Лучше так, чем где-то на стороне: заводской тюнинг
Пакеты доработок, выпущенные бесчисленными мастерскими для самых разных моделей, пользуются стабильным спросом. Однако многие автомобильные компании не хотят делиться возможной прибылью с тюнинг-ателье. Нередко сами производители создают наборы для модернизации собственной продукции, а некоторым фирмам в этом помогают придворные тюнеры. В нашей подборке представлены подобные комплекты для спортивного универсала, мощного внедорожника, пары брутальных пикапов, гибридных седана и кроссовера, а также культового хот-хэтча.