Чемпион мира Формулы-1 не может пересдать на права

Бывший гонщик Ferrari столкнулся с проблемами при получении нового водительского удостоверения.

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Несколько недель назад мы рассказывали об удивительной истории про новичка Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, который из-за жестких законов в Италии не может водить подаренный ему гиперкар Mercedes-AMG One. Но у 18-летнего гонщика есть хотя бы водительское удостоверение, а вот чемпион мира 1979 года Джоди Шектер в свои 75 лет, опять же из-за итальянского законодательства, совсем остался без прав.

Как пояснил сам десятикратный победитель гонок Ф-1 в интервью Corriere della Sera, полтора года назад он переехал из Великобритании в Италию. В начале 2025-го срок действия его водительских прав истек, а получить новые он не может. Пересдача возможна только в Италии, а у Шектера проблемы с местным языком.

«Я плохо знаю итальянский язык и поэтому не могу сдать экзамен», – рассказал уроженец Южной Африки.

Чемпион мира-1979 обратился за помощью к своим бывшим работодателям, Ferrari, и рассчитывает с помощью их юристов обойти местные законы и всё-таки получить новые права на вождение.

Шектер участвовал в Формуле-1 с 1972 по 1980 годы. Вплоть до Михаэля Шумахера в 2000-м он оставался последним гонщиком, ставшим чемпионом мира за рулем Ferrari.

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