Таксистам в России готовят новый запрет

Пассажирские такси хотят приравнять к грузовикам и автобусам.

© Антон Денисов/РИА Новости

Депутаты Госдумы РФ направили на рассмотрение министру транспорта Андрею Никитину законопроект о такси. Если документ получит одобрение, то таксисисты не смогут останавливаться на стоянку дворах многоквартирных домов более чем на пять минут.

Как объяснили авторы проекта закона, многие таксисты в ожидании заказа паркуются во дворах, что приводит к острой нехватке парковочных мест для местных жителей. Запрет на стоянку автомобилей, внесенных в реестр легковых такси, решит эту проблему, уверены они.

«Исключение должно быть сделано для кратковременной остановки с целью посадки и высадки пассажиров или погрузки багажа», — цитирует пояснительную записку РИА «Новости».

Сейчас запрет на длительную стоянку (парковку) в жилых зонах распространяется на грузовые автомобили и автобусы.

В России оценили идею запретить длительную парковку такси во дворах

Выявлять нарушителей правил депутаты предлагают с помощью придомовых камер наблюдения. Проверять, числится машина в таксопарке или нет, будут в федеральной государственной информационной системе «Такси» и региональных реестрах такси.

Напомним, что с 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон о локализации такси. Согласно новым правилам, перевозчики смогут использовать в пассажирских перевозках только автомобили, выпущенные на российских заводах.

Под закон о локализации вслед за такси попадут автомобили ещё одного сервиса