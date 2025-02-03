Только у нас: локальные спецверсии

Его снабдили двухцветными колёсами диаметром 18 дюймов и памятными шильдиками. Гамма окрасок для кузова сократилась до четырёх колеров (это белый, серый, синий и чёрный), а интерьер бывает только чёрным с оранжевой строчкой. Хрома в оформлении стало больше.