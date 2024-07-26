Счёт за электричество: новые гибриды
Автомобильные компании стремятся пересадить всех на электрокары, но многие покупатели выступают против этого. Их отпугивают скромный запас хода, слабо развитая инфраструктура, долгий процесс зарядки, высокая цена электромобилей и другие вероятные сложности. Для тех, кому полный переход на электрическую тягу кажется слишком радикальным решением, производители создают всё больше гибридов. Такие автомобили могут совмещать в себе достоинства топливных и «батарейных» машин — внушительную дальнобойность и возможность движения без запуска ДВС. Впрочем, так бывает не всегда.