, при этом двигатель обрёл блок управления со специальной программой, а коробка стала шестиступенчатой. Седьмая и восьмая передачи заблокированы программно, к тому же менять ступени можно лишь посредством подрулевых «лепестков».
18/20
Четырёхлитровый V8 с двойным наддувом и «автомат» мало изменились, при этом двигатель обрёл блок управления со специальной программой, а коробка стала шестиступенчатой. Седьмая и восьмая передачи заблокированы программно, к тому же менять ступени можно лишь посредством подрулевых «лепестков». 
© Motor.ru
Перенастроены электронные водительские помощники, в интерьере появились иные мультируль и приборы, а ещё предусмотрены новые системы безопасности. Кроме того, появились 18-дюймовые колёса с гоночными шинами, регулируемые амортизаторы и переработанная подвеска.
19/20
Перенастроены электронные водительские помощники, в интерьере появились иные мультируль и приборы, а ещё предусмотрены новые системы безопасности. Кроме того, появились 18-дюймовые колёса с гоночными шинами, регулируемые амортизаторы и переработанная подвеска. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Многие кузовные детали серийные, но капот композитный. В состав самого скромного обвеса входят более крупный сплиттер спереди и иное антикрыло сзади. В нынешнем году производитель обещает собрать минимум четыре десятка штук.
20/20
Многие кузовные детали серийные, но капот композитный. В состав самого скромного обвеса входят более крупный сплиттер спереди и иное антикрыло сзади. В нынешнем году производитель обещает собрать минимум четыре десятка штук. 
© Motor.ru

Автоспорт остаётся для производителей одним из главных способов рекламы продукции. Многие компании принимают участие в различных состязаниях того или иного уровня, а некоторые фирмы создают ради этого собственные монокубки. Для многочисленных гоночных серий разрабатываются модификации уже существующих моделей или даже особые автомобили, напоминающие серийные машины разве что отдельными деталями внешности. В нашей подборке — новые и обновлённые спортивные исполнения, которые не так давно вышли или готовятся выйти на старт самых разных соревнований.

Автоновости
Фото
Motor.ru: главные новости