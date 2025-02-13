Варианты известных моделей, которых никогда не было

Slide 1 of 16
Однажды Джерри Ллойд из Уэльса соорудил у себя в гараже пикап на базе Rover 75, а ещё забавный «тяни-толкай», соединив две передние половины от таких машин. Модель он выбрал просто из-за дешевизны доноров. Но со временем английский седан в ретро-стиле настолько ему полюбился, что Джерри решил построить элегантное купе по мотивам роверовского концепт-кара 2004 года. Он в совершенстве освоил ремесло жестянщика: имплантировал в кузов Ровера крышу и остекление от двухдверной «трёшки» BMW E92 (крышу пришлось расширить на 7,5 сантиметров), перенёс среднюю стойку, установил безрамочные двери от BMW 4-й серии (скрестив их с внешними панелями от Ровера), а в салоне смонтировал складывающиеся кресла и обивки дверей от BMW (электронику в которых удалось подружить с роверовскими «мозгами». Cтроитель на пенсии потратил на эти работы около 2500 часов.
1/13
Однажды Джерри Ллойд из Уэльса соорудил у себя в гараже пикап на базе Rover 75, а ещё забавный «тяни-толкай», соединив две передние половины от таких машин. Модель он выбрал просто из-за дешевизны доноров. Но со временем английский седан в ретро-стиле настолько ему полюбился, что Джерри решил построить элегантное купе по мотивам роверовского концепт-кара 2004 года. Он в совершенстве освоил ремесло жестянщика: имплантировал в кузов Ровера крышу и остекление от двухдверной «трёшки» BMW E92 (крышу пришлось расширить на 7,5 сантиметров), перенёс среднюю стойку, установил безрамочные двери от BMW 4-й серии (скрестив их с внешними панелями от Ровера), а в салоне смонтировал складывающиеся кресла и обивки дверей от BMW (электронику в которых удалось подружить с роверовскими «мозгами». Cтроитель на пенсии потратил на эти работы около 2500 часов. 
© Motor.ru
Alfa Romeo 159 выпускалась с 2004 по 2011 год — это были седаны и универсалы с эффектной внешностью ателье Italdesign. А ещё у неё была родная сестра с аналогичной внешностью и технической начинкой, но укороченной колёсной базой: Alfa Romeo Brera, выпускавшаяся в виде трёхдверного купе или кабриолета. Поклонник марки Alfa Romeo Брендон Шольц из Южной Африки решил построить нечто среднее — пятидверный хэтчбек, совместив кузов седана «159» и задок с подъёмной дверью от купе «Brera». Так он и поступил: правда, в реальности работа оказалась сложнее — профиль хотя и похож, но отличается по высоте. Чтобы сохранить элегантные обводы «Бреры», заднюю часть крыши пришлось серьёзно перекроить!
2/13
Alfa Romeo 159 выпускалась с 2004 по 2011 год — это были седаны и универсалы с эффектной внешностью ателье Italdesign. А ещё у неё была родная сестра с аналогичной внешностью и технической начинкой, но укороченной колёсной базой: Alfa Romeo Brera, выпускавшаяся в виде трёхдверного купе или кабриолета. Поклонник марки Alfa Romeo Брендон Шольц из Южной Африки решил построить нечто среднее — пятидверный хэтчбек, совместив кузов седана «159» и задок с подъёмной дверью от купе «Brera». Так он и поступил: правда, в реальности работа оказалась сложнее — профиль хотя и похож, но отличается по высоте. Чтобы сохранить элегантные обводы «Бреры», заднюю часть крыши пришлось серьёзно перекроить! 
© Motor.ru
«Беби-Бенц» — небольшой седан 190 E — стал в 80-е прорывом для марки Mercedes-Benz. А тюнинговая фирма Schulz Tuning в 1991-м превратила его в компактный хэтчбек. Серийную машину укоротили, сократив колёсную базу и обрезав кузов по заднюю стойку. Вместо задних дверей изготовили глухие боковины из пластмассы, а новый задок с подъёмной дверью сделали из деталей от универсала E-класса (S124). Получилось нечто вроде «копейки» BMW: заднеприводный хэтчбек гольф-класса с возможностью получить мощный шестицилиндровый двигатель (чёрная машина из рекламных буклетов Schulz Tuning как раз была оснащена мотором 2.6 мощностью 160 л.с.) Мастерская неподалёку от Дюссельдорфа собрала всего три такие машины. Что неудивительно: переделка стоила 22 тысячи немецких марок, что составляло более 60% стоимости базового «Бэби-Бенца» с мотором 1.8.
