Топ-30 самых продаваемых автомобилей в мире

#27: Ford Ranger — 333 тысячи (+ 9%). 2023 год был переходным для пикапа Ford Ranger: во всём мире уже начали продавать машины нового поколения, в то время как в США всё ещё выпускались пикапы старого образца (спрос на которые рухнул почти вдвое на фоне общего снижения сегмента, проблем на заводе и забастовок). И тем не менее, в глобальном масштабе Ranger показал рост на целых 9% — а, например, в Австралии новый пикап разошёлся рекордным тиражом в 63 356 автомобилей. Всего в 2023 году покупателей нашли 333 тысячи пикапов, что вывело Ranger на 27 строчку в рейтинге JATO Dynamics. На это можно взглянуть по-разному. С одной стороны, это однозначный успех фордовцев: новый грузовичок получился удачным и востребованным у покупателей! С другой — в нынешней топ-тридцатке всего три Форда, причём два из них — в конце списка...