Зелёный свет: новые электрокары

Motor.ru
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Smart #5. Самый крупный кроссовер марки добрался до Европы. Он дебютировал в КНР прошлым летом, а на китайский рынок вышел осенью. Модель построена на «тележке» Geely SEA. Длина составляет 4,7 метра, расстояние между осями — 2,9 метра. По умолчанию электромобиль оснащают литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP) ёмкостью 76 киловатт-часов.
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Smart #5. Самый крупный кроссовер марки добрался до Европы. Он дебютировал в КНР прошлым летом, а на китайский рынок вышел осенью. Модель построена на «тележке» Geely SEA. Длина составляет 4,7 метра, расстояние между осями — 2,9 метра. По умолчанию электромобиль оснащают литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP) ёмкостью 76 киловатт-часов. 
© Motor.ru
Начиная с варианта Pro+ предусмотрены уже литий-никелево-марганцево-кобальтовая батарея на 100 киловатт-часов, которая обеспечивает дальнобойность до 590 километров, и 800-вольтовая архитектура вместо 400-вольтовой у начальной версии.
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Начиная с варианта Pro+ предусмотрены уже литий-никелево-марганцево-кобальтовая батарея на 100 киловатт-часов, которая обеспечивает дальнобойность до 590 километров, и 800-вольтовая архитектура вместо 400-вольтовой у начальной версии. 
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В исполнении Pulse автомобиль получает два электромотора и полный привод, а Summit Edition предлагается с особой окраской, тягово-сцепным устройством с электроприводом, крышным багажником и боковой лестницей. Наиболее динамичный вседорожник разгоняется до ста за 4,9 секунды.
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В исполнении Pulse автомобиль получает два электромотора и полный привод, а Summit Edition предлагается с особой окраской, тягово-сцепным устройством с электроприводом, крышным багажником и боковой лестницей. Наиболее динамичный вседорожник разгоняется до ста за 4,9 секунды. 
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Позднее в гамму добавили «заряженную» модификацию от Brabus. За основу взят кроссовер с двумя двигателями общей отдачей 646 лошадиных сил. Новшество в плане техники всего одно — дополнительный режим работы силовой установки с имитацией звучания ДВС.
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Позднее в гамму добавили «заряженную» модификацию от Brabus. За основу взят кроссовер с двумя двигателями общей отдачей 646 лошадиных сил. Новшество в плане техники всего одно — дополнительный режим работы силовой установки с имитацией звучания ДВС. 
© Motor.ru

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Subaru Trailseeker. Новинка оказалась производной от другой «зелёной» машины японской компании — Solterra. Спереди модель почти не отличается от исходника, но задняя часть у неё другая.
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Subaru Trailseeker. Новинка оказалась производной от другой «зелёной» машины японской компании — Solterra. Спереди модель почти не отличается от исходника, но задняя часть у неё другая. 
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При этом Trailseeker на 15 с лишним сантиметров длиннее и приблизительно на 2,5 сантиметра выше. Колёса — 18- или 20-дюймовые, клиренс составляет 211 миллиметров.
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При этом Trailseeker на 15 с лишним сантиметров длиннее и приблизительно на 2,5 сантиметра выше. Колёса — 18- или 20-дюймовые, клиренс составляет 211 миллиметров. 
© Motor.ru
Электродвигатели на передней и задней осях выдают в сумме 380 лошадиных сил. Тяговый аккумулятор ёмкостью 74,7 киловатт-часа обеспечивает запас хода 420 километров по стандарту EPA.
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Электродвигатели на передней и задней осях выдают в сумме 380 лошадиных сил. Тяговый аккумулятор ёмкостью 74,7 киловатт-часа обеспечивает запас хода 420 километров по стандарту EPA. 
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Ускорение до 60 миль в час (96,6 километра в час) занимает 4,4 секунды. Продажи на американском рынке начнутся в следующем году.
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Ускорение до 60 миль в час (96,6 километра в час) занимает 4,4 секунды. Продажи на американском рынке начнутся в следующем году. 
© Motor.ru
Volvo ES90. Шведский лифтбек получил клиренс 203 миллиметра: это больше, чем у некоторых кроссоверов. Благодаря новейшей 800-вольтовой архитектуре можно подзарядиться с 10 до 80 процентов за 20 минут и нарастить пробег на 300 километров за 10 минут.
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Volvo ES90. Шведский лифтбек получил клиренс 203 миллиметра: это больше, чем у некоторых кроссоверов. Благодаря новейшей 800-вольтовой архитектуре можно подзарядиться с 10 до 80 процентов за 20 минут и нарастить пробег на 300 километров за 10 минут. 
© Motor.ru

