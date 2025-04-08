Инновационный минивэн Zeekr Mix получил пять звезд на краш-тестах

Отсутствие центральных стоек и необычные двери не помешали автомобилю заработать наивысшую оценку.

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Новый пассажирский минивэн Zeekr Mix прошёл краш-тесты по китайским стандартам C-NCAP. По итогам испытаний на безопасность и прочность автомобиль уступил только одной модели из Поднебесной.

Специалисты оценили безопасность водителя и взрослых пассажиров в 94,85%, безопасность пешеходов — в 90,42%, а работа систем активной безопасности набрала 85,23%. В общей сложности минивэн заработал 91,8% баллов и получил максимальные пять звёзд. Это второй показатель по стандартам C-NCAP после бестселлера Xiaomi SU7.

Главной особенностью минивэна является отсутствие центральных стоек, а также нестандартные двери. Передние двери — распашные, задние сдвижные. Сиденья на первом ряду поворачиваются на 270 градусов.

Минивэн оснащён системой полуавтономного вождения с различными датчиками, камерами и радарами, считывающими обстановку на дороге. Базируется машина на инновационной платформе SEA-M, на которой построен беспилотный электрический прототип Waymo.

Zeekr Mix поступил в продажу в Китае в октябре прошлого года. Стартовая стоимость большого семейного автомобиля — $39 278 или 3,3 млн рублей по текущему обменному курсу.

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