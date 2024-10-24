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Лучше так, чем где-то на стороне: заводской тюнинг

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BMW M5 Touring M Performance Parts. Мощный универсал обрёл набор фирменных аксессуаров. Все детали, за исключением арамидной крышки антенны, сделаны из армированного углеволокном пластика.
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BMW M5 Touring M Performance Parts. Мощный универсал обрёл набор фирменных аксессуаров. Все детали, за исключением арамидной крышки антенны, сделаны из армированного углеволокном пластика. 
© Motor.ru
Комплект состоит из сплиттера, аэродинамических «лезвий», корпусов наружных зеркал, заднего диффузора, углерод-титановых насадок на патрубки выхлопа и декалей Frozen Black. Кроме того, доступны углепластиковая крышка заправочной горловины, чехол для ключа с отделкой кожей и алькантарой, коврики с особой строчкой и чехлы для колёс.
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Комплект состоит из сплиттера, аэродинамических «лезвий», корпусов наружных зеркал, заднего диффузора, углерод-титановых насадок на патрубки выхлопа и декалей Frozen Black. Кроме того, доступны углепластиковая крышка заправочной горловины, чехол для ключа с отделкой кожей и алькантарой, коврики с особой строчкой и чехлы для колёс. 
© Motor.ru
Технических доработок нет. Сохранены битурбомотор V8 4.4, электродвигатель и тяговый аккумулятор ёмкостью 22,1 киловатт-часа: отдача составляет 727 лошадиных сил и 1000 Нм. Коробка передач — восьмиступенчатый автомат, полный привод M xDrive предусматривает активный дифференциал сзади.
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Технических доработок нет. Сохранены битурбомотор V8 4.4, электродвигатель и тяговый аккумулятор ёмкостью 22,1 киловатт-часа: отдача составляет 727 лошадиных сил и 1000 Нм. Коробка передач — восьмиступенчатый автомат, полный привод M xDrive предусматривает активный дифференциал сзади. 
© Motor.ru
Уже в базовой комплектации предусмотрены адаптивные амортизаторы и подруливающая задняя ось. Ускорение до ста занимает у пятидверки 3,6 секунды: седан на 0,1 с динамичнее. Универсал может набрать 250 или 305 километров в час. Ранее аналогичный пакет достался родственной четырёхдверке.
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Уже в базовой комплектации предусмотрены адаптивные амортизаторы и подруливающая задняя ось. Ускорение до ста занимает у пятидверки 3,6 секунды: седан на 0,1 с динамичнее. Универсал может набрать 250 или 305 километров в час. Ранее аналогичный пакет достался родственной четырёхдверке. 
© Motor.ru

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Ford Bronco Raptor и Ranger Raptor. Американская компания выпустила набор заводского чип-тюнинга для внедорожника Bronco и пикапа Ranger с приставкой Raptor.
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Ford Bronco Raptor и Ranger Raptor. Американская компания выпустила набор заводского чип-тюнинга для внедорожника Bronco и пикапа Ranger с приставкой Raptor. 
© Motor.ru
Фирма предлагает перепрошить электронный блок управления мотором с сохранением надёжности. Форсировкой займутся в официальных дилерских центрах, а заплатить за это придётся 825 долларов.
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Фирма предлагает перепрошить электронный блок управления мотором с сохранением надёжности. Форсировкой займутся в официальных дилерских центрах, а заплатить за это придётся 825 долларов. 
© Motor.ru
В стоке бензиновый V6 3.0 выдаёт на внедорожнике 424 лошадиные силы и 597 Нм, на грузовичке — 411 сил и 583 Нм. Апгрейд делает отдачу одинаковой: она составляет 461 силу и 727 Нм.
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В стоке бензиновый V6 3.0 выдаёт на внедорожнике 424 лошадиные силы и 597 Нм, на грузовичке — 411 сил и 583 Нм. Апгрейд делает отдачу одинаковой: она составляет 461 силу и 727 Нм. 
© Motor.ru
При этом сохраняется фирменная гарантия — три года или 58 тысяч километров. Прочие агрегаты также можно форсировать у дилера: это касается двигателей объёмом 2,3 и 2,7 литра из той же гаммы EcoBoost.
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При этом сохраняется фирменная гарантия — три года или 58 тысяч километров. Прочие агрегаты также можно форсировать у дилера: это касается двигателей объёмом 2,3 и 2,7 литра из той же гаммы EcoBoost. 
© Motor.ru
Isuzu D-Max Double Cab Mudmaster. Японская компания сделала из своего пикапа экстремальный вездеход для Великобритании. Он должен продемонстрировать возможности дооснащения исходного грузовичка деталями из заводского каталога, причём основой стала наиболее богатая комплектация V-Cross.
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Isuzu D-Max Double Cab Mudmaster. Японская компания сделала из своего пикапа экстремальный вездеход для Великобритании. Он должен продемонстрировать возможности дооснащения исходного грузовичка деталями из заводского каталога, причём основой стала наиболее богатая комплектация V-Cross. 
© Motor.ru

