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Топ-30 самых продаваемых автомобилей в мире

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#30: Nissan Qashqai — 315 тысяч (- 11%). Главный ниссановский хит по-прежнему в топе — но с прошлого раза он потерял несколько позиций и оказался на грани вылета из рейтинга. По данным JATO, в 2022 году было продано 353 800 Кашкаев нового, третьего поколения, что обеспечивало ему 22-е место. Теперь же продажи кроссовера, разработанного английским подразделением Ниссана, сократились до 315 тысяч машин — на 11%. Например, в Европе его заметно опережает кроссовер Ford Puma, относящийся к тому же рыночному сегменту.
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#30: Nissan Qashqai — 315 тысяч (- 11%). Главный ниссановский хит по-прежнему в топе — но с прошлого раза он потерял несколько позиций и оказался на грани вылета из рейтинга. По данным JATO, в 2022 году было продано 353 800 Кашкаев нового, третьего поколения, что обеспечивало ему 22-е место. Теперь же продажи кроссовера, разработанного английским подразделением Ниссана, сократились до 315 тысяч машин — на 11%. Например, в Европе его заметно опережает кроссовер Ford Puma, относящийся к тому же рыночному сегменту. 
© Motor.ru
#29: Ford Escape/Kuga — 331 тысяча (- 4%). Фордовский кроссовер класса С — настоящий «мировой автомобиль». Паркетник, построенный на платформе Фокуса четвёртого поколения, выпускается в Испании, США, Китае и Тайване. Под разными наименованиями он продаётся практически по всему миру: в Европе и Китае это Kuga, в США и Австралии — Escape. Правда, американцы ещё в начале 2023 года получили кроссоверы с обновлённой, более внушительной внешностью (на фото), тогда как для европейцев продолжали выпускать дорестайлинговые машины. Для компании Ford это один из главных бестселлеров — по цифрам продаж он занимает третью строчку. По сравнению с прошлым годом он продавался чуть хуже, но в абсолютных цифрах потерял всего 12,5 тысяч экземпляров. Однако на фоне роста продаж у других машин фордовский кроссовер провалился на 29-ю позицию в рейтинге.
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#29: Ford Escape/Kuga — 331 тысяча (- 4%). Фордовский кроссовер класса С — настоящий «мировой автомобиль». Паркетник, построенный на платформе Фокуса четвёртого поколения, выпускается в Испании, США, Китае и Тайване. Под разными наименованиями он продаётся практически по всему миру: в Европе и Китае это Kuga, в США и Австралии — Escape. Правда, американцы ещё в начале 2023 года получили кроссоверы с обновлённой, более внушительной внешностью (на фото), тогда как для европейцев продолжали выпускать дорестайлинговые машины. Для компании Ford это один из главных бестселлеров — по цифрам продаж он занимает третью строчку. По сравнению с прошлым годом он продавался чуть хуже, но в абсолютных цифрах потерял всего 12,5 тысяч экземпляров. Однако на фоне роста продаж у других машин фордовский кроссовер провалился на 29-ю позицию в рейтинге. 
© Motor.ru
#28: Kia Seltos — 332 тысячи (+ 7%) Хотя кроссовер класса В Kia Seltos не продаётся в Европе, именно он оказался самой популярной моделью корейской марки в 2023 году. Особенно сильные результаты паркетник демонстрировал на домашнем рынке Южной Кореи, в Китае и Индии (где продаётся специальная укороченная версия). Рост продаж на 7% позволил корейскому компакт-кроссоверу войти в топ-30, поднявшись с 36-й строчки в мировом рейтинге. Вероятно, росту популярности поспособствовал вовремя проведённый рестайлинг, совмещённый с модернизацией технической начинки.
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#28: Kia Seltos — 332 тысячи (+ 7%) Хотя кроссовер класса В Kia Seltos не продаётся в Европе, именно он оказался самой популярной моделью корейской марки в 2023 году. Особенно сильные результаты паркетник демонстрировал на домашнем рынке Южной Кореи, в Китае и Индии (где продаётся специальная укороченная версия). Рост продаж на 7% позволил корейскому компакт-кроссоверу войти в топ-30, поднявшись с 36-й строчки в мировом рейтинге. Вероятно, росту популярности поспособствовал вовремя проведённый рестайлинг, совмещённый с модернизацией технической начинки. 
© Motor.ru
#27: Ford Ranger — 333 тысячи (+ 9%). 2023 год был переходным для пикапа Ford Ranger: во всём мире уже начали продавать машины нового поколения, в то время как в США всё ещё выпускались пикапы старого образца (спрос на которые рухнул почти вдвое на фоне общего снижения сегмента, проблем на заводе и забастовок). И тем не менее, в глобальном масштабе Ranger показал рост на целых 9% — а, например, в Австралии новый пикап разошёлся рекордным тиражом в 63 356 автомобилей. Всего в 2023 году покупателей нашли 333 тысячи пикапов, что вывело Ranger на 27 строчку в рейтинге JATO Dynamics. На это можно взглянуть по-разному. С одной стороны, это однозначный успех фордовцев: новый грузовичок получился удачным и востребованным у покупателей! С другой — в нынешней топ-тридцатке всего три Форда, причём два из них — в конце списка...
