Путин дал совет девушке, не успевшей купить иномарку до подорожания

Купить машину отечественного производства или иномарку?

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам 2025 года дал совет девушке, которая пожаловалась на повышенный утильсбор и спросила, какую машину выбрать — отечественную или импортную.

Девушка рассказала главе государства, что копила на иномарку пять лет и после изменения правил расчёта «утиля» будет копить ещё столько же, потому что стоит такая машина теперь очень дорого.

«Конечно, я не могу не сказать, не посоветовать выбрать что-то из отечественного автопрома. Было бы странно, если бы я сказал: «Покупайте иностранную машину».

Но надеюсь, что и эта мера будет не вечной, и выбор у наших граждан всё-таки будет восстанавливаться, будет более широким. Или по мере повышения доходов, и по мере снижения такой фискальной нагрузки», — ответил Путин.

