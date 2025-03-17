За мной будете: ажиотажный спрос
Во времена изобилия трудно себе представить дефицит какой-либо продукции, но некоторые товары всё же вызывают покупательский ажиотаж. Причиной могут стать приятная цена, впечатляющие показатели или отсутствие конкурентов, но порой интерес публики объяснить нелегко. В последние месяцы хитами оказались недорогой электрокроссовер, подешевевший до начала продаж «батарейный» гиперседан, пятидверная версия компактного внедорожника, обновлённый электромобиль модного бренда, слегка модернизированный гибрид и новое поколение культового пони-кара.