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Новинка обрела набор Pedders Off-Road Suspension Kit для подвески с увеличением клиренса на 44,5 миллиметра. Также появилась защита днища из стали, а ещё машину снабдили шноркелем ARB Safari, лебёдкой Сomeup и багажником ARB Base.
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Новинка обрела набор Pedders Off-Road Suspension Kit для подвески с увеличением клиренса на 44,5 миллиметра. Также появилась защита днища из стали, а ещё машину снабдили шноркелем ARB Safari, лебёдкой Сomeup и багажником ARB Base. 
© Motor.ru
Спереди установлены прожекторы Lazer Sentinel 7′′ Elite в раллийной стилистике, на крыше — световая балка Lazer Linear-36 Elite. 20-дюймовые колёса обуты в покрышки Toyo Open Country A/T III: ради них слегка расширены арки. Кроме того, автомобиль укомплектован дефлекторами на окнах и капоте, кунгом Alpha XS, боковыми подножками и фаркопом.
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Спереди установлены прожекторы Lazer Sentinel 7′′ Elite в раллийной стилистике, на крыше — световая балка Lazer Linear-36 Elite. 20-дюймовые колёса обуты в покрышки Toyo Open Country A/T III: ради них слегка расширены арки. Кроме того, автомобиль укомплектован дефлекторами на окнах и капоте, кунгом Alpha XS, боковыми подножками и фаркопом. 
© Motor.ru
В интерьере — резиновые коврики, подсвечиваемые накладки на пороги и устойчивые к износу чехлы кресел. Многие из этих аксессуаров предложены в официальных дилерских центрах бренда. Мотор один — турбодизель 1.9 с отдачей 164 лошадиные силы и 360 Нм, совмещённый с «механикой» либо автоматом.
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В интерьере — резиновые коврики, подсвечиваемые накладки на пороги и устойчивые к износу чехлы кресел. Многие из этих аксессуаров предложены в официальных дилерских центрах бренда. Мотор один — турбодизель 1.9 с отдачей 164 лошадиные силы и 360 Нм, совмещённый с «механикой» либо автоматом. 
© Motor.ru
Volvo S60 T8 AWD Polestar Engineered Limited Edition и XC60 T8 AWD Polestar Engineered Limited Edition. Автопроизводитель Polestar, начинавший как придворное ателье, вспомнил о своём прошлом и вернулся к тюнингу машин шведской фирмы. Основой стали гибридные топ-версии T8 AWD, оснащённые 455-сильной установкой с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 310 лошадиных сил, 145-сильным электродвигателем на задней оси, восьмиступенчатым автоматом и полным приводом.
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Volvo S60 T8 AWD Polestar Engineered Limited Edition и XC60 T8 AWD Polestar Engineered Limited Edition. Автопроизводитель Polestar, начинавший как придворное ателье, вспомнил о своём прошлом и вернулся к тюнингу машин шведской фирмы. Основой стали гибридные топ-версии T8 AWD, оснащённые 455-сильной установкой с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 310 лошадиных сил, 145-сильным электродвигателем на задней оси, восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. 
© Motor.ru
Тяговый аккумулятор ёмкостью 14,7 киловатт-часа позволяет проехать до 95 километров на электрической тяге. Набор предусматривает амортизаторы Ohlins с регулировкой, усиление кузова, тормоза Brembo для S60 или Akebono для XC60, а также колёса диаметром 20 и 22 дюйма соответственно.
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Тяговый аккумулятор ёмкостью 14,7 киловатт-часа позволяет проехать до 95 километров на электрической тяге. Набор предусматривает амортизаторы Ohlins с регулировкой, усиление кузова, тормоза Brembo для S60 или Akebono для XC60, а также колёса диаметром 20 и 22 дюйма соответственно. 
© Motor.ru

