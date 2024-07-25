Топ-30 самых продаваемых автомобилей в мире
Аналитик агентства JATO Dynamics Филипе Муньос собрал и проанализировал данные о продажах автомобилей по всем странам мира. Результатами этой монументальной работы он поделился с журналистами. В мировой топ попали как всемирные хиты, продаваемые в десятках стран, так и ряд локальных моделей, которые расходятся громадными тиражами на каком-то одном очень крупном рынке — например, в США или Китае. Но самое интересное — это первый номер в списке: впервые в истории его возглавил электромобиль!