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Начальной модификации полагаются один мотор (333 лошадиные силы, 480 Нм) и батарея на 92 киловатт-часа, обеспечивающая дальнобойность 645 километров.
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Начальной модификации полагаются один мотор (333 лошадиные силы, 480 Нм) и батарея на 92 киловатт-часа, обеспечивающая дальнобойность 645 километров. 
© Motor.ru
В промежуточной версии Twin Motor двигателей два, а выдают они в сумме 449 сил и 670 Нм. Ёмкости аккумулятора 106 киловатт-часов достаточно для 700 километров пути в комбинированном режиме и до 910 — в городе.
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В промежуточной версии Twin Motor двигателей два, а выдают они в сумме 449 сил и 670 Нм. Ёмкости аккумулятора 106 киловатт-часов достаточно для 700 километров пути в комбинированном режиме и до 910 — в городе. 
© Motor.ru
Два агрегата в топовом исполнении Twin Motor Performance развивают 680 сил и 870 Нм. Ускорение до ста требует четыре секунды. Приём заявок в некоторых странах уже начат.
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Два агрегата в топовом исполнении Twin Motor Performance развивают 680 сил и 870 Нм. Ускорение до ста требует четыре секунды. Приём заявок в некоторых странах уже начат. 
© Motor.ru
Kia EV4. Корейская компания показала электрического одноклассника модели K4. 4,4-метровый хэтчбек и 4,7-метровый седан на «тележке»-скейтборде E-GMP получили 400-вольтовую электросистему, стойки McPherson спереди и многорычажную подвеску сзади. Колёсная база составляет 2820 миллиметров.
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Kia EV4. Корейская компания показала электрического одноклассника модели K4. 4,4-метровый хэтчбек и 4,7-метровый седан на «тележке»-скейтборде E-GMP получили 400-вольтовую электросистему, стойки McPherson спереди и многорычажную подвеску сзади. Колёсная база составляет 2820 миллиметров. 
© Motor.ru
Топовое исполнение GT-Line обрело колёса диаметром 19 дюймов, а более скромные варианты обойдутся без обвеса и ограничатся 17-дюймовыми дисками. Машины бывают лишь переднеприводными, с 204-сильным электромотором.
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Топовое исполнение GT-Line обрело колёса диаметром 19 дюймов, а более скромные варианты обойдутся без обвеса и ограничатся 17-дюймовыми дисками. Машины бывают лишь переднеприводными, с 204-сильным электромотором. 
© Motor.ru

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В начальной версии аккумулятор ёмкостью 58,3 киловатт-часа обеспечивает дальнобойность 410–430 километров по циклу WLTP в зависимости от типа кузова. За дополнительную плату доступна батарея на 81,4 киловатт-часа: с ней запас хода вырастет до 590–630 километров.
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В начальной версии аккумулятор ёмкостью 58,3 киловатт-часа обеспечивает дальнобойность 410–430 километров по циклу WLTP в зависимости от типа кузова. За дополнительную плату доступна батарея на 81,4 киловатт-часа: с ней запас хода вырастет до 590–630 километров. 
© Motor.ru
Выпуск начался в Южной Корее в середине марта. Хэтчбеки, собранные на предприятии в Словакии, будут продавать на европейском рынке, а к концу года электрокары доберутся до Северной Америки.
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Выпуск начался в Южной Корее в середине марта. Хэтчбеки, собранные на предприятии в Словакии, будут продавать на европейском рынке, а к концу года электрокары доберутся до Северной Америки. 
© Motor.ru
DS N°8. Французский премиальный бренд выпустил флагманский вседорожник. Он предложен в трёх исполнениях — FWD, FWD Long Range и AWD Long Range с отдачей 230, 245 и 350 лошадиных сил (в пике — до 260, 280 и 375 сил) соответственно.
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DS N°8. Французский премиальный бренд выпустил флагманский вседорожник. Он предложен в трёх исполнениях — FWD, FWD Long Range и AWD Long Range с отдачей 230, 245 и 350 лошадиных сил (в пике — до 260, 280 и 375 сил) соответственно. 
© Motor.ru
Первые две модификации обрели передний привод, у третьей два мотора и все ведущие колёса. На ускорение до ста топовый кроссовер потратит 5,4 секунды, одномоторные — 7,7 и 7,8 секунды. Аккумуляторы типа NMC выпускают во Франции.
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Первые две модификации обрели передний привод, у третьей два мотора и все ведущие колёса. На ускорение до ста топовый кроссовер потратит 5,4 секунды, одномоторные — 7,7 и 7,8 секунды. Аккумуляторы типа NMC выпускают во Франции. 
© Motor.ru
Начальная батарея получила ёмкость 74 киловатт-часа, Long Range — 97,2. Самая дальнобойная версия FWD Long Range в комбинированном режиме WLTP сможет преодолеть до 750 километров, а в городе с частыми торможениями — до 909.
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Начальная батарея получила ёмкость 74 киловатт-часа, Long Range — 97,2. Самая дальнобойная версия FWD Long Range в комбинированном режиме WLTP сможет преодолеть до 750 километров, а в городе с частыми торможениями — до 909. 
© Motor.ru

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Варианты FWD и AWD Long Range проедут 550 и 688 километров соответственно. Поддерживается мощность зарядки 160 киловатт. За 27 минут энергозапас удастся увеличить с 20 до 80 процентов, а за 10 минут можно обеспечить дополнительные 200 километров пути.
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Варианты FWD и AWD Long Range проедут 550 и 688 километров соответственно. Поддерживается мощность зарядки 160 киловатт. За 27 минут энергозапас удастся увеличить с 20 до 80 процентов, а за 10 минут можно обеспечить дополнительные 200 километров пути. 
© Motor.ru

Электромобильный сегмент глобального авторынка переживает не лучшие времена, и некоторые фирмы даже отказываются от первоначальных планов по переводу гаммы на электрическую тягу. Однако другие компании не намерены останавливаться на пути тотальной электрификации. Даже сохраняя в линейке топливные модели, они создают им «батарейные» альтернативы. Недавно дебютировали или уже вышли на рынок «электрички» от нескольких брендов, знакомых россиянам. Среди подобных новинок — кроссоверы, «приподнятый» лифтбек, седан и хэтчбек родом из разных стран.

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