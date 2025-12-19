Путин назвал причину повышения утильсбора с 1 декабря

Российский лидер рассказал о пользе от новых правил расчёта утилизационного сбора на автомобили.

© Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на «Прямой линии» заявил, что введение новых правил расчёта утильсбора с 1 декабря 2025 года связано с благородной целью. Также, по словам главы государства, эта мера пойдёт на пользу отечественному автопрому.

С наступлением зимы в России изменилась формула начисления «утиля» для автомобилей с двигателем мощностью от 160 л.с. Сумма сбора выросла в несколько сотен раз.

«Надо просто прямо, честно сказать, в чём дело. Речь идёт о достаточно дорогих машинах мощностью 160 лошадиных сил.

Безусловно, правительство это понимает, и это затрагивает граждан в основном в крупных городах. И надо прямо сказать: связано это с попыткой Министерства финансов получить дополнительный доход решения для благородной цели – технологического развития. Косвенно это, разумеется, поддерживает и отечественный автопром», — заявил президент России.

Российский лидер также отметил, что повышенный утилизационный сбор «не будет вечным».

