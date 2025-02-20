В скором возвращении на российский рынок, по сведениям инсайдеров, заинтересована южнокорейская Hyundai.

Уход из России несколько лет назад не пройдёт бесследно для иностранных автопроизводителей, которые намерены вернуться на отечественный рынок. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на встрече с журналистами в кулуарах Форума будущих технологий.

В 2022 году европейские, японские, южнокорейские и американские автопроизводители остановили выпуск и продажи своих автомобилей в России и в дальнейшем продали активы. Некоторые, как немецкий Mercedes-Benz, сохранили за собой право обратного выкупа своего бизнеса в нашей стране.

«Мы никого с распростёртыми объятиями не ждём. За всё нужно будет платить, за своё поведение. Мы будем, когда будет соответствующее поручение, готовить наше видение», — приводит слова Алиханова информационное агентство ТАСС.

В конце прошлой недели стало известно, что на фоне возобновления диалога между властями России и США южнокорейский концерн Hyundai захотел выкупить обратно свой завод в Санкт-Петербурге, проданный в 2023 году. Япония ещё в ноябре прошлого года сняла ограничения на ввоз в Россию автомобилей с силовой установкой в виде «мягкого» гибрида. А в Mitsubishi пару месяцев назад заявили, что внимательно следят за обстановкой и вернутся, как только позволят условия.

По мнению автоэкспертов, именно с «корейцев» и «японцев» начнётся возвращение зарубежных марок в Россию. Перед уходом в 2022 году автопроизводители из этих стран занимали суммарно около 40% российского рынка.

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