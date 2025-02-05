Традиционные ценности: роскошные полноразмерные внедорожники из США

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Cadillac Escalade. Грандиозный «Кэдди» модернизирован прошлым летом и теперь смотрится еще причудливее с огромными вертикальными фарами и стандартными 22-дюймовыми колесами. Мало? Тогда есть опциональные диаметром 24 дюйма. Кроме того, в гамме появились три новых цвета — зеленый Aegean Stone, синий Deep Sea Metallic и бежевый Latte Metallic.
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Cadillac Escalade. Грандиозный «Кэдди» модернизирован прошлым летом и теперь смотрится еще причудливее с огромными вертикальными фарами и стандартными 22-дюймовыми колесами. Мало? Тогда есть опциональные диаметром 24 дюйма. Кроме того, в гамме появились три новых цвета — зеленый Aegean Stone, синий Deep Sea Metallic и бежевый Latte Metallic. 
© Motor.ru
Салону досталось больше всего: его украшает интерактивная передняя панель а-ля торпедо электрических Escalade IQ и Celestiq. Изогнутый кластер состоит из 35-дюймового монитора со стороны водителя и 20-дюймового пассажирского. Ниже — тачскрин для управления климат-контролем и другими функциями. Сделать интерьер еще комфортнее позволяет пакет Executive Second Row с такими опциями, как центральная консоль для задних пассажиров, два 12,6-дюймовых дисплея, кресла с массажем и динамиками в подголовниках.
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Салону досталось больше всего: его украшает интерактивная передняя панель а-ля торпедо электрических Escalade IQ и Celestiq. Изогнутый кластер состоит из 35-дюймового монитора со стороны водителя и 20-дюймового пассажирского. Ниже — тачскрин для управления климат-контролем и другими функциями. Сделать интерьер еще комфортнее позволяет пакет Executive Second Row с такими опциями, как центральная консоль для задних пассажиров, два 12,6-дюймовых дисплея, кресла с массажем и динамиками в подголовниках. 
© Motor.ru
Покупатели не оценили трехлитровый турбодизель — после обновления он исчез из линейки. Ну и пусть! Зато в ней по-прежнему числится нижневальный 6,2-литровый V8 (426 л.с. и 624 Нм) и компрессорный монстр того же объема для экстремального Escalade-V (691 л.с. и 885 Нм). Коробка передач — десятиступенчатый «автомат».
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Покупатели не оценили трехлитровый турбодизель — после обновления он исчез из линейки. Ну и пусть! Зато в ней по-прежнему числится нижневальный 6,2-литровый V8 (426 л.с. и 624 Нм) и компрессорный монстр того же объема для экстремального Escalade-V (691 л.с. и 885 Нм). Коробка передач — десятиступенчатый «автомат». 
© Motor.ru
GMC Yukon Denali. Yukon — это аналог «Эскалейда» и Chevrolet Tahoe (марка GMC тоже входит в состав General Motors и специализируется на внедорожниках, кроссоверах и пикапах). Он построен на общей с ними платформе и пытается угодить клиентам с разными запросами — тем, кто ищет несколько более изысканный аналог массового Chevy и дорогого Caddy. Жаждущим люкс адресована комплектация Denali и Denali Ultimate стоимостью свыше 100 тысяч долларов с безальтернативным восьмицилиндровым двигателем объемом 6,2 литра (426 л.с.).
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GMC Yukon Denali. Yukon — это аналог «Эскалейда» и Chevrolet Tahoe (марка GMC тоже входит в состав General Motors и специализируется на внедорожниках, кроссоверах и пикапах). Он построен на общей с ними платформе и пытается угодить клиентам с разными запросами — тем, кто ищет несколько более изысканный аналог массового Chevy и дорогого Caddy. Жаждущим люкс адресована комплектация Denali и Denali Ultimate стоимостью свыше 100 тысяч долларов с безальтернативным восьмицилиндровым двигателем объемом 6,2 литра (426 л.с.). 
© Motor.ru

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Вариант Denali Ultimate нафарширован под завязку. В оснащение входят 24-дюймовые колесные диски, второй ряд сидений повышенной комфортности и акустическая система Bose с 22 динамиками. Салон, правда, попроще кадиллаковского в плане информационно-развлекательного комплекса и оформления — например, на передней панели «всего-навсего» 16,8-дюймовый вертикальный «планшет».
