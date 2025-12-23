Jaguar выпустил последний автомобиль с бензиновым двигателем.

Дальше — только электромобили.

© Jaguar

Британский Jaguar стал первым в мире автопроизводителем, отказавшимся от выпуска машин с двигателем внутреннего сгорания и полностью перешедшим на электрические модели. Последний бензиновый автомобиль компании сошёл с конвейера завода в Уэст-Мидлендс в Великобритании.

Последним в истории топливным Jaguar стал компактный кроссовер F-Pace. Эта машина, производство которой началось ещё в 2016 году, оснащается турбированным V8 рабочим объёмом 5,0 литра и мощностью 575 л.с. В продажу прощальный экземпляр не пойдёт и будет передан в коллекцию Jaguar Daimler Heritage Trust, где займёт место рядом с такими историческими моделями, как последний седан Jaguar XE и первый спортивный автомобиль Jaguar SS, выпущенный в 1934 году.

© Jaguar

Запуск полностью электрической линейки Jaguar запланирован на середину 2026 года. Отмечается, что складских запасов бензиновых машин официальным дилерам хватит как минимум до конца следующего года, чтобы продолжать продажи до начала поставок «электричек».

Первым электромобилем Jaguar станет седан Type 00, за последний год наделавший немало шума из-за своего крайне странного дизайна. 1000-сильный батарейный автомобиль, как ожидается, появится в автосалонах до конца 2026 года и будет стоить примерно $200 000 (16 млн рублей).

Трамп жёстко раскритиковал Jaguar: кто станет покупать их машины после такого позора?