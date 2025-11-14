В России подорожали автомобильные шины

Названа средняя стоимость покрышек для легковых авто.

© Chonlatee42/Shutterstock

В октябре в России подорожали летние и зимние шины, следует из отчёта маркетингового агентства НАПИ, изучившего актуальную стоимость покрышек для легковых автомобилей.

По сравнению с прошлым годом премиальная зимняя резина стала дороже на 4,8% и теперь в среднем стоит 27 900 тысяч рублей за комплект. Средний чек на набор покрышек массового сегмента сейчас составляет 9600 тысяч рублей, что на 5,9% дороже, чем годом ранее.

Летние шины тоже прибавили в цене: «премиалка» стоит 30 800 тысяч рублей (+3,1%), «бюджетка» обойдётся в 10 100 тысяч рублей (+7,8%).

Ранее на этой неделе Госавтоинспекция и Дептранс предупредили водителей в Москве о первых заморозках в ближайшие выходные и посоветовали сменить летние шины на зимние. В противном случае лучше воздержаться от поездок на личном авто и воспользоваться общественным транспортом.