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Вариант Denali Ultimate нафарширован под завязку. В оснащение входят 24-дюймовые колесные диски, второй ряд сидений повышенной комфортности и акустическая система Bose с 22 динамиками. Салон, правда, попроще кадиллаковского в плане информационно-развлекательного комплекса и оформления — например, на передней панели «всего-навсего» 16,8-дюймовый вертикальный «планшет». 
© Motor.ru
GMC Yukon, как и Cadillac Escalade обновился летом 2025 года. Ключевые внешние нюансы рестайлингового автомобиля — переиначенная передняя часть кузова с G-образными фарами и другой радиаторной решеткой. Выглядит оригинально и точно не хуже «Кадиллака»!
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GMC Yukon, как и Cadillac Escalade обновился летом 2025 года. Ключевые внешние нюансы рестайлингового автомобиля — переиначенная передняя часть кузова с G-образными фарами и другой радиаторной решеткой. Выглядит оригинально и точно не хуже «Кадиллака»! 
© Motor.ru
Lincoln Navigator. Полноразмерник от Ford Motor Company продается более скромными тиражами, нежели Escalade: 17 549 и 41 689 штук соответственно за 2023-й. Поэтому в прошлом году автомобиль сменил поколение и пытается привлечь покупателей новыми решениями. Силовая установка (3,5-литровый V6 EcoBoost мощностью 446 л.с. с двумя турбокомпрессорами и десятиступенчатый «автомат») перенесены с модели прошлой итерации, зато внешность и салон серьезно переделаны.
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Lincoln Navigator. Полноразмерник от Ford Motor Company продается более скромными тиражами, нежели Escalade: 17 549 и 41 689 штук соответственно за 2023-й. Поэтому в прошлом году автомобиль сменил поколение и пытается привлечь покупателей новыми решениями. Силовая установка (3,5-литровый V6 EcoBoost мощностью 446 л.с. с двумя турбокомпрессорами и десятиступенчатый «автомат») перенесены с модели прошлой итерации, зато внешность и салон серьезно переделаны. 
© Motor.ru
Экстерьер как всегда своеобразен. Lincoln Navigator — это олицетворение принципа «love it or hate it» (полюбить или возненавидеть). Ради пущей монументальности предлагаются диски диаметром 22 или 24 дюйма. Дверь багажника отныне двустворчатая — с откидным бортом и подъемной верхней частью. Архитектура передней панели не похожа на торпедо старого «Навигатора» и потребует определенного привыкания. Почти во всю ее ширину растянулся 48-дюймовый мультимедийный экран — как на кроссовере Lincoln Nautilus. По центру чуть ниже установлен еще один диагональю 11,1 дюймов для управления основными функциями.
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Экстерьер как всегда своеобразен. Lincoln Navigator — это олицетворение принципа «love it or hate it» (полюбить или возненавидеть). Ради пущей монументальности предлагаются диски диаметром 22 или 24 дюйма. Дверь багажника отныне двустворчатая — с откидным бортом и подъемной верхней частью. Архитектура передней панели не похожа на торпедо старого «Навигатора» и потребует определенного привыкания. Почти во всю ее ширину растянулся 48-дюймовый мультимедийный экран — как на кроссовере Lincoln Nautilus. По центру чуть ниже установлен еще один диагональю 11,1 дюймов для управления основными функциями. 
© Motor.ru
Радость от обладания «Навигатором» добавит адаптивная подвеска, аудиосистема Revel Ultima 3D с 28 динамиками, автопилот BlueCruise, который позволяет водителю убрать руки с руля при движении по шоссе и раздельные кресла на втором ряду с обогревом, вентиляцией и массажем.
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Радость от обладания «Навигатором» добавит адаптивная подвеска, аудиосистема Revel Ultima 3D с 28 динамиками, автопилот BlueCruise, который позволяет водителю убрать руки с руля при движении по шоссе и раздельные кресла на втором ряду с обогревом, вентиляцией и массажем. 
© Motor.ru

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Jeep Grand Wagoneer. Марка Jeep ответила на роскошные фулл-сайзы от General Motors и Ford огромной моделью с весьма специфичным дизайном и историческим названием. Он тоже не стоит на месте и модернизируется сообразно тенденциям. Если первоначально Grand Wagoneer комплектовался заслуженным атмосферником Hemi V8 объемом 6,4 литра, то теперь — только более мощной и экономичной рядной трехлитровой «шестеркой» Hurricane с двумя турбокомпрессорами (510 л.с.).
