Варианты известных моделей, которых никогда не было

Марка Jaguar выпускала трёхдверные купе с удобным доступом в багажник ещё в 60-е годы: мы имеем в виду классический Jaguar E-Type. Пришедший ему на смену в 1975 году Jaguar XJS был более комфортным, расслабленным «Гран-Туризмо». Его багажник имел вполне приличный объём в 480 литров, но вот доступ туда осуществлялся традиционно — как у седана. Владелец этой машины 1993 года выпуска работал инженером на Ягуаре: ещё с 1981 года он вынашивал идею превратить двухдверный Jaguar XJS в трёхдверный купе-хэтчбек. Вплотную он приступил к реализации в 2008 году: непосредственно кузовными работами занималась мастерская James Sidwell Classic Cars, на них ушло 55 часов. Там изготовили оригинальную заднюю дверь с использованием «родной» крышки багажника и стекла от MGB GT. Чтобы установить складной задний диван, бензобак и запасное колесо пришлось перенести — на серийной машине они размещались между спинкой и багажным отсеком.