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#27: Ford Ranger — 333 тысячи (+ 9%). 2023 год был переходным для пикапа Ford Ranger: во всём мире уже начали продавать машины нового поколения, в то время как в США всё ещё выпускались пикапы старого образца (спрос на которые рухнул почти вдвое на фоне общего снижения сегмента, проблем на заводе и забастовок). И тем не менее, в глобальном масштабе Ranger показал рост на целых 9% — а, например, в Австралии новый пикап разошёлся рекордным тиражом в 63 356 автомобилей. Всего в 2023 году покупателей нашли 333 тысячи пикапов, что вывело Ranger на 27 строчку в рейтинге JATO Dynamics. На это можно взглянуть по-разному. С одной стороны, это однозначный успех фордовцев: новый грузовичок получился удачным и востребованным у покупателей! С другой — в нынешней топ-тридцатке всего три Форда, причём два из них — в конце списка... 
© Motor.ru

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#26: Toyota Highlander — 333,2 тысячи (- 18%). Текущее поколения большого кроссовера Toyota Highlander выпускается с 2019 года, так что некоторое падение покупательского интереса закономерно. Но снижение оказалось очень значительным: в абсолютных величинах за год продажи сократились на 72 400 автомобилей, или на 18% — в рейтинге JATO Dynamics паркетник провалился с 15 на 26 позицию. Впрочем, это перестанет быть сюрпризом, если учесть: хотя модель продают в некоторых странах Европы, на Ближнем Востоке и в Китае, но главным рынком для этой модели является Северная Америка. Там в прошлом году начали продажи ещё более крупного паркетника Toyota Grand Highlander, который и оттянул на себя значительную часть покупателей.
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#26: Toyota Highlander — 333,2 тысячи (- 18%). Текущее поколения большого кроссовера Toyota Highlander выпускается с 2019 года, так что некоторое падение покупательского интереса закономерно. Но снижение оказалось очень значительным: в абсолютных величинах за год продажи сократились на 72 400 автомобилей, или на 18% — в рейтинге JATO Dynamics паркетник провалился с 15 на 26 позицию. Впрочем, это перестанет быть сюрпризом, если учесть: хотя модель продают в некоторых странах Европы, на Ближнем Востоке и в Китае, но главным рынком для этой модели является Северная Америка. Там в прошлом году начали продажи ещё более крупного паркетника Toyota Grand Highlander, который и оттянул на себя значительную часть покупателей. 
© Motor.ru
#25: Honda HR-V — 333,4 тысячи (- 29%). Эксперт обращает внимание на сокращение продаж среди компактных кроссоверов. Один из пострадавших — Honda HR-V, за год потерявшая 29% в продажах. В результате недорогой японский паркетник опустился с 12-й на 25-ю позицию в рейтинге. Хотя это ещё не худший исход: например, недавний фаворит, Volkswagen Tiguan, и вовсе вылетел за пределы топ-тридцатки.
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#25: Honda HR-V — 333,4 тысячи (- 29%). Эксперт обращает внимание на сокращение продаж среди компактных кроссоверов. Один из пострадавших — Honda HR-V, за год потерявшая 29% в продажах. В результате недорогой японский паркетник опустился с 12-й на 25-ю позицию в рейтинге. Хотя это ещё не худший исход: например, недавний фаворит, Volkswagen Tiguan, и вовсе вылетел за пределы топ-тридцатки. 
© Motor.ru
#24: Suzuki Swift — 353,8 тысячи (+ 6%). Небольшой автомобильчик японской марки Suzuki пользуется традиционно высоким спросом на целом ряде крупных рынков — в особенности в Индии. Так, в минувшем году Swift стал индийским бестселлером, чего не случалось с 2020 года. Малолитражка B-класса нам знакома в виде хэтчбека, но в Индии продаётся и как маленький седанчик Swift Dzire. По сравнению с 2022 годом продажи модели увеличились на 20,8 тысяч экземпляров, или 6% — это в последний год производства модели третьего поколения! Рост продаж позволил Свифту переместиться с 25-го места на одну позицию вверх в рейтинге JATO Dynamics.
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#24: Suzuki Swift — 353,8 тысячи (+ 6%). Небольшой автомобильчик японской марки Suzuki пользуется традиционно высоким спросом на целом ряде крупных рынков — в особенности в Индии. Так, в минувшем году Swift стал индийским бестселлером, чего не случалось с 2020 года. Малолитражка B-класса нам знакома в виде хэтчбека, но в Индии продаётся и как маленький седанчик Swift Dzire. По сравнению с 2022 годом продажи модели увеличились на 20,8 тысяч экземпляров, или 6% — это в последний год производства модели третьего поколения! Рост продаж позволил Свифту переместиться с 25-го места на одну позицию вверх в рейтинге JATO Dynamics. 
© Motor.ru
#23: BYD Atto 3 — 355,2 тысячи. Электромобиль китайской фирмы BYD поступил в продажу в конце 2022 году, так что сравнивать динамику продаж не с чем. Но цифры в любом случае впечатляющие: кроссовер С-сегмента сразу оказался на 23-й позиции с результатом в 355,2 тысячи машин, большая часть из которых продана в Китае, а на Европу приходится 12,4 тысячи. Причём это лишь одна из трёх моделей BYD в топ-тридцатке JATO Dynamics!
