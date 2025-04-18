Овальные поршни и 2000 сил: завершились тесты самого мощного бензинового спорткара в истории

Hennessey Venom F5 стал ещё мощнее и быстрее.

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Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance провел финальные тесты обновленного спорткара Venom F5. Один из самых быстрых в мире серийных автомобилей получил пакет доработок F5 Evolution и теперь вполне может называться быстрейшим на планете гиперкаром с ДВС.

Под капотом остался 6,6-литровый твин-турбо V6, однако двигатель стал мощнее: отдача увеличилась с 1817 до 2058 л.с., а крутящий момент вырос с 1762 до 1959 Н·м. С места до 320 км/ч обновленный спорткар теперь разгоняется всего за 10,3 секунды. Мотор стал мощнее не только за счёт новых регулировок, но и благодаря поршням овальной формы. К слову, совсем недавно подобной технологией занялись и в Ferrari.

F5 Evolution оборудован новой адаптивной подвеской, которая автоматически меняет свои параметры во время движения. Предусмотрено пять режимов: «Спорт», «Трек», «Дрэг», «Мокрая дорога» и «Максимальная эффективность».

Новый аэродинамический обвес включает модернизированный передний сплиттер, «жабры» на передних крыльях и увеличенные колёсные арки. Также был увеличен в высоту закрылок Герни на заднем спойлере, что добавило машине устойчивости на высоких скоростях.

Пакет доработок F5 Evolution стоит $285 000, т.е. как новый Porsche 911 GT3RS. Устанавливаются эти обновления как на новые, так и уже проданные машины.

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