Что нового у знакомых: премьеры официальных брендов

Voyah Zhiyin (Courage). Бренд добавил в гамму свой самый дешёвый кроссовер. Новинку представили месяц назад, приём предварительных заказов начался на выставке в Чэнду. Автомобиль на 18 сантиметров короче модели Free, но гибридных версий у него не будет, из-за чего разница в стоимости невелика — всего восемь процентов