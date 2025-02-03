Только у нас: локальные спецверсии

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Toyota Camry Glorious Edition. Японская фирма показала «великолепное исполнение» своего седана для КНР: выпуском займётся СП GAC-Toyota.
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Toyota Camry Glorious Edition. Японская фирма показала «великолепное исполнение» своего седана для КНР: выпуском займётся СП GAC-Toyota. 
© Motor.ru
Новинка отличается от собратьев оригинальным матово-серым окрасом, затемнёнными логотипами бренда и обвесом со сплиттером, диффузором и спойлером в составе.
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Новинка отличается от собратьев оригинальным матово-серым окрасом, затемнёнными логотипами бренда и обвесом со сплиттером, диффузором и спойлером в составе. 
© Motor.ru
Тёмные решётка радиатора и прочие детали облика вместе со спортивными компонентами и 19-дюймовыми колёсами сделали машину схожей с творениями Lexus. Для обивки салона использованы бархат и кожа, а ещё здесь атмосферная подсветка с 64 оттенками и клавиша Boss Key.
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Тёмные решётка радиатора и прочие детали облика вместе со спортивными компонентами и 19-дюймовыми колёсами сделали машину схожей с творениями Lexus. Для обивки салона использованы бархат и кожа, а ещё здесь атмосферная подсветка с 64 оттенками и клавиша Boss Key. 
© Motor.ru
Нажав её, можно сдвинуть правое переднее кресло вперёд ради большего простора для заднего седока. Исходником для особого издания выступила гибридная модификация. Бензоэлектрическая установка на основе двухлитровой «четвёрки» развивает 197 лошадиных сил.
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Нажав её, можно сдвинуть правое переднее кресло вперёд ради большего простора для заднего седока. Исходником для особого издания выступила гибридная модификация. Бензоэлектрическая установка на основе двухлитровой «четвёрки» развивает 197 лошадиных сил. 
© Motor.ru

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Range Rover Ranthambore Edition. Британский внедорожник получил первую лимитированную версию для Индии. Новинку посвятили Рантамбору — национальному парку, где живёт множество бенгальских тигров: они и вдохновили стилистов подразделения кастомизации SV Bespoke.
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Range Rover Ranthambore Edition. Британский внедорожник получил первую лимитированную версию для Индии. Новинку посвятили Рантамбору — национальному парку, где живёт множество бенгальских тигров: они и вдохновили стилистов подразделения кастомизации SV Bespoke. 
© Motor.ru
Автомобиль должен вызывать ассоциации с хищником в дикой природе. Отличия особого исполнения — чёрный колер с красным отливом, детали цветов Corinthian Bronze и Anthracite и эксклюзивный декор в интерьере. Для обивки последнего применили полуанилиновую кожу Caraway и Perlino.
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Автомобиль должен вызывать ассоциации с хищником в дикой природе. Отличия особого исполнения — чёрный колер с красным отливом, детали цветов Corinthian Bronze и Anthracite и эксклюзивный декор в интерьере. Для обивки последнего применили полуанилиновую кожу Caraway и Perlino. 
© Motor.ru
Ещё салон украшен вышивками, которые символизируют полосы на спине тигра. За основу взят длиннобазный вариант Autobiography, оснащённый бензиновой «турбошестёркой» 3.0 с отдачей 398 лошадиных сил и 550 Нм.
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Ещё салон украшен вышивками, которые символизируют полосы на спине тигра. За основу взят длиннобазный вариант Autobiography, оснащённый бензиновой «турбошестёркой» 3.0 с отдачей 398 лошадиных сил и 550 Нм. 
© Motor.ru
Машину снабдили коваными колёсными дисками диаметром 23 дюйма. В четырёхместном интерьере SV Signature Suite предусмотрены выдвигаемый столик Club Table и холодильник в консоли. Кроме того, для оформления салона использовали хром и часовую керамику. Выпущено 12 штук.
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Машину снабдили коваными колёсными дисками диаметром 23 дюйма. В четырёхместном интерьере SV Signature Suite предусмотрены выдвигаемый столик Club Table и холодильник в консоли. Кроме того, для оформления салона использовали хром и часовую керамику. Выпущено 12 штук. 
© Motor.ru
Bentley Flying Spur Panda Edition. Британская фирма посвятила уникальный седан для КНР панде.
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Bentley Flying Spur Panda Edition. Британская фирма посвятила уникальный седан для КНР панде. 
© Motor.ru

