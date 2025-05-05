Зелёный свет: новые электрокары

Volvo ES90. Шведский лифтбек получил клиренс 203 миллиметра: это больше, чем у некоторых кроссоверов. Благодаря новейшей 800-вольтовой архитектуре можно подзарядиться с 10 до 80 процентов за 20 минут и нарастить пробег на 300 километров за 10 минут.