3/13
«Беби-Бенц» — небольшой седан 190 E — стал в 80-е прорывом для марки Mercedes-Benz. А тюнинговая фирма Schulz Tuning в 1991-м превратила его в компактный хэтчбек. Серийную машину укоротили, сократив колёсную базу и обрезав кузов по заднюю стойку. Вместо задних дверей изготовили глухие боковины из пластмассы, а новый задок с подъёмной дверью сделали из деталей от универсала E-класса (S124). Получилось нечто вроде «копейки» BMW: заднеприводный хэтчбек гольф-класса с возможностью получить мощный шестицилиндровый двигатель (чёрная машина из рекламных буклетов Schulz Tuning как раз была оснащена мотором 2.6 мощностью 160 л.с.) Мастерская неподалёку от Дюссельдорфа собрала всего три такие машины. Что неудивительно: переделка стоила 22 тысячи немецких марок, что составляло более 60% стоимости базового «Бэби-Бенца» с мотором 1.8. 
© Motor.ru
Что-то похожее проделывали и с «трёшкой» BMW в кузове E30, превращая её в короткий хэтчбек. Когда мы встретили парочку паршивых фотографий в интернете, то были уверены, что это проделки любителей фотошопа. Но копнув чуть глубже, мы выяснили, что это ребята из маленькой индонезийской мастерcкой Glauben Pro Custom несколько лет назад баловались с болгаркой, сваркой и шпаклёвкой. Причём сделали сразу два хэтчбека — трёхдверный и пятидверный (ведь седаны BMW серии E30 выпускались как в четырёхдверном, так и двухдверном исполнении). А вот из чего изготовили дверь багажного отсека, у нас выяснить не получилось.
4/13
Что-то похожее проделывали и с «трёшкой» BMW в кузове E30, превращая её в короткий хэтчбек. Когда мы встретили парочку паршивых фотографий в интернете, то были уверены, что это проделки любителей фотошопа. Но копнув чуть глубже, мы выяснили, что это ребята из маленькой индонезийской мастерcкой Glauben Pro Custom несколько лет назад баловались с болгаркой, сваркой и шпаклёвкой. Причём сделали сразу два хэтчбека — трёхдверный и пятидверный (ведь седаны BMW серии E30 выпускались как в четырёхдверном, так и двухдверном исполнении). А вот из чего изготовили дверь багажного отсека, у нас выяснить не получилось. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Девяностые в Европе были временем безудержного тюнинга: профессиональные мастерские создавали отвязные шоу-кары для привлечения клиентов-петролхедов. Этот яркий Peugeot 306 стал одним из первых проектов мастерской Ecosse Automotive, и побывал в конце 90-х на обложках всех тюнинговых журналов. И выделялся он не только яблочно-зелёной расцветкой, радикальным обвесом Esquiss или 350-сильным турбомотором от Peugeot 405 T16. Дело в том, что двухдверного седана в семействе Peugeot 306 никогда не было! Шотландцы взяли обычный четырёхдверный седан, но не просто заглушили задние двери, а вживили целиком длинные дверцы вместе с боковинами от трёхдверного хэтчбека. Из-за формы задних окошек получилось не слишком гармонично — но выглядит всё так, словно выполнено заводом!
5/13
Девяностые в Европе были временем безудержного тюнинга: профессиональные мастерские создавали отвязные шоу-кары для привлечения клиентов-петролхедов. Этот яркий Peugeot 306 стал одним из первых проектов мастерской Ecosse Automotive, и побывал в конце 90-х на обложках всех тюнинговых журналов. И выделялся он не только яблочно-зелёной расцветкой, радикальным обвесом Esquiss или 350-сильным турбомотором от Peugeot 405 T16. Дело в том, что двухдверного седана в семействе Peugeot 306 никогда не было! Шотландцы взяли обычный четырёхдверный седан, но не просто заглушили задние двери, а вживили целиком длинные дверцы вместе с боковинами от трёхдверного хэтчбека. Из-за формы задних окошек получилось не слишком гармонично — но выглядит всё так, словно выполнено заводом! 
