$90.25+0.0697.88-0.02
Войти в почту

Круче гор: тюнинг внедорожников

Slide 1 of 22
Toyota Land Cruiser Prado от Jaos, Modellista и Toy Factory. Новое поколение модели обрело первый тюнинг. В Jaos разработали детали для облика, придающие автомобилю ещё более внедорожный характер. Предусмотрены защита переднего бампера с LED-светом, пластина из стали под днищем, накладки на колёсные арки, подножки, брызговики и диски Enkei диаметром 18 дюймов.
1/18
Toyota Land Cruiser Prado от Jaos, Modellista и Toy Factory. Новое поколение модели обрело первый тюнинг. В Jaos разработали детали для облика, придающие автомобилю ещё более внедорожный характер. Предусмотрены защита переднего бампера с LED-светом, пластина из стали под днищем, накладки на колёсные арки, подножки, брызговики и диски Enkei диаметром 18 дюймов. 
© Motor.ru
В Modellista также предлагают множество внешних элементов, но стиль абсолютно иной. В список новшеств вошли 20-дюймовые колёса, обилие декора и жёлтые противотуманные фары.
2/18
В Modellista также предлагают множество внешних элементов, но стиль абсолютно иной. В список новшеств вошли 20-дюймовые колёса, обилие декора и жёлтые противотуманные фары. 
© Motor.ru
В Toy Factory создали комплект, превращающий пространство за спинками передних сидений в большую кровать.
3/18
В Toy Factory создали комплект, превращающий пространство за спинками передних сидений в большую кровать. 
© Motor.ru
INEOS Grenadier от Chelsea Truck Company У британского внедорожника тоже появился первый тюнинговый комплект. Его создала Chelsea Truck Company — «дочка» Project Kahn, обычно дорабатывающая продукцию Land Rover. Создатели рассказали как минимум о трёх экземплярах, у каждого из которых есть свои особенности.
4/18
INEOS Grenadier от Chelsea Truck Company У британского внедорожника тоже появился первый тюнинговый комплект. Его создала Chelsea Truck Company — «дочка» Project Kahn, обычно дорабатывающая продукцию Land Rover. Создатели рассказали как минимум о трёх экземплярах, у каждого из которых есть свои особенности. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Один получил литые диски Mondial RS Forged диаметром 20 дюймов с 35-дюймовыми покрышками, глянцево-чёрный кожух запаски и немного изменённые колёсные арки. Прочие автомобили обрели иную радиаторную решётку и расширители арок.
5/18
Один получил литые диски Mondial RS Forged диаметром 20 дюймов с 35-дюймовыми покрышками, глянцево-чёрный кожух запаски и немного изменённые колёсные арки. Прочие автомобили обрели иную радиаторную решётку и расширители арок. 
© Motor.ru
Штатные кресла Recaro отделаны коричневой кожей с трёхмерной перфорацией: в результате интерьер стал гораздо роскошнее. О других новшествах сведений пока нет, но в Project Kahn обещают уже скоро представить комплексный набор доработок для модели.
6/18
Штатные кресла Recaro отделаны коричневой кожей с трёхмерной перфорацией: в результате интерьер стал гораздо роскошнее. О других новшествах сведений пока нет, но в Project Kahn обещают уже скоро представить комплексный набор доработок для модели. 
© Motor.ru
Land Rover Defender от Apocalypse 6x6. Ателье сделало из знаменитой британской модели безумный вездеход. Клиренс увеличен в два раза: модернизация подвески обеспечила дополнительные 230 миллиметров.
7/18
Land Rover Defender от Apocalypse 6x6. Ателье сделало из знаменитой британской модели безумный вездеход. Клиренс увеличен в два раза: модернизация подвески обеспечила дополнительные 230 миллиметров. 
© Motor.ru
Заявлено, что это первый и пока единственный представитель нынешнего поколения с такой подвеской, причём сохранена функциональность стоковой пневматической системы. Кроме того, предусмотрены защита днища, подножки, лебёдка, крышной багажник и особые колёсные диски с внедорожными покрышками.
8/18
Заявлено, что это первый и пока единственный представитель нынешнего поколения с такой подвеской, причём сохранена функциональность стоковой пневматической системы. Кроме того, предусмотрены защита днища, подножки, лебёдка, крышной багажник и особые колёсные диски с внедорожными покрышками. 
© Motor.ru
Основой стал экземпляр в модификации P300, которой полагаются четырёхцилиндровый 2,0-литровый 300-сильный турбодвигатель, восьмиступенчатый автомат и полный привод.
9/18
Основой стал экземпляр в модификации P300, которой полагаются четырёхцилиндровый 2,0-литровый 300-сильный турбодвигатель, восьмиступенчатый автомат и полный привод. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Land Rover Defender от Heritage Customs. Нидерландская мастерская показала третьего представителя своей гаммы Valiance Convertible, созданной три года назад и подразумевающей конверсию британского внедорожника нынешнего поколения в кабриолет.
10/18
Land Rover Defender от Heritage Customs. Нидерландская мастерская показала третьего представителя своей гаммы Valiance Convertible, созданной три года назад и подразумевающей конверсию британского внедорожника нынешнего поколения в кабриолет. 
© Motor.ru
Новинка выполнена в стилистике стокового исполнения Heritage Edition со светло-зелёной окраской Grasmere Green и белыми акцентами. Трёхдверка лишилась жёсткого верха, но появились каркас безопасности из труб и мягкая крыша с электрическим приводом. Каркас и тент выкрашены в песочный колер, а бамперы и пороги — в основной цвет кузова.
11/18
Новинка выполнена в стилистике стокового исполнения Heritage Edition со светло-зелёной окраской Grasmere Green и белыми акцентами. Трёхдверка лишилась жёсткого верха, но появились каркас безопасности из труб и мягкая крыша с электрическим приводом. Каркас и тент выкрашены в песочный колер, а бамперы и пороги — в основной цвет кузова. 
© Motor.ru
Стоковые диски заменены белыми стальными штамповками от Heritage Customs. Внутри — кожа песочно-коньячного оттенка, причём ею отделаны не только кресла, но также передняя панель, руль и дверные карты. Тираж Valiance Convertible составит не более пяти штук, при этом каждую машину сделают по заказу конкретного покупателя.
12/18
Стоковые диски заменены белыми стальными штамповками от Heritage Customs. Внутри — кожа песочно-коньячного оттенка, причём ею отделаны не только кресла, но также передняя панель, руль и дверные карты. Тираж Valiance Convertible составит не более пяти штук, при этом каждую машину сделают по заказу конкретного покупателя. 
© Motor.ru
Hennessey Cadillac Escalade-V H850. Ателье Hennessey увеличило мощность американского внедорожника на четверть. У исходной модели массой 2820 килограммов отдача бензинового турбодвигателя V8 объёмом 6,2 литра составляет 682 лошадиные силы и 885 Нм.
13/18
Hennessey Cadillac Escalade-V H850. Ателье Hennessey увеличило мощность американского внедорожника на четверть. У исходной модели массой 2820 килограммов отдача бензинового турбодвигателя V8 объёмом 6,2 литра составляет 682 лошадиные силы и 885 Нм. 
© Motor.ru
В мастерской мотор снабдили иным нагнетателем, оптимизированным впуском, доработанной головкой блока цилиндров, другими клапанами и дроссельной заслонкой, модифицированным распредвалом и прочими новшествами, в том числе особым блоком управления.
14/18
В мастерской мотор снабдили иным нагнетателем, оптимизированным впуском, доработанной головкой блока цилиндров, другими клапанами и дроссельной заслонкой, модифицированным распредвалом и прочими новшествами, в том числе особым блоком управления. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

