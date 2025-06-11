Jaguar представил последний автомобиль с бензиновым двигателем

Компания полностью переключится на электрические машины.

© Jaguar

Британский производитель автомобилей класса люкс Jaguar представил свою прощальную модель с двигателем внутреннего сгорания. С 2026 года компания будет выпускать исключительно машины на электротяге.

Последним автомобилем с классическим топливным двигателем стал внедорожник Jaguar F-Pace SVR 575, а точнее его специальная версия Ultimate Edition. Под капотом — стандартный 5,0-литровый турбодвигатель V8, выдающий 575 л.с. и 700 Н·м крутящего момента. С 0 до 100 км/ч внедорожник разгоняется за четыре секунды и развивает максимальную скорость 285 км/ч.

© Jaguar

От обычного SVR 575 модификация отличается расцветкой кузова и оформлением салона. Всего будет выпущено 60 экземпляров, причём все машины будет поставлены в Австралию. В Европе и Великобритании продажи топливных моделей Jaguar уже прекращены, а в США остались только складские запасы.

О переходе на «зеленые» автомобили Jaguar объявил ещё в марте 2024 года. Собственно, под смену направления и был кардинально обновлен логотип, новая версия которого вызвала много нареканий. К течение пяти следующих лет компания выпустит три новые полностью электрические модели: купе, седан и кроссовер.

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