$90.39+0.5699.91+0.19
Войти в почту

Что нового у знакомых: премьеры официальных брендов

Slide 1 of 29
Geely Geometry Xingyuan. Китайская Geely рассекретила экстерьер и интерьер недорогого электрического хэтчбека с пятью дверями. Длина составляет 4135 миллиметров, ширина — 1805, высота — 1570, расстояние между осями — 2650
1/24
Geely Geometry Xingyuan. Китайская Geely рассекретила экстерьер и интерьер недорогого электрического хэтчбека с пятью дверями. Длина составляет 4135 миллиметров, ширина — 1805, высота — 1570, расстояние между осями — 2650 
© Motor.ru
У электрокара дверные ручки под обратный хват, некрашеный обвес и диодная светотехника, для начальной модификации подготовлены «штамповки» диаметром 15 дюймов
2/24
У электрокара дверные ручки под обратный хват, некрашеный обвес и диодная светотехника, для начальной модификации подготовлены «штамповки» диаметром 15 дюймов 
© Motor.ru
Топ-версия с двухцветным кузовом обретёт перфорированную обивку сидений, цифровую приборную панель, тачскрин мультимедийной системы, мультируль и контурную подсветку
3/24
Топ-версия с двухцветным кузовом обретёт перфорированную обивку сидений, цифровую приборную панель, тачскрин мультимедийной системы, мультируль и контурную подсветку 
© Motor.ru
Самый скромный вариант снабдят 79-сильным мотором, топовый — 116-сильным. Паспортная дальнобойность — до 500 километров по стандарту CLTC. Наконец, бюджетная модель получит независимую заднюю подвеску
4/24
Самый скромный вариант снабдят 79-сильным мотором, топовый — 116-сильным. Паспортная дальнобойность — до 500 километров по стандарту CLTC. Наконец, бюджетная модель получит независимую заднюю подвеску 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Kaiyi Shiyue. Городской электромобиль обзавёлся экспортной пятидверной модификацией
5/24
Kaiyi Shiyue. Городской электромобиль обзавёлся экспортной пятидверной модификацией 
© Motor.ru
На домашнем рынке модель представлена с конца 2023 года, но только в трёхдверной версии. У этого компакта длиной 3,4 метра мотор спереди, литий-железо-фосфатная батарея и богатый перечень опций
6/24
На домашнем рынке модель представлена с конца 2023 года, но только в трёхдверной версии. У этого компакта длиной 3,4 метра мотор спереди, литий-железо-фосфатная батарея и богатый перечень опций 
© Motor.ru
В их числе — цифровая приборка, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, кондиционер, многофункциональный руль, диодная головная оптика, камеры по кругу и колёса диаметром 15 дюймов
7/24
В их числе — цифровая приборка, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, кондиционер, многофункциональный руль, диодная головная оптика, камеры по кругу и колёса диаметром 15 дюймов 
© Motor.ru
Есть два вида электродвигателей: один выдаёт 48 лошадиных сил и 87 Нм, другой — 54 силы и 110 Нм. Ёмкость аккумулятора — 17,3 или 28,1 киловатт-часа. Пробег трёхдверного исполнения без подзарядки — 201 либо 301 километр по CLTC
8/24
Есть два вида электродвигателей: один выдаёт 48 лошадиных сил и 87 Нм, другой — 54 силы и 110 Нм. Ёмкость аккумулятора — 17,3 или 28,1 киловатт-часа. Пробег трёхдверного исполнения без подзарядки — 201 либо 301 километр по CLTC 
© Motor.ru
Dongfeng Mage. Кроссовер заметили в Беларуси: не исключено, что он появится и в нашей стране. На своей родине автомобиль продаётся как Aeolus Haohan. Длина составляет около 4,6 метра, колёсная база — 2,77 метра
9/24
Dongfeng Mage. Кроссовер заметили в Беларуси: не исключено, что он появится и в нашей стране. На своей родине автомобиль продаётся как Aeolus Haohan. Длина составляет около 4,6 метра, колёсная база — 2,77 метра 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Бензиновый вариант Mage (ещё есть электрокар) оснащён 1,5-литровым 204-сильным турбодвигателем DFM-Honda в паре с семидиапазонным «преселективом»
10/24
Бензиновый вариант Mage (ещё есть электрокар) оснащён 1,5-литровым 204-сильным турбодвигателем DFM-Honda в паре с семидиапазонным «преселективом» 
© Motor.ru
В список базового и опционального оборудования вошли панорамная крыша, тачскрин мультимедиасистемы и диодная светотехника
11/24
