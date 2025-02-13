Варианты известных моделей, которых никогда не было
«А у вас нет такого же, только с перламутровыми пуговицами?» Получив отрицательный ответ, нормальный автомобилист остановится: или купит что есть, или отправится искать желаемое у марок-конкурентов. Но только не герои нашей сегодняшней публикации! Они пускались на самые изощрённые переделки, чтобы превратить свою машину в нечто другое, недоступное обычным покупателям. Получить купе из серийного седана? Или собрать из него хэтчбек, о котором даже не думали заводские конструкторы? В нашей подборке такого много...