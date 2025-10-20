В правительстве России назвали ключ к решению проблем с бензином

Вице-премьер Александр Новак рассказал, как будет стабилизирована ситуация с автомобильным топливом в стране.

© Oksana Korol/Business Online/Global Look Press

Российский топливный рынок в самое ближайшее время будет обеспечен оптимальными запасами бензина и дизеля, что в дальнейшем исключит риски перебоев с поставками и резкий рост цен на АЗС. Об этом заявил вице-премьер правительства Александр Новак, отметивший, что повышенный сезонный спрос на топливо в стране пошёл на спад.

«Главное, чтобы спрос был обеспечен предложением, чтобы были остатки нормативные, которые позволяют в случае каких-то колебаний использовать. Например, мы использовали часть накопленных остатков, но не все, в период повышенного спроса, это август-сентябрь. Сейчас спрос снижается, собственно, потребление снижается», — объяснил Новак в эфире канала «Соловьёв Live» на Rutube.

Если говорить о розничных ценах на бензин на автозаправочных станциях, то вице-премьер РФ подчеркнул, что будет достаточно топлива на заправках — будет и стоимость в пределах инфляции.

«Для нас главная задача — физическое наличие, чтобы цены были на уровне инфляции», — заявил Новак.

Согласно последним данным Росстата, рост цен на АЗС замедлился впервые за четыре недели — снизившись за неделю с 7 по 13 октября с 0,85% до 0,76%. Судя по мониторингу цен на московских заправках, позитивная динамика продолжилась и с 14 по 20 октября: подорожание автомобильного топлива замедлилось с 0,48% до 0,4%.

Путин вмешался в ситуацию с ценами на бензин на российских заправках