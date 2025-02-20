Концерн Renault допустил возвращение в Россию

Французский концерн не исключил возобновления работы на российском рынке.

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Один из крупнейших в мире автопроизводителей Renault вернётся в Россию, когда появится такая возможность. Об этом заявил исполнительный директор концерна Лука де Мео в разговоре с журналистами в четверг, 20 февраля.

Французская компания покинула российский рынок в 2022 году, продав свои активы и передав 67,61% акций АвтоВАЗа Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ). При этом, по условиям сделки, концерн получил опцион на обратный выкуп своей доли до 2028 года.

«Когда мы видим возможность для нашего бизнеса, стараемся ею воспользоваться. Пока я не думал об этом сценарии, поскольку ситуация развивается стремительно. Посмотрим, как всё пойдёт дальше», — приводит слова главы Renault газета Financial Times.

Ранее стало известно о возможном возвращении корейской автокомпании Hyundai на российский рынок. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, в свою очередь, заявил, что ушедшие зарубежные бренды не ждут «с распростёртыми объятиями» в России.

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