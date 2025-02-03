Только у нас: локальные спецверсии
Некоторые страны для автопроизводителей важнее остальных, поэтому и внимания им уделяется больше. Глобальные модели могут продаваться по всему миру, но специально для ключевых рынков создаются эксклюзивные версии. Нередко источником вдохновения для авторов лимитированных изданий становятся культура или природа конкретного региона. Так, японцы предложили в Китае «великолепный» седан, британцы построили для Индии роскошный внедорожник в честь бенгальского тигра и посвятили люксовую четырёхдверку панде, а немцы создали «прощальную» модификацию вседорожника для США и юбилейный чёрно-золотой кроссовер с удлинённой колёсной базой для КНР.