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#23: BYD Atto 3 — 355,2 тысячи. Электромобиль китайской фирмы BYD поступил в продажу в конце 2022 году, так что сравнивать динамику продаж не с чем. Но цифры в любом случае впечатляющие: кроссовер С-сегмента сразу оказался на 23-й позиции с результатом в 355,2 тысячи машин, большая часть из которых продана в Китае, а на Европу приходится 12,4 тысячи. Причём это лишь одна из трёх моделей BYD в топ-тридцатке JATO Dynamics! 
© Motor.ru
#22: Mazda CX-5 — 356,3 тысячи (- 2%). Среднеразмерный кроссовер CX-5 — единственная Mazda в рейтинге топ-30 JATO Dynamics. Но несмотря на почтенный возраст модели, вышедшей ещё в 2017-м, снижение продаж по сравнению с 2022-м оказалось минимальным — всего на 7300 машин, или 2%. В результате кроссовер опустился с 20-й на 22-ю строчку в мировом рейтинге продаж. Причём в некоторых странах оставался в числе наиболее популярных моделей: скажем, в Австралии, Чили и Вьетнаме.
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#22: Mazda CX-5 — 356,3 тысячи (- 2%). Среднеразмерный кроссовер CX-5 — единственная Mazda в рейтинге топ-30 JATO Dynamics. Но несмотря на почтенный возраст модели, вышедшей ещё в 2017-м, снижение продаж по сравнению с 2022-м оказалось минимальным — всего на 7300 машин, или 2%. В результате кроссовер опустился с 20-й на 22-ю строчку в мировом рейтинге продаж. Причём в некоторых странах оставался в числе наиболее популярных моделей: скажем, в Австралии, Чили и Вьетнаме. 
© Motor.ru

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#21: Volkswagen Jetta — 361,3 тысячи (+ 24%). В эпоху кроссоверов седан класса С кажется уходящей натурой. И тем не менее: выпускающийся аж с 2018 года Volkswagen Jetta седьмого поколения уверенно вошёл в тридцатку самых популярных автомобилей мира! Главные рынки для неё — это Северная Америка и Китай (где седан известен под именем Sagitar). Похоже, вторую молодость в США седану мексиканского производства придало обновление в 2022 году: тогда Jetta получила более богатое оснащение и новый мотор 1.5 TSI. В результате, за год продажи Джетты выросли почти на четверть — на 78,2 тысячи машин: в общей сложности в 2023-м было реализовано 361,3 тысячи седанов. С 37-го места в рейтинге Jetta разом поднялась на весомую 21-ю позицию!
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#21: Volkswagen Jetta — 361,3 тысячи (+ 24%). В эпоху кроссоверов седан класса С кажется уходящей натурой. И тем не менее: выпускающийся аж с 2018 года Volkswagen Jetta седьмого поколения уверенно вошёл в тридцатку самых популярных автомобилей мира! Главные рынки для неё — это Северная Америка и Китай (где седан известен под именем Sagitar). Похоже, вторую молодость в США седану мексиканского производства придало обновление в 2022 году: тогда Jetta получила более богатое оснащение и новый мотор 1.5 TSI. В результате, за год продажи Джетты выросли почти на четверть — на 78,2 тысячи машин: в общей сложности в 2023-м было реализовано 361,3 тысячи седанов. С 37-го места в рейтинге Jetta разом поднялась на весомую 21-ю позицию! 
© Motor.ru
#20: Volkswagen Polo — 363,6 тысячи (+ 57%). Ещё более впечатляющую динамику показал Volkswagen Polo — модель шестого поколения, выпускаемая с 2017 года (кстати, вместе с Suzuki Swift это единственные автомобили B-класса в рейтинге топ-30). По сравнению с 2022 годом продажи выросли на рекордные 57%, разом вознеся фольксвагеновский компакт с 60-й на 20-ю позицию в рейтинге. Эксперт объясняет это пост-ковидным ростом рынков: особенно большую прибавку дали Бразилия (где выпускается локальная версия, в том числе с кузовом седан), Италия и Мексика.
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#20: Volkswagen Polo — 363,6 тысячи (+ 57%). Ещё более впечатляющую динамику показал Volkswagen Polo — модель шестого поколения, выпускаемая с 2017 года (кстати, вместе с Suzuki Swift это единственные автомобили B-класса в рейтинге топ-30). По сравнению с 2022 годом продажи выросли на рекордные 57%, разом вознеся фольксвагеновский компакт с 60-й на 20-ю позицию в рейтинге. Эксперт объясняет это пост-ковидным ростом рынков: особенно большую прибавку дали Бразилия (где выпускается локальная версия, в том числе с кузовом седан), Италия и Мексика. 
© Motor.ru
#19: BYD Song Plus — 369,2 тысячи (- 15%). Рынок Китая — огромный и очень динамичный: лидеры меняются с калейдоскопической быстротой. Скажем, самый популярный автомобиль 2022 года — среднеразмерный кроссовер BYD Song Plus — в минувшем году потерял сразу 15,1% и опустился на третью позицию. Но и этого хватило, чтобы попасть на 19-ю строчку в мировом рейтинге. Причём на тот момент кроссовер ещё не поставлялся за пределы Китая, сейчас же его продают в Европе как BYD Seal U и в Австралии — как BYD Sealion 6. Кстати, модель предлагается одновременно как электромобиль, подзаряжаемый гибрид c трансмиссией последовательного типа или традиционный автомобиль с бензиновым двигателем.
