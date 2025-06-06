Объявлены цены на две новинки Exlantix в России

Одна из моделей суббренда Exlantix уже появилась в отечественных автоцентрах.

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Китайская премиум-марка Exlantix запускает продажи двух моделей в России. Накануне вечером в Подмосковье прошла презентация, где были названы цены на эти новинки отечественного рынка.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», седан ES будет стоить от 5 990 000 рублей, а кроссовер ET обойдётся минимум в 6 600 000 рублей. Первая модель появится в продаже этим летом, а вторая уже доступна в российских автосалонах.

Кроссовер ET оснащается параллельной гибридной установкой: 1,5-литровый бензиновый двигатель не подключен к колесам и выступает в качестве генератора, в движение автомобиль приводят два электромотора мощностью 462 л.с. Запас хода — 1180 км.

Седан ES оборудован гибридом аналогичной архитектуры: ДВС-генератор рабочим объёмом 1,5 литра и два электрических мотора на 469 сил. Данные по дальнобойности пока не объявлены.

Exlantix — суббренд марки Exeed, принадлежащей Chery Automobile, дебютирует в России. Под этим наименованием Chery поставляет за рубеж электрифицированные автомобили премиального класса. О выходе Exlantix в российский рынок было объявлено в марте 2024 года.

Chery рассекретила особенности гибридного Exlantix ET для России