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Jeep Grand Wagoneer. Марка Jeep ответила на роскошные фулл-сайзы от General Motors и Ford огромной моделью с весьма специфичным дизайном и историческим названием. Он тоже не стоит на месте и модернизируется сообразно тенденциям. Если первоначально Grand Wagoneer комплектовался заслуженным атмосферником Hemi V8 объемом 6,4 литра, то теперь — только более мощной и экономичной рядной трехлитровой «шестеркой» Hurricane с двумя турбокомпрессорами (510 л.с.). 
© Motor.ru
Grand Wagoneer и Grand Wagoneer L с удлиненной на 178 мм колесной базой построены на шасси большого пикапа Ram 1500, но у них сзади, конечно же, не неразрезной мост, а многорычажная подвеска.
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Grand Wagoneer и Grand Wagoneer L с удлиненной на 178 мм колесной базой построены на шасси большого пикапа Ram 1500, но у них сзади, конечно же, не неразрезной мост, а многорычажная подвеска. 
© Motor.ru
В «базу» входит система полного привода Quadra-Trac I с муфтой в приводе передних колес, пневматическая подвеска Quadra-Lift, третий ряд сидений с электроприводом. Опционально — Quadra-Drive II с блокировкой заднего дифференциала и демультипликатором.
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В «базу» входит система полного привода Quadra-Trac I с муфтой в приводе передних колес, пневматическая подвеска Quadra-Lift, третий ряд сидений с электроприводом. Опционально — Quadra-Drive II с блокировкой заднего дифференциала и демультипликатором. 
© Motor.ru
Infiniti QX80. В прошлом году у премиального подразделения Nissan тоже произошло большое событие: долгожитель QX80 (прошлое поколение выпускалось с 2010 года и в начале называлось QX56) наконец-то передал эстафету с иголочки новому автомобилю. По прогнозам компании, третья итерация полноразмерного флагмана должна «изменить стандарты в сегменте больших роскошных внедорожников». Для этого у нее есть полный арсенал средств, начиная эффектной внешностью в фирменной стилистике Artistry In Motion (что-то вроде «артистизм в движении») и заканчивая крутыми техноприемчиками.
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Infiniti QX80. В прошлом году у премиального подразделения Nissan тоже произошло большое событие: долгожитель QX80 (прошлое поколение выпускалось с 2010 года и в начале называлось QX56) наконец-то передал эстафету с иголочки новому автомобилю. По прогнозам компании, третья итерация полноразмерного флагмана должна «изменить стандарты в сегменте больших роскошных внедорожников». Для этого у нее есть полный арсенал средств, начиная эффектной внешностью в фирменной стилистике Artistry In Motion (что-то вроде «артистизм в движении») и заканчивая крутыми техноприемчиками. 
© Motor.ru
Главное техническое новшество — переход с атмосферного V8 на 3,5-литровую «битурбошестерку». Даунсайзинг наверняка расстроит поклонников старой школы, но с точки зрения цифр автомобиль остался в выигрыше. Современный двигатель развивает 456 л.с. и 700 Нм против 405 л.с. и 560 Нм у предшественника. Диапазон передаточных чисел у девятиступенчатого «автомата» (ранее на «ку-икс» ставили семиступенчатую автоматическую КП) расширен на 40%, что положительно повлияло на динамику и расход топлива. Опционально — пневматическая подвеска Electronic Air Suspension с возможностью регулировки высоты дорожного просвета и адаптивные амортизаторы Dynamic Digital Suspension.
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Главное техническое новшество — переход с атмосферного V8 на 3,5-литровую «битурбошестерку». Даунсайзинг наверняка расстроит поклонников старой школы, но с точки зрения цифр автомобиль остался в выигрыше. Современный двигатель развивает 456 л.с. и 700 Нм против 405 л.с. и 560 Нм у предшественника. Диапазон передаточных чисел у девятиступенчатого «автомата» (ранее на «ку-икс» ставили семиступенчатую автоматическую КП) расширен на 40%, что положительно повлияло на динамику и расход топлива. Опционально — пневматическая подвеска Electronic Air Suspension с возможностью регулировки высоты дорожного просвета и адаптивные амортизаторы Dynamic Digital Suspension. 