© Motor.ru
У Мерседеса на фотографии весьма запутанная судьба — изначально это было двухдверное купе 450 SLC серии C107. Кузовное ателье Crayford перестроило его в «shooting brake» под названием Condor: трёхдверный универсал не особенно гармоничного вида был одной из звёзд Британского автосалона в 1980 году. Отличительной чертой машины было изогнутое стекло, выполнявшее роль задней двери. На автосалоне машину за огромные 32 тысячи фунтов стерлингов приобрёл известный кардиохирург. За семь лет владения он дважды попадал в серьёзные аварии, и если в первый раз автомобиль восстановили в исходное состояние, то во второй раз запаса уникальных стёкол уже не осталось. В 1987 году машину выкупил новый владелец компании Crayford Дэвид Батлайон: в ходе ремонта он использовал заднюю дверь от лифтбека Opel Ascona C. Так Mercedes приобрёл свой нынешний вид.
6/13
У Мерседеса на фотографии весьма запутанная судьба — изначально это было двухдверное купе 450 SLC серии C107. Кузовное ателье Crayford перестроило его в «shooting brake» под названием Condor: трёхдверный универсал не особенно гармоничного вида был одной из звёзд Британского автосалона в 1980 году. Отличительной чертой машины было изогнутое стекло, выполнявшее роль задней двери. На автосалоне машину за огромные 32 тысячи фунтов стерлингов приобрёл известный кардиохирург. За семь лет владения он дважды попадал в серьёзные аварии, и если в первый раз автомобиль восстановили в исходное состояние, то во второй раз запаса уникальных стёкол уже не осталось. В 1987 году машину выкупил новый владелец компании Crayford Дэвид Батлайон: в ходе ремонта он использовал заднюю дверь от лифтбека Opel Ascona C. Так Mercedes приобрёл свой нынешний вид. 
© Motor.ru
Марка Jaguar выпускала трёхдверные купе с удобным доступом в багажник ещё в 60-е годы: мы имеем в виду классический Jaguar E-Type. Пришедший ему на смену в 1975 году Jaguar XJS был более комфортным, расслабленным «Гран-Туризмо». Его багажник имел вполне приличный объём в 480 литров, но вот доступ туда осуществлялся традиционно — как у седана. Владелец этой машины 1993 года выпуска работал инженером на Ягуаре: ещё с 1981 года он вынашивал идею превратить двухдверный Jaguar XJS в трёхдверный купе-хэтчбек. Вплотную он приступил к реализации в 2008 году: непосредственно кузовными работами занималась мастерская James Sidwell Classic Cars, на них ушло 55 часов. Там изготовили оригинальную заднюю дверь с использованием «родной» крышки багажника и стекла от MGB GT. Чтобы установить складной задний диван, бензобак и запасное колесо пришлось перенести — на серийной машине они размещались между спинкой и багажным отсеком.
7/13
Марка Jaguar выпускала трёхдверные купе с удобным доступом в багажник ещё в 60-е годы: мы имеем в виду классический Jaguar E-Type. Пришедший ему на смену в 1975 году Jaguar XJS был более комфортным, расслабленным «Гран-Туризмо». Его багажник имел вполне приличный объём в 480 литров, но вот доступ туда осуществлялся традиционно — как у седана. Владелец этой машины 1993 года выпуска работал инженером на Ягуаре: ещё с 1981 года он вынашивал идею превратить двухдверный Jaguar XJS в трёхдверный купе-хэтчбек. Вплотную он приступил к реализации в 2008 году: непосредственно кузовными работами занималась мастерская James Sidwell Classic Cars, на них ушло 55 часов. Там изготовили оригинальную заднюю дверь с использованием «родной» крышки багажника и стекла от MGB GT. Чтобы установить складной задний диван, бензобак и запасное колесо пришлось перенести — на серийной машине они размещались между спинкой и багажным отсеком. 
© Motor.ru
Honda Civic шестого поколения никогда не выпускался в виде пятидверного хэтчбека. Правда, в Европе под этим названием предлагали лифтбек британского производства на основе родственной модели Honda Domani. Но в остальные регионы мира эта машина не поставлялась, а у глобального «пучеглазого» Сивика такой модификации не было. Впрочем, любители марки в разных уголках мира наловчились собирать пятидверки самостоятельно — приваривая к кузову четырёхдверного седана заднюю часть от трёхдверного хэтчбека (благо, конструкция кузова и их обводы очень близки). Едва ли это делают из практических соображений — скорее, чтобы выделиться на слётах «хондоводов» и прорекламировать кузовную мастерскую.
