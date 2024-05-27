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Сядут все: новые минивэны из КНР

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Zeekr 009 Glory Edition. Роскошная четырёхместная версия электрического минивэна получила отдачу 789 лошадиных сил и 810 Нм: ускорение до ста требует всего 3,9 секунды. Внешние отличия — хромированные кованые колёса диаметром 20 дюймов, лидар на крыше и затемнённая лицевая часть.
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Zeekr 009 Glory Edition. Роскошная четырёхместная версия электрического минивэна получила отдачу 789 лошадиных сил и 810 Нм: ускорение до ста требует всего 3,9 секунды. Внешние отличия — хромированные кованые колёса диаметром 20 дюймов, лидар на крыше и затемнённая лицевая часть. 
© Motor.ru
Рядов в салоне теперь два вместо трёх, а сиденья стали ещё круче: пространства для ног больше, количество электрических регулировок увеличено. Предусмотрен холодильник объёмом 18 литров, переднюю и заднюю части интерьера делит перегородка с 43-дюймовым монитором. У акустической системы 31 динамик, разрешение дисплея составляет 2,5К.
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Рядов в салоне теперь два вместо трёх, а сиденья стали ещё круче: пространства для ног больше, количество электрических регулировок увеличено. Предусмотрен холодильник объёмом 18 литров, переднюю и заднюю части интерьера делит перегородка с 43-дюймовым монитором. У акустической системы 31 динамик, разрешение дисплея составляет 2,5К. 
© Motor.ru
Автомобилю достались 800-вольтовая электросистема и двухкамерная пневмоподвеска. Тяговый аккумулятор ёмкостью 108 киловатт-часов обеспечивает дальнобойность 702 километра. Зарядка от сверхбыстрой станции с 10 до 80 процентов потребует лишь 11,5 минуты.
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Автомобилю достались 800-вольтовая электросистема и двухкамерная пневмоподвеска. Тяговый аккумулятор ёмкостью 108 киловатт-часов обеспечивает дальнобойность 702 километра. Зарядка от сверхбыстрой станции с 10 до 80 процентов потребует лишь 11,5 минуты. 
© Motor.ru
Zeekr 009 2WD. Кроме того, у минивэна появится упрощённая версия с семью местами: посадочная формула — 2 + 2 + 3. Покупателям предложат по два вида задних и передних электродвигателей. Анонсированы две заднеприводные модификации мощностью 272 и 340 лошадиных сил.
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Zeekr 009 2WD. Кроме того, у минивэна появится упрощённая версия с семью местами: посадочная формула — 2 + 2 + 3. Покупателям предложат по два вида задних и передних электродвигателей. Анонсированы две заднеприводные модификации мощностью 272 и 340 лошадиных сил. 
© Motor.ru

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Обновят и полноприводные исполнения: самый скромный вариант с двумя моторами выдаст 612 сил (272 + 340 л. с.), топовый снабдят 789-сильной установкой (367 + 422 л. с.), как у Glory Edition. Тип и ёмкость тягового аккумулятора пока не раскрыты, но они наверняка изменятся.
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Обновят и полноприводные исполнения: самый скромный вариант с двумя моторами выдаст 612 сил (272 + 340 л. с.), топовый снабдят 789-сильной установкой (367 + 422 л. с.), как у Glory Edition. Тип и ёмкость тягового аккумулятора пока не раскрыты, но они наверняка изменятся. 
© Motor.ru
LEVC L380. В Geely рассекретили минивэн от британской фирмы London Electric Vehicle Company (LEVC), входящей в состав концерна. В КНР однообъёмник появится в этом году, а затем он доберётся до других стран. Назвали автомобиль в честь самого крупного серийного авиалайнера на планете — Airbus A380. Так подчёркиваются его основные плюсы — внутренний простор и высокий комфорт.
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LEVC L380. В Geely рассекретили минивэн от британской фирмы London Electric Vehicle Company (LEVC), входящей в состав концерна. В КНР однообъёмник появится в этом году, а затем он доберётся до других стран. Назвали автомобиль в честь самого крупного серийного авиалайнера на планете — Airbus A380. Так подчёркиваются его основные плюсы — внутренний простор и высокий комфорт. 
© Motor.ru
Интерьер вместит до восьми седоков. Шесть человек сидят в отдельных креслах, для обивки которых использована мягкая полуанилиновая кожа. Также предусмотрены вставки из алькантары, хромированный декор и элементы из хрусталя. Для кузова предложено четыре оттенка — белый, чёрный, синий и зелёный.
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Интерьер вместит до восьми седоков. Шесть человек сидят в отдельных креслах, для обивки которых использована мягкая полуанилиновая кожа. Также предусмотрены вставки из алькантары, хромированный декор и элементы из хрусталя. Для кузова предложено четыре оттенка — белый, чёрный, синий и зелёный. 
© Motor.ru
Количество моторов — один (272 лошадиные силы, 343 Нм) или два (544 л. с., 686 Нм): агрегаты разработаны компанией Viridi E-mobility Technology. Ёмкость аккумулятора CATL — 116 или 140 киловатт-часов. Заявленная дальнобойность с топовой батареей — от 805 до 825 километров.
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Количество моторов — один (272 лошадиные силы, 343 Нм) или два (544 л. с., 686 Нм): агрегаты разработаны компанией Viridi E-mobility Technology. Ёмкость аккумулятора CATL — 116 или 140 киловатт-часов. Заявленная дальнобойность с топовой батареей — от 805 до 825 километров. 
© Motor.ru
Zeekr Mix. На Пекинском автосалоне бренд представил свою пятую модель: это первенец архитектуры SEA-M. Основная фишка — необычный обтекаемый кузов с оригинальными дверями. Боковые сделаны сдвижными, а передняя правая распахивается по дуге, при этом центральных стоек нет.
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Zeekr Mix. На Пекинском автосалоне бренд представил свою пятую модель: это первенец архитектуры SEA-M. Основная фишка — необычный обтекаемый кузов с оригинальными дверями. Боковые сделаны сдвижными, а передняя правая распахивается по дуге, при этом центральных стоек нет. 
© Motor.ru

