Ситикар, седан и кроссовер: Hyundai зарегистрировал в России три новые модели

«Корейцы» снова напомнили о себе.

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Южнокорейский концерн Hyundai запатентовал в России названия сразу трёх автомобилей. Наименования появились накануне, 5 мая, в базе данных Роспатента.

По заявке от 26 июля 2024 года зарегистрированы торговые знаки Hyundai ix10, Hyundai ix40, Hyundai ix50. Так в линейке «корейцев» называются ситикар, большой седан среднего класса и компактный кроссовер.

Не первый раз за последнее время автопроизводитель из Сеула регистрирует в России свои бренды. Буквально в конце апреля Роспатент одобрил заявку на два десятка торговых знаков Hyundai, среди которых как названия автомобилей, так и аксессуаров, запчастей.

Hyundai ушел из России в 2022 году, продав весь свой бизнес, включая завод в Санкт-Петербурге. Регистрация брендов может быть связана с защитой авторских прав и совсем необязательно является признаком того, что компания готовится к возвращению на российский рынок. С другой стороны, за последние несколько месяцев корейские СМИ пару раз сообщали, что в Hyundai подумывают о возобновлении своей деятельности в России.

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