8/13
Honda Civic шестого поколения никогда не выпускался в виде пятидверного хэтчбека. Правда, в Европе под этим названием предлагали лифтбек британского производства на основе родственной модели Honda Domani. Но в остальные регионы мира эта машина не поставлялась, а у глобального «пучеглазого» Сивика такой модификации не было. Впрочем, любители марки в разных уголках мира наловчились собирать пятидверки самостоятельно — приваривая к кузову четырёхдверного седана заднюю часть от трёхдверного хэтчбека (благо, конструкция кузова и их обводы очень близки). Едва ли это делают из практических соображений — скорее, чтобы выделиться на слётах «хондоводов» и прорекламировать кузовную мастерскую. 
© Motor.ru
Volkswagen наряду с хэтчбеками Golf всегда выпускал унифицированные с ними седаны. Причем в первых двух поколениях седаны Jetta предлагались как в четырёхдверной конфигурации, так и в двухдверной. А вот двухдверный седан на базе «третьего» Гольфа — это уже творчество частных жестянщиков, которым захотелось чего-нибудь необычного. Рецепт простой — во всяком случае, на словах: берёте серийный седан Volkswagen Vento/Jetta, и ввариваете боковины от трёхдверного Гольфа, устанавливая от него длинные двери. Бывает и по-другому: трёхдверный Golf плюс задок от седана Vento. Правда, «гольфовские» боковые окошки в сочетании со стойками от Vento смотрятся не вполне гармонично, поэтому некоторые мастера корректируют форму оконных проёмов, наращивая толщину стоек. Стёкла приходится делать на заказ, но зато так получается симпатичнее.
9/13
Volkswagen наряду с хэтчбеками Golf всегда выпускал унифицированные с ними седаны. Причем в первых двух поколениях седаны Jetta предлагались как в четырёхдверной конфигурации, так и в двухдверной. А вот двухдверный седан на базе «третьего» Гольфа — это уже творчество частных жестянщиков, которым захотелось чего-нибудь необычного. Рецепт простой — во всяком случае, на словах: берёте серийный седан Volkswagen Vento/Jetta, и ввариваете боковины от трёхдверного Гольфа, устанавливая от него длинные двери. Бывает и по-другому: трёхдверный Golf плюс задок от седана Vento. Правда, «гольфовские» боковые окошки в сочетании со стойками от Vento смотрятся не вполне гармонично, поэтому некоторые мастера корректируют форму оконных проёмов, наращивая толщину стоек. Стёкла приходится делать на заказ, но зато так получается симпатичнее. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

По такому же рецепту создают и двухдверные седаны четвёртого поколения — разве что сварочных работ там больше из-за того, что задняя стойка имеет совершенно другую форму, нежели у хэтчбека. Да и с оконным проёмом возни больше — по форме он совсем не похож на четвёртый Golf. В результате форма заднего стекла на разных машинах заметно различается. Кстати, сейчас об это мало кто помнит, но похожую двухдверку сделал и сам Volkswagen! В январе 1997 года на автосалоне в Детройте был показан Volkswagen CJ Concept, который выглядел готовым к производству — и, как оказалось потом, предвосхищал серийную модель Bora. Но двухдверка так и осталась штучным концепт-каром...
10/13
По такому же рецепту создают и двухдверные седаны четвёртого поколения — разве что сварочных работ там больше из-за того, что задняя стойка имеет совершенно другую форму, нежели у хэтчбека. Да и с оконным проёмом возни больше — по форме он совсем не похож на четвёртый Golf. В результате форма заднего стекла на разных машинах заметно различается. Кстати, сейчас об это мало кто помнит, но похожую двухдверку сделал и сам Volkswagen! В январе 1997 года на автосалоне в Детройте был показан Volkswagen CJ Concept, который выглядел готовым к производству — и, как оказалось потом, предвосхищал серийную модель Bora. Но двухдверка так и осталась штучным концепт-каром... 
© Motor.ru
В середине 80-х итальянское ателье Carrozzeria Boneschi превратило седан Lancia Thema в двухдверное купе. Для этого среднюю стойку кузова перенесли назад, удлинили передние двери, а вместо задних установили цельные боковины с оригинальными задними стёклами. Профиль крыши оставили стандартным. Получилось не особенно элегантно... Но всё же неплохо! Двухдверка так и осталась в единственном экземпляре.