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#19: BYD Song Plus — 369,2 тысячи (- 15%). Рынок Китая — огромный и очень динамичный: лидеры меняются с калейдоскопической быстротой. Скажем, самый популярный автомобиль 2022 года — среднеразмерный кроссовер BYD Song Plus — в минувшем году потерял сразу 15,1% и опустился на третью позицию. Но и этого хватило, чтобы попасть на 19-ю строчку в мировом рейтинге. Причём на тот момент кроссовер ещё не поставлялся за пределы Китая, сейчас же его продают в Европе как BYD Seal U и в Австралии — как BYD Sealion 6. Кстати, модель предлагается одновременно как электромобиль, подзаряжаемый гибрид c трансмиссией последовательного типа или традиционный автомобиль с бензиновым двигателем. 
© Motor.ru
#18: RAM 1500 — 373,800 (- 5%). Американские полноразмерные пикапы — вещь в себе: они практически не поставляются за пределы США и Канады (с небольшими исключениями вроде Австралии), но там расходятся такими тиражами, что легко попадают в число самых массовых автомобилей мира. Уже много лет за вторую позицию в этом сегменте бьются Ram 1500 и Chevrolet Silverado. В 2022 году вперёд вырвался Ram, но теперь он вновь откатился на третье место: продажи сократились на 5%, с 394,2 до 373,8 тысяч автомобилей. Судя по всему, это часть большего тренда — ведь годом раньше Ram уже потерял 8% в продажах.
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#18: RAM 1500 — 373,800 (- 5%). Американские полноразмерные пикапы — вещь в себе: они практически не поставляются за пределы США и Канады (с небольшими исключениями вроде Австралии), но там расходятся такими тиражами, что легко попадают в число самых массовых автомобилей мира. Уже много лет за вторую позицию в этом сегменте бьются Ram 1500 и Chevrolet Silverado. В 2022 году вперёд вырвался Ram, но теперь он вновь откатился на третье место: продажи сократились на 5%, с 394,2 до 373,8 тысяч автомобилей. Судя по всему, это часть большего тренда — ведь годом раньше Ram уже потерял 8% в продажах. 
© Motor.ru
# 17: Hyundai Elantra — 398,9 тысяч (+ 7.5%). Седьмое поколение среднеразмерного седана Hyundai Elantra вышло в 2020 году, и по итогам 2022 года продажи начали падать. Но в конце того же года модель вывели на несколько новых рынков, а в 2023-м провели небольшой рестайлинг. Благодаря сочетанию этих факторов спад продаж удалось развернуть: они выросли на 7,5%, достигнув 398,9 тысяч. Около трети продаж пришлось на США, хорошим спросом Elantra пользуется и в Китае — на машины производства Beijing-Hyundai пришлось около 28% в общем объёме продаж. В большинстве стран Европы модель не предлагается, а вот в Польше и Румынии пользуется хорошим спросом.
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# 17: Hyundai Elantra — 398,9 тысяч (+ 7.5%). Седьмое поколение среднеразмерного седана Hyundai Elantra вышло в 2020 году, и по итогам 2022 года продажи начали падать. Но в конце того же года модель вывели на несколько новых рынков, а в 2023-м провели небольшой рестайлинг. Благодаря сочетанию этих факторов спад продаж удалось развернуть: они выросли на 7,5%, достигнув 398,9 тысяч. Около трети продаж пришлось на США, хорошим спросом Elantra пользуется и в Китае — на машины производства Beijing-Hyundai пришлось около 28% в общем объёме продаж. В большинстве стран Европы модель не предлагается, а вот в Польше и Румынии пользуется хорошим спросом. 
© Motor.ru

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#16: Chevrolet Silverado 1500 — 412 тысяч (+ 9.5%). Полноразмерный пикап от General Motors прибавил 9,5%. В абсолютных цифрах это означает, что в 2023-м было продано на 36,2 тысячи машин больше, чем годом ранее. На американском рынке джи-эмовский грузовичок опередил извечного конкурента от корпорации Chrysler — Ram 1500. Но не только успех в США поспособствовал внушительным общим цифрам: Silverado резко нарастил продажи в Мексике, достигнув 10-го места в национальной статистике.
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#16: Chevrolet Silverado 1500 — 412 тысяч (+ 9.5%). Полноразмерный пикап от General Motors прибавил 9,5%. В абсолютных цифрах это означает, что в 2023-м было продано на 36,2 тысячи машин больше, чем годом ранее. На американском рынке джи-эмовский грузовичок опередил извечного конкурента от корпорации Chrysler — Ram 1500. Но не только успех в США поспособствовал внушительным общим цифрам: Silverado резко нарастил продажи в Мексике, достигнув 10-го места в национальной статистике. 
© Motor.ru
#15: Hyundai Tucson LWB — 422,7 тысячи (+ 26%). Аналитики JATO Dynamics в своих данных решили по каким-то причинам разделить обычный кроссовер Hyundai Tucson, продавашийся в Европе, и удлинённую на 75 мм модификацию для США и азиатских рынков — хотя это единственное серьёзное отличие между ними. Как бы то ни было, длиннобазный Tucson показал рост продаж на 88 тысяч машин — более чем на четверть, за год переместившись с 24 на 15-е место. Главная составляющая успеха — сильные продажи в Азии (которым наверняка помог и рестайлинг во второй половине 2023 года). А если бы эксперты JATO Dynamics решили прибавить сюда короткобазные машины чешского производства, то результат получился бы ещё более впечатляющим: порядка 550 тысяч машин. Это вывело бы среднеразмерный кроссовер от Hyundai на девятую строчку рейтинга!
