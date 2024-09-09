Что нового у знакомых: премьеры официальных брендов
Привычные россиянам фирмы, большинство которых родом из Китая, регулярно выпускают множество новых моделей. Однако далеко не все они добираются до нашей страны. Впрочем, официальный статус таких марок в РФ позволяет надеяться, что как минимум некоторые из этих автомобилей появятся у нас. В подборке — бензиновый и «батарейный» кроссоверы, сразу несколько доступных электрических хэтчбеков от разных производителей и обновлённый минивэн, который в своей дореформенной версии продаётся в России. Все эти машины уже вышли на другие рынки, а значит, имеют неплохие шансы попасть и к нам.