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Никогда такого не было: уникальные прототипы

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Cadillac Coupe Concept. General Motors раскрыл так и не воплощённый проект шестилетней давности.
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Cadillac Coupe Concept. General Motors раскрыл так и не воплощённый проект шестилетней давности. 
© Motor.ru
У купе стильный передок с тонкой диодной оптикой, крупными воздухозаборниками с хромированными вставками в форме буквы L, сплиттером и небольшой решёткой радиатора с сотовым наполнением.
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У купе стильный передок с тонкой диодной оптикой, крупными воздухозаборниками с хромированными вставками в форме буквы L, сплиттером и небольшой решёткой радиатора с сотовым наполнением. 
© Motor.ru
Взамен наружных зеркал предусмотрены камеры. Непривычно выглядят подголовники сидений: они видны сквозь боковое стекло. Машина не пошла в серию, а пять лет назад бренд полностью отказался от двухдверных моделей.
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Взамен наружных зеркал предусмотрены камеры. Непривычно выглядят подголовники сидений: они видны сквозь боковое стекло. Машина не пошла в серию, а пять лет назад бренд полностью отказался от двухдверных моделей. 
© Motor.ru
Тогда был выпущен последний экземпляр ATS Coupe, но в фирме не исключали вероятность создания нового купе, в том числе на электромобильной архитектуре.
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Тогда был выпущен последний экземпляр ATS Coupe, но в фирме не исключали вероятность создания нового купе, в том числе на электромобильной архитектуре. 
© Motor.ru

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BMW 750iL V16 Goldfisch. Баварская компания продемонстрировала второй прототип «семёрки» с V16 из начала 90-х. От первого он отличается и внешностью, и технической начинкой. Скажем, рабочий объём двигателя равен 6646 кубическим сантиметрам против 6651, отдача составляет 353 лошадиные силы вместо 408.
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BMW 750iL V16 Goldfisch. Баварская компания продемонстрировала второй прототип «семёрки» с V16 из начала 90-х. От первого он отличается и внешностью, и технической начинкой. Скажем, рабочий объём двигателя равен 6646 кубическим сантиметрам против 6651, отдача составляет 353 лошадиные силы вместо 408. 
© Motor.ru
Если предыдущий образец оснащён "механикой" от 8 серии, то этот снабдили пятидиапазонным автоматом. Как говорят в подразделении BMW Classic, задачей проекта Goldfisch, который стартовал в конце 80-х, было создание машины классом выше 7 серии.
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Если предыдущий образец оснащён "механикой" от 8 серии, то этот снабдили пятидиапазонным автоматом. Как говорят в подразделении BMW Classic, задачей проекта Goldfisch, который стартовал в конце 80-х, было создание машины классом выше 7 серии. 
© Motor.ru
Алюминиевый кузов изготовлен в Италии, агрегат V16 разместился под капотом без серьёзных доработок. В серию автомобиль так и не пошёл, но странных особенностей предшественника он лишился.
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Алюминиевый кузов изготовлен в Италии, агрегат V16 разместился под капотом без серьёзных доработок. В серию автомобиль так и не пошёл, но странных особенностей предшественника он лишился. 
© Motor.ru
К примеру, ликвидированы «жабры» в задних крыльях, обеспечивающие доступ воздуха к расположенным в задней части радиаторам. У первого прототипа систему охлаждения перенесли в багажник, так как новый мотор был длиннее штатного V12.
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К примеру, ликвидированы «жабры» в задних крыльях, обеспечивающие доступ воздуха к расположенным в задней части радиаторам. У первого прототипа систему охлаждения перенесли в багажник, так как новый мотор был длиннее штатного V12. 
© Motor.ru
Audi Scorpion. Музей Августа Хорьха в Цвиккау поделился в соцсетях снимками дизайнерского макета среднемоторной модели, так и не вышедшей в свет.
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Audi Scorpion. Музей Августа Хорьха в Цвиккау поделился в соцсетях снимками дизайнерского макета среднемоторной модели, так и не вышедшей в свет. 
© Motor.ru

