$90.41-0.2598.30-0.29
Войти в почту

Мишустину показали новую «Волгу»

Slide 1 of 19
Новые автомобили Volga C40 и К30 в павильоне марки на выставке IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде
1/15
Новые автомобили Volga C40 и К30 в павильоне марки на выставке IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде 
© Александр Астафьев/РИА Новости
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в автомобиле Volga C40
2/15
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в автомобиле Volga C40 
© Александр Астафьев/РИА Новости
Volga K40
3/15
Volga K40 
© Пресс-служба бренда Volga
Интерьер автомобиля Volga C40
4/15
Интерьер автомобиля Volga C40 
© Александр Астафьев/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Телеграм-канал «No Limits»
5/15
Телеграм-канал «No Limits» 
© Телеграм-канал «No Limits»
6/15
© Газета.ру
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время осмотра павильона марки Volga
7/15
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время осмотра павильона марки Volga 
© Александр Астафьев/РИА Новости
Эмблема на автомобиле Volga C40
8/15
Эмблема на автомобиле Volga C40 
© Александр Астафьев/ТАСС
Новые автомобили Volga C40 и К30 в павильоне марки на выставке IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде
9/15
Новые автомобили Volga C40 и К30 в павильоне марки на выставке IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде 
© Александр Астафьев/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра павильона марки Volga
10/15
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра павильона марки Volga 
© Александр Астафьев/РИА Новости
Автомобиль Volga C40
11/15
Автомобиль Volga C40 
© Александр Астафьев/ТАСС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в автомобиле Volga C40
12/15
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в автомобиле Volga C40 
© Александр Астафьев/РИА Новости
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра павильона марки Volga на выставке IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде
13/15
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра павильона марки Volga на выставке IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде 
© Александр Астафьев/РИА Новости
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра павильона марки Volga на выставке IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде
14/15
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра павильона марки Volga на выставке IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде 
© Александр Астафьев/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Телеграм-канал «No Limits»
15/15
Телеграм-канал «No Limits» 
© Телеграм-канал «No Limits»

В Нижнем Новгороде проходит выставка «Цифровая индустрия промышленной России». На ней впервые представили автомобили бренда Volga.

Обновленную «Волгу» показали премьер-министру Михаилу Мишустину. Среди представленных моделей — Volga C40 — седан класса D, Volga К30 — кроссовер класса С и Volga К40 — кроссовер класса D.

«У вас где сделан руль, китайский? — спросил Мишустин, осматривая авто. — Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы».

Автомобили оснастят бензиновым двигателем мощностью 188 л.с. и семиступенчатой автоматической коробкой передач. Выпуск машин начнется в 2024 году, а с 2025 года перейдет в режим полного цикла.

Автоновости
Фото
Михаил Мишустин
14
Газета.Ru: главные новости