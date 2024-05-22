Эксперт назвал долю поддельных запчастей на российском авторынке

На российском авторынке доля поддельных запчастей увеличилась и достигла 28%. Это рекордный показатель за последние годы. Об этом "Известиям" рассказала директор по маркетингу и коммуникациям НПК "Автоприбор" Татьяна Колосунина.

Одна из причин, по которой подделки попадают в Россию - непрозрачные цепочки поставок, увеличение сроков доставки автокомпонентов и задержки на таможне. Больше всего фальсификата в низкобюджетных и массовых категориях.

По мнению эксперта, чтобы решить проблему, потребуются совместные усилия органов власти, производителей и дистрибьюторов, усиление контроля качества, внедрение системы идентификации и маркировки товаров. Также необходимо повысить информированность потребителей о рисках приобретения поддельных деталей.

Многие отечественные производители автокомпонентов наращивают объемы и работают над заменой импортных компонентов. При этом, как отметила Колосунина, растет качество и конкурентоспособность российских запчастей, в том числе, благодаря внедрению комплексного тестирования конечного продукта.

Сроки доставки автозапчастей увеличились до 45 дней, заявил «Известиям» глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. По данным РСА, поставки запчастей в Россию идут через три основных хаба, в том числе через Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Китай.

Помимо сложностей с расчетами с этими странами, существует еще одна проблема: в современных машинах используется много электроники. А на согласование отправки этих элементов в Россию тоже уходит много времени. Экспортеры проверяют, чтобы эти запчасти не были товарами двойного назначения.

Но в целом рынок стабилен, констатирует заместитель начальника управления Российского союза автостраховщиков по методологии регулирования убытков Андрей Маклецов:

«Не скажешь, что рынок исчез. Рынок существует, он такой, какой есть, у него увеличились сроки поставки, тем не менее те справочники средних цен на запчасти, которые Российский союз автостраховщиков формирует в соответствии с единой методикой расчета стоимости ремонта, формируются при достаточном количестве рыночных позиций, так что говорить об исчезновении рынка запчастей в нашей стране не приходится».

По словам сервисного директора франшизы «Ivanor Москва» Николая Янковского, расходники на автомобили массового сегмента (вне зависимости от того, немецкая эта машина, американская или японская) есть в наличии всегда. На ТО такое авто могут поставить в день обращения. Если говорить о более сложных ремонтах и более редких автомобилях, тут, возможно, придется немного подождать. А с серьезными проблемами ждать, скорее всего, придется долго, считает эксперт:

«Что касается средних ремонтов, если мы делаем капитальный ремонт двигателя, мы собираем запчасти, как правило, три-четыре недели, и здесь ситуация не изменилась. Было достаточно сложно получить электронные компоненты, которые приходят из-за рубежа, как правило, под заказ — месяц-полтора, та же ситуация и наблюдается. Автомобилей, которые, что называется, встали под забор из-за того, что нет запчастей, как не было, так и нет. То есть все автомобили так или иначе ремонтируются. Если мы не можем достать дефицитные детали двигателя, а такая тенденция прослеживается, тогда покупается двигатель, который прошел в Азиатско-Тихоокеанском регионе (там достаточно много немецких брендов), мы ждем двигатель с минимальным пробегом 15 дней, устанавливаем, и автомобиль продолжает ездить».

Другое дело, что опрошенные Business FM эксперты не видят отрицательной динамики. Все как стало два года назад долго, так и осталось. А вот цены даже пошли вниз, утверждает руководитель отдела постпродажного обслуживания дилера Volvo М1 Илья Корсунский:

— Если с официальными поставками сроки не сильно увеличились (в зависимости от бренда мы везем запчасти от двух недель до месяца), то для параллельного импорта реальные сроки поставки — 60 дней. Приходится выкручиваться в сложных случаях — предоставляем подменный автомобиль на время ожидания запчасти, поэтому хорошо отладили взаимодействие, по этой системе получается работать.

— А что по ценам?

— С началом СВО запчасти очень резко подорожали, потом, за последний год, были три ступени снижения [в цене] запчастей. Рынок насытился для того, чтобы поддержать обороты, все продавцы понизили цены на запчасти, это явно видно.

Страховщки тем временем продолжают настаивать на том, что в России для ремонта по ОСАГО нужно разрешить использовать бывшие в употреблении запчасти.

В технический регламент "О безопасности колесных транспортных средств" планируется внести изменения, касающиеся требований к использованию подержанных запчастей для ремонта автомобилей. Как уточняют "Известия", их подготовил Минпромторг РФ.

В техрегламент предложено внести перечень автокомпонентов, не подлежащих повторному использованию при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, находящихся в эксплуатации.

