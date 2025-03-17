За мной будете: ажиотажный спрос

Motor.ru
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Toyota bZ3X. На новый электрокроссовер, созданный совместными усилиями Toyota и GAC, в Китае получено 10 тысяч заявок за первый час: причиной ажиотажа оказалась невысокая цена — от 109 800 юаней. Новинку представили прошлым летом, а стоимость объявили в конце года.
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Toyota bZ3X. На новый электрокроссовер, созданный совместными усилиями Toyota и GAC, в Китае получено 10 тысяч заявок за первый час: причиной ажиотажа оказалась невысокая цена — от 109 800 юаней. Новинку представили прошлым летом, а стоимость объявили в конце года. 
© Motor.ru
Длина вседорожника составляет 4,6 метра, ширина — 1,85 метра, высота — 1,66 метра, колёсная база — 2,77 метра. На китайском рынке модель предлагают в различных комплектациях с тяговым аккумулятором ёмкостью 50,3, 58,37 или 67,92 киловатт-часа, дальнобойность — от 430 до 520 км по стандарту CTLC.
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Длина вседорожника составляет 4,6 метра, ширина — 1,85 метра, высота — 1,66 метра, колёсная база — 2,77 метра. На китайском рынке модель предлагают в различных комплектациях с тяговым аккумулятором ёмкостью 50,3, 58,37 или 67,92 киловатт-часа, дальнобойность — от 430 до 520 км по стандарту CTLC. 
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204-сильный электродвигатель расположен на передней оси. В интерьере — дисплей диагональю 14,6 дюйма для мультимедиасистемы, использующей чип Qualcomm Snapdragon 8155, и 8,8-дюймовая виртуальная приборная панель. Основной экран сдвигается, частью функций можно управлять голосом.
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204-сильный электродвигатель расположен на передней оси. В интерьере — дисплей диагональю 14,6 дюйма для мультимедиасистемы, использующей чип Qualcomm Snapdragon 8155, и 8,8-дюймовая виртуальная приборная панель. Основной экран сдвигается, частью функций можно управлять голосом. 
© Motor.ru
Ещё предусмотрены подсветка салона, беспроводное зарядное устройство для гаджетов, акустика Yamaha с 11 динамиками и семь подушек безопасности. В топовом исполнении кроссоверу полагается набор ADAS с чипом Nvidia Drive AGX Orin X, включающий 11 камер, 12 ультразвуковых радаров, радары трёхмиллиметрового диапазона и лидар над ветровым стеклом.
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Ещё предусмотрены подсветка салона, беспроводное зарядное устройство для гаджетов, акустика Yamaha с 11 динамиками и семь подушек безопасности. В топовом исполнении кроссоверу полагается набор ADAS с чипом Nvidia Drive AGX Orin X, включающий 11 камер, 12 ультразвуковых радаров, радары трёхмиллиметрового диапазона и лидар над ветровым стеклом. 
© Motor.ru

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Xiaomi SU7 Ultra. Очень мощный электроседан поразил ценой на домашнем рынке. Xiaomi Auto выставила на продажу первую партию экземпляров стоимостью по 529 900 юаней каждый с учётом дисконта (без него — 575 900), при том что ранее речь шла о сумме в 814 900 юаней. Неудивительно, что всего за пару часов фирма продала весь годовой объём в 10 тысяч единиц.
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Xiaomi SU7 Ultra. Очень мощный электроседан поразил ценой на домашнем рынке. Xiaomi Auto выставила на продажу первую партию экземпляров стоимостью по 529 900 юаней каждый с учётом дисконта (без него — 575 900), при том что ранее речь шла о сумме в 814 900 юаней. Неудивительно, что всего за пару часов фирма продала весь годовой объём в 10 тысяч единиц. 
© Motor.ru
От стандартного SU7 такой электромобиль отличают перенастроенное шасси, особые аэродинамические детали и три мотора общей отдачей 1548 лошадиных сил и 1770 Нм. Ускорение до «сотни» требует 1,98 секунды с выбегом и при использовании полусликов, с шинами UHP — 2,1 секунды, с туринговой резиной — 2,3. Обещанная максимальная скорость составляет более 350 километров в час.