© Motor.ru

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Изменения в салоне по масштабности превосходят «смену курса» во внешности — отныне внутреннее пространство не грех примерить даже роскошному седану. Здесь два объединенных монитора диагональю 14,3 дюйма каждый и девятидюймовый экран на центральной консоли, акустическая система Klipsch (до 24 динамиков, сабвуфер TriPower и 24-канальный усилитель), доступен второй ряд сидений с функцией массажа и биометрического охлаждения (инфракрасный датчик определяет, когда пассажиру жарко, и климатическая установка направляет прохладный воздух, охлаждая второй ряд до оптимальной температуры).
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Изменения в салоне по масштабности превосходят «смену курса» во внешности — отныне внутреннее пространство не грех примерить даже роскошному седану. Здесь два объединенных монитора диагональю 14,3 дюйма каждый и девятидюймовый экран на центральной консоли, акустическая система Klipsch (до 24 динамиков, сабвуфер TriPower и 24-канальный усилитель), доступен второй ряд сидений с функцией массажа и биометрического охлаждения (инфракрасный датчик определяет, когда пассажиру жарко, и климатическая установка направляет прохладный воздух, охлаждая второй ряд до оптимальной температуры). 
© Motor.ru
Lexus LX. Нынешнее, четвертое по счету поколение Lexus LX дебютировало в 2021 году, но в 2024-м с моделью тоже произошли серьезные метаморфозы. Главное событие — первая в истории гибридная версия LX 700h. Система совокупной мощностью 463 л.с. объединяет «твинтурбошестерку» объемом 3,4 литра и десятидиапазонную автоматическую коробку передач, которая соединяется с двигателем через пакет фрикционов и мотор-генератор. Она может работать в режиме «только ДВС» и «только электромотор».
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Lexus LX. Нынешнее, четвертое по счету поколение Lexus LX дебютировало в 2021 году, но в 2024-м с моделью тоже произошли серьезные метаморфозы. Главное событие — первая в истории гибридная версия LX 700h. Система совокупной мощностью 463 л.с. объединяет «твинтурбошестерку» объемом 3,4 литра и десятидиапазонную автоматическую коробку передач, которая соединяется с двигателем через пакет фрикционов и мотор-генератор. Она может работать в режиме «только ДВС» и «только электромотор». 
© Motor.ru
Гибридизация не превратила LX в паркетник. Так, он способен преодолевать броды глубиной до 700 мм — тяговая аккумуляторная находится в герметичном двухуровневом поддоне с датчиком протечки. Электромотор может помогать при активации понижающего ряда в раздаточной коробке — это хорошее подспорье в ситуациях, когда требуется точное дозирование тяги. Например, при преодолении грунтовок, глубокого снега и камней.
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Гибридизация не превратила LX в паркетник. Так, он способен преодолевать броды глубиной до 700 мм — тяговая аккумуляторная находится в герметичном двухуровневом поддоне с датчиком протечки. Электромотор может помогать при активации понижающего ряда в раздаточной коробке — это хорошее подспорье в ситуациях, когда требуется точное дозирование тяги. Например, при преодолении грунтовок, глубокого снега и камней. 
© Motor.ru
Еще больше оффроудного потенциала у спецкомплектации Overtrail, которая сочетается с LX 700h. Ее важнейшие особенности — три блокировки дифференциалов (добавлены электронные межколесные), шины All-Terrain внешним диаметром 33 дюйма на 18-дюймовых дисках, защита агрегатов под днищем в передней части, черненые внешние элементы декора. Напомним, что современный «эл-икс» также бывает с 3,4-литровым наддувным двигателем V6 без электрического довеска и с турбодизелем объемом 3,3 литра.
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Еще больше оффроудного потенциала у спецкомплектации Overtrail, которая сочетается с LX 700h. Ее важнейшие особенности — три блокировки дифференциалов (добавлены электронные межколесные), шины All-Terrain внешним диаметром 33 дюйма на 18-дюймовых дисках, защита агрегатов под днищем в передней части, черненые внешние элементы декора. Напомним, что современный «эл-икс» также бывает с 3,4-литровым наддувным двигателем V6 без электрического довеска и с турбодизелем объемом 3,3 литра. 
© Motor.ru

Электрокары электрокарами, а рамная конструкция, атмосферные бензиновые V8 (или хотя бы «шестерки» с наддувом), а также очень пафосный внешний вид по расписанию! Большие премиальные внедорожники «старой школы» из США по-прежнему в строю и продолжают бороться за место под солнцем. В течение прошлого года почти все они, не сговариваясь, обновились или сменили поколение. Отличный повод вспомнить «выживших» и оценить произошедшие с ними метаморфозы.

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