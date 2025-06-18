Кроссовер Lada Azimut получил мультимедийную систему от Сбера

Цифровые сервисы Сбера интегрированы в новый автомобиль АвтоВАЗа.

© АВТОВАЗ

Первый в истории кроссовер Lada оснащен мультимедийной системой с цифровыми сервисами от Сбера. Об этом было объявлено на презентации новинки АвтоВАЗа на ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге.

Новая российская программная платформа для мультимедиа с сервисами и решениями Сбера предлагает удобный доступ к навигации, мультимедиа и голосовому управлению с помощью виртуального ассистента от Сбера c GigaChat. Навигация по России работает на картах 2ГИС в офлайн- и онлайн-режимах. Для обеспечения работы онлайн-функционала ряда сервисов в Azimut будет установлен сим-профиль от СберМобайла. Музыкальный сервис Звук будет представлен в стандартной версии и расширенной, доступ к которой можно получить с активной подпиской СберПрайм.

© АВТОВАЗ

Платформа даст возможность оплачивать топливо онлайн на заправках с помощью экрана головного устройства, в том числе с использованием бонусов Спасибо, а также управлять климат-контролем, подсветкой салона и разными режимами вождения. Авторизация со Сбер ID открывает доступ к расширенному функционалу сервисов Сбера и его партнеров.

«Запуск платформы — важный шаг для внедрения самых передовых отечественных технологий в российский автопром. Вместе с АВТОВАЗом мы создаём технологичное, удобное и безопасное пространство в автомобиле, в котором привычные сервисы Сбера и партнёров работают бесшовно и интуитивно. Это логичное продолжение нашей многолетней работы, направленной на поддержку производства, внедрение инноваций и развитие клиентского опыта», — прокомментировал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя Правления Сбербанка.

Сбер развивает экосистему для автолюбителей. С помощью этого сервиса можно подсчитать и оформить кредит, провести сделку купли-продажи, рассчитать страховку, выбрать каршеринг либо долгосрочную аренду, оплатить заправку на ближайшей АЗС, записаться на техническое обслуживание (ТО) и оплатить проезд по платной дороге. Запуск автомобильной экосистемы состоялся в октябре 2024 года.

Выгодно и удобно: как работают экосистемы для автолюбителей