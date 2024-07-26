Счёт за электричество: новые гибриды

Как и у прочих аналогичных модификаций, электромотор поможет при старте с места и при ускорении, а в городе благодаря рекуперации удастся проехать до половины дистанции без запуска ДВС. При этом пробег на чистом электричестве — лишь километр. На 12-дюймовую виртуальную приборную панель выводятся данные о мощности, характеристиках движения на электротяге, передаче энергии между аккумулятором и ДВС, а также об уровне заряда.