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По информации The Drive, она оказалась бы дорожной модификацией болида R18 e-tron для Ле-Мана. Машина разрабатывалась как подобие Mercedes-Benz CLK GTR и Porsche 911 GT1 Strassenversion.
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По информации The Drive, она оказалась бы дорожной модификацией болида R18 e-tron для Ле-Мана. Машина разрабатывалась как подобие Mercedes-Benz CLK GTR и Porsche 911 GT1 Strassenversion. 
© Motor.ru
При этом её могли снабдить дизель-электрической установкой суммарной отдачей порядка 700 лошадиных сил. Кроме того, автомобилю достались бы элементы в духе спорткаров, принимавших участие в гонках DTM.
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При этом её могли снабдить дизель-электрической установкой суммарной отдачей порядка 700 лошадиных сил. Кроме того, автомобилю достались бы элементы в духе спорткаров, принимавших участие в гонках DTM. 
© Motor.ru
Десять лет назад купе с огромными колёсными арками, небольшим кокпитом, внушительными аэродинамическими деталями и крупным антикрылом планировалось сделать тиражом в 333 экземпляра, но этот замысел не реализовали.
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Десять лет назад купе с огромными колёсными арками, небольшим кокпитом, внушительными аэродинамическими деталями и крупным антикрылом планировалось сделать тиражом в 333 экземпляра, но этот замысел не реализовали. 
© Motor.ru
Porsche 924 Targa. Сотрудники Porsche Museum раскрыли уникальную таргу из заводской коллекции. Разработка стартовала 1 мая 1977 года.
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Porsche 924 Targa. Сотрудники Porsche Museum раскрыли уникальную таргу из заводской коллекции. Разработка стартовала 1 мая 1977 года. 
© Motor.ru
Леворульная модификация получила обозначение 941, праворульная — 942. Исполнения с атмосферными и наддувными моторами были частью проекта изначально.
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Леворульная модификация получила обозначение 941, праворульная — 942. Исполнения с атмосферными и наддувными моторами были частью проекта изначально. 
© Motor.ru

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За основу взяли 924 Turbo 1979 модельного года. Автомобиль был выкрашен в колер Alpine White и снабжён контрастными клетчатыми вставками в центре кресел. Завершилась работа 29 февраля 1980 года.
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За основу взяли 924 Turbo 1979 модельного года. Автомобиль был выкрашен в колер Alpine White и снабжён контрастными клетчатыми вставками в центре кресел. Завершилась работа 29 февраля 1980 года. 
© Motor.ru
Вложения в проектирование и оснащение сочли запредельно высокими, а жёсткость кузова — недостаточной, к тому же обнаружились проблемы с обзорностью. Поэтому от выпуска тарги отказались, а единственный образец попал в фирменное собрание.
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Вложения в проектирование и оснащение сочли запредельно высокими, а жёсткость кузова — недостаточной, к тому же обнаружились проблемы с обзорностью. Поэтому от выпуска тарги отказались, а единственный образец попал в фирменное собрание. 
© Motor.ru
Кабриолет Peugeot 208. Французская компания рассекретила никогда не существовавший кабриолет. Уникальный экземпляр является экспонатом заводского собрания Musee De L'Aventure Peugeot в Сошо. Работу над проектом с обозначением А97 начали в 2007 году — за пять лет до премьеры хэтчбека.
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Кабриолет Peugeot 208. Французская компания рассекретила никогда не существовавший кабриолет. Уникальный экземпляр является экспонатом заводского собрания Musee De L'Aventure Peugeot в Сошо. Работу над проектом с обозначением А97 начали в 2007 году — за пять лет до премьеры хэтчбека. 
© Motor.ru
Если у предшествующих 206 CC и 207 CC был жёсткий верх, то открытый 208 получил мягкую крышу. Её использование помогло обеспечить автомобилю более традиционные пропорции, а также увеличить пространство для головы и коленей задних седоков, что сделало салон просторнее.
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Если у предшествующих 206 CC и 207 CC был жёсткий верх, то открытый 208 получил мягкую крышу. Её использование помогло обеспечить автомобилю более традиционные пропорции, а также увеличить пространство для головы и коленей задних седоков, что сделало салон просторнее. 
© Motor.ru
Механизм складывания крыши разработала Magna Steyr из Австрии. Красный верх из брезента сочетается со стеклянным задним окном и интегрированным третьим стоп-сигналом, а интерьер серой машины отделан алой кожей.
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Механизм складывания крыши разработала Magna Steyr из Австрии. Красный верх из брезента сочетается со стеклянным задним окном и интегрированным третьим стоп-сигналом, а интерьер серой машины отделан алой кожей. 
© Motor.ru