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От стандартного SU7 такой электромобиль отличают перенастроенное шасси, особые аэродинамические детали и три мотора общей отдачей 1548 лошадиных сил и 1770 Нм. Ускорение до «сотни» требует 1,98 секунды с выбегом и при использовании полусликов, с шинами UHP — 2,1 секунды, с туринговой резиной — 2,3. Обещанная максимальная скорость составляет более 350 километров в час. 
© Motor.ru
Для кузова можно выбрать одну из пяти окрасок. Не придётся доплачивать за углепластиковые корпуса зеркал, пороги, спойлер спереди, который генерирует до 57 килограммов прижимной силы, и активный диффузор сзади. Ещё автомобиль снабдили двухкамерной пневмоподвеской, углерод-керамическими тормозами Akebono с шестипоршневыми передними суппортами.
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Для кузова можно выбрать одну из пяти окрасок. Не придётся доплачивать за углепластиковые корпуса зеркал, пороги, спойлер спереди, который генерирует до 57 килограммов прижимной силы, и активный диффузор сзади. Ещё автомобиль снабдили двухкамерной пневмоподвеской, углерод-керамическими тормозами Akebono с шестипоршневыми передними суппортами. 
© Motor.ru
Кроме того, предусмотрены мультимедийная система с процессором Qualcomm Snapdragon 8295, акустика с 25 динамиками и эмблема из 24-каратного золота. Крыша из углепластика, позволяющая сбросить 11 килограммов массы, идёт отдельно или в наборе для трека. Также в него включены кованые 21-дюймовые колёса, покрышки Pirelli P Zero Trofeo RS, тормозные колодки Endless MA45B и винтовые стойки Bilstein EVO R с десятью степенями регулировки сжатия и отбоя.
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Кроме того, предусмотрены мультимедийная система с процессором Qualcomm Snapdragon 8295, акустика с 25 динамиками и эмблема из 24-каратного золота. Крыша из углепластика, позволяющая сбросить 11 килограммов массы, идёт отдельно или в наборе для трека. Также в него включены кованые 21-дюймовые колёса, покрышки Pirelli P Zero Trofeo RS, тормозные колодки Endless MA45B и винтовые стойки Bilstein EVO R с десятью степенями регулировки сжатия и отбоя. 
© Motor.ru
Suzuki Jimny Nomade. Компания приостановила продажи пятидверной версии внедорожника индийской сборки на японском рынке из-за ажиотажа. Кроме того, бренд отказался от всех намеченных рекламных мероприятий. Приём заявок прекратили, так как число желающих приобрести такой автомобиль оказалось гораздо выше ожидаемого. Производитель поблагодарил клиентов за интерес к новинке и принёс извинения.
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Suzuki Jimny Nomade. Компания приостановила продажи пятидверной версии внедорожника индийской сборки на японском рынке из-за ажиотажа. Кроме того, бренд отказался от всех намеченных рекламных мероприятий. Приём заявок прекратили, так как число желающих приобрести такой автомобиль оказалось гораздо выше ожидаемого. Производитель поблагодарил клиентов за интерес к новинке и принёс извинения. 
© Motor.ru

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В официальном заявлении говорится, что спрос серьёзно превзошёл возможности производства. За первые четыре дня поступило 50 тысяч предварительных заказов, при том что фирма планировала продавать 1,2 тысячи экземпляров в месяц. Таким образом, только на выполнение этих заявок понадобится 3,5 года.
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В официальном заявлении говорится, что спрос серьёзно превзошёл возможности производства. За первые четыре дня поступило 50 тысяч предварительных заказов, при том что фирма планировала продавать 1,2 тысячи экземпляров в месяц. Таким образом, только на выполнение этих заявок понадобится 3,5 года. 
© Motor.ru
Просто нарастить объём выпуска едва ли удастся, так как собирают пятидверку исключительно в Индии, а предлагают не только там и в Японии, но также в Южной Африке, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Первые японские заказчики дождутся своих машин в начале следующего месяца.
