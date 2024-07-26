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Счёт за электричество: новые гибриды

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Mazda CX-50. После восьми месяцев продаж в Китае гибридный кроссовер становится «глобальным»: теперь он появился в США. Силовая установка Toyota Hybrid System (THS), как можно понять по названию, заимствована у другой японской компании: инженеры Mazda отвечали лишь за настройку.
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Mazda CX-50. После восьми месяцев продаж в Китае гибридный кроссовер становится «глобальным»: теперь он появился в США. Силовая установка Toyota Hybrid System (THS), как можно понять по названию, заимствована у другой японской компании: инженеры Mazda отвечали лишь за настройку. 
© Motor.ru
Новинка тратит бензина почти на 40% меньше, чем версия с безнаддувным агрегатом 2.5 и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. 2,5-литровый атмосферный двигатель совмещён с тремя электромоторами и электромеханическим вариатором.
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Новинка тратит бензина почти на 40% меньше, чем версия с безнаддувным агрегатом 2.5 и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. 2,5-литровый атмосферный двигатель совмещён с тремя электромоторами и электромеханическим вариатором. 
© Motor.ru
Максимальная отдача составляет 222 лошадиные силы и 221 Нм. Система полного привода eAWD полагается автомобилю по умолчанию, подзарядка от сети не предусмотрена.
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Максимальная отдача составляет 222 лошадиные силы и 221 Нм. Система полного привода eAWD полагается автомобилю по умолчанию, подзарядка от сети не предусмотрена. 
© Motor.ru
Машина потребляет в смешанном цикле 6,2 литра топлива на «сотню» и может тянуть прицеп массой до 680 килограммов. В списке новшеств — красная кожа для отделки интерьера (опция), иные колёса и другой передний бампер. Продажи на американском рынке начнутся в ноябре.
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Машина потребляет в смешанном цикле 6,2 литра топлива на «сотню» и может тянуть прицеп массой до 680 килограммов. В списке новшеств — красная кожа для отделки интерьера (опция), иные колёса и другой передний бампер. Продажи на американском рынке начнутся в ноябре. 
© Motor.ru

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Chery Fulwin T10. На домашний рынок выходит дальнобойный гибрид с возможностью подзарядки. Это удлинённая версия Fulwin T9, или Chery Tiggo 9, оснащённая бензоэлектрической системой.
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Chery Fulwin T10. На домашний рынок выходит дальнобойный гибрид с возможностью подзарядки. Это удлинённая версия Fulwin T9, или Chery Tiggo 9, оснащённая бензоэлектрической системой. 
© Motor.ru
Предложат пяти- и шестиместный варианты. Длина, ширина и высота составляют 4,85, 1,93 и 1,72 метра соответственно, колёсная база — 2,82 м. Гибридная силовая установка основана на 1,5-литровом моторе Acteco. Он выдаёт 156 лошадиных сил и 220 Нм.
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Предложат пяти- и шестиместный варианты. Длина, ширина и высота составляют 4,85, 1,93 и 1,72 метра соответственно, колёсная база — 2,82 м. Гибридная силовая установка основана на 1,5-литровом моторе Acteco. Он выдаёт 156 лошадиных сил и 220 Нм. 
© Motor.ru
В начальном исполнении двигатель совмещён с электроагрегатом на 224 и 390 Нм, привод передний. В полноприводной модификации ещё один 238-сильный электромотор установлен сзади: комбинированная тяга — 740 Нм. Разгон до ста занимает 4,9 секунды.
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В начальном исполнении двигатель совмещён с электроагрегатом на 224 и 390 Нм, привод передний. В полноприводной модификации ещё один 238-сильный электромотор установлен сзади: комбинированная тяга — 740 Нм. Разгон до ста занимает 4,9 секунды. 
© Motor.ru
Аккумулятор ёмкостью 34,46 кВт*ч поставляет CATL. Моноприводный кроссовер преодолеет без запуска ДВС 210 километров, полноприводный — 200. Суммарная дальность хода с заряженной батареей и полным бензобаком достигнет 1400 километров.
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Аккумулятор ёмкостью 34,46 кВт*ч поставляет CATL. Моноприводный кроссовер преодолеет без запуска ДВС 210 километров, полноприводный — 200. Суммарная дальность хода с заряженной батареей и полным бензобаком достигнет 1400 километров. 
© Motor.ru
Opel Mokka Hybrid. У кроссовера появилась «мягкогибридная» версия с 48-вольтовым «довеском». Бензиновая 136-сильная «турботройка» объёмом 1,2 литра сочетается с новой шестиступенчатой коробкой с двумя сцеплениями, в которую встроен 28-сильный электродвигатель. Литий-ионная батарея заряжается при торможениях, поэтому подпитывать её от стороннего источника не нужно.
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Opel Mokka Hybrid. У кроссовера появилась «мягкогибридная» версия с 48-вольтовым «довеском». Бензиновая 136-сильная «турботройка» объёмом 1,2 литра сочетается с новой шестиступенчатой коробкой с двумя сцеплениями, в которую встроен 28-сильный электродвигатель. Литий-ионная батарея заряжается при торможениях, поэтому подпитывать её от стороннего источника не нужно. 
© Motor.ru