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Кроме того, у кабриолета оригинальная корма с крупной багажной дверцей и иным задним бампером. От создания подобной модели отказались в 2011 году.
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Кроме того, у кабриолета оригинальная корма с крупной багажной дверцей и иным задним бампером. От создания подобной модели отказались в 2011 году. 
© Motor.ru
Кабриолет Mazda RX-8. Японцы показали открытую версию своего знаменитого спорткара. Mazda RX-8 оказалась знаковой и для производителя, и для всей автомобильной промышленности: это последняя на данный момент массовая модель с роторным мотором.
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Кабриолет Mazda RX-8. Японцы показали открытую версию своего знаменитого спорткара. Mazda RX-8 оказалась знаковой и для производителя, и для всей автомобильной промышленности: это последняя на данный момент массовая модель с роторным мотором. 
© Motor.ru
Её выпускали с 2003 по 2012 год и только в закрытом кузове, но компания думала о разработке кабриолета и даже изготовила его прототип. В 2008-м на корпоративном мероприятии провели парад творений фирмы. Её топ-менеджеры возглавляли колонну, передвигаясь на уникальном открытом автомобиле.
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Её выпускали с 2003 по 2012 год и только в закрытом кузове, но компания думала о разработке кабриолета и даже изготовила его прототип. В 2008-м на корпоративном мероприятии провели парад творений фирмы. Её топ-менеджеры возглавляли колонну, передвигаясь на уникальном открытом автомобиле. 
© Motor.ru
В прошлом году в честь 20-летнего юбилея RX-8 белый кабриолет продемонстрировали широкой общественности. Он отличается от исходника не только отсутствием жёсткого верха и наличием дуги безопасности позади спинок передних сидений.
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В прошлом году в честь 20-летнего юбилея RX-8 белый кабриолет продемонстрировали широкой общественности. Он отличается от исходника не только отсутствием жёсткого верха и наличием дуги безопасности позади спинок передних сидений. 
© Motor.ru
Машину лишили характерных задних дверей, открывающихся против хода. За спинками задних мест предусмотрены компактные обтекатели. О доработках техники ничего не сказано. Следовательно, сохранён стоковый роторный агрегат объёмом 1,3 литра, выдававший от 195 до 235 лошадиных сил.
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Машину лишили характерных задних дверей, открывающихся против хода. За спинками задних мест предусмотрены компактные обтекатели. О доработках техники ничего не сказано. Следовательно, сохранён стоковый роторный агрегат объёмом 1,3 литра, выдававший от 195 до 235 лошадиных сил. 
© Motor.ru

Прежде чем выпустить новую модель, автомобильные компании готовят немало экспериментальных вариантов, из которых до серии доберётся лишь один. Более того, многие проекты так и остаются нереализованными, поскольку ещё на стадии разработки их воплощение признают нецелесообразным. В результате даже самые яркие и стильные прототипы оказываются никому не нужными. В худшем случае они попадают под пресс или на заброшенные стоянки. Однако иногда производители всё же решают показать общественности те машины, которые раньше видели только сами создатели.

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