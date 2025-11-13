Китай введёт ограничение, которое ударит по быстрым автомобилям

Xiaomi SU7 больше не сможет разгоняться до 100 км/ч за 1,9 секунды.

Гиперкары Xiaomi и Zeekr в скором времени потеряют свои выдающиеся динамические характеристики. Правительство Китая опубликовало проект постановления, ограничивающего время разгона серийных автомобилей с 0 до 100 км/ч, сообщает CarNewsChina.

Согласно документу, предлагается установить лимит в 5 секунд для набора скорости до «сотни». Ограничивать время разгона хотят с помощью изменения настроек программного обеспечения автомобиля.

В Китае объясняют эти меры повышением безопасности на дорогах: быстрый разгон увеличивает риск ДТП. Вероятно, таким образом в Поднебесной отреагировали на недавнюю резонансную аварию с участием гиперкара Xiaomi SU7.

Xiaomi SU7 в топовой комплектации разгоняется до 100 км/ч всего за 1,98 секунды. Есть в Китае и другие не менее быстрые машины: Zeekr 001 FR преодолевает спринт до «сотни» за 2,02 секунды, YangWang — за 2,36 секунды. В 2027-м Geely планирует запустить производство гиперкара Robo X с динамикой разгона 1,9 секунды до 100 км/ч.

