Топ-30 самых продаваемых автомобилей в мире

#19: BYD Song Plus — 369,2 тысячи (- 15%). Рынок Китая — огромный и очень динамичный: лидеры меняются с калейдоскопической быстротой. Скажем, самый популярный автомобиль 2022 года — среднеразмерный кроссовер BYD Song Plus — в минувшем году потерял сразу 15,1% и опустился на третью позицию. Но и этого хватило, чтобы попасть на 19-ю строчку в мировом рейтинге. Причём на тот момент кроссовер ещё не поставлялся за пределы Китая, сейчас же его продают в Европе как BYD Seal U и в Австралии — как BYD Sealion 6. Кстати, модель предлагается одновременно как электромобиль, подзаряжаемый гибрид c трансмиссией последовательного типа или традиционный автомобиль с бензиновым двигателем.