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Ширина проёмов составляет 1,48 метра при длине автомобиля лишь 4,69 метра. Диван сдвинули ближе к задней оси, центральный подлокотник со столиками двигается продольно, а передние сиденья разворачиваются на 90 или 180 градусов.
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Ширина проёмов составляет 1,48 метра при длине автомобиля лишь 4,69 метра. Диван сдвинули ближе к задней оси, центральный подлокотник со столиками двигается продольно, а передние сиденья разворачиваются на 90 или 180 градусов. 
© Motor.ru
О техническом родстве с седаном 007 свидетельствуют оформление передней части интерьера и аналогичный 422-сильный задний электромотор. Обещаны два вида аккумуляторов CATL, колёса диаметром 19 или 20 дюймов и снаряжённая масса порядка 2,6—2,7 тонны.
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О техническом родстве с седаном 007 свидетельствуют оформление передней части интерьера и аналогичный 422-сильный задний электромотор. Обещаны два вида аккумуляторов CATL, колёса диаметром 19 или 20 дюймов и снаряжённая масса порядка 2,6—2,7 тонны. 
© Motor.ru
GAC M8. В нашей стране появился вэн, с переходом во второе поколение сменивший обозначение GN8 на M8. В КНР он представлен два года назад, а теперь налажены официальные поставки. Размеры составляют 5212 х 1893 х 1823 миллиметра, расстояние между осями — 3070 миллиметров. На нашем рынке модель предложена с семью местами: салон получил посадочную формулу 2 + 2 + 3.
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GAC M8. В нашей стране появился вэн, с переходом во второе поколение сменивший обозначение GN8 на M8. В КНР он представлен два года назад, а теперь налажены официальные поставки. Размеры составляют 5212 х 1893 х 1823 миллиметра, расстояние между осями — 3070 миллиметров. На нашем рынке модель предложена с семью местами: салон получил посадочную формулу 2 + 2 + 3. 
© Motor.ru
2,0-литровая бензиновая «турбочётверка» выдаёт 231 лошадиную силу (в модификации для Китая — 252 л. с.), работая с восьмиступенчатым автоматом Aisin и передним приводом. Разгон до ста занимает 9,8 секунды. На родине бренда доступна ещё и гибридная установка со 190-сильным 2,0-литровым двигателем, который работает по циклу Аткинсона, и электромеханическим вариатором THS (Toyota Hybrid System).
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2,0-литровая бензиновая «турбочётверка» выдаёт 231 лошадиную силу (в модификации для Китая — 252 л. с.), работая с восьмиступенчатым автоматом Aisin и передним приводом. Разгон до ста занимает 9,8 секунды. На родине бренда доступна ещё и гибридная установка со 190-сильным 2,0-литровым двигателем, который работает по циклу Аткинсона, и электромеханическим вариатором THS (Toyota Hybrid System). 
© Motor.ru
В версии для России автомобиль получил диодную светотехнику, 18-дюймовые колёса, климатическую систему, обогрев и вентиляцию кресел, а сиденья второго ряда предусматривают массаж и выдвижные подножки. Доступны четыре комплектации и четыре окраски для кузова.
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В версии для России автомобиль получил диодную светотехнику, 18-дюймовые колёса, климатическую систему, обогрев и вентиляцию кресел, а сиденья второго ряда предусматривают массаж и выдвижные подножки. Доступны четыре комплектации и четыре окраски для кузова. 
© Motor.ru

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Haima EX-00. Китайская компания, вернувшаяся на наш рынок, выпустила электрический минивэн с мультяшным обликом и посадочной схемой 1 + 1 + 3.
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Haima EX-00. Китайская компания, вернувшаяся на наш рынок, выпустила электрический минивэн с мультяшным обликом и посадочной схемой 1 + 1 + 3. 
© Motor.ru
Спереди установлено только сиденье водителя, но есть и крепления для пассажирского кресла. На среднем ряду тоже лишь одно место, а вот сзади предусмотрен трёхместный диван.
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Спереди установлено только сиденье водителя, но есть и крепления для пассажирского кресла. На среднем ряду тоже лишь одно место, а вот сзади предусмотрен трёхместный диван. 
© Motor.ru
Длина автомобиля составляет приблизительно 4,5 метра, ширина — 1,85 метра. Дальнобойность достигает 450 километров. Серийный выпуск налажен в начале года.
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Длина автомобиля составляет приблизительно 4,5 метра, ширина — 1,85 метра. Дальнобойность достигает 450 километров. Серийный выпуск налажен в начале года. 
© Motor.ru

На фоне общего интереса к кроссоверам минивэны становятся всё менее популярными, но пока не сдают свои позиции окончательно: новые однообъёмники дебютируют регулярно. Нам особенно интересны творения китайских компаний, которые имеют неплохие шансы попасть в Россию. Познакомимся с некоторыми премьерами недавнего времени из Поднебесной. Это роскошная и упрощённая версии уже знакомой модели, вэн под известным британским брендом, машина с гигантскими дверными проёмами, автомобиль с мультяшной внешностью и новинка, уже вышедшая на наш рынок официально.

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