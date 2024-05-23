Круче гор: тюнинг внедорожников

INEOS Grenadier от Chelsea Truck Company У британского внедорожника тоже появился первый тюнинговый комплект. Его создала Chelsea Truck Company — «дочка» Project Kahn, обычно дорабатывающая продукцию Land Rover. Создатели рассказали как минимум о трёх экземплярах, у каждого из которых есть свои особенности.