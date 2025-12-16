В России хотят упростить расчёт утильсбора на авто

Депутат предложил создать онлайн-калькулятор утильсбора по аналогии с калькуляторами расчёта ипотеки, НДС и нотариальных услуг.

Утилизационный сбор в России действует с 2012 года и после реформы 1 декабря текущего года исчисляется миллионами рублей для отдельных автомобилей. При этом до сих пор нет официального онлайн-калькулятора, который позволил бы плательщику оперативно и точно рассчитать сумму сбора. Исправить этот момент призвал депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Как рассказал председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике в своём Телеграм-канале, документ с соответствующим предложением передан на рассмотрение руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко. Если идея будет одобрена, то на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) появится онлайн-калькулятор для расчёта утильсбора.

«Непонятные формулы, ошибки в самостоятельных подсчётах и сюрпризы в виде «доначислений» в течение трёх лет – почему наши автолюбители должны от всего этого страдать?

Для расчёта ипотечных платежей, услуг нотариуса, налогового вычета действуют специальные калькуляторы. Почему бы для оплаты утилизационного сбора не внедрить такой сервис на основе того же ИИ, чтобы сразу и подсчёт, и проверка по линии ФТС?» – прокомментировал Нилов свою инициативу.

Депутат уверен, что создание онлайн-калькулятора значительно снизит количество ошибок при оплате утильсбора и снизит уровень нагрузки на сотрудников ФТС и ФНС.

