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АвтоВАЗ впервые показал Lada Iskra

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Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
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Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024 
© Сергей Бобылев/РИА Новости
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
2/17
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024 
© Петр Ковалев/ТАСС
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
3/17
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024 
© Петр Ковалев/ТАСС
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
4/17
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024 
© Петр Ковалев/ТАСС

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Максим Соколов, президент АО «Автоваз» за рулем Lada Iskra
5/17
Максим Соколов, президент АО «Автоваз» за рулем Lada Iskra 
© Сергей Бобылев/РИА Новости
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
6/17
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024 
© Сергей Бобылев/РИА Новости
7/17
© Телеграм-канал «No Limits»
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
8/17
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024 
© Петр Ковалев/ТАСС
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
9/17
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024 
© Петр Ковалев/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
10/17
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024 
© Петр Ковалев/ТАСС
Интерьер новой модели Lada Iskra
11/17
Интерьер новой модели Lada Iskra 
© Сергей Бобылев/РИА Новости
12/17
© Газета.ру
13/17
© Телеграм-канал «No Limits»
Максим Соколов, президент АО «Автоваз» за рулем Lada Iskra
14/17
Максим Соколов, президент АО «Автоваз» за рулем Lada Iskra 
© Петр Ковалев/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

15/17
© Телеграм-канал «No Limits»
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
16/17
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024 
© Петр Ковалев/ТАСС
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
17/17
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024 
© Петр Ковалев/ТАСС

АвтоВАЗ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) впервые презентовал свою новинку Lada Iskra.

Как указано на сайте компании, Lada Iskra — это новое семейство автомобилей компактного класса «В». Машину построят на платформе CMF-B-LS. В линейке будет представлен седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.

Lada Iskra будет доступна в нескольких комплектациях. В базовой — мотор 1,6 литра мощностью 90 л.с. будет работать в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, в средней — 1,6-литровый мотор мощностью 106 л.с. с шестиступенчатой «механикой». В третьей версии будет установлен двигатель 1,6 литра мощностью 106 л.с. и вариатор.

В модельной линейке Iskra займет место между семействами Granta и Vesta. В серийное производство автомобиль запустят в 2025 году. Ценовой диапазон пока не определен. Однако эксперты говорят, что он может стартовать с 1,2 млн руб.

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