АвтоВАЗ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) впервые презентовал свою новинку Lada Iskra.

Как указано на сайте компании, Lada Iskra — это новое семейство автомобилей компактного класса «В». Машину построят на платформе CMF-B-LS. В линейке будет представлен седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.

Lada Iskra будет доступна в нескольких комплектациях. В базовой — мотор 1,6 литра мощностью 90 л.с. будет работать в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, в средней — 1,6-литровый мотор мощностью 106 л.с. с шестиступенчатой «механикой». В третьей версии будет установлен двигатель 1,6 литра мощностью 106 л.с. и вариатор.

В модельной линейке Iskra займет место между семействами Granta и Vesta. В серийное производство автомобиль запустят в 2025 году. Ценовой диапазон пока не определен. Однако эксперты говорят, что он может стартовать с 1,2 млн руб.