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#15: Hyundai Tucson LWB — 422,7 тысячи (+ 26%). Аналитики JATO Dynamics в своих данных решили по каким-то причинам разделить обычный кроссовер Hyundai Tucson, продавашийся в Европе, и удлинённую на 75 мм модификацию для США и азиатских рынков — хотя это единственное серьёзное отличие между ними. Как бы то ни было, длиннобазный Tucson показал рост продаж на 88 тысяч машин — более чем на четверть, за год переместившись с 24 на 15-е место. Главная составляющая успеха — сильные продажи в Азии (которым наверняка помог и рестайлинг во второй половине 2023 года). А если бы эксперты JATO Dynamics решили прибавить сюда короткобазные машины чешского производства, то результат получился бы ещё более впечатляющим: порядка 550 тысяч машин. Это вывело бы среднеразмерный кроссовер от Hyundai на девятую строчку рейтинга! 
© Motor.ru
#14: Honda Accord — 450,8 тысячи (- 6%). Седан Honda Accord потерпел в 2023-м небольшое падение продаж. Эксперт JATO Dynamics считает, что это нельзя считать поводом для беспокойства — вероятно, речь о перетоке покупателей в сторону кроссоверов. Хотя отставание от других среднеразмерных седанов, как Toyota Camry и Nissan Sentra, выглядит обидным. Нам же кажется очевидным, что небольшое снижение связано со сменой поколений. В Северной Америке продажи седанов одиннадцатой генерации стартовали ещё в 2022 году, поэтому просадка пришлась на него. В Китае же производство новых машин стартовало в середине 2023 года, и связанное с этим замедление продаж должно было отразиться на общемировых цифрах. Отметим, что и в других странах продажи Аккордов нового поколения начались в середине-конце 2023 года.
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#14: Honda Accord — 450,8 тысячи (- 6%). Седан Honda Accord потерпел в 2023-м небольшое падение продаж. Эксперт JATO Dynamics считает, что это нельзя считать поводом для беспокойства — вероятно, речь о перетоке покупателей в сторону кроссоверов. Хотя отставание от других среднеразмерных седанов, как Toyota Camry и Nissan Sentra, выглядит обидным. Нам же кажется очевидным, что небольшое снижение связано со сменой поколений. В Северной Америке продажи седанов одиннадцатой генерации стартовали ещё в 2022 году, поэтому просадка пришлась на него. В Китае же производство новых машин стартовало в середине 2023 года, и связанное с этим замедление продаж должно было отразиться на общемировых цифрах. Отметим, что и в других странах продажи Аккордов нового поколения начались в середине-конце 2023 года. 
© Motor.ru
#13: Nissan X-Trail — 461,3 тысячи (+ 631%). Невероятная динамика в продажах Nissan X-Trail объясняется просто: выходом продаж на нормальный уровень после громадного провала в 2022 году. Дело в том, что машину четвёртого поколения представили ещё в 2020 году, но после этого её производство и продажи стартовали только в США (под названием Nissan Rogue). Производство нового кроссовера в Китае началось во втором полугодии 2021 года, ну а сборка машин четвёртого поколения в Японии для всего остального мира началась и того позже — летом 2022 года. Не удивительно, что на большинстве ключевых рынков спрос на старую модель обрушился в ожидании полностью нового кроссовера! По сути, ритмичные поставки на все рынки удалось наладить только к 2023 году — что и отразилось в цифрах продаж.
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#13: Nissan X-Trail — 461,3 тысячи (+ 631%). Невероятная динамика в продажах Nissan X-Trail объясняется просто: выходом продаж на нормальный уровень после громадного провала в 2022 году. Дело в том, что машину четвёртого поколения представили ещё в 2020 году, но после этого её производство и продажи стартовали только в США (под названием Nissan Rogue). Производство нового кроссовера в Китае началось во втором полугодии 2021 года, ну а сборка машин четвёртого поколения в Японии для всего остального мира началась и того позже — летом 2022 года. Не удивительно, что на большинстве ключевых рынков спрос на старую модель обрушился в ожидании полностью нового кроссовера! По сути, ритмичные поставки на все рынки удалось наладить только к 2023 году — что и отразилось в цифрах продаж. 
© Motor.ru
#12: BYD Qin — 473,3 тысячи (+ 43%). Непривычно видеть это в эпоху кроссоверов, но в Китае седан — переросток класса C, BYD Qin второго поколения, пользуется завидной популярностью: на протяжении 2023 года он неоднократно возглавлял месячные рейтинги продаж, и по итогам года занял вторую позицию в национальном топе. 473 тысячи машин — это результат одного только китайского рынка: на экспорт седан до сих пор не поставлялся. Рост продаж по сравнению с 2022 годом превысил 40%, подняв машину с 26 на 12 место в мировом топе. Седан предлагается в виде электромобиля, подзаряжаемого гибрида c трансмиссией последовательного типа или традиционного автомобиля с бензиновым двигателем. В этом году на рынок вывели модель третьего поколения, и её уже планируется поставлять на экспорт.
