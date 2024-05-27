LEVC L380. В Geely рассекретили минивэн от британской фирмы London Electric Vehicle Company (LEVC), входящей в состав концерна. В КНР однообъёмник появится в этом году, а затем он доберётся до других стран. Назвали автомобиль в честь самого крупного серийного авиалайнера на планете — Airbus A380. Так подчёркиваются его основные плюсы — внутренний простор и высокий комфорт.