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Над машиной поработали в придворном ателье Mulliner, а доставили её в дилерский центр в городе Чэнду, где уже 35 лет разводят гигантских панд.
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Над машиной поработали в придворном ателье Mulliner, а доставили её в дилерский центр в городе Чэнду, где уже 35 лет разводят гигантских панд. 
© Motor.ru
Снаружи автомобиль отличается от аналогов логотипом на задней стойке, а в интерьере есть милые вышивки с изображением животного на сиденьях и принт на передней панели.
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Снаружи автомобиль отличается от аналогов логотипом на задней стойке, а в интерьере есть милые вышивки с изображением животного на сиденьях и принт на передней панели. 
© Motor.ru
Кузов выкрашен в глубокий сапфировый колер, тёмно-синий салон снабжён белыми вставками. Техническая начинка стандартная: четырёхлитровый V8 выдаёт 550 лошадиных сил и 770 Нм.
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Кузов выкрашен в глубокий сапфировый колер, тёмно-синий салон снабжён белыми вставками. Техническая начинка стандартная: четырёхлитровый V8 выдаёт 550 лошадиных сил и 770 Нм. 
© Motor.ru
Volkswagen Tiguan Wolfsburg Edition. Второе поколение модели простилось с американским рынком финальной версией мексиканской сборки. Автомобиль отличился от исходника лишь декоративными деталями.
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Volkswagen Tiguan Wolfsburg Edition. Второе поколение модели простилось с американским рынком финальной версией мексиканской сборки. Автомобиль отличился от исходника лишь декоративными деталями. 
© Motor.ru
Его снабдили двухцветными колёсами диаметром 18 дюймов и памятными шильдиками. Гамма окрасок для кузова сократилась до четырёх колеров (это белый, серый, синий и чёрный), а интерьер бывает только чёрным с оранжевой строчкой. Хрома в оформлении стало больше.
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Его снабдили двухцветными колёсами диаметром 18 дюймов и памятными шильдиками. Гамма окрасок для кузова сократилась до четырёх колеров (это белый, серый, синий и чёрный), а интерьер бывает только чёрным с оранжевой строчкой. Хрома в оформлении стало больше. 
© Motor.ru

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Техническая начинка стоковая: турбодвигатель 2.0 (187 лошадиных сил, 300 Нм) совмещён с восьмиступенчатым автоматом и передним либо полным приводом. Интересно, что на момент дебюта прощальное исполнение оказалось доступнее стандартной комплектации SE на 500–600 долларов.
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Техническая начинка стоковая: турбодвигатель 2.0 (187 лошадиных сил, 300 Нм) совмещён с восьмиступенчатым автоматом и передним либо полным приводом. Интересно, что на момент дебюта прощальное исполнение оказалось доступнее стандартной комплектации SE на 500–600 долларов. 
© Motor.ru
BMW X5 Dark Flame. Баварская компания в честь 25-летия модели создала чёрно-золотую версию удлинённого кроссовера: для Китая колёсную базу растянули на 13 сантиметров. От исходной модификации лимитированное исполнение отличилось особым декором.
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BMW X5 Dark Flame. Баварская компания в честь 25-летия модели создала чёрно-золотую версию удлинённого кроссовера: для Китая колёсную базу растянули на 13 сантиметров. От исходной модификации лимитированное исполнение отличилось особым декором. 
© Motor.ru
Чёрный цвет с синим отливом контрастирует с тёмно-золотой окантовкой радиаторной решётки, такими же молдингами и накладками на воздуховоды. 22-дюймовые колёса и патрубки выхлопа оформлены в тёмном без хромированных элементов.
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Чёрный цвет с синим отливом контрастирует с тёмно-золотой окантовкой радиаторной решётки, такими же молдингами и накладками на воздуховоды. 22-дюймовые колёса и патрубки выхлопа оформлены в тёмном без хромированных элементов. 
© Motor.ru
В интерьере — дорогая экокожа с золотистой строчкой, а на спинках сидений, передней панели и центральном тоннеле разместилось наименование памятного издания; в таком же стиле выполнена проекционная подсветка. Комплектация богатая: автомобиль получил пневмоподвеску, набор М-Sport и прочие опции.
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В интерьере — дорогая экокожа с золотистой строчкой, а на спинках сидений, передней панели и центральном тоннеле разместилось наименование памятного издания; в таком же стиле выполнена проекционная подсветка. Комплектация богатая: автомобиль получил пневмоподвеску, набор М-Sport и прочие опции. 
© Motor.ru
Техническая начинка стоковая: бензиновый турбомотор 3.0 (380 сил, 520 Нм) совмещён с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом xDrive. Тираж — тысяча штук. Кроме того, другие юбилейные варианты появились в Канаде и США.
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Техническая начинка стоковая: бензиновый турбомотор 3.0 (380 сил, 520 Нм) совмещён с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом xDrive. Тираж — тысяча штук. Кроме того, другие юбилейные варианты появились в Канаде и США. 
© Motor.ru

Некоторые страны для автопроизводителей важнее остальных, поэтому и внимания им уделяется больше. Глобальные модели могут продаваться по всему миру, но специально для ключевых рынков создаются эксклюзивные версии. Нередко источником вдохновения для авторов лимитированных изданий становятся культура или природа конкретного региона. Так, японцы предложили в Китае «великолепный» седан, британцы построили для Индии роскошный внедорожник в честь бенгальского тигра и посвятили люксовую четырёхдверку панде, а немцы создали «прощальную» модификацию вседорожника для США и юбилейный чёрно-золотой кроссовер с удлинённой колёсной базой для КНР.