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#12: BYD Qin — 473,3 тысячи (+ 43%). Непривычно видеть это в эпоху кроссоверов, но в Китае седан — переросток класса C, BYD Qin второго поколения, пользуется завидной популярностью: на протяжении 2023 года он неоднократно возглавлял месячные рейтинги продаж, и по итогам года занял вторую позицию в национальном топе. 473 тысячи машин — это результат одного только китайского рынка: на экспорт седан до сих пор не поставлялся. Рост продаж по сравнению с 2022 годом превысил 40%, подняв машину с 26 на 12 место в мировом топе. Седан предлагается в виде электромобиля, подзаряжаемого гибрида c трансмиссией последовательного типа или традиционного автомобиля с бензиновым двигателем. В этом году на рынок вывели модель третьего поколения, и её уже планируется поставлять на экспорт. 
© Motor.ru

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#11: Honda Civic — 478,3 тысячи (+ 23%). Повышение спроса в США на компактные автомобили позволило Хонде продать в 2023-м на 23% больше Сивиков, чем годом ранее. Хэтчбеки, седаны и двухдверные купе разошлись по всему миру почти полумиллионным тиражом — в результате Civic поднялся с 17 на 11 строчку в мировом рейтинге. В итоговую цифру включены и продажи модели Integra: сейчас под этим названием на некоторых рынках продаётся слегка перелицованный Civic.
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#11: Honda Civic — 478,3 тысячи (+ 23%). Повышение спроса в США на компактные автомобили позволило Хонде продать в 2023-м на 23% больше Сивиков, чем годом ранее. Хэтчбеки, седаны и двухдверные купе разошлись по всему миру почти полумиллионным тиражом — в результате Civic поднялся с 17 на 11 строчку в мировом рейтинге. В итоговую цифру включены и продажи модели Integra: сейчас под этим названием на некоторых рынках продаётся слегка перелицованный Civic. 
© Motor.ru
#10: Tesla Model 3 — 508,5 тысяч (+ 5.5%). Tesla Model 3 — единственный автомобиль, сохранивший свою позицию в рейтинге относительно 2022 года. Поскольку рынки по всему миру за это время выросли, это значит, что продажи Теслы тоже увеличились: было реализовано 508,5 тысячи электромобилей против 482,2 тысяч годом ранее. Электрический седан не бил рекордов, но показывал крепкие продажи на большинстве рынков, где он представлен — что и отразилось в десятом месте в мировом рейтинге.
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#10: Tesla Model 3 — 508,5 тысяч (+ 5.5%). Tesla Model 3 — единственный автомобиль, сохранивший свою позицию в рейтинге относительно 2022 года. Поскольку рынки по всему миру за это время выросли, это значит, что продажи Теслы тоже увеличились: было реализовано 508,5 тысячи электромобилей против 482,2 тысяч годом ранее. Электрический седан не бил рекордов, но показывал крепкие продажи на большинстве рынков, где он представлен — что и отразилось в десятом месте в мировом рейтинге. 
© Motor.ru
#9: Nissan Sentra/Sylphy — 533,7 тысячи (- 6%). Название «Sylphy» хорошо знакомо на востоке нашей страны: на рубеже девяностых и нулевых популярностью пользовались ввозившиеся подержанными из Японии праворульные седаны Nissan Bluebird Sylphy — JDM-вариант европейского Nissan Almera. С тех пор многое изменилось: в Японии модель не выпускается и не продаётся, больше нет и Альмеры в Европе. Сейчас седан C-класса под названием Nissan Sylphy для азиатских рынков выпускается в Китае и на Тайване, аналогичную машину для рынков Северной Америки и Бразилии собирают на заводе в Мексике под именем Nissan Sentra. В 2023 году продажи сократились на 6%, с 566 500 до 533 700 машин — что вполне ожидаемо для модели такого возраста: восьмое поколение седана с внутризаводским кодом B18 присутствует на рынке с 2019 года. Несмотря на это, автомобиль уверенно остаётся в десятке самых продаваемых автомобилей мира.
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#9: Nissan Sentra/Sylphy — 533,7 тысячи (- 6%). Название «Sylphy» хорошо знакомо на востоке нашей страны: на рубеже девяностых и нулевых популярностью пользовались ввозившиеся подержанными из Японии праворульные седаны Nissan Bluebird Sylphy — JDM-вариант европейского Nissan Almera. С тех пор многое изменилось: в Японии модель не выпускается и не продаётся, больше нет и Альмеры в Европе. Сейчас седан C-класса под названием Nissan Sylphy для азиатских рынков выпускается в Китае и на Тайване, аналогичную машину для рынков Северной Америки и Бразилии собирают на заводе в Мексике под именем Nissan Sentra. В 2023 году продажи сократились на 6%, с 566 500 до 533 700 машин — что вполне ожидаемо для модели такого возраста: восьмое поколение седана с внутризаводским кодом B18 присутствует на рынке с 2019 года. Несмотря на это, автомобиль уверенно остаётся в десятке самых продаваемых автомобилей мира. 