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Просто нарастить объём выпуска едва ли удастся, так как собирают пятидверку исключительно в Индии, а предлагают не только там и в Японии, но также в Южной Африке, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Первые японские заказчики дождутся своих машин в начале следующего месяца. 
© Motor.ru
Основным отличием пятидверной модификации оказалось увеличенное на 340 миллиметров расстояние между осями, а длина стала больше на полметра — 3,9 м. Уровень оснащения всего один, а выбрать получится лишь коробку передач: это четырёхдиапазонный автомат или пятиступенчатая «механика».
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Основным отличием пятидверной модификации оказалось увеличенное на 340 миллиметров расстояние между осями, а длина стала больше на полметра — 3,9 м. Уровень оснащения всего один, а выбрать получится лишь коробку передач: это четырёхдиапазонный автомат или пятиступенчатая «механика». 
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Tesla Model Y. Обновлённый электрический кроссовер американского бренда стал хитом на китайском рынке. Всего за пять дней с момента начала приёма предзаказов местные клиенты оформили свыше 70 тысяч заявок.
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Tesla Model Y. Обновлённый электрический кроссовер американского бренда стал хитом на китайском рынке. Всего за пять дней с момента начала приёма предзаказов местные клиенты оформили свыше 70 тысяч заявок. 
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Свыше 98 % компонентов для электромобилей марки производят в КНР, поэтому машины оказываются здесь доступнее, чем в любой другой стране. За первые сутки компания получила порядка 50 тысяч заказов, и очередь сразу растянулась до апреля–мая.
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Свыше 98 % компонентов для электромобилей марки производят в КНР, поэтому машины оказываются здесь доступнее, чем в любой другой стране. За первые сутки компания получила порядка 50 тысяч заказов, и очередь сразу растянулась до апреля–мая. 
© Motor.ru

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Однако число заявок выросло ещё сильнее до старта поставок, и теперь ожидание может продлиться до лета. В Китае модель продаётся в двух модификациях — заднеприводной и Long-Range с полным приводом.
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Однако число заявок выросло ещё сильнее до старта поставок, и теперь ожидание может продлиться до лета. В Китае модель продаётся в двух модификациях — заднеприводной и Long-Range с полным приводом. 
© Motor.ru
Снаружи рестайлинговая версия отличается от предшественника иными дневными ходовыми огнями во всю ширину передка в стилистике пикапа Cybertruck, монофонарём сзади и другими колёсами. В комплектацию вошли, к примеру, 15-дюймовый экран мультимедиасистемы или оптимизированные датчики и камеры.
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Снаружи рестайлинговая версия отличается от предшественника иными дневными ходовыми огнями во всю ширину передка в стилистике пикапа Cybertruck, монофонарём сзади и другими колёсами. В комплектацию вошли, к примеру, 15-дюймовый экран мультимедиасистемы или оптимизированные датчики и камеры. 
© Motor.ru
Mitsubishi Outlander PHEV. Японская компания сообщила об ажиотажном интересе к обновлённому гибридному кроссоверу на домашнем рынке. В первые сутки план на месяц перевыполнен в 3,4 раза: получено около 3400 предварительных заказов при расчётном тираже в 1000 штук ежемесячно.
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Mitsubishi Outlander PHEV. Японская компания сообщила об ажиотажном интересе к обновлённому гибридному кроссоверу на домашнем рынке. В первые сутки план на месяц перевыполнен в 3,4 раза: получено около 3400 предварительных заказов при расчётном тираже в 1000 штук ежемесячно. 
© Motor.ru
При этом перечень доработок невелик: внешний вид модели почти не изменился, в интерьере появился дисплей диагональю 12,3 дюйма, а основные новшества затронули электросистему и тяговый аккумулятор.
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При этом перечень доработок невелик: внешний вид модели почти не изменился, в интерьере появился дисплей диагональю 12,3 дюйма, а основные новшества затронули электросистему и тяговый аккумулятор. 
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Ёмкость батареи увеличена на 10 %, пробег машины на чистом электричестве — на 26 % (до 106 километров), а ещё оптимизированы экономичность и скорость подзарядки. Бензиновый атмосферный двигатель объёмом 2,4 литра и два электромотора выдают в сумме до 302 лошадиных сил.