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Как и у прочих аналогичных модификаций, электромотор поможет при старте с места и при ускорении, а в городе благодаря рекуперации удастся проехать до половины дистанции без запуска ДВС. При этом пробег на чистом электричестве — лишь километр. На 12-дюймовую виртуальную приборную панель выводятся данные о мощности, характеристиках движения на электротяге, передаче энергии между аккумулятором и ДВС, а также об уровне заряда.
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Как и у прочих аналогичных модификаций, электромотор поможет при старте с места и при ускорении, а в городе благодаря рекуперации удастся проехать до половины дистанции без запуска ДВС. При этом пробег на чистом электричестве — лишь километр. На 12-дюймовую виртуальную приборную панель выводятся данные о мощности, характеристиках движения на электротяге, передаче энергии между аккумулятором и ДВС, а также об уровне заряда. 
© Motor.ru
Toyota Camry. Поколение XV80 появилось на китайском рынке в январе, при этом в течение пяти месяцев предлагали только 2,0-литровые версии с электрическим «довеском» или без него.
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Toyota Camry. Поколение XV80 появилось на китайском рынке в январе, при этом в течение пяти месяцев предлагали только 2,0-литровые версии с электрическим «довеском» или без него. 
© Motor.ru
У гибрида дефорсированный до 152 лошадиных сил атмосферный агрегат и электродвигатель. Максимальная отдача — 197 сил, заявленный расход топлива составляет 4,2–4,5 литра на 100 километров.
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У гибрида дефорсированный до 152 лошадиных сил атмосферный агрегат и электродвигатель. Максимальная отдача — 197 сил, заявленный расход топлива составляет 4,2–4,5 литра на 100 километров. 
© Motor.ru
В начале лета бизнес-седан обрёл топовую гибридную модификацию с 2,5-литровым бензиновым двигателем, электроагрегатом, электромеханическим вариатором и передним приводом. Для новинки адаптировали силовую установку от американского аналога.
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В начале лета бизнес-седан обрёл топовую гибридную модификацию с 2,5-литровым бензиновым двигателем, электроагрегатом, электромеханическим вариатором и передним приводом. Для новинки адаптировали силовую установку от американского аналога. 
© Motor.ru
«Атмосферник» выдаёт 185 лошадиных сил и 221 Нм, электромотор — 136 сил и 208 Нм. Пиковая мощность равна 230 силам, паспортный расход — 4,55 литра на «сотню». Производство налажено на том же совместном предприятии GAC-Toyota.
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«Атмосферник» выдаёт 185 лошадиных сил и 221 Нм, электромотор — 136 сил и 208 Нм. Пиковая мощность равна 230 силам, паспортный расход — 4,55 литра на «сотню». Производство налажено на том же совместном предприятии GAC-Toyota. 
© Motor.ru

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Audi Q7 TFSI e quattro и Q8 TFSI e quattro. Обновлённые кроссоверы удостоились более мощных гибридных установок.
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Audi Q7 TFSI e quattro и Q8 TFSI e quattro. Обновлённые кроссоверы удостоились более мощных гибридных установок. 
© Motor.ru
Модификации с обозначениями 55 TFSI e quattro и 60 TFSI e quattro снабжены мотором V6 3.0 (340 лошадиных сил, 450 Нм), иным электродвигателем (178 сил, 460 Нм) и новым тяговым аккумулятором.
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Модификации с обозначениями 55 TFSI e quattro и 60 TFSI e quattro снабжены мотором V6 3.0 (340 лошадиных сил, 450 Нм), иным электродвигателем (178 сил, 460 Нм) и новым тяговым аккумулятором. 
© Motor.ru
Ёмкость последнего достигла 25,9 киловатт-часа, и предельный пробег без запуска ДВС вырос до 90 километров. Комбинированная отдача исполнений 55 TFSI e quattro равна 394 силам и 600 Нм, 60 TFSI e quattro — 490 силам и 700 Нм.
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Ёмкость последнего достигла 25,9 киловатт-часа, и предельный пробег без запуска ДВС вырос до 90 километров. Комбинированная отдача исполнений 55 TFSI e quattro равна 394 силам и 600 Нм, 60 TFSI e quattro — 490 силам и 700 Нм. 
© Motor.ru
Ускорение до ста занимает 5,7 и 5,0 секунды соответственно. Максимальную скорость ограничили на уровне 240 километров в час, но на электрической тяге автомобили могут набрать лишь 135.
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Ускорение до ста занимает 5,7 и 5,0 секунды соответственно. Максимальную скорость ограничили на уровне 240 километров в час, но на электрической тяге автомобили могут набрать лишь 135. 
© Motor.ru

Автомобильные компании стремятся пересадить всех на электрокары, но многие покупатели выступают против этого. Их отпугивают скромный запас хода, слабо развитая инфраструктура, долгий процесс зарядки, высокая цена электромобилей и другие вероятные сложности. Для тех, кому полный переход на электрическую тягу кажется слишком радикальным решением, производители создают всё больше гибридов. Такие автомобили могут совмещать в себе достоинства топливных и «батарейных» машин — внушительную дальнобойность и возможность движения без запуска ДВС. Впрочем, так бывает не всегда.

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