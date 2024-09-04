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Воскресшие легенды: если бы культовые машины прошлого вернулись сегодня

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Большой автомобильный энтузиаст и повелитель фотошопа, известный как Rain Prisk, уже знаком читателям «Мотора»: то переделает известные спорткары на среднемоторную компоновку, то превратит их в шутинг-брейки. А еще он не может смириться с тем, что многие культовые автомобили не получили продолжения (ну или стали чем-то совсем не тем). Вот, например, так Rain Prisk представляет себе легендарную Subaru Impreza 22B в современном прочтении. Кстати, проект он назвал Subaru 2022b.
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Большой автомобильный энтузиаст и повелитель фотошопа, известный как Rain Prisk, уже знаком читателям «Мотора»: то переделает известные спорткары на среднемоторную компоновку, то превратит их в шутинг-брейки. А еще он не может смириться с тем, что многие культовые автомобили не получили продолжения (ну или стали чем-то совсем не тем). Вот, например, так Rain Prisk представляет себе легендарную Subaru Impreza 22B в современном прочтении. Кстати, проект он назвал Subaru 2022b. 
© Motor.ru
Нельзя просто так взять Subaru и забыть заклятого друга Импрезы. Таким мог бы стать Mitsubishi Lancer Evo XI
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Нельзя просто так взять Subaru и забыть заклятого друга Импрезы. Таким мог бы стать Mitsubishi Lancer Evo XI 
© Motor.ru
И уж если начинать тематическую JDM-вечеринку, то пусть будет и Honda Integra! Вообще-то Integra и так сегодня существует. В Китае это фактически одна из версий Civic, а в США — лифтбэк марки Acura. Но, очевидно, у художника есть своё видение.
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И уж если начинать тематическую JDM-вечеринку, то пусть будет и Honda Integra! Вообще-то Integra и так сегодня существует. В Китае это фактически одна из версий Civic, а в США — лифтбэк марки Acura. Но, очевидно, у художника есть своё видение. 
© Motor.ru
Где Integra, там и CRX
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Где Integra, там и CRX 
© Motor.ru

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Это Toyota AE86. И в версии Райна Приска она выглядит, прямо скажем, очень странно. Дизайнер пишет, что придумал её в 2021 году в ожидании выхода второго поколения модели GT86. Которое в результате называется GR 86.
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Это Toyota AE86. И в версии Райна Приска она выглядит, прямо скажем, очень странно. Дизайнер пишет, что придумал её в 2021 году в ожидании выхода второго поколения модели GT86. Которое в результате называется GR 86. 
© Motor.ru
Toyota AE86
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Toyota AE86 
© Motor.ru
А как насчет «Porsche для бедных», Тойоты MR2? Пожалуйста — вот она! Как мы видим, Rain Prisk сохранил главное: купе осталось компактным и среднемоторным
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А как насчет «Porsche для бедных», Тойоты MR2? Пожалуйста — вот она! Как мы видим, Rain Prisk сохранил главное: купе осталось компактным и среднемоторным 
© Motor.ru
И еще одна Toyota — очень американская. Пока Ford собирает восторженные отзывы о Bronco, японцы отвечают разве что новым Prado. Да, теперь это стильный внедорожник, но ведь мог быть еще и FJ Cruiser. Вероятно, он бы выглядел как-то так
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И еще одна Toyota — очень американская. Пока Ford собирает восторженные отзывы о Bronco, японцы отвечают разве что новым Prado. Да, теперь это стильный внедорожник, но ведь мог быть еще и FJ Cruiser. Вероятно, он бы выглядел как-то так 
© Motor.ru
Переместимся в Германию. Rain Prisk не стал размениваться по мелочам и сразу превратил в купе современный S-Class W223. Если вам кажется, что он выглядит намного хуже, чем реальный S-Class Coupe на платформе 222-го или божественный CL C216 (это большое купе из 221-го S-Класса), то мы с вами согласимся. Но заметим — дело не в способностях дизайнера. Машина — явный оммаж прежним мерседесовским купе. Она сделана точно по рецепту 124-го купе CE: базу укоротили, лишние двери убрали, сделали кузов хардтоп, а больше ничего в исходном седане не меняли. Ну а в названии файла мы обнаружили буквы SEC — это явный намек на легендарное купе С126
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Переместимся в Германию. Rain Prisk не стал размениваться по мелочам и сразу превратил в купе современный S-Class W223. Если вам кажется, что он выглядит намного хуже, чем реальный S-Class Coupe на платформе 222-го или божественный CL C216 (это большое купе из 221-го S-Класса), то мы с вами согласимся. Но заметим — дело не в способностях дизайнера. Машина — явный оммаж прежним мерседесовским купе. Она сделана точно по рецепту 124-го купе CE: базу укоротили, лишние двери убрали, сделали кузов хардтоп, а больше ничего в исходном седане не меняли. Ну а в названии файла мы обнаружили буквы SEC — это явный намек на легендарное купе С126 
© Motor.ru

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Словом, если бы Rain Prisk хотел, он бы сделал лучше. Он может! И вот доказательство: пять лет назад он представил, как мог бы выглядеть возрожденный «Единорог» CLK GTR. Мы считаем, что получилось круто!
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Словом, если бы Rain Prisk хотел, он бы сделал лучше. Он может! И вот доказательство: пять лет назад он представил, как мог бы выглядеть возрожденный «Единорог» CLK GTR. Мы считаем, что получилось круто! 
© Motor.ru
На десерт мы приготовили «американцев». Chevrolet Impala в исполнении Райна Приска — это даже не купе, а самый настоящий американский двухдверный седан
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На десерт мы приготовили «американцев». Chevrolet Impala в исполнении Райна Приска — это даже не купе, а самый настоящий американский двухдверный седан 
© Motor.ru
А это универсал Chevrolet Nomad
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А это универсал Chevrolet Nomad 
© Motor.ru
И, наконец, Dodge Viper. Раз уж Corvette перевели на среднемоторную компоновку (и вовсе не в фотошопе, а в реальной жизни), то почему бы не допустить аналогичные изменения для «Гадюки». И раз уж вы долистали до последнего слайда, вам положен бонус: галерея экстремального тюнинга самых обычных кроссоверов. Там такая дичь, которая и возможна только благодаря фотошопу
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И, наконец, Dodge Viper. Раз уж Corvette перевели на среднемоторную компоновку (и вовсе не в фотошопе, а в реальной жизни), то почему бы не допустить аналогичные изменения для «Гадюки». И раз уж вы долистали до последнего слайда, вам положен бонус: галерея экстремального тюнинга самых обычных кроссоверов. Там такая дичь, которая и возможна только благодаря фотошопу 
© Motor.ru

Как сегодня могли бы выглядеть Honda CRX, Toyota AE86 или Mitsubishi Lancer Evolution XI? Дизайнер Rain Prisk решил всё это визулизировать — сообразно своему вкусу и иллюстраторским навыкам. Пока славные имена прошлого вроде Eclipse, Puma или Frontera достаются непонятным кроссоверам, многие династии не получили никакого продолжения. Но что если в какой-то параллельной реальности всё пошло по другим рельсам? Теперь мы можем на это посмотреть.

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Mitsubishi Lancer Evolution
Mitsubishi Lancer
Toyota
Honda
Mitsubishi