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Интерьер дополнен шильдиками Polestar Engineered на центральной консоли и золотистыми ремнями безопасности, сочетающимися с чёрной кожей. Ещё в комплектацию вошла премиальная акустика — Harman Kardon для S60 и Bowers & Wilkins для XC60.
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Интерьер дополнен шильдиками Polestar Engineered на центральной консоли и золотистыми ремнями безопасности, сочетающимися с чёрной кожей. Ещё в комплектацию вошла премиальная акустика — Harman Kardon для S60 и Bowers & Wilkins для XC60. 
© Motor.ru
Снаружи новинки отличаются от собратьев матовым винилом 3M: плёнку нанесли на все кузовные панели. Клиенты смогут выбрать между колерами Matte Silver и Matte Indigo, которые контрастируют с золотистыми тормозными суппортами. Выпустят по 60 седанов и кроссоверов, а предложены они лишь в Германии.
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Снаружи новинки отличаются от собратьев матовым винилом 3M: плёнку нанесли на все кузовные панели. Клиенты смогут выбрать между колерами Matte Silver и Matte Indigo, которые контрастируют с золотистыми тормозными суппортами. Выпустят по 60 седанов и кроссоверов, а предложены они лишь в Германии. 
© Motor.ru
Honda Civic Type R Mugen. Mugen — придворное ателье японского производителя — показало пакет тюнинга для хот-хэтча. Обвес состоит из переднего сплиттера, накладок на задний бампер, иных порогов, заднего спойлера и внушительного антикрыла.
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Honda Civic Type R Mugen. Mugen — придворное ателье японского производителя — показало пакет тюнинга для хот-хэтча. Обвес состоит из переднего сплиттера, накладок на задний бампер, иных порогов, заднего спойлера и внушительного антикрыла. 
© Motor.ru
В сумме эти элементы увеличивают прижимную силу на четверть и улучшают баланс автомобиля, что положительно влияет на его поведение. Вместе с алюминиевыми коваными колёсами BBS диаметром 19 дюймов идёт облегчённый набор крепежа.
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В сумме эти элементы увеличивают прижимную силу на четверть и улучшают баланс автомобиля, что положительно влияет на его поведение. Вместе с алюминиевыми коваными колёсами BBS диаметром 19 дюймов идёт облегчённый набор крепежа. 
© Motor.ru
Для интерьера доступны иная отделка центральной консоли углеволокном, особый рычаг коробки передач, «ковши» Recaro MS-C и новые коврики.
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Для интерьера доступны иная отделка центральной консоли углеволокном, особый рычаг коробки передач, «ковши» Recaro MS-C и новые коврики. 
© Motor.ru

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В перечне технических доработок — обновлённые амортизаторы и два вида колодок тормозов. Одни предназначены для быстрой езды по обычным дорогам, другие — для гоночных треков. Спортивный выхлоп лишит модель характерных трёх патрубков: их заменит один большой.
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В перечне технических доработок — обновлённые амортизаторы и два вида колодок тормозов. Одни предназначены для быстрой езды по обычным дорогам, другие — для гоночных треков. Спортивный выхлоп лишит модель характерных трёх патрубков: их заменит один большой. 
© Motor.ru

Пакеты доработок, выпущенные бесчисленными мастерскими для самых разных моделей, пользуются стабильным спросом. Однако многие автомобильные компании не хотят делиться возможной прибылью с тюнинг-ателье. Нередко сами производители создают наборы для модернизации собственной продукции, а некоторым фирмам в этом помогают придворные тюнеры. В нашей подборке представлены подобные комплекты для спортивного универсала, мощного внедорожника, пары брутальных пикапов, гибридных седана и кроссовера, а также культового хот-хэтча.