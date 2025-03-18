Foton назвал стоимость пикапов Tunland V7 и V9 в России

В продаже автомобили китайской марки появятся в апреле-июне.

© Алексей Батушенко

Китайский автобренд на презентации в Москве раскрыл стоимость пикапов Tunland V7 и V9 для российского рынка. Обе модели поступят в продажу во втором квартале 2025 года, передаёт корреспондент «Рамблер Авто».

Как мы рассказывали ранее, по мотору и трансмиссии пикапы не отличаются. Основные различия — в дизайне передней части и подвеске. На обеих моделях имеется панорамная крыша, а салон оборудован атмосферной подсветкой на 256 цветов. В «базу» входят выдвижная подножка откидного борта кузова и множество ассистентов вождения, включая адаптивный круиз-контроль.

Основные отличия пикапов Foton серии V

V7

Рессорная задняя подвеска; Гидроусилитель руля.

© Алексей Батушенко

V9

Задняя пружинная подвеска; Электроусилитель руля с тремя режимами; Система экстренного торможения; Сиденья с вентиляцией; Память сидений и зеркал.

© Алексей Батушенко

Стоимость Foton Tunland V7 — 5 250 000 рублей, V9 на 300 тысяч дороже — 5 550 000 рублей. Гарантия на оба этих пикапа — 3 года или 150 тысяч км пробега.

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