Foton назвал стоимость пикапов Tunland V7 и V9 в России
В продаже автомобили китайской марки появятся в апреле-июне.
Китайский автобренд на презентации в Москве раскрыл стоимость пикапов Tunland V7 и V9 для российского рынка. Обе модели поступят в продажу во втором квартале 2025 года, передаёт корреспондент «Рамблер Авто».
Как мы рассказывали ранее, по мотору и трансмиссии пикапы не отличаются. Основные различия — в дизайне передней части и подвеске. На обеих моделях имеется панорамная крыша, а салон оборудован атмосферной подсветкой на 256 цветов. В «базу» входят выдвижная подножка откидного борта кузова и множество ассистентов вождения, включая адаптивный круиз-контроль.
Основные отличия пикапов Foton серии V
V7
- Рессорная задняя подвеска;
- Гидроусилитель руля.
V9
- Задняя пружинная подвеска;
- Электроусилитель руля с тремя режимами;
- Система экстренного торможения;
- Сиденья с вентиляцией;
- Память сидений и зеркал.
Стоимость Foton Tunland V7 — 5 250 000 рублей, V9 на 300 тысяч дороже — 5 550 000 рублей. Гарантия на оба этих пикапа — 3 года или 150 тысяч км пробега.