11/13
В середине 80-х итальянское ателье Carrozzeria Boneschi превратило седан Lancia Thema в двухдверное купе. Для этого среднюю стойку кузова перенесли назад, удлинили передние двери, а вместо задних установили цельные боковины с оригинальными задними стёклами. Профиль крыши оставили стандартным. Получилось не особенно элегантно... Но всё же неплохо! Двухдверка так и осталась в единственном экземпляре. 
© Motor.ru
Омологационная модель Audi Sport quattro образца 1984 года своим силуэтом похожа на купе Audi quattro, но отличается укороченной базой, более отлогим лобовым стеклом и массой менее заметных особенностей. Не секрет, что эта машина — изощрённый коктейль из фрагментов кузова от купе Audi quattro, двухдверного седана Audi 80 плюс целого ряда эксклюзивных компонентов. Благодаря этому создание реплик этого редкого автомобиля уже давно поставлено на поток. Обладатель этой машины провёл очень непростые работы: укоротил базу двухдверки Audi 80, внедрил оперение от Sport quattro с оригинальным передком и широкими арками, но... по каким-то причинам решил оставить крышу, задние стойки и задок от «восьмидесятки». Короткобазный Audi Sport quattro и сам по себе не отличается внешней гармоничностью, а здесь вышло ну совсем странно. Но зато больше таких машин нету ни у кого!
12/13
Омологационная модель Audi Sport quattro образца 1984 года своим силуэтом похожа на купе Audi quattro, но отличается укороченной базой, более отлогим лобовым стеклом и массой менее заметных особенностей. Не секрет, что эта машина — изощрённый коктейль из фрагментов кузова от купе Audi quattro, двухдверного седана Audi 80 плюс целого ряда эксклюзивных компонентов. Благодаря этому создание реплик этого редкого автомобиля уже давно поставлено на поток. Обладатель этой машины провёл очень непростые работы: укоротил базу двухдверки Audi 80, внедрил оперение от Sport quattro с оригинальным передком и широкими арками, но... по каким-то причинам решил оставить крышу, задние стойки и задок от «восьмидесятки». Короткобазный Audi Sport quattro и сам по себе не отличается внешней гармоничностью, а здесь вышло ну совсем странно. Но зато больше таких машин нету ни у кого! 
© Motor.ru
А такую Ладу вы вполне могли встречать на дороге. Вот только двухдверных седанов в семействе «Самара» никогда не было! Трёхдверные хэтчбеки — «восьмёрки», пятидверные — «девятки», четырёхдверные седаны — «девяносто девятые».... А таких двухдверок в Тольятти не выпускали. Так что это — индивидуальное творчество жестянщиков, пожелавших как-то выделиться среди множества похожих «Самар». Ведь двухдверный седан — это почти что купе! Переделку упрощает близость конструкции всех перечисленных модификаций: в кузов «девяносто девятого» седана почти целиком вваривают боковины от трёхдверной «восьмёрки» с длинными дверями — и вуаля, двухдверка готова! Правда, боковые стёкла и их уплотнители приходится делать под заказ (ведь оконный проём меньше по размеру, чем на «восьмёрке»).
13/13
А такую Ладу вы вполне могли встречать на дороге. Вот только двухдверных седанов в семействе «Самара» никогда не было! Трёхдверные хэтчбеки — «восьмёрки», пятидверные — «девятки», четырёхдверные седаны — «девяносто девятые».... А таких двухдверок в Тольятти не выпускали. Так что это — индивидуальное творчество жестянщиков, пожелавших как-то выделиться среди множества похожих «Самар». Ведь двухдверный седан — это почти что купе! Переделку упрощает близость конструкции всех перечисленных модификаций: в кузов «девяносто девятого» седана почти целиком вваривают боковины от трёхдверной «восьмёрки» с длинными дверями — и вуаля, двухдверка готова! Правда, боковые стёкла и их уплотнители приходится делать под заказ (ведь оконный проём меньше по размеру, чем на «восьмёрке»). 
© Motor.ru

«А у вас нет такого же, только с перламутровыми пуговицами?» Получив отрицательный ответ, нормальный автомобилист остановится: или купит что есть, или отправится искать желаемое у марок-конкурентов. Но только не герои нашей сегодняшней публикации! Они пускались на самые изощрённые переделки, чтобы превратить свою машину в нечто другое, недоступное обычным покупателям. Получить купе из серийного седана? Или собрать из него хэтчбек, о котором даже не думали заводские конструкторы? В нашей подборке такого много...

Фото
Автособытия