© Motor.ru
#8: Toyota Hilux — 604,8 тысячи (- 4%). Легендарный тойотовский пикап — постоянный обитатель топ-десятки мирового рейтинга продаж. И это даже несмотря на то, что Hilux не продаётся в крупнейшей стране-потребителе пикапов — США! Если в стране изобилие грунтовок, плохие дороги и много фермеров — будьте уверены, Toyota Hilux будет в числе лидеров по продажам. Например, в 2023-м грузовичок таиландского производства лидировал на рынках Чили и Северной Африки, занял второе место в Таиланде и Австралии (на Зелёном Континенте лишь немного уступив фордовскому Рейнджеру), и замкнул топ-3 в Аргентине. В минувшем году Hilux продемонстрировал небольшое снижение продаж: было продано 604 800 грузовичков против 632 500 годом ранее. Впрочем, едва ли это должно вызывать беспокойство в Тойоте — ведь в мировой топ-десятке целых пять машин их производства!
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#8: Toyota Hilux — 604,8 тысячи (- 4%). Легендарный тойотовский пикап — постоянный обитатель топ-десятки мирового рейтинга продаж. И это даже несмотря на то, что Hilux не продаётся в крупнейшей стране-потребителе пикапов — США! Если в стране изобилие грунтовок, плохие дороги и много фермеров — будьте уверены, Toyota Hilux будет в числе лидеров по продажам. Например, в 2023-м грузовичок таиландского производства лидировал на рынках Чили и Северной Африки, занял второе место в Таиланде и Австралии (на Зелёном Континенте лишь немного уступив фордовскому Рейнджеру), и замкнул топ-3 в Аргентине. В минувшем году Hilux продемонстрировал небольшое снижение продаж: было продано 604 800 грузовичков против 632 500 годом ранее. Впрочем, едва ли это должно вызывать беспокойство в Тойоте — ведь в мировой топ-десятке целых пять машин их производства! 
© Motor.ru
#7: Ford F-150 — 623,2 тысячи (+ 19%). Когда-то Ford F-150 носил не только титул самого популярного пикапа в США (и по совместительству самого продаваемого автомобиля), но и возглавлял мировой рейтинг! Теперь он от этого далёк — но 2023 год был очень успешным для фордовского пикапа. F-150 выбрало 623 200 покупателей против 525 100 годом ранее. Продажи выросли почти на сто тысяч машин! По сути, пикап четырнадцатого поколения остаётся главным источником дохода для концерна Ford.
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#7: Ford F-150 — 623,2 тысячи (+ 19%). Когда-то Ford F-150 носил не только титул самого популярного пикапа в США (и по совместительству самого продаваемого автомобиля), но и возглавлял мировой рейтинг! Теперь он от этого далёк — но 2023 год был очень успешным для фордовского пикапа. F-150 выбрало 623 200 покупателей против 525 100 годом ранее. Продажи выросли почти на сто тысяч машин! По сути, пикап четырнадцатого поколения остаётся главным источником дохода для концерна Ford. 
© Motor.ru

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#6: Toyota Camry — 650,5 тысяч (- 3%). Ещё один постоянный обитатель первой десятки мирового рейтинга — Toyota Camry — за год просела с пятой позиции на шестую. В процентах потери небольшие (3%), но в абсолютных величинах это немало: в 2023-м продано на 22 800 машин меньше, чем годом ранее. Почти половина продаж у Camry традиционно приходится на американский рынок, где предлагаются машины местного производства, но как раз там просадка оказалась незначительной. А бóльшая часть потерь — на китайском рынке, где продаются машины производства СП GAC-Toyota.
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#6: Toyota Camry — 650,5 тысяч (- 3%). Ещё один постоянный обитатель первой десятки мирового рейтинга — Toyota Camry — за год просела с пятой позиции на шестую. В процентах потери небольшие (3%), но в абсолютных величинах это немало: в 2023-м продано на 22 800 машин меньше, чем годом ранее. Почти половина продаж у Camry традиционно приходится на американский рынок, где предлагаются машины местного производства, но как раз там просадка оказалась незначительной. А бóльшая часть потерь — на китайском рынке, где продаются машины производства СП GAC-Toyota.  
© Motor.ru
#5: Toyota Corolla Cross — 715,5 тысяч (+ 35%). Кроссовер на основе Короллы был представлен в 2020 году. В 2021-м стартовали его продажи, но запуск в производство осложнила эпидемия коронавируса. Машину собирают на девяти заводах на разных краях Земли, и только к 2023-му удалось наладить поставки на все запланированные рынки. Разумеется, это позитивно сказалось на продажах: по сравнению с 2022 годом результаты выросли сразу на 185 тысяч машин. 715 тысяч машин, проданные в 2023 году, определили Короллу Кросс на пятое место в мировом рейтинге.
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#5: Toyota Corolla Cross — 715,5 тысяч (+ 35%). Кроссовер на основе Короллы был представлен в 2020 году. В 2021-м стартовали его продажи, но запуск в производство осложнила эпидемия коронавируса. Машину собирают на девяти заводах на разных краях Земли, и только к 2023-му удалось наладить поставки на все запланированные рынки. Разумеется, это позитивно сказалось на продажах: по сравнению с 2022 годом результаты выросли сразу на 185 тысяч машин. 715 тысяч машин, проданные в 2023 году, определили Короллу Кросс на пятое место в мировом рейтинге. 
© Motor.ru
#4: Toyota Corolla — 803 тысячи (- 19%). Самая популярная модель всех времён и народов продолжает оправдывать своё звание: c 1966 было выпущено свыше 50 миллионов Королл двенадцати поколений, и очередной год вновь прибавил внушительную цифру к этой сумме. Но объём продаж снизился аж на 19%: если в 2022-м Toyota реализовала без малого миллион машин — 991 600, если быть точным, то на следующий год своих покупателей нашли 803 000 автомобилей (около 28% приходилось на США, 22% на Европу и порядка 30% на Китай). Из-за этого Toyota Corolla опустилась в глобальном рейтинге со второй строчки на четвёртую.
