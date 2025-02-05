Традиционные ценности: роскошные полноразмерные внедорожники из США

Экстерьер как всегда своеобразен. Lincoln Navigator — это олицетворение принципа «love it or hate it» (полюбить или возненавидеть). Ради пущей монументальности предлагаются диски диаметром 22 или 24 дюйма. Дверь багажника отныне двустворчатая — с откидным бортом и подъемной верхней частью. Архитектура передней панели не похожа на торпедо старого «Навигатора» и потребует определенного привыкания. Почти во всю ее ширину растянулся 48-дюймовый мультимедийный экран — как на кроссовере Lincoln Nautilus. По центру чуть ниже установлен еще один диагональю 11,1 дюймов для управления основными функциями.