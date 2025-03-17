За мной будете: ажиотажный спрос

Xiaomi SU7 Ultra. Очень мощный электроседан поразил ценой на домашнем рынке. Xiaomi Auto выставила на продажу первую партию экземпляров стоимостью по 529 900 юаней каждый с учётом дисконта (без него — 575 900), при том что ранее речь шла о сумме в 814 900 юаней. Неудивительно, что всего за пару часов фирма продала весь годовой объём в 10 тысяч единиц.