В список базового и опционального оборудования вошли панорамная крыша, тачскрин мультимедиасистемы и диодная светотехника 
© Motor.ru
Вероятно, белорусский рынок окажется для вседорожника первым на территории бывшего Советского Союза. При этом машина упоминалась в планах производителя и на Россию: модель пообещали нам ещё прошлой осенью
12/24
Вероятно, белорусский рынок окажется для вседорожника первым на территории бывшего Советского Союза. При этом машина упоминалась в планах производителя и на Россию: модель пообещали нам ещё прошлой осенью 
© Motor.ru
Dongfeng Nammi Box. В Европе появился доступный электрический хэтчбек. Автомобиль базируется на архитектуре Dongfeng S3, а в движение его приводит 94-сильный двигатель. На европейском рынке мотор питается от батареи ёмкостью 42,3 киловатт-часа, хотя в Китае аккумулятор поскромнее — на 31,5 киловатт-часа
13/24
Dongfeng Nammi Box. В Европе появился доступный электрический хэтчбек. Автомобиль базируется на архитектуре Dongfeng S3, а в движение его приводит 94-сильный двигатель. На европейском рынке мотор питается от батареи ёмкостью 42,3 киловатт-часа, хотя в Китае аккумулятор поскромнее — на 31,5 киловатт-часа 
© Motor.ru
Сведений о времени подзарядки производитель не даёт, но названа дальнобойность — 311 километров по стандарту WLTP. В перечне фишек — оригинальная светотехника, отдалённо напоминающая таковую у Xiaomi SU7, и скрытые ручки дверей
14/24
Сведений о времени подзарядки производитель не даёт, но названа дальнобойность — 311 километров по стандарту WLTP. В перечне фишек — оригинальная светотехника, отдалённо напоминающая таковую у Xiaomi SU7, и скрытые ручки дверей 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Интерьер неплохо оснащён: здесь крупный «парящий» дисплей, небольшая виртуальная панель приборов и кожаное рулевое колесо. На центральном тоннеле предусмотрено беспроводное зарядное устройство для смартфонов
15/24
Интерьер неплохо оснащён: здесь крупный «парящий» дисплей, небольшая виртуальная панель приборов и кожаное рулевое колесо. На центральном тоннеле предусмотрено беспроводное зарядное устройство для смартфонов 
© Motor.ru
Сначала фирма планирует привозить Nammi Box из КНР, но уже ведёт переговоры с итальянским правительством о постройке предприятия: локальная сборка даст возможность не попасть под действие новых пошлин, введённых в Евросоюзе
16/24
Сначала фирма планирует привозить Nammi Box из КНР, но уже ведёт переговоры с итальянским правительством о постройке предприятия: локальная сборка даст возможность не попасть под действие новых пошлин, введённых в Евросоюзе 
© Motor.ru
Voyah Zhiyin (Courage). Бренд добавил в гамму свой самый дешёвый кроссовер. Новинку представили месяц назад, приём предварительных заказов начался на выставке в Чэнду. Автомобиль на 18 сантиметров короче модели Free, но гибридных версий у него не будет, из-за чего разница в стоимости невелика — всего восемь процентов
17/24
Voyah Zhiyin (Courage). Бренд добавил в гамму свой самый дешёвый кроссовер. Новинку представили месяц назад, приём предварительных заказов начался на выставке в Чэнду. Автомобиль на 18 сантиметров короче модели Free, но гибридных версий у него не будет, из-за чего разница в стоимости невелика — всего восемь процентов 
© Motor.ru
Доступны четыре модификации. Три базовые получили задний привод и мощность 292 либо 313 лошадиных сил, а полноприводная с двумя моторами общей отдачей 435 сил бывает лишь в топовом варианте оснащения
18/24
Доступны четыре модификации. Три базовые получили задний привод и мощность 292 либо 313 лошадиных сил, а полноприводная с двумя моторами общей отдачей 435 сил бывает лишь в топовом варианте оснащения 
© Motor.ru
Начальный электрокар укомплектован батареей ёмкостью 76,9 киловатт-часа: пробег без подзарядки — 625 километров по циклу CLTC. У «дальнобойного» исполнения аккумулятор на 108,7 киловатт-часа, запас хода равен 901 километру
19/24
Начальный электрокар укомплектован батареей ёмкостью 76,9 киловатт-часа: пробег без подзарядки — 625 километров по циклу CLTC. У «дальнобойного» исполнения аккумулятор на 108,7 киловатт-часа, запас хода равен 901 километру 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Благодаря литий-железо-фосфатным ячейкам от CATL и 800-вольтовой электросистеме можно зарядиться от «быстрой» станции для 515 километров пути за 15 минут
