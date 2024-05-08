Им нельзя на дороги: гоночные версии знакомых машин

Четырёхлитровый V8 с двойным наддувом и «автомат» мало изменились, при этом двигатель обрёл блок управления со специальной программой, а коробка стала шестиступенчатой. Седьмая и восьмая передачи заблокированы программно, к тому же менять ступени можно лишь посредством подрулевых «лепестков».