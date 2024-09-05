Никогда такого не было: уникальные прототипы

Если у предшествующих 206 CC и 207 CC был жёсткий верх, то открытый 208 получил мягкую крышу. Её использование помогло обеспечить автомобилю более традиционные пропорции, а также увеличить пространство для головы и коленей задних седоков, что сделало салон просторнее.