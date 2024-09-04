Воскресшие легенды: если бы культовые машины прошлого вернулись сегодня
Как сегодня могли бы выглядеть Honda CRX, Toyota AE86 или Mitsubishi Lancer Evolution XI? Дизайнер Rain Prisk решил всё это визулизировать — сообразно своему вкусу и иллюстраторским навыкам. Пока славные имена прошлого вроде Eclipse, Puma или Frontera достаются непонятным кроссоверам, многие династии не получили никакого продолжения. Но что если в какой-то параллельной реальности всё пошло по другим рельсам? Теперь мы можем на это посмотреть.