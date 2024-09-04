Воскресшие легенды: если бы культовые машины прошлого вернулись сегодня

Переместимся в Германию. Rain Prisk не стал размениваться по мелочам и сразу превратил в купе современный S-Class W223. Если вам кажется, что он выглядит намного хуже, чем реальный S-Class Coupe на платформе 222-го или божественный CL C216 (это большое купе из 221-го S-Класса), то мы с вами согласимся. Но заметим — дело не в способностях дизайнера. Машина — явный оммаж прежним мерседесовским купе. Она сделана точно по рецепту 124-го купе CE: базу укоротили, лишние двери убрали, сделали кузов хардтоп, а больше ничего в исходном седане не меняли. Ну а в названии файла мы обнаружили буквы SEC — это явный намек на легендарное купе С126