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Ёмкость батареи увеличена на 10 %, пробег машины на чистом электричестве — на 26 % (до 106 километров), а ещё оптимизированы экономичность и скорость подзарядки. Бензиновый атмосферный двигатель объёмом 2,4 литра и два электромотора выдают в сумме до 302 лошадиных сил. 
© Motor.ru

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Автомобиль способен ездить в последовательном и параллельном режимах, суммарная дальнобойность — 844 километра по стандарту WLTP. В перечне других новшеств — современная акустика Yamaha с 12 динамиками и двумя усилителями.
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Автомобиль способен ездить в последовательном и параллельном режимах, суммарная дальнобойность — 844 километра по стандарту WLTP. В перечне других новшеств — современная акустика Yamaha с 12 динамиками и двумя усилителями. 
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Ford Mustang. Минувшей осенью в США дилеры воспользовались ажиотажем и увеличили наценки на очередное поколение пони-кара. Максимальная надбавка ждала покупателей 507-сильной версии Dark Horse: многие продавцы оценивали её в сумму от 80 тысяч до 100 тысяч долларов при официальной стоимости от 60,6 тысячи.
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Ford Mustang. Минувшей осенью в США дилеры воспользовались ажиотажем и увеличили наценки на очередное поколение пони-кара. Максимальная надбавка ждала покупателей 507-сильной версии Dark Horse: многие продавцы оценивали её в сумму от 80 тысяч до 100 тысяч долларов при официальной стоимости от 60,6 тысячи. 
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Более того, даже со всеми возможными опциями рекомендованная цена спорткара не превышала 70 тысяч. Схожая ситуация была и с исполнением GT: вместо заводских 47,4 тысячи долларов за восьмицилиндровые машины просили минимум 65 тысяч. Впрочем, клиент мог сэкономить, сконфигурировав автомобиль под себя и согласившись с многомесячным ожиданием.
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Более того, даже со всеми возможными опциями рекомендованная цена спорткара не превышала 70 тысяч. Схожая ситуация была и с исполнением GT: вместо заводских 47,4 тысячи долларов за восьмицилиндровые машины просили минимум 65 тысяч. Впрочем, клиент мог сэкономить, сконфигурировав автомобиль под себя и согласившись с многомесячным ожиданием. 
© Motor.ru
К тому же минимальные наценки действовали на варианты с турбодвигателем EcoBoost. Причиной значительного роста спроса стало монопольное положение модели на домашнем рынке: Chevrolet Camaro и Dodge Challenger покинули конвейер.
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К тому же минимальные наценки действовали на варианты с турбодвигателем EcoBoost. Причиной значительного роста спроса стало монопольное положение модели на домашнем рынке: Chevrolet Camaro и Dodge Challenger покинули конвейер. 
© Motor.ru
У Dodge есть электрокар Daytona EV, а в нынешнем году в дилерские центры попадут машины с бензиновым шестицилиндровым двигателем. Однако моторы V8 не вернутся в линейку соперников, так что лидерство «Мустанга» вряд ли исчезнет. Тем более производитель обещает расширить гамму за счёт новых модификаций.
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У Dodge есть электрокар Daytona EV, а в нынешнем году в дилерские центры попадут машины с бензиновым шестицилиндровым двигателем. Однако моторы V8 не вернутся в линейку соперников, так что лидерство «Мустанга» вряд ли исчезнет. Тем более производитель обещает расширить гамму за счёт новых модификаций. 
© Motor.ru

Во времена изобилия трудно себе представить дефицит какой-либо продукции, но некоторые товары всё же вызывают покупательский ажиотаж. Причиной могут стать приятная цена, впечатляющие показатели или отсутствие конкурентов, но порой интерес публики объяснить нелегко. В последние месяцы хитами оказались недорогой электрокроссовер, подешевевший до начала продаж «батарейный» гиперседан, пятидверная версия компактного внедорожника, обновлённый электромобиль модного бренда, слегка модернизированный гибрид и новое поколение культового пони-кара.