Никогда такого не было: уникальные прототипы
Прежде чем выпустить новую модель, автомобильные компании готовят немало экспериментальных вариантов, из которых до серии доберётся лишь один. Более того, многие проекты так и остаются нереализованными, поскольку ещё на стадии разработки их воплощение признают нецелесообразным. В результате даже самые яркие и стильные прототипы оказываются никому не нужными. В худшем случае они попадают под пресс или на заброшенные стоянки. Однако иногда производители всё же решают показать общественности те машины, которые раньше видели только сами создатели.