В результате агрегат выдаёт 850 сил и 1159 Нм. Других доработок нет: ходовая часть и тормоза штатные. Коробка передач — десятиступенчатый автомат, привод полный. Соберут всего сто таких автомобилей.
15/18
В результате агрегат выдаёт 850 сил и 1159 Нм. Других доработок нет: ходовая часть и тормоза штатные. Коробка передач — десятиступенчатый автомат, привод полный. Соберут всего сто таких автомобилей. 
© Motor.ru
Cadillac Escalade-V от Larte Design. Российское ателье создало обвес для «заряженного» американского внедорожника, но комплект подходит и для стандартной версии.
16/18
Cadillac Escalade-V от Larte Design. Российское ателье создало обвес для «заряженного» американского внедорожника, но комплект подходит и для стандартной версии. 
© Motor.ru
В состав набора Esthete вошли иная радиаторная решётка, капот, накладки на колёсные арки, пороги, корпуса зеркал и развитые бамперы. Передний дополнен массивным сплиттером, задний — большим диффузором, сочетающимся со спойлером. Предложено несколько видов кованых дисков диаметром 24 дюйма.
17/18
В состав набора Esthete вошли иная радиаторная решётка, капот, накладки на колёсные арки, пороги, корпуса зеркал и развитые бамперы. Передний дополнен массивным сплиттером, задний — большим диффузором, сочетающимся со спойлером. Предложено несколько видов кованых дисков диаметром 24 дюйма. 
© Motor.ru
Комплект из углепластика стоит 37 500 евро, при этом компоненты могут выкрасить в цвет кузова или покрыть прозрачным лаком. Ещё в 10 500 евро обойдутся такие же колёса, как на демонстрационном экземпляре. Чтобы сэкономить, можно выбрать только часть деталей либо купить весь бодикит, но сделанный из композитов: такой на треть доступнее карбонового.
18/18
Комплект из углепластика стоит 37 500 евро, при этом компоненты могут выкрасить в цвет кузова или покрыть прозрачным лаком. Ещё в 10 500 евро обойдутся такие же колёса, как на демонстрационном экземпляре. Чтобы сэкономить, можно выбрать только часть деталей либо купить весь бодикит, но сделанный из композитов: такой на треть доступнее карбонового. 
© Motor.ru

Многие внедорожники, особенно от премиальных компаний, уже в стоке способны удивить роскошью, проходимостью и динамикой. Однако порой владельцам этого мало: для них тюнинг-ателье создают безумные проекты на базе уже знакомых и новейших автомобилей. Например, только этой весной известные мастерские показали не одно подобное творение. Культовый «японец» очередного поколения и новый «британец» получили первые тюнинговые наборы, американский рамник доработали на родине и в России, а легендарная английская модель превратилась в экстремальный вездеход и кабриолет.

Автоновости
Фото
Motor.ru: главные новости