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#4: Toyota Corolla — 803 тысячи (- 19%). Самая популярная модель всех времён и народов продолжает оправдывать своё звание: c 1966 было выпущено свыше 50 миллионов Королл двенадцати поколений, и очередной год вновь прибавил внушительную цифру к этой сумме. Но объём продаж снизился аж на 19%: если в 2022-м Toyota реализовала без малого миллион машин — 991 600, если быть точным, то на следующий год своих покупателей нашли 803 000 автомобилей (около 28% приходилось на США, 22% на Европу и порядка 30% на Китай). Из-за этого Toyota Corolla опустилась в глобальном рейтинге со второй строчки на четвёртую. 
© Motor.ru
#3: Honda CR-V — 846,1 тысячи (+ 15%). Хондовский среднеразмерный кроссовер шестого поколения — один из примеров по-настоящему всемирного автомобиля: эти машины выпускаются на десяти заводах в разных уголках мира и продаются на всех более или менее заметных рынках (причём гибридные кроссоверы для Европы поставляются из Китая). Cмену поколения модель пережила как раз во второй половине 2022-го — так что к 2023-му подошла во всеоружии. Неудивительно, что продажи выросли на 15%, вновь вернув CR-V на третью строчку рейтинга, которую кроссовер занимал в 2021-м. Высокому результату способствовал успех модели в США (где до этого продажи снижались два года подряд).
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#3: Honda CR-V — 846,1 тысячи (+ 15%). Хондовский среднеразмерный кроссовер шестого поколения — один из примеров по-настоящему всемирного автомобиля: эти машины выпускаются на десяти заводах в разных уголках мира и продаются на всех более или менее заметных рынках (причём гибридные кроссоверы для Европы поставляются из Китая). Cмену поколения модель пережила как раз во второй половине 2022-го — так что к 2023-му подошла во всеоружии. Неудивительно, что продажи выросли на 15%, вновь вернув CR-V на третью строчку рейтинга, которую кроссовер занимал в 2021-м. Высокому результату способствовал успех модели в США (где до этого продажи снижались два года подряд). 
© Motor.ru
#2: Toyota RAV4 — 1 075,2 тысячи (+ 6%). В 2023 году Toyota RAV4 вновь разошёлся тиражом свыше одного миллиона экземпляров. Более того: продажи кроссовера увеличились на 59 500 машин, достигнув 1 075 200 автомобилей. Для Тойоты это позитивный сигнал, ведь за два предыдущих года продажи кроссовера сократились на 10%. По всей видимости, теперь этот тренд развернулся. Правда, это не хватило, чтобы сохранить за собой первое место в рейтинге продаж...
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#2: Toyota RAV4 — 1 075,2 тысячи (+ 6%). В 2023 году Toyota RAV4 вновь разошёлся тиражом свыше одного миллиона экземпляров. Более того: продажи кроссовера увеличились на 59 500 машин, достигнув 1 075 200 автомобилей. Для Тойоты это позитивный сигнал, ведь за два предыдущих года продажи кроссовера сократились на 10%. По всей видимости, теперь этот тренд развернулся. Правда, это не хватило, чтобы сохранить за собой первое место в рейтинге продаж... 
© Motor.ru

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#1: Tesla Model Y — 1 223 тысячи (+ 63%). Лидером по итогам 2023 года оказалась Tesla Model Y. Впервые в истории самым популярным автомобилем в мире оказался электромобиль! Причём показательно, что для этого машине вовсе не обязательно быть новинкой: Model Y пошла в производство в 2020 году и с тех пор показывала высокие результаты на большинстве ключевых рынков — не обязательно занимая первую строчку, но обычно входя в топ-3. Среднеразмерный кроссовер от Теслы стал в 2023-м всего лишь одной из двух машин, преодолевших миллионную отметку. Любопытная деталь: это первый бестселлер европейского рынка, не выпущенный на этом континенте.
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#1: Tesla Model Y — 1 223 тысячи (+ 63%). Лидером по итогам 2023 года оказалась Tesla Model Y. Впервые в истории самым популярным автомобилем в мире оказался электромобиль! Причём показательно, что для этого машине вовсе не обязательно быть новинкой: Model Y пошла в производство в 2020 году и с тех пор показывала высокие результаты на большинстве ключевых рынков — не обязательно занимая первую строчку, но обычно входя в топ-3. Среднеразмерный кроссовер от Теслы стал в 2023-м всего лишь одной из двух машин, преодолевших миллионную отметку. Любопытная деталь: это первый бестселлер европейского рынка, не выпущенный на этом континенте. 
© Motor.ru

Аналитик агентства JATO Dynamics Филипе Муньос собрал и проанализировал данные о продажах автомобилей по всем странам мира. Результатами этой монументальной работы он поделился с журналистами. В мировой топ попали как всемирные хиты, продаваемые в десятках стран, так и ряд локальных моделей, которые расходятся громадными тиражами на каком-то одном очень крупном рынке — например, в США или Китае. Но самое интересное — это первый номер в списке: впервые в истории его возглавил электромобиль!

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