Стала известна дата старта продаж новой модели «Москвича»

На конвейер кроссовер «М70» встанет в декабре.

Столичный автозавод «Москвич» до конца 2025 года начнёт выпуск своей пятой модели после перезапуска производства несколько лет назад. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с планами предприятия.

Кроссовер под индексом «М70» встанет на конвейер в декабре. Старт продаж запланирован на начало следующего года.

Впервые о «Москвиче М70» стало известно ещё в августе. Судя по документации, новинка Московского автомобильного завода станет лицензионной копией китайского кроссовера MG HS второго поколения. Это значит, что в модельной линейке «Москвича» будут не только перелицованные кроссоверы и седан JAC, но и модель концерна SAIC, которому принадлежит марка MG.

Причём «М70» будет не единственным клоном MG в гамме «Москвича». На стадии сертификации с начала октября находится ещё одна модель — «М90», которая станет локализованной версией полноразмерного кроссовера MG RX9.