20/24
Благодаря литий-железо-фосфатным ячейкам от CATL и 800-вольтовой электросистеме можно зарядиться от «быстрой» станции для 515 километров пути за 15 минут 
© Motor.ru
Voyah Dreamer. Кроме того, марка обновила минивэн, знакомый россиянам как Dream. Основное внешнее изменение — тонкие полоски радиаторной решётки: их стало 34 — по количеству регионов КНР. В салоне новшества заметнее. В его передней части тройной кластер заменён «парящей» панелью с парой дисплеев диагональю по 15,4 дюйма
21/24
Voyah Dreamer. Кроме того, марка обновила минивэн, знакомый россиянам как Dream. Основное внешнее изменение — тонкие полоски радиаторной решётки: их стало 34 — по количеству регионов КНР. В салоне новшества заметнее. В его передней части тройной кластер заменён «парящей» панелью с парой дисплеев диагональю по 15,4 дюйма 
© Motor.ru
Мультимедиасистема в самых дорогих исполнениях использует операционку HarmonyOS 4.0 от Huawei и чип Qualcomm 8295P. 17,3-дюймовый монитор, который встроили в потолок за передними креслами, выполняет функцию телевизора. Автомобиль бывает четырёх- или семиместным с компоновкой 2+2 и 2+2+3 соответственно. Во втором случае предусмотрены новые сиденья среднего ряда с «нулевой гравитацией»
22/24
Мультимедиасистема в самых дорогих исполнениях использует операционку HarmonyOS 4.0 от Huawei и чип Qualcomm 8295P. 17,3-дюймовый монитор, который встроили в потолок за передними креслами, выполняет функцию телевизора. Автомобиль бывает четырёх- или семиместным с компоновкой 2+2 и 2+2+3 соответственно. Во втором случае предусмотрены новые сиденья среднего ряда с «нулевой гравитацией» 
© Motor.ru
Также говорится об электрорегулировках и обогреве всех мест, шестидюймовых экранах в подлокотниках второго ряда и 13-литровом отсеке, настраиваемом на охлаждение либо подогрев. В разных уровнях оснащения машину снабдят проекционным дисплеем с видимой диагональю изображения 29 дюймов, беспроводными зарядниками для смартфонов и подсветкой с 64 оттенками. Число динамиков акустики — до 22. Топовый вэн к тому же получит 27 различных датчиков
23/24
Также говорится об электрорегулировках и обогреве всех мест, шестидюймовых экранах в подлокотниках второго ряда и 13-литровом отсеке, настраиваемом на охлаждение либо подогрев. В разных уровнях оснащения машину снабдят проекционным дисплеем с видимой диагональю изображения 29 дюймов, беспроводными зарядниками для смартфонов и подсветкой с 64 оттенками. Число динамиков акустики — до 22. Топовый вэн к тому же получит 27 различных датчиков 
© Motor.ru
Гибриду положены полуторалитровый турбодвигатель (148 лошадиных сил, 220 Нм) и два электромотора (416 сил, 620 Нм). Он сможет набрать 203 километра в час и проехать на электротяге 325 километров, а суммарная дальнобойность достигнет 1411 километров. Электромобиль приводится в движение двумя агрегатами, выдающими в сумме 429 сил и 620 Нм. Питает их батарея ёмкостью 108,7 киловатт-часа: запас хода — до 650 километров
24/24
Гибриду положены полуторалитровый турбодвигатель (148 лошадиных сил, 220 Нм) и два электромотора (416 сил, 620 Нм). Он сможет набрать 203 километра в час и проехать на электротяге 325 километров, а суммарная дальнобойность достигнет 1411 километров. Электромобиль приводится в движение двумя агрегатами, выдающими в сумме 429 сил и 620 Нм. Питает их батарея ёмкостью 108,7 киловатт-часа: запас хода — до 650 километров 
© Motor.ru

Привычные россиянам фирмы, большинство которых родом из Китая, регулярно выпускают множество новых моделей. Однако далеко не все они добираются до нашей страны. Впрочем, официальный статус таких марок в РФ позволяет надеяться, что как минимум некоторые из этих автомобилей появятся у нас. В подборке — бензиновый и «батарейный» кроссоверы, сразу несколько доступных электрических хэтчбеков от разных производителей и обновлённый минивэн, который в своей дореформенной версии продаётся в России. Все эти машины уже вышли на другие рынки, а значит, имеют неплохие шансы попасть и к нам.

Автоновости
Фото