В список могут попасть подушки безопасности (как сами подушки, так и пиротехнические исполнительные механизмы, блоки электронного управления и датчики); автоматические или неавтоматические ремни безопасности в сборе (включая тканную ленту, пряжки, натяжители, пиротехнические исполнительные механизмы); сиденья (если крепление ремней и/или подушек безопасности встроены в сиденья).

Еще одно планируемое новшество - запрет на использование при ремонте автомобилей подержанных устройств блокировки рулевого управления, воздействующих на рулевую колонку, иммобилайзеров (включая приемопередающие устройства и блоки электронного управления), каталитических нейтрализаторов, сажевых фильтров и глушителей системы выпуска.

Сейчас перечень документов направлен в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко прокомментировал поправки Минпромторга в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», которые позволят узаконить использование подержанных запчастей для ремонта автомобилей.

Поправки определят, какие подержанные детали можно будет применять для ремонта автомобилей, а какие будут категорически запрещены.

По словам Казаченко, б/у детали уже на протяжении примерно десяти лет используются при ремонте по полису ОСАГО.

«Что процесс этот работает уже очень давно, ни для кого не новость. В стандартных ремонтах, которые не касаются ОСАГО или КАСКО, то же самое; если клиент соглашается, ремонт делается б/у запчастями. Чаще всего используются подержанные железо и агрегаты, например, двигатели, коробки передач, частично проводка, частично электрика. Хотя, конечно, никто не покупает б/у запчасти на ходовую часть или для системы безопасности. Такая же практика давно официально действует, например, в Европе», — рассказал Казаченко.

Многие запчасти, которые Минпромторг запретит повторно использовать, на самом деле можно устанавливать подержанными, отметил аналитик.

«Почему, например, нельзя использовать б/у иммобилайзер? Он перепрограммируется и может использоваться дальше. Подушки безопасности почему нельзя использовать? Например, на автомобиле Renault можно переписывать блоки семь раз после ДТП. Об этом заявляет производитель, что можно не покупать новый блок, а перепрограммировать старый. Комплект проводов можно использовать б/у. Глушитель, если он в нормальном состоянии, можно использовать б/у. Катализатор, если он в хорошем состоянии, можно использовать б/у. Здесь вопросов больше, чем ответов. Минпромторг, возможно, не обращает внимания на профессионалов рынка, не приглашает в рабочие группы никого из реально действующих людей, которые понимают и работают в этой отрасли, например, владельцев сервисов. Если кругозор расширить, то все будет гораздо проще и понятнее», - сообщил он НСН.

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Использование подержанных запчастей с битых машин в ремонте станет возможным после внесения поправок в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», заявил в беседе с «360» автоэксперт Дмитрий Попов. По его мнению, такая инициатива позволит обеспечить гарантийные обязательства и подтверждение пригодности деталей.

После снятия с сильно битых автомобилей им надо будет проходить через сертификацию, для того чтобы можно было хоть какую-то гарантию ремонта обеспечить, — уточнил Попов.

Автоэксперт отметил, что для повторного применения, скорее всего, разрешат использовать кузовную составляющую, элементы механизации подвесок, рулевых управлений, а также системы охлаждения автомобиля. Но каталитические элементы, ремни и подушки безопасности не попадут в этот перечень из-за вопросов безопасности.

То есть сертифицировать их будет невозможно. Подушки безопасности Airbag можно проверить на исправность электрозапала пирозаряда, но это обтекание малым током. Взорвется ли новый пирозаряд, можно проверить только при срабатывании, — предположил Попов.

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Для россиян покупка автомобиля китайского производства сопровождается целым рядом рисков. Об этом «Российской газете» рассказал адвокат Алексей Глазунов.

«Владельцы китайских марок могут столкнуться с отсутствием запчастей у официальных дилеров. Чаще всего запчасти предварительно заказываются непосредственно у производителя. Учитывая, что в китайских моделях большое значение уделяется электронике, некоторые запчасти придется ждать продолжительное время», — предупредил он.

Еще одна проблема связана с тем, что производители из Поднебесной довольно часто обновляют свои машины, в том числе совершенствуя их детали. По итогу в одной модели из разных партий могут использоваться разные запчасти, что может затруднить ремонт авто.

Также нередко компании из Поднебесной идут на хитрость, предлагая покупателям длительную гарантию. Однако при более внимательном прочтении документов становится ясно, что ее предоставляют только на отдельные элементы конструкции авто. Другая трудность, с которой сталкиваются россияне — это отсутствие достойного обслуживания в сервисах китайских марок, которые недавно вышли на рынок РФ.

Кроме того, китайские машины, как правило, имеющие большое количество электроники, на практике приносят своим владельцам неудобства из-за отсутствия русификации и обновлений системы. А вот производители, которые торопятся выпустить машину, нередко отправляют ее дилерам